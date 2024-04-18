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Маркетплейсы
Маркетплейсы

Поставки на склад Wildberries по QR-коду

18.04.2024
6276
6276

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QR-поставка — это быстрый способ отправить товары на склад Wildberries. Предприниматель размещает на коробе специальную наклейку, работник склада считывает код на ней, и сразу понимает, что находится внутри. Ему не нужно принимать товар поштучно, а предпринимателю — ждать, когда он отсканирует все позиции.

Как создать такой QR-код, рассказываем в статье. А ещё делимся ссылкой на сервис по генерации штрих-кодов для маркетплейсов, который можно попробовать бесплатно.

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Что такое QR-код для поставки

Это код, который можно создать на сайте WB Партнёры, в разделе «Поставки» → «QR-поставки». По нему можно распознать, какому продавцу принадлежит короб и сколько вещей лежит внутри.

Как создать QR-коды для поставки

Выполните эти шаги:

  1. Зайдите в раздел «Поставки» → «QR-поставки» в личном кабинете на сайте WB Партнёры.
  2. Введите в форму следующую формулу: #wbbox#0002; ID продавца; номер короба; число товаров внутри. Пробелы ставить не нужно.
  3. Сгенерируйте QR-код.

Где брать информацию для формулы:

  • ID продавца — у названия вашего магазина в правом верхнем углу личного кабинета.
  • Уникальный номер короба — может быть любым по вашему усмотрению. Например, если в поставке три короба, можете просто пронумеровать их по порядку — 1, 2 и 3. Однако, вы сможете использовать эти номера только один раз — для следующей поставки придётся придумывать новые.
  • Количество товаров в коробе — укажите число позиций внутри.

QR-код надо распечатать на обычном принтере или для этикеток, и наклеить на короб. Размер наклейки может быть любым — главное, чтобы его можно было считать сканером или камерой телефона. А этикетки на товары внутри короба можно сделать в генераторе штрихкодов для Wildberries.

Как воспользоваться QR-поставкой Wildberries

Чтобы отгрузить товары через QR-поставку, убедитесь, что на выбранном вами складе есть такая возможность. Посмотреть, принимает ли склад товары таким образом, можно на карте на сайте WB Партнёры. Рядом с адресом должна быть иконка “QR”.

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