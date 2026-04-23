Как включить примерку помады на WB: инструкция для продавцов

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Продавцам из России стал доступен новый инструмент — виртуальная примерка помады и блеска. Опция бесплатная, её можно включить в карточке товара.

Как это работает

Раньше покупать помады и блески для губ было проще в оффлайн-магазинах, потому что так можно протестировать продукт вживую, рассмотреть оттенок под разным освещением и сравнить с другими цветами в линейке. Но сейчас Wildberries перевёл тестирование косметики в онлайн.

В чём суть: покупатель заходит в карточку помады или блеска в мобильном приложении, нажимает на кнопку «Посмотреть на себе», загружает фотографию без макияжа и при дневном свете. А дальше нейросеть окрашивает губы в выбранный оттенок. Алгоритмы учитывают индивидуальные особенности кожи и освещение на фото, чтобы готовый кадр выглядел максимально реалистично.

Как включить примерку

Виртуальная примерка не активируется автоматически. Продавцам её нужно включать вручную:

1. Выберите нужную карточку и перейдите в режим редактирования.

2. В блоке «Оттенок» введите название оттенка и добавьте его фото.

Название оттенка нужно выбрать из списка или ввести свой

3. Активируйте ползунок напротив строки «Примерка помады».

Загрузите фото оттенка — на белом или нейтральном фоне размером от 700×933 пикселя

4. Нажмите «Сохранить».