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Как включить примерку помады на WB: инструкция для продавцов

На Wildberries появился новый инструмент — виртуальная примерка помады. С ним продавцы косметики могут начать зарабатывать больше. 

23.04.2026
46
46

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Продавцам из России стал доступен новый инструмент — виртуальная примерка помады и блеска. Опция бесплатная, её можно включить в карточке товара. 

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Как это работает

Раньше покупать помады и блески для губ было проще в оффлайн-магазинах, потому что так можно протестировать продукт вживую, рассмотреть оттенок под разным освещением и сравнить с другими цветами в линейке. Но сейчас Wildberries перевёл тестирование косметики в онлайн. 

В чём суть: покупатель заходит в карточку помады или блеска в мобильном приложении, нажимает на кнопку «Посмотреть на себе», загружает фотографию без макияжа и при дневном свете. А дальше нейросеть окрашивает губы в выбранный оттенок. Алгоритмы учитывают индивидуальные особенности кожи и освещение на фото, чтобы готовый кадр выглядел максимально реалистично.

Как включить примерку

Виртуальная примерка не активируется автоматически. Продавцам её нужно включать вручную:

1. Выберите нужную карточку и перейдите в режим редактирования.

2. В блоке «Оттенок» введите название оттенка и добавьте его фото.

Название оттенка нужно выбрать из списка или ввести свой

3. Активируйте ползунок напротив строки «Примерка помады».

Загрузите фото оттенка — на белом или нейтральном фоне размером от 700×933 пикселя

4. Нажмите «Сохранить».

Примерка станет доступна в течение часа.  

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На Wildberries появилась виртуальная примерка помады для продавцов косметики — Точка Банк