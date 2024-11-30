Этикетки для Wildberries

На каждом товаре Wildberries есть этикетка. По ней можно узнать всё о товаре: название, цвет, артикул, производителя и многое другое. Именно по этикеткам работники складов Wildberries различают миллионы похожих упаковок и понимают, куда направлять товар.

Расскажем, как сделать этикетку по модели FBS и FBO, какие правила маркировки комплектов и оптовых упаковок есть, что нужно учитывать при печати и наклеивании этикеток. А ещё разберём частые ошибки и проблемы, которые могут возникнуть у селлера при работе с этикетками.

Требования Wildberries к штрихкодам, баркодам и этикеткам

Wildberries требует наносить на каждый товар уникальный штрихкод. Маркетплейс использует альтернативное название — баркод. По сути это одно и то же: маркировка позволяет системе Wildberries правильно идентифицировать и отслеживать товары.

Баркоды располагаются на товаре или упаковке, а также вносятся в карточку товара на Вайлдберриз. К ним есть несколько требований. Они должны быть:

Чёткие и хорошо читаемые. Нечитаемые или повреждённые штрихкоды могут привести к проблемам с учётом товара — их не удастся отсканировать. В таком случае товары могут потерять или счесть обезличенными — тогда их придётся вывозить за свой счёт.

Уникальные. Если на разных товарах будет один и тот же штрихкод, идентифицировать их не получится.

Качественные. Штрихкоды должны быть чёткими, без размытостей или повреждений, чтобы их можно было легко сканировать. Для этого их лучше печатать на термопринтере на специальной бумаге.

Правильно отформатированные. Сканер считает только штрихкод стандартного формата. Слишком маленький или большой размер он может не распознать.

Удачно расположенными. Штрихкод должен быть размещен на товарной упаковке таким образом, чтобы его было удобно сканировать на этапе приема, хранения и отгрузки. Важно, чтобы он был целым и ничего не перекрывал.

Содержащими информацию о товаре. На На этикетке ВБ должны быть указаны наименование, артикул и штрихкод. Это помогает обеспечить полную информацию о товаре. Кроме штрихов и символов, на этикетке баркода рекомендуем указать дополнительную информацию: производителя, название, артикул, цвет и размер товара. Это ускорит процесс приёмки на складе, а покупателям будет удобнее проверять товар.

Ещё одно требование — актуальность: если меняется информация о товаре, нужно адаптировать штрихкод

Как сделать этикетку при поставке на склад Вайлдберриз

Иногда селлеры торгуют товарами, на которых уже есть штрихкод. Но так бывает не всегда. Давайте разбираться, что делать в обоих случаях.

Если баркод уже есть. Убедитесь, что заводской штрихкод подходит под требования площадки. Внесите в карточку товара символы с баркода. Так он попадёт в систему Wildberries. Если баркода нет или он не подходит под требования WB. Нажмите кнопку «Сгенерировать баркоды». Они сформируются сами.

Создать баркод ВБ можно с нуля. Есть разные сервисы, в которых можно его сгенерировать. Один из простых способов — генерация штрихкода для Wildberries в сервисе Единый кабинет селлера. Для этого надо выполнить несколько простых действий:

Подключите маркетплейсы по API к Единому кабинету. Ваши товары автоматически загрузятся в сервис со всеми характеристиками. Выберите товар, на который нужен штрихкод. Например, карнавальный костюм. Отметьте размер штрихкода Вайлдберриз. Универсальный размер — 58х40 мм. Выберете символы ухода за товаром и стандарты качества. В символах укажите актуальные рекомендации для товара. Например, «только ручная стирка», «деликатный отжим руками без скручивания» или «вертикальная сушка». В стандартах качества указывают соответствие стандартам ЕАС или РСТ. Настройте характеристики товара на Вайлдберриз. Вы можете указать или скрыть страну производства, дату, бренд, состав, размер, цвет, название, артикул и другие характеристики. Настройте индивидуальные поля. В них вы можете указать своё ИП, перечислить что входит в комплект или указать другие данные. Вся информация сохранится в сервисе и добавлять её повторно не придётся. Готово! Теперь на штрихкоде есть товар, цвет и размер. ШК можно скачать и распечатать прямо из кабинета.

Информация с этикетки поможет во время приёмки на складе, минимизирует риск потери товара и поможет клиенту быстро убедиться, что он получил свой заказ

Как распечатать и наклеить этикетки для Вайлдберриз

Перед печатью убедитесь, что настройки принтера соответствуют типу бумаги и размеру этикеток. Используйте самоклеящиеся этикетки, которые подходят для вашего принтера.

Если надо напечатать много одинаковых наклеек, сначала сделайте тестовую печать, чтобы убедиться в качестве и правильности информации. Убедитесь, что данные с этикетки совпадают с данными в системе Wildberries. Если всё в порядке переходите к массовой печати.

Есть 3 самых распространённых способа напечатать наклейки:

Обычный принтер. Можно использовать домашний принтер и печатать этикетки на самоклеящейся бумаге. Это самый бюджетный, но и самый затратный по времени вариант.

Термопринтер. Популярный вариант: печатать этикетки недорого, а текст держится около полугода. После этого он может стереться или выгореть, но для высоколиквидных товаров это не проблема.

Термотрансферный принтер. Данные на термотрансферных наклейках сохраняются несколько лет. Но печатать их дорого, так что чаще их используют для дорогих товаров.

В бизнесе на маркетплейсах, как и в любом другом, важно уметь планировать расходы. Иногда начинающие селлеры хотят сэкономить и начинают печатать на домашнем принтере. Но тут есть ловушка: наклейки и печать слабого качества, поэтому могут стереться. В этом случае придётся возвращать товар и перепечатывать их. Так что лучше сразу печатать их на термопринтере. Ольга Чинова Эксперт по Wildberries

После того, как вы распечатаете наклейки, их можно клеить на товары. Вот несколько советов для Вайлдберриз.

Убедитесь, что упаковка товара чистая и сухая.

Наклейте этикетку на видимое место на упаковке. Обычно это верхняя или боковая сторона коробки.

Убедитесь, что этикетка наклеена ровно и не перекрывает важную информацию о товаре

Правила маркировки комплектов и оптовых упаковок

Для маркировки отдельного товара на Вайлдберриз нужен один ШК. А как быть с комплектами, наборами или монопаллетами? Давайте разбираться.

Комплекты и наборы

Представьте: вы продаёте на Вайлдберриз пижамный комплект. В нём есть брюки, футболка и кофта с длинным рукавом. Как их маркировать? Давайте разбираться.

Если вы продаёте комплект, его надо маркировать именно как комплект. То есть, единым баркодом. Иногда бывает, что вещи из комплекта продают и вместе, и по отдельности. В этом случае важно проконтролировать, чтобы на комплекте был единый баркод, а у каждой вещи в отдельной продаже — свой.

Коробы и монопаллеты

Для оптовых поставок от одного производителя используют короба и монопаллеты.

Короб. Обычно все товары в поставке упаковывают в коробки. Их максимальный размер 120х80 см, а вес — 25 кг.

Монопаллета Вайлдберриз — это поддон, на который можно установить несколько коробов. Подходит для селлеров с большим количеством товаров.

При этом, не обязательно укладывать на монопаллет только одинаковые товары — допускается до 3 видов товаров с разными баркодами. Но внутри коробки они должны быть одного размера и цвета.

Важно: селлер может выбрать короб или монопаллет для одной поставки. Совместить их не получится.

Маркировать короба и монопаллеты можно и уникальным штрихкодом, и через QR-поставку. Её можно создать на сайте WB Партнёры, в разделе «Поставки» → «QR-поставки». Точка подробно рассказывала про QR-поставки на Wildberries.

Частые ошибки и возможные проблемы на Вайлдберриз

При работе с этикетками селлеры допускают схожие ошибки. Расскажем о самых распространённых — обратите на них внимание. Это поможет избежать возможных проблем.

Некачественная печать баркода

Из-за некачественной печати штрихкод может быстро стереться с упаковки. Важно, чтобы товар с читаемым штрихкодом доехал до приёмки — дальше ВБ промаркирует его своим QR-кодом для идентификации.

Если этикетка сотрётся до приёмки, товар не смогут идентифицировать — и он может потеряться

Ошибки в баркоде

Неправильный или повреждённый штрих-код затрудняет сканирование на складе и при продаже. А если штрих-код не уникальный, система может не идентифицировать товар или спутать его с другим.

Несоответствие информации на этикетке

Ошибки в названии товара, описании или характеристиках могут ввести покупателей в заблуждение. А это, в свою очередь, повышает риск возврата и негативных отзывов.

Отсутствие обязательной информации

Неполные данные о составе, условиях хранения, сроке годности, производителе и других важных и т.д. Важно, чтобы на этикетке было всё необходимое.

Неправильный формат этикеток

Если ошибиться с размером или форматом этикетки, отсканировать её не получится. Wildberries может вернуть партию селлеру, и придётся всё переделывать.

Некорректный перевод

Если неправильно перевести название товара, покупатель может заказать ненужный товар.

Отсутствие необходимых сертификатов соответствия и других документов