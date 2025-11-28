Как читать отчёты Ozon по продажам

В конце каждого периода маркетплейс присылает селлерам отчётность. В ней можно посмотреть, что продалось, что вернулось на склад, сколько придётся заплатить площадке и сколько бонусов начислят за скидки.
Один из основных документов — это отчёт по продажам Ozon. В системе он называется «Отчёт о реализации товаров». Он бывает двух видов:
- Отчёт о реализации товаров — показывает, сколько заработал селлер, сколько забрал маркетплейс в качестве комиссий и какую сумму переведут на счёт.
- Позаказный отчёт о реализации — показывает, в какие заказы вошли проданные позиции.
Где найти отчёт по продажам Ozon
Ozon формирует данные о покупках за прошедший месяц и присылает его не позднее пятого числа текущего месяца. Как его посмотреть:
1. Зайдите в личный кабинет.
2. Перейдите во вкладку «Финансы».
3. Кликните на «Документы».
Раздел «Финансы» расположен в верхней части личного кабинета
4. В левом столбце найдите «Отчёты о реализации». Здесь можно посмотреть все документы и скачать их в формате Excel.
Нужные данные находятся во втором разделе
Продавец может посмотреть статистику в двух вариантах — с общими данными и данными по каждому заказу
Состав отчёта о реализации товаров
В файле есть три основных блока.
|Общие данные
|Реализовано
|Возвращено клиентом
|- Порядковый номер
- Название
- Код в системе продавца
- Код в системе маркетплейса
- Штрихкод
|- Продано на сумму
- Выплаты по механикам лояльности партнёров
- Баллы за скидки
- Количество
- Цена продажи
- Вознаграждение за заказы по категории
- Цена до скидок по поручению продавца
- Базовое вознаграждение Ozon
- Итого к начислению
|- Возвращено на сумму
- Выплаты по механикам лояльности партнёров
- Баллы за скидки
- Количество
- Цена продажи
- Базовое вознаграждение Ozon
- Итого возвращено
Расшифровка блока «Реализовано»
Здесь показано, какие продукты доставили покупателям в прошлом месяце.
- Реализовано на сумму — стоимость всех проданных позиций.
- Выплаты по механикам лояльности партнёров — компенсация магазину за участие в акции «Зелёная цена», когда клиент приобретает продукцию со скидкой и оплачивает её озон-картой.
- Баллы за скидки — бонусы, которые сервис начислил продавцу за скидки. Они идут на оплату услуг.
- Количество — число проданных позиций.
- Цена реализации — цена, по которой клиент купил товар.
- Вознаграждение за продажу по категории — тариф маркетплейса в процентах за продажу в этой категории. Она фиксируется, когда клиент создаёт заказ. Например, если за заказ пляжной сумки на момент покупки площадка брала комиссию 23%, а потом она выросла до 28%, то комиссия составит 23%.
- Цена до скидок по поручению продавца — цена, которую установил продавец.
- Базовое вознаграждение Ozon — размер тарифа с учётом количества товара, спецпредложений и наценок.
- Итого к начислению — сумма, которую переведут селлеру после вычета комиссий.
Как выглядит блок с проданными товарами
Расшифровка блока «Возвращено клиентом»
Этот раздел показывает, какие наименования клиенты вернули в прошлом месяце. Например, из-за того, что они не подошли по размеру или цвету.
- Возвращено на сумму — стоимость всех возвращённых позиций.
- Выплаты по механикам лояльности партнёров — компенсация магазину за участие в акции «Зелёная цена». Её списывают при возврате.
- Баллы за скидки — бонусы, которые сервис списывает при возврате.
- Количество — количество возвращённых позиций.
- Цена реализации — цена, по которой клиент купил товар.
- Базовое вознаграждение Ozon — размер тарифа с учётом количества товара, спецпредложений и наценок.
- Итого возвращено — сумма, которую начислят селлеру за возвращённый заказ до вычета комиссий.
Если клиент отменил заказ или не стал его выкупать, продавец ничего не зарабатывает, но и ничего не теряет — не будет ни начислений, ни списаний. Поэтому такие заказы не попадают в статистику.
Так выглядит блок с наименованиями, возвращёнными клиентами
Как исчисляется комиссия Ozon
После таблицы есть поле с итоговыми расчётами.
- Итого реализовано за вычетом возвратов — стоимость всех проданных позиций за минусом возвращённых.
- Всего выплат от партнёров — бонус от партнёров.
- Всего начислено баллов — общее количество бонусов, которые получил продавец после вычета тех, что сняли после возврата.
- Итого базовое вознаграждение Ozon — плата, которую заберёт маркетплейс.
- Итого вознаграждение Ozon после скидок — базовая комиссия за вычетом баллов.
- Всего к начислению — сумма, которую получит продавец.
Блок с итоговыми расчётами
Итого реализовано за вычетом возвратов, в рублях: 1 500.
Всего выплат от партнёров, в рублях: 0.
Всего начислено баллов: 0.
Итого базовое вознаграждение Ozon, в рублях: 300.
Итого вознаграждение Ozon после скидок, в рублях: 300.
Всего к начислению, в рублях: 1200.
Как читать отчёт в целях налогового учёта
Аналитика продаж — это основной документ для расчёта налоговой базы. Его используют, чтобы посчитать доходы при УСН «Доходы» и доходы и расходы при УСН «Доходы минус расходы».
Важно: неверно считать за доход показатель «Всего к начислению». Это чистая сумма после вычета комиссий, логистики и других расходов.
Как правильно рассчитать доход:
Доход = Сумма столбца 5 из блока «Реализовано на сумму» - Сумма столбца 13 из блока «Возвращено на сумму».
Доход на скриншоте равен 8 598 ₽: 8 598 ₽ − 0 ₽.
Если продавец применяет УСН «Доходы минус расходы», то ему нужно учесть в расходах тариф маркетплейса. Он указан в столбце «Итого базовое вознаграждение Ozon».
Расход при УСН «Доходы минус расходы» составит 1 326,9 ₽
Где в ЛК Ozon финансовые документы
Все сводки хранятся в разделе «Финансы», во вкладке «Документы». Площадка формирует отчётность и загружает её в личный кабинет селлера не позднее восьмого числа каждого месяца. Она доступна только в электронном виде, но файлы можно скачать и распечатать самостоятельно.
В личном кабинете хранятся закрывающие и справочные файлы:
- УПД-1 к статистике продаж;
- акты выполненных работ;
- данные о заказах;
- статистика заказов юридических лиц;
- данные агентов — о перевыставлении услуг, о перечислениях;
- аналитика;
- данные по товарным компенсациям и акт о премии за расчёты баллами;
- счета на оплату задолженности;
- акты сверки.
Продавец может подключить ЭДО, чтобы получать и подписывать документы в электронном виде.
В левой части страницы есть список с разными видами документов
Продажи, возвраты и комиссия
Детальная информация по каждому заказу хранится в «Позаказном отчёте о реализации товара».
В позаказном отчёте есть дополнительный блок с номерами отправлений и счетами-фактурами
Логистика
Расходы на доставку до покупателя отображаются в разделе «УПД с доп. услугами». Там есть отчёт «УПД-1 к отчёту о реализации».
Дополнительные услуги Ozon
В отчёте «УПД-1 к отчёту о реализации» также указывают расходы на дополнительные услуги, например продвижение в поиске, продажу в рассрочку и размещение артикулов на складе.
Так выглядит УПД-1 к обзору заказов
Прочие начисления
В разделе «Документы» хранятся данные по другим начислениям, например по компенсациям. Скачать их можно в разделе «Компенсации и прочие начисления».
Отчёт Ozon в 1С
В 1С:Бухгалтерия можно загружать бумаги с маркетплейсов. Но сначала нужно настроить интеграцию, а потом зайти в «Отчёты комиссионеров», выбрать файл Excel или загрузить документ прямо из личного кабинета селлера.