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Маркетплейсы

Как читать отчёты Ozon по продажам

Инструкция, как читать отчёт о реализации товаров.

28.11.2025
20 778
20 778

Отчёты Ozon — это просто

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Отчёты Ozon — это просто

Единый кабинет селлера расшифрует любую финансовую таблицу — никакого ручного Excel.
Зарегистрироваться

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

В конце каждого периода маркетплейс присылает селлерам отчётность. В ней можно посмотреть, что продалось, что вернулось на склад, сколько придётся заплатить площадке и сколько бонусов начислят за скидки

Один из основных документов — это отчёт по продажам Ozon. В системе он называется «Отчёт о реализации товаров». Он бывает двух видов: 

  • Отчёт о реализации товаров — показывает, сколько заработал селлер, сколько забрал маркетплейс в качестве комиссий и какую сумму переведут на счёт.
  • Позаказный отчёт о реализации — показывает, в какие заказы вошли проданные позиции.
Забудьте о ручном разборе отчётов Ozon
Единый кабинет селлера автоматически обрабатывает «Отчёты о реализации»:
— Считает чистую прибыль с учётом комиссий, возвратов и логистики
— Показывает маржинальность по каждому товару
— Делает понятную аналитику продаж
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Где найти отчёт по продажам Ozon

Ozon формирует данные о покупках за прошедший месяц и присылает его не позднее пятого числа текущего месяца. Как его посмотреть:

1. Зайдите в личный кабинет.

2. Перейдите во вкладку «Финансы».

3. Кликните на «Документы». 

Раздел «Финансы» расположен в верхней части личного кабинета 

4. В левом столбце найдите «Отчёты о реализации». Здесь можно посмотреть все документы и скачать их в формате Excel.

Нужные данные находятся во втором разделе

Продавец может посмотреть статистику в двух вариантах — с общими данными и данными по каждому заказу

Состав отчёта о реализации товаров

В файле есть три основных блока.

Общие данныеРеализованоВозвращено клиентом
- Порядковый номер

- Название

- Код в системе продавца

- Код в системе маркетплейса

- Штрихкод
- Продано на сумму

- Выплаты по механикам лояльности партнёров

- Баллы за скидки

- Количество

- Цена продажи

- Вознаграждение за заказы по категории

- Цена до скидок по поручению продавца

- Базовое вознаграждение Ozon

- Итого к начислению
- Возвращено на сумму

- Выплаты по механикам лояльности партнёров

- Баллы за скидки

- Количество

- Цена продажи

- Базовое вознаграждение Ozon

- Итого возвращено

Расшифровка блока «Реализовано»

Здесь показано, какие продукты доставили покупателям в прошлом месяце.

  • Реализовано на сумму — стоимость всех проданных позиций.
  • Выплаты по механикам лояльности партнёров — компенсация магазину за участие в акции «Зелёная цена», когда клиент приобретает продукцию со скидкой и оплачивает её озон-картой. 
  • Баллы за скидки — бонусы, которые сервис начислил продавцу за скидки. Они идут на оплату услуг. 
  • Количество — число проданных позиций.
  • Цена реализации — цена, по которой клиент купил товар.
  • Вознаграждение за продажу по категории — тариф маркетплейса в процентах за продажу в этой категории. Она фиксируется, когда клиент создаёт заказ. Например, если за заказ пляжной сумки на момент покупки площадка брала комиссию 23%, а потом она выросла до 28%, то комиссия составит 23%. 
  • Цена до скидок по поручению продавца — цена, которую установил продавец.
  • Базовое вознаграждение Ozon — размер тарифа с учётом количества товара, спецпредложений и наценок.
  • Итого к начислению — сумма, которую переведут селлеру после вычета комиссий. 

Как выглядит блок с проданными товарами 

Расшифровка блока «Возвращено клиентом»

Этот раздел показывает, какие наименования клиенты вернули в прошлом месяце. Например, из-за того, что они не подошли по размеру или цвету. 

  • Возвращено на сумму — стоимость всех возвращённых позиций. 
  • Выплаты по механикам лояльности партнёров — компенсация магазину за участие в акции «Зелёная цена». Её списывают при возврате.
  • Баллы за скидки — бонусы, которые сервис списывает при возврате. 
  • Количество — количество возвращённых позиций.
  • Цена реализации — цена, по которой клиент купил товар.
  • Базовое вознаграждение Ozon — размер тарифа с учётом количества товара, спецпредложений и наценок.
  • Итого возвращено — сумма, которую начислят селлеру за возвращённый заказ до вычета комиссий.

Если клиент отменил заказ или не стал его выкупать, продавец ничего не зарабатывает, но и ничего не теряет — не будет ни начислений, ни списаний. Поэтому такие заказы не попадают в статистику.

Так выглядит блок с наименованиями, возвращёнными клиентами

Как исчисляется комиссия Ozon

После таблицы есть поле с итоговыми расчётами. 

  • Итого реализовано за вычетом возвратов — стоимость всех проданных позиций за минусом возвращённых.
  • Всего выплат от партнёров — бонус от партнёров.
  • Всего начислено баллов — общее количество бонусов, которые получил продавец после вычета тех, что сняли после возврата.
  • Итого базовое вознаграждение Ozon — плата, которую заберёт маркетплейс.
  • Итого вознаграждение Ozon после скидок — базовая комиссия за вычетом баллов. 
  • Всего к начислению — сумма, которую получит продавец.

Блок с итоговыми расчётами

ПРИМЕР
ИП Гаврилина установила цену 1 500 ₽ на комплект полотенец. Комиссия площадки составила 20%. За каждую проданную единицу продавец получает 1 200 ₽: 1 500 ₽ − 300 ₽ (20% от 1 500 ₽).

Итого реализовано за вычетом возвратов, в рублях: 1 500.

Всего выплат от партнёров, в рублях: 0.

Всего начислено баллов: 0.

Итого базовое вознаграждение Ozon, в рублях:  300.

Итого вознаграждение Ozon после скидок, в рублях: 300.

Всего к начислению, в рублях: 1200.

Как читать отчёт в целях налогового учёта

Аналитика продаж — это основной документ для расчёта налоговой базы. Его используют, чтобы посчитать доходы при УСН «Доходы» и доходы и расходы при УСН «Доходы минус расходы». 

Важно: неверно считать за доход показатель «Всего к начислению». Это чистая сумма после вычета комиссий, логистики и других расходов.

Как правильно рассчитать доход:

Доход = Сумма столбца 5 из блока «Реализовано на сумму» - Сумма столбца 13 из блока «Возвращено на сумму».

Доход на скриншоте равен 8 598 ₽: 8 598 ₽ − 0 ₽.

Если продавец применяет УСН «Доходы минус расходы», то ему нужно учесть в расходах тариф маркетплейса. Он указан в столбце «Итого базовое вознаграждение Ozon».

Расход при УСН «Доходы минус расходы» составит 1 326,9 ₽

Где в ЛК Ozon финансовые документы

Все сводки хранятся в разделе «Финансы», во вкладке «Документы». Площадка формирует отчётность и загружает её в личный кабинет селлера не позднее восьмого числа каждого месяца. Она доступна только в электронном виде, но файлы можно скачать и распечатать самостоятельно.

В личном кабинете хранятся закрывающие и справочные файлы: 

  • УПД-1 к статистике продаж;
  • акты выполненных работ;
  • данные о заказах;
  • статистика заказов юридических лиц;
  • данные агентов — о перевыставлении услуг, о перечислениях;
  • аналитика;
  • данные по товарным компенсациям и акт о премии за расчёты баллами;
  • счета на оплату задолженности;
  • акты сверки.


Продавец может подключить ЭДО, чтобы получать и подписывать документы в электронном виде.

В левой части страницы есть список с разными видами документов

Продажи, возвраты и комиссия

Детальная информация по каждому заказу хранится в «Позаказном отчёте о реализации товара».

В позаказном отчёте есть дополнительный блок с номерами отправлений и счетами-фактурами

Логистика

Расходы на доставку до покупателя отображаются в разделе «УПД с доп. услугами». Там есть отчёт «УПД-1 к отчёту о реализации».

Дополнительные услуги Ozon

В отчёте «УПД-1 к отчёту о реализации» также указывают расходы на дополнительные услуги, например продвижение в поиске, продажу в рассрочку и размещение артикулов на складе.

Так выглядит УПД-1 к обзору заказов

Прочие начисления

В разделе «Документы» хранятся данные по другим начислениям, например по компенсациям. Скачать их можно в разделе «Компенсации и прочие начисления».  

Отчёт Ozon в 1С

В 1С:Бухгалтерия можно загружать бумаги с маркетплейсов. Но сначала нужно настроить интеграцию, а потом зайти в «Отчёты комиссионеров», выбрать файл Excel или загрузить документ прямо из личного кабинета селлера.

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Как читать отчёт о реализации Ozon: расшифровка финансового отчёта — Точка Банк