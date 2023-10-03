Если вы хотите начать продавать на маркетплейсах, надо официально зарегистрироваться в статусе ИП. Для этого нужно подать список документов в налоговую, определиться с системой налогообложения и выбрать коды ОКВЭД.

В этой статье расскажем, что такое коды ОКВЭД, какие из них подходят для работы на маркетплейсе и как их менять при необходимости.

Что такое ОКВЭД

ОКВЭД — это Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. В нём содержатся коды для обозначения разных сфер работы.

ПРИМЕР Если налоговая увидит, что у бизнеса стоит код 41, она сразу поймёт, что это «Строительство зданий». А бизнес с кодом 85 относится к сфере образования.

На что влияет выбор кода ОКВЭД:

Тариф страховых взносов на травматизм. Это актуально для предпринимателей, у которых в штате есть сотрудники. Чем более травмоопасную работу они выполняют, тем выше ставка взноса.

Господдержка. Например, получение льгот, субсидий и кредитов.

Налоговый режим. Для спецрежима должен быть совместимый вид деятельности. Например, на ПСН можно вести только деятельность, перечисленную в п. 2 ст. 346.43 НК

Региональная ставка УСН. Регионы могут самостоятельно устанавливать пониженную ставку для всех налогоплательщиков или отдельных категорий бизнеса. Так, в Ленинградской области ставка 1% на УСН «Доходы» действует для бизнеса с кодом Регионы могут самостоятельно устанавливать пониженную ставку для всех налогоплательщиков или отдельных категорий бизнеса. Так, в Ленинградской области ставка 1% на УСН «Доходы» действует для бизнеса с кодом 14.3 — Производство вязаных и трикотажных изделий одежды и некоторых других.

Код ОКВЭД помогает коротко и ясно обозначить, чем занимается предприниматель, какие товары продаёт или какие услуги оказывает.

Есть несколько уровней уточнений: классы, подклассы, группы, подгруппы и виды. Например, у класса 31 «Производство мебели» есть:

В Справочнике от Точка Банк легко найти код по виду деятельности

Код ОКВЭД может состоять из 6 цифр, но в заявлении на регистрацию ИП или ООО достаточно указать только четыре цифры. Это уточнение до группы, а подгруппы и виды деятельности входят в неё автоматически. Но если вы хотите указать все шесть цифр, это тоже можно сделать.

При регистрации ИП для маркетплейсов можно выбрать несколько кодов ОКВЭД: один из них будет основным, а остальные — дополнительными. Основной код выбирают с учётом того, какая деятельность будет приносить наибольший доход. Количество кодов, которые можно указать при регистрации, неограниченно.

Важно, чтобы основной код ОКВЭД соответствовал реальной деятельности. От него зависят налоговый режим, размер налогов и тарифы страховых взносов.

Чтобы подобрать подходящий ОКВЭД, сформулируйте:

Чем именно вы собираетесь заниматься: какие товары продавать или какие услуги оказывать

Где будете реализовывать бизнес, например, в магазине или на рынке

Какие продажи планируете — розничные или оптовые

Какой код выбрать для маркетплейсов

Предприниматели могут работать с маркетплейсами в качестве селлеров или владельцев пунктов выдачи заказов. Селлеры открывают на маркетплейсах магазины и продают товары. А владельцы ПВЗ открывают пункты, хранят там заказы и выдают их покупателям. Суть работы отличается, а значит, отличается и код ОКВЭД.

Селлеры, которые продают товары на Ozon, Wildberries, Яндекс Маркете и других маркетплейсах, используют в качестве основного кода 47.91 — Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет.

Дополнительные коды зависят от вида деятельности.

Для маркетплейсов есть универсальный ОКВЭД 47.91

ПРИМЕР

Если у селлера в продаже много разных товаров, можно выбрать Если у селлера в продаже много разных товаров, можно выбрать код 47.99 — Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков. Под него подходят многие товары, поэтому нет необходимости регистрировать ОКВЭД для каждой категории. Если селлер торгует спортивными костюмами, он может выбрать код ОКВЭД — 47.71.5, а если продаёт часы — 47.77.1.

Если предприниматель хочет открыть пункт выдачи заказов, он может указать помимо 47.91 и другие коды. Например:

52.10 — Деятельность по складированию и хранению

53.20 — Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность

По схеме работы FBS (Fulfillment by seller) селлер может сам доставлять товар заказчикам. В этом случае можно использовать коды:

53.20.3 — Деятельность курьерская

52.29 — Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ПРИМЕР

Через Через Справочник от Точка Банк ИП Подушкина выбрала нужные коды ОКВЭД: ИП Подушкина отшивает на фабрике домашний текстиль и решила выйти на маркетплейсы с постельным бельём и вафельными полотенцами. Доставкой сама заниматься не планирует — будет отгружать товар на склады маркетплейса.

Основной код 47.91 — Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет Дополнительные коды

— Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах

13.92 — Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды 47.51 — Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах

Как добавить коды ОКВЭД

Коды нужно указать при регистрации бизнеса. Если вы открываете ИП, их вносят в заявление по форме P21001, а при открытии ООО — в заявление по форме P11001.

Как добавить коды ОКВЭД в заявление при открытии бизнеса

Самый простой вариант — зарегистрировать бизнес онлайн через сайт ФНС. Вам нужно будет заполнить специальные поля при подаче документов на регистрацию. Из минусов — нужен ключ ЭЦП, то есть электронная цифровая подпись. Если её нет, можно заполнить заявление:

1. В заявлении для ИП найдите лист А. В заявлении для ООО — лист Ж.

Так выглядит форма для указания кодов ОКВЭД для ИП

2. Заполните страницу на компьютере или вручную на распечатанном бланке. Во втором случае пишите цифры разборчиво чёрной, синей или фиолетовой пастой.

3. Отправьте заявление онлайн или предоставьте в ФНС лично.

4. ФНС обработает заявку в течение трёх рабочих дней и внесёт данные в ЕГРЮЛ.

5. Результат придёт на электронную почту. При желании документы можно получить на бумаге.

Альтернатива

Если вы открываете бизне с через Точка Банк, мы поможем вам выбрать подобрать верные ОКВЭДы и правильно заполнить заявление.

Можно ли поменять код ОКВЭД

Бывают ситуации, когда не только можно, но и нужно поменять код. Такое бывает в трёх случаях.

Предприниматель решил сменить основной вид деятельности. Например, раньше он был селлером на маркетплейсе, а сейчас решил открыть ПВЗ. В этом случае надо изменить основной код на дополнительный. Индивидуальный предприниматель или руководитель ООО решил заняться новым видом деятельности, но изначально не указывал для него код ОКВЭД. В этом случае надо добавить новый код. Предприниматель закрыл одно направление работы и переключился на другое. В этом случае надо исключить неактуальный код ОКВЭД и сделать основным другой.

Сообщить об изменении, добавлении или удалении кода ОКВЭД надо в течение 3 дней с начала новой деятельности. Сделать это можно с помощью специальных форм: ИП уведомляют налоговую по форме Р24001, а ООО — по форме Р13014.

Как изменить коды ОКВЭД

Если у вас есть ЭЦП, внесите изменения через сервис ФНС. Если подписи нет, заполните форму вручную:

1. В заявлении для ИП найдите лист Д. В заявлении для ООО — лист К.

Так выглядит форма для изменения кодов ОКВЭД для ИП

2. На первой странице листа укажите новые коды, а на второй — те, которые нужно удалить. Сделать это можно на компьютере или вручную на распечатанном бланке.

3. Отправьте заявление онлайн или предоставьте в ФНС лично.

4. ФНС обработает заявку и отправит результат на электронную почту.

Что будет, если не поменять код ОКВЭД на актуальный

Важно работать по актуальным кодам ОКВЭД. Если налоговая увидит несоответствие, предпринимателя могут оштрафовать на сумму от 5 000 до 10 000 ₽. В некоторых случаях могут организовать внеплановую проверку, а банк может приостановить операции по расчётному счёту.