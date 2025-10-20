Как вывести деньги с Ozon Seller: пошаговая инструкция

Коротко

—График стандартных выплат Ozon Seller устанавливается по умолчанию. По нему деньги переводят каждую среду, но с отсрочкой платежа на три недели.

—Гибкие выплаты бывают ежедневными и еженедельными. Ежедневные подойдут тем, кому важен быстрый доступ к деньгам, а еженедельные — тем, кто спокойно планирует оборот. За оба вида выплат площадка берёт дополнительный процент.

—Досрочный вывод выручки с Ozon — это платная разовая услуга. Она выручит, если продавцу внезапно потребовались деньги.

—График с дополнительной отсрочкой переносит платёж на срок от 14 до 168 дней взамен на снижение вознаграждения за продажу.

Подключить нужный вариант можно в личном кабинете продавца.



Ozon предлагает четыре формата выплат: стандартные, гибкие, досрочные и с отсрочкой.