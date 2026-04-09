Власти встали на сторону селлеров: на маркетплейсах предложили закрепить единую цену товара

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Ведомство разработало новый проект добровольного меморандума цифровых платформ. Это документ со списком правил, по которым должны работать маркетплейсы, банки и розничные сети. На данный момент его обсуждают три платформы — Wildberries, Ozon и «Авито». Власти напомнили, что в будущем практики из меморандума станут обязательными для всех.

В новой версии документа закрепили несколько нововведений, но самое важное — принцип единой цены. Это значит, что стоимость товара на площадке должна быть фиксированной.

Какими будут цены на маркетплейсах

Правило указали в разделе «Единая цена и открытая модель программ стимулирования». Когда маркетплейсы подпишут новую версию документа, стоимость товара не сможет меняться в пределах одной площадки.

Сейчас стоимость меняется в зависимости от способа оплаты. Например, маркетплейсы предлагают дополнительные скидки при оплате картами собственных банков, специальные цены обладателям платной подписки, а также товары за 1 ₽ при выполнении определённых условий.

Единая цена сделает онлайн-шопинг прозрачным — покупатели смогут купить вещь по той цене, которая указана, без дополнительных условий.

Маркетплейсы конкурируют ценой. На WB куртка стоит 5 299 ₽ при оплате WB Кошельком

На Ozon эту же куртку можно купить за 4 829 ₽, но оплатить покупку придётся картой Ozon Банка

В меморандуме закрепили четыре принципа единой цены. Она должна:

Быть одинаковой на всех этапах оформления заказа.

Не зависеть от способа оплаты и других условий.

Не вводить пользователей в заблуждение и не быть скрытой визуально.

Быть доступной, однозначной и наглядной.

Какие ещё правила закрепили

В новую версию меморандума добавили и другие правила.