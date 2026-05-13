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Маркировка строительных материалов в 2026 году

09.10.2026
456
456

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С 1 октября 2025 года для отдельных видов строительных материалов действует обязательная маркировка. При этом срок, с которого участники оборота должны передавать сведения об обороте и выводе товаров из оборота и при продаже в розницу, перенесли на 1 июня 2027 года.

В 2026 году бизнес уже должен маркировать соответствующую продукцию. Передавать сведения о её выводе из оборота через ККТ и вести поэкземплярный учёт в системе «Честный ЗНАК» нужно будет только с июня 2027 года. 

Что изменилось в сроках маркировки

Маркировку строительных материалов вводили поэтапно:

  • с 1 сентября 2025 года — участники оборота начали регистрироваться в системе маркировки;
  • с 1 октября 2025 года — стала обязательной маркировка первой группы строительных материалов – цемент, сухие строительные смеси, гипс;
  • с 1 декабря 2025 года — маркировка второй группы,действует в отношении монтажных пен, герметиков, мастик, замазок, сухих строительных смесей;
  • с 1 мая 2026 года — производителям запретили поставлять немаркированные товары, для которых уже действует обязательная маркировка;
  • с 1 июня 2027 года — становится обязательной передача в систему маркировки сведений о розничной реализации всех отдельных видов строительных материалов через контрольно-кассовую технику.

Таким образом, 1 мая 2026 года не дата начала всей маркировки, а дата, с которой производители не могут поставлять немаркированную продукцию, подпадающую под требования.

Главное изменение для бизнеса — перенос на 1 июня 2027 года срока обязательной передачи сведений об обороте и выводе из оборота. Становится обязательной передача в систему маркировки сведений о розничной реализации всех отдельных видов строительных материалов через контрольно-кассовую технику.

Какие стройматериалы нужно маркировать

Под обязательную маркировку попадают не все строительные материалы, а только отдельные виды продукции из утверждённого перечня.

Товар относят к маркируемой продукции по кодам ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2, поэтому одного названия товара недостаточно. Перед началом работы нужно проверить, входит ли конкретная продукция в перечень. Это относится к таким материалам, как:

  • цемент;
  • гипсокартон и гипсовые плиты;
  • OSB-плиты и ДСП;
  • профнастил и сайдинг;
  • фасадные панели;
  • блоки из газобетона и пенобетона;
  • теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты;
  • кровельные материалы — шифер, металлочерепица и профлист.
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Что нужно сделать бизнесу в 2026 году

Если компания производит или продаёт строительные материалы, которые подпадают под обязательную маркировку, ей нужно зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК», описать товары в Национальном каталоге и получить коды маркировки.

Код наносят на товар или упаковку в соответствии с установленными требованиями. При этом передавать сведения об обороте и выводе из оборота через систему маркировки в обязательном порядке потребуется только с 1 июня 2027 года. Становится обязательной передача в систему маркировки сведений в поэкземплярном формате,то есть полная прослеживаемость.

Поэтому в 2026 году бизнесу важно подготовить маркировку продукции и учесть будущий переход на обязательную передачу сведений, но не путать эти требования с датой начала самой маркировки.

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Маркировка стройматериалов в 2026 году: что изменилось — Точка Банк