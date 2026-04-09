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Власти встали на сторону селлеров: на маркетплейсах предложили закрепить единую цену товара

Минэк предложил установить единую цену товаров на маркетплейсах. Кроме того, продавцов больше не понизят в выдаче за отказ от скидок. 

09.04.2026
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32

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Авторы

Ведомство разработало новый проект добровольного меморандума цифровых платформ. Это документ со списком правил, по которым должны работать маркетплейсы, банки и розничные сети. На данный момент его обсуждают три платформы — Wildberries, Ozon и «Авито». Власти напомнили, что в будущем практики из меморандума станут обязательными для всех.

В новой версии документа закрепили несколько нововведений, но самое важное — принцип единой цены. Это значит, что стоимость товара на площадке должна быть фиксированной.

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Какими будут цены на маркетплейсах

Правило указали в разделе «Единая цена и открытая модель программ стимулирования». Когда маркетплейсы подпишут новую версию документа, стоимость товара не сможет меняться в пределах одной площадки.

Сейчас стоимость меняется в зависимости от способа оплаты. Например, маркетплейсы предлагают дополнительные скидки при оплате картами собственных банков, специальные цены обладателям платной подписки, а также товары за 1 ₽ при выполнении определённых условий. 

Единая цена сделает онлайн-шопинг прозрачным — покупатели смогут купить вещь по той цене, которая указана, без дополнительных условий.

Маркетплейсы конкурируют ценой. На WB куртка стоит 5 299 ₽ при оплате WB Кошельком

На Ozon эту же куртку можно купить за 4 829 ₽, но оплатить покупку придётся картой Ozon Банка

В меморандуме закрепили четыре принципа единой цены. Она должна:

  • Быть одинаковой на всех этапах оформления заказа.
  • Не зависеть от способа оплаты и других условий.
  • Не вводить пользователей в заблуждение и не быть скрытой визуально.
  • Быть доступной, однозначной и наглядной.

Какие ещё правила закрепили

В новую версию меморандума добавили и другие правила.

  1. Продавец в любой момент сможет отказаться от скидок без последствий для себя. Маркетплейсы добавят такую опцию в личный кабинет.
  2. При передаче товара в пункте выдачи или через курьера посылку будут фотографировать или снимать на видео. Это исключит споры, связанные с утратой товарного вида, повреждением или подменой.
  3. Покупателей обяжут возмещать доставку возвращённого товара — информацию добавят в товарные карточки.
  4. При получении заявки на возврат продавец должен будет рассмотреть её в течение двух дней.
  5. Условия сотрудничества с маркетплейсами сделают одинаковыми для российских и иностранных продавцов.

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Единую цену товаров предложили закрепить на маркетплейсах — Точка Банк