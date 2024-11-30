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Этикетки для Wildberries

В этой статье разберёмся, какие требования есть у WB к штрихкодам, баркодам и этикеткам. 

30.11.2024
15 430
15 430

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На каждом товаре Wildberries есть этикетка. По ней можно узнать всё о товаре: название, цвет, артикул, производителя и многое другое. Именно по этикеткам работники складов Wildberries различают миллионы похожих упаковок и понимают, куда направлять товар.

Расскажем, как сделать этикетку по модели FBS и FBO, какие правила маркировки комплектов и оптовых упаковок есть, что нужно учитывать при печати и наклеивании этикеток. А ещё разберём частые ошибки и проблемы, которые могут возникнуть у селлера при работе с этикетками.

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Требования Wildberries к штрихкодам, баркодам и этикеткам

Wildberries требует наносить на каждый товар уникальный штрихкод. Маркетплейс использует альтернативное название — баркод. По сути это одно и то же: маркировка позволяет системе Wildberries правильно идентифицировать и отслеживать товары.

Баркоды располагаются на товаре или упаковке, а также вносятся в карточку товара на Вайлдберриз. К ним есть несколько требований. Они должны быть:

  • Чёткие и хорошо читаемые. Нечитаемые или повреждённые штрихкоды могут привести к проблемам с учётом товара — их не удастся отсканировать. В таком случае товары могут потерять или счесть обезличенными — тогда их придётся вывозить за свой счёт. 
  • Уникальные. Если на разных товарах будет один и тот же штрихкод, идентифицировать их не получится. 
  • Качественные. Штрихкоды должны быть чёткими, без размытостей или повреждений, чтобы их можно было легко сканировать. Для этого их лучше печатать на термопринтере на специальной бумаге.
  • Правильно отформатированные. Сканер считает только штрихкод стандартного формата. Слишком маленький или большой размер он может не распознать. 
  • Удачно расположенными. Штрихкод должен быть размещен на товарной упаковке таким образом, чтобы его было удобно сканировать на этапе приема, хранения и отгрузки. Важно, чтобы он был целым и ничего не перекрывал. 
  • Содержащими информацию о товаре. На этикетке ВБ должны быть указаны наименование, артикул и штрихкод. Это помогает обеспечить полную информацию о товаре. Кроме штрихов и символов, на этикетке баркода рекомендуем указать дополнительную информацию: производителя, название, артикул, цвет и размер товара. Это ускорит процесс приёмки на складе, а покупателям будет удобнее проверять товар.
Этикетки для Wildberries

Ещё одно требование — актуальность: если меняется информация о товаре, нужно адаптировать штрихкод

Как сделать этикетку при поставке на склад Вайлдберриз

Иногда селлеры торгуют товарами, на которых уже есть штрихкод. Но так бывает не всегда. Давайте разбираться, что делать в обоих случаях.  

  1. Если баркод уже есть. Убедитесь, что заводской штрихкод подходит под требования площадки. Внесите в карточку товара символы с баркода. Так он попадёт в систему Wildberries. 
  2. Если баркода нет или он не подходит под требования WB. Нажмите кнопку «Сгенерировать баркоды». Они сформируются сами.

Создать баркод ВБ можно с нуля. Есть разные сервисы, в которых можно его сгенерировать. Один из простых способов — генерация штрихкода для Wildberries в сервисе Единый кабинет селлера. Для этого надо выполнить несколько простых действий:

  1. Подключите маркетплейсы по API к Единому кабинету. Ваши товары автоматически загрузятся в сервис со всеми характеристиками. 
  2. Выберите товар, на который нужен штрихкод. Например, карнавальный костюм. 
  3. Отметьте размер штрихкода Вайлдберриз. Универсальный размер — 58х40 мм. 
  4. Выберете символы ухода за товаром и стандарты качества. В символах укажите актуальные рекомендации для товара. Например, «только ручная стирка», «деликатный отжим руками без скручивания» или «вертикальная сушка». В стандартах качества указывают соответствие стандартам ЕАС или РСТ. 
  5. Настройте характеристики товара на Вайлдберриз. Вы можете указать или скрыть страну производства, дату, бренд, состав, размер, цвет, название, артикул и другие характеристики. 
  6. Настройте индивидуальные поля. В них вы можете указать своё ИП, перечислить что входит в комплект или указать другие данные. Вся информация сохранится в сервисе и добавлять её повторно не придётся. 
  7. Готово! Теперь на штрихкоде есть товар, цвет и размер. ШК можно скачать и распечатать прямо из кабинета.
Как выглядит этикетка для WB

Информация с этикетки поможет во время приёмки на складе, минимизирует риск потери товара и поможет клиенту быстро убедиться, что он получил свой заказ

Как распечатать и наклеить этикетки для Вайлдберриз

Перед печатью убедитесь, что настройки принтера соответствуют типу бумаги и размеру этикеток. Используйте самоклеящиеся этикетки, которые подходят для вашего принтера. 

Если надо напечатать много одинаковых наклеек, сначала сделайте тестовую печать, чтобы убедиться в качестве и правильности информации. Убедитесь, что данные с этикетки совпадают с данными в системе Wildberries. Если всё в порядке переходите к массовой печати. 

Есть 3 самых распространённых способа напечатать наклейки: 

  • Обычный принтер. Можно использовать домашний принтер и печатать этикетки на самоклеящейся бумаге. Это самый бюджетный, но и самый затратный по времени вариант. 
  • Термопринтер. Популярный вариант: печатать этикетки недорого, а текст держится около полугода. После этого он может стереться или выгореть, но для высоколиквидных товаров это не проблема.
  • Термотрансферный принтер. Данные на термотрансферных наклейках сохраняются несколько лет. Но печатать их дорого, так что чаще их используют для дорогих товаров. 

В бизнесе на маркетплейсах, как и в любом другом, важно уметь планировать расходы. Иногда начинающие селлеры хотят сэкономить и начинают печатать на домашнем принтере. Но тут есть ловушка: наклейки и печать слабого качества, поэтому могут стереться. В этом случае придётся возвращать товар и перепечатывать их. Так что лучше сразу печатать их на термопринтере.

Ольга ЧиноваЭксперт по Wildberries

После того, как вы распечатаете наклейки, их можно клеить на товары. Вот несколько советов для Вайлдберриз. 

  • Убедитесь, что упаковка товара чистая и сухая.
  • Наклейте этикетку на видимое место на упаковке. Обычно это верхняя или боковая сторона коробки.
Как сделать наклейку-этикетку для Вайлдберриз

Убедитесь, что этикетка наклеена ровно и не перекрывает важную информацию о товаре

Правила маркировки комплектов и оптовых упаковок

Для маркировки отдельного товара на Вайлдберриз нужен один ШК. А как быть с комплектами, наборами или монопаллетами? Давайте разбираться.

Комплекты и наборы

Представьте: вы продаёте на Вайлдберриз пижамный комплект. В нём есть брюки, футболка и кофта с длинным рукавом. Как их маркировать? Давайте разбираться.

Если вы продаёте комплект, его надо маркировать именно как комплект. То есть, единым баркодом. Иногда бывает, что вещи из комплекта продают и вместе, и по отдельности. В этом случае важно проконтролировать, чтобы на комплекте был единый баркод, а у каждой вещи в отдельной продаже — свой.

Коробы и монопаллеты

Для оптовых поставок от одного производителя используют короба и монопаллеты.

Короб. Обычно все товары в поставке упаковывают в коробки. Их максимальный размер 120х80 см, а вес — 25 кг.

Монопаллета Вайлдберриз — это поддон, на который можно установить несколько коробов. Подходит для селлеров с большим количеством товаров. 


При этом, не обязательно укладывать на монопаллет только одинаковые товары — допускается до 3 видов товаров с разными баркодами. Но внутри коробки они должны быть одного размера и цвета.

Важно: селлер может выбрать короб или монопаллет для одной поставки. Совместить их не получится. 

Маркировать короба и монопаллеты можно и уникальным штрихкодом, и через QR-поставку. Её можно создать на сайте WB Партнёры, в разделе «Поставки» → «QR-поставки». Точка подробно рассказывала про QR-поставки на Wildberries.

Частые ошибки и возможные проблемы на Вайлдберриз

При работе с этикетками селлеры допускают схожие ошибки. Расскажем о самых распространённых — обратите на них внимание. Это поможет избежать возможных проблем. 

Некачественная печать баркода

Из-за некачественной печати штрихкод может быстро стереться с упаковки. Важно, чтобы товар с читаемым штрихкодом доехал до приёмки — дальше ВБ промаркирует его своим QR-кодом для идентификации. 

Как выглядит этикетка WB

Если этикетка сотрётся до приёмки, товар не смогут идентифицировать — и он может потеряться

Ошибки в баркоде

Неправильный или повреждённый штрих-код затрудняет сканирование на складе и при продаже. А если штрих-код не уникальный, система может не идентифицировать товар или спутать его с другим.

Несоответствие информации на этикетке

Ошибки в названии товара, описании или характеристиках могут ввести покупателей в заблуждение. А это, в свою очередь, повышает риск возврата и негативных отзывов. 

Отсутствие обязательной информации

Неполные данные о составе, условиях хранения, сроке годности, производителе и других важных и т.д. Важно, чтобы на этикетке было всё необходимое.

Неправильный формат этикеток

Если ошибиться с размером или форматом этикетки, отсканировать её не получится. Wildberries может вернуть партию селлеру, и придётся всё переделывать.

Некорректный перевод

Если неправильно перевести название товара, покупатель может заказать ненужный товар.

Отсутствие необходимых сертификатов соответствия и других документов

Если товар должен соответствовать стандартам ЕАС или РСТ, важно сделать об этом пометку.

Вопросы по теме

Как проверить баркод?

Попробуйте отсканировать его сканером штрихкодов. Если данные в сканере совпали с информацией, которую вы закодировали, всё в порядке.

Надо ли печатать штрихкод на другой размер или цвет отдельно?

Да, товары разного цвета и размера считаются разными. Поэтому для каждого из них нужен отдельный штрихкод.

Сколько штрихкодов клеить на товар?

На товаре должен быть только 1 баркод для Вайлдберриз. Это важно, чтобы идентифицировать товар быстро и правильно. 


Что такое QR-код и где его взять?

QR-код — удобный способ маркировки товаров. Он подходит для быстрой поставки на склад Wildberries. Сгенерировать его можно в генераторе QR-кодов.

Что такое баркод?

Баркод — то же самое, что и штрихкод. Например, на Wildberries баркоды — штрихкоды на товарах.

Что такое штрихкод на Вайлдберриз?

Это графическое изображение данных из черных полос разной толщины и цифр под ними. В штрихкоде закодирована информация о товаре: название, производитель и т.д. 

Штрихкод и баркод — это одно и то же.


Что такое маркировка товаров?

Маркировка товаров на Wildberries — система нанесения специальных штрихкодов на товары. Она позволяет отслеживать их по всей цепочке поставок: от селлера к покупателю.

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Этикетки для Wildberries: требования к размерам и формату штрихкода, баркода, QR-кода — Банк Точка