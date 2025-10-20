Как вывести деньги с Ozon Seller: пошаговая инструкция

Обычно выплаты приходят автоматически и по стандартному графику. Но можно настроить и другие варианты. Как вывести заработанные деньги с Ozon в 2026 году — в статье Точка Банка и эксперта по маркетплейсам Ольги Чиновой.
Как устроены выплаты продавцам Ozon
Светлана продала на Ozon товаров на 100 000 ₽. Именно столько заплатили покупатели. Но на расчётный счёт Светлана получит меньше — из суммы нужно вычесть комиссии:
- Вознаграждение Ozon за продажу — от 0,25 до 55% в зависимости от категории товара и выбранной схемы продаж.
- Хранение на складе и доставку до покупателя.
- Возвраты, отмены и невыкупы.
- Расходы на рекламные услуги, например на продвижение в поиске.
- Прочие услуги, например подписку Ozon Premium.
Средства поступят Светлане только при положительном балансе. Если расходы превысили доходы, то перевода от маркетплейса не будет. Он произойдёт тогда, когда Светлана продаст достаточно товаров, чтобы перекрыть комиссии.
В разделе «Баланс» можно посмотреть актуальный баланс и начисления за выбранный период. Так, за март 2025 года продавец получил 4 796 ₽ при продажах на 17 344 ₽
Как вывести деньги с Ozon Seller
Ozon считает выручку и расходы с понедельника по воскресенье. После завершения расчётной недели система обрабатывает данные и переводит деньги в установленный срок. Какой именно — выбирает продавец.
Как настроить выплаты на Ozon
Ozon предлагает разные виды выплат:
Стандартные. Площадка переводит деньги еженедельно по средам, но с переносом платежа на три недели. Это значит, что за товары, проданные сейчас, деньги перечислят примерно через 21 день.
У стандартной схемы есть важное преимущество: в отличие от других, Ozon не берёт дополнительные комиссии за переводы. Из минусов — продавцу нужно грамотно планировать оборот денег.
Календарь выплат за продажи летом 2026 года
Гибкие. Предприниматель сам выбирает, когда и как часто он будет получать деньги с продаж: ежедневно, еженедельно или в другие сроки. Это удобно, когда прибыль нужна раньше, например на закупку товара или уплату налогов. Недостаток один — за гибкие переводы Ozon берёт комиссию. Стоимость услуги можно посмотреть в личном кабинете, в разделе «Финансы → Выплаты» или «Настройки → Договоры», где указана ставка в зависимости от выбранного типа перечислений.
При еженедельных выплатах с переносом платежа на две недели Ozon возьмёт комиссию от 0,69 до 1,19% в зависимости от банка
Досрочные. Получить деньги можно в любой момент в рамках платной разовой услуги. Если её подключить, система переведёт всё, что вы заработали с момента последней выплаты. Полезная опция, если появились непредвиденные расходы, например нужно срочно рассчитаться с поставщиком.
Стоимость услуги рассчитывают индивидуально. Она указана в личном кабинете в разделе «Финансы → Баланс».
При положительном балансе по стрелке появится кнопка «Получить деньги раньше»
Есть ещё один способ получить деньги досрочно — через сервис «Ранний вывод выручки» от Точка Банк. Это дешевле, чем у маркетплейсов, и нет дополнительных платежей за подключение и обслуживание.
С дополнительной отсрочкой. Продавец может получить деньги позже, то есть перенести перевод на срок от 14 до 168 дней. За это площадка снизит собственное вознаграждение за продажи. Так, при отсрочке на 56 дней ставка упадёт на 1,8%.
Максимально сэкономить получится, если перенести выплату на 168 дней — Ozon снизит вознаграждение за продажу на 5,4%
При любом графике нужно учитывать, что банки зачисляют средства на счёт до трёх рабочих дней.
Продавец получает деньги на расчётный счёт в Точка Банке
Если вы хотите получать деньги чаще или, наоборот, с отсрочкой, то нужно изменить график выплат вручную. Вот как это сделать:
Шаг 1. Проверить остаток баланса
Баланс должен быть положительным, иначе выплата не пройдёт.
Шаг 2. Выбрать способ вывода средств
Перейдите в раздел «Финансы → Выплаты».
График выплат меняется в разделе «Выплаты» личного кабинета
Выберите «Изменить график выплат». Настройте частоту переводов: еженедельно, ежедневно или с отсрочкой. Система покажет, когда будет ближайшая выплата и какой процент возьмёт площадка.
После нажатия на кнопку система предложит все возможные варианты
При выводе средств на счёт Ozon Банка комиссия будет ниже.
Шаг 3. Завершить процесс заказа денежных средств
Нажмите «Выбрать», чтобы активировать новый график.
Где в кабинете смотреть выплаты и статусы
В разделе «Финансы → Выплаты» отображаются все прошлые и ближайшие выплаты. Выберите период, за который хотите посмотреть перечисления.
Каждая выплата будет иметь статус:
- ожидает выплаты;
- выплачена;
- отменена, например из-за задолженности.
С октября по декабрь 2024 года все выплаты были успешно переведены на счёт
Как проверить, что деньги ваши: контрольная сверка по выплатам
Если вы получаете деньги каждую неделю, то можете проверить выплаты за прошлый месяц.
Для этого следуйте инструкции:
1. Посчитайте сумму проданных товаров с учётом возвратов, опираясь на отчёт о реализации.
Сумма проданных товаров = Реализовано на сумму + Выплаты по механикам лояльности партнёров из блока «Реализовано» − (Возвращено на сумму + Выплаты по механикам лояльности партнёров из блока «Возвращено клиентом»).
2. Вычтите комиссию Ozon, взяв данные из УПД-1 к отчёту о реализации.
Сумма за вычетом комиссии = Сумма из шага 1 − Стоимость товаров, имущественных прав с налогом.
3. Вычтите сумму услуг, оказанных партнёрами, опираясь на отчёт о перевыставлении услуг.
Сумма за вычетом услуг = Сумма из шага 2 − Итого.
4. Вычтите стоимость услуг, оказанных Ozon, опираясь на акт выполненных работ селлера (исходящий).
Сумма за вычетом услуг Ozon = Сумма из шага 3 − Стоимость товаров, имущественных прав с налогом.
5. Прибавьте сумму компенсаций из отчёта о взаиморасчётах.
Сумма с учётом компенсаций = Сумма из шага 4 + Сумма без НДС.
6. Учтите сумму перечислений из отчёта о перечислениях.
Сумма с учётом перечислений = Сумма из шага 5 + Всего к начислению (может быть положительным и отрицательным, сохраните знак из отчёта).
7. Прибавьте сумму оплаты доставки покупателем, ориентируясь на отчёт о перечислениях.
Сумма с учётом компенсации доставки = Сумма из шага 6 + Всего к начислению.
8. Прибавьте премию за расчёты баллами, взяв данные из одноимённого акта, если он сформировался.
Сумма с учётом премии = Сумма из шага 7 + Всего к начислению.
9. Вычтите сумму оказанных услуг за звёздные товары, взяв данные из одноимённого акта, если он сформировался.
Сумма с учётом оказанных услуг = Сумма из шага 8 − Итого.
В конце у вас получится итоговая сумма выплат за прошлый месяц. Если она не соответствует перечислениям, напишите в техподдержку, подробно опишите проблему и прикрепите расчёты.
Почему выплаты могут не совпадать с ожиданиями: частые причины
Иногда на расчётный счёт приходит меньше денег, чем ожидалось. Причины могут быть следующие:
- У вас была задолженность перед Ozon. Проверить это можно в разделе «Финансы → Документы → Аналитические отчёты». Сумма долга будет указана в строке «Начальное сальдо» столбца «Сумма дебиторской задолженности».
- В документах были корректировки. Посмотреть корректировочные отчёты (УКД) можно в разделе «Финансы → Документы». Они могут как увеличивать, так и уменьшать стоимость услуг.
Ограничения на вывод средств с Ozon
Иногда маркетплейс блокирует выплаты по договору по следующим причинам:
- Продавец приостановил выплаты. Чтобы возобновить их, нужно отправить письмо по почте с просьбой возобновить выплаты по указанным договорам. Письмо должно быть заверено печатью и подписью руководителя.
- У вас есть задолженность. Если в следующем месяце баланс станет положительным, система автоматически возобновит выплаты.
- Вы попали в группу высокого уровня риска совершения подозрительных операций на платформе Центробанка «Знай своего клиента». Вы можете продолжить работу, но временно не будете получать выплаты на счёт. Переводы возобновятся, когда вы обжалуете решение Банка России.
Заключение
Ozon переводит деньги продавцам по стандартному графику — каждую среду с переносом платежа на три недели. Если вы хотите получать деньги быстрее и чаще, можно изменить график выплат. Но за каждый перевод маркетплейс будет брать дополнительный процент.
Существует также график с отсрочкой. Если подключить эту опцию, вы будете получать деньги ещё реже, чем обычно, но сможете сэкономить за счёт снижения комиссий.