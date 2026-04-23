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Технологический сбор на электронику: 250 ₽ за смартфон, 500 ₽ за ноутбук. Что важно знать предпринимателю

С 1 сентября 2026 года в России заработает новый неналоговый платёж — технологический сбор.

23.04.2026
236
236

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По данным РБК Минпромторг определил размер технологического сбора: 250 ₽ за смартфон, 500 ₽ за ноутбук, 100 ₽ за проводной телефон с беспроводной трубкой и 25 ₽ за прочие телефонные аппараты. Сбор ляжет на импортёров и производителей — это ИП и юридические лица.

Что это за сбор и откуда он взялся

Технологический сбор ввели Федеральным законом от 28.11.2025 №425-ФЗ. Это обязательный платёж в федеральный бюджет за ввоз в Россию или производство на её территории электронной компонентной базы, электронных модулей и промышленной продукции, содержащей такие компоненты.

Новый сбор начнут взимать с 1 сентября 2026 года.

Кто обязан платить

Плательщики — юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые (ст. 6 Федерального закона №425-ФЗ):

  • Ввозят в РФ электронную продукцию, попавшую в перечень, который утвердит Правительство.
  • Производят такую продукцию на территории России, включая континентальный шельф и исключительную экономическую зону.

На физических лиц, которые покупают технику для личного пользования, сбор не распространяется.

Сколько придётся платить

Закон устанавливает потолок — не более 5 000 ₽ за единицу продукции. Конкретные ставки в проекте распоряжения Правительства, который Минпромторг представил отраслевым ассоциациям в апреле 2026 года, выглядят так:

  • Смартфон — 250 ₽.
  • Ноутбук — 500 ₽.
  • Телефон проводной связи с беспроводной трубкой — 100 ₽.
  • Прочие телефонные аппараты — 25 ₽.

Ставка фиксированная и не зависит от цены товара: за смартфон за 5 000 ₽ и за флагман за 150 000 ₽ платёж будет одинаковым. Это значит, что для бюджетного сегмента нагрузка в процентах от розничной цены окажется заметно выше.

Платёж станет обязательным условием допуска товара к продаже. По проекту Правил исчисления технологического сбора, механизм завязан на две государственные системы — ГИС МТ «Честный ЗНАК» и ГИСП (государственная информационная система промышленности).

Что думает рынок

Главная претензия бизнеса — к порядку уплаты. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) настаивает на том, что сбор справедливее взимать после продажи техники, а не при её вводе в оборот: это снизит административную и финансовую нагрузку на бизнес. 

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) называет тариф в 500 ₽ за ноутбук избыточным и считает приемлемым уровень в 250 ₽. Помимо этого РАТЭК предлагает отложить запуск сбора на год — до 1 сентября 2027 года.

Бизнесу стоит следить за официальным опубликованием нормативных актов: финальные ставки и перечень товаров появятся на publication.pravo.gov.ru. Также есть вероятность, что старт сбора всё же перенесут.

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Технологический сбор 2026: ставки и правила для бизнеса — Точка Банк