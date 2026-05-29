Ozon может перейти Сберу — долю передадут в счёт долга

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Сейчас АФК «Система», принадлежащая Владимиру Евтушенкову, владеет 31,8% Ozon. Стоимость актива — более 300 млрд рублей. Но в счёт существующего долга доля может перейти к структурам Сбера.

Так пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на инвестрынке. Но сама АФК «Система» и пресс-служба Ozon информацию опровергают и заявляют, что переговоров о продаже не ведут.

Если доля Ozon всё же перейдёт Сберу, то банк на правах совладельца маркетплейса начнёт контролировать практически треть акций. Он получит доступ к огромной базе клиентов и сможет продвигать собственные финансовые услуги, в том числе кредиты и рассрочку.

Как только информация о сделке появилась в медиа, акции АФК «Система» подорожали на Московской бирже более чем на 7%, достигнув отметки в 12,063 ₽ за бумагу, но потом начали незначительно дешеветь.

Как пишут СМИ, причиной сделки стали финансовые трудности АФК «Система». Чистый корпоративный долг холдинга оценивается в 368,2 млрд рублей. Продажа актива помогла бы снизить долговую нагрузку.

Ранее с этой же целью компания продала 37,6% в ПАО «Элемент» — производителю микроэлектроники и полупроводников. Покупателем тоже выступил Сбербанк. Кроме актива, он приобрел 4,3% предприятия у миноритарных акционеров.

Ozon называют самым перспективным активом в портфеле АФК «Система». Для Сбера это хороший шанс ещё и с учётом того, что сейчас цена этого актива на рынке занижена. Летом 2020 года СМИ уже писали о желании Сбербанка купить крупную долю в Ozon. Но стороны не договорились об оценке доли, и сделка не состоялась.

По данным «Коммерсантъ», купить долю Ozon хочет не только Сбер. В переговорах, по данным источников, участвовали Совкомбанк и Альфа-банк. Но последний своё участие опровергли. Кроме того, выкупить долю АФК «Система» может и сам маркетплейс.