Власти встали на сторону селлеров: на маркетплейсах предложили закрепить единую цену товара

Ведомство разработало новый проект добровольного меморандума цифровых платформ. Это документ со списком правил, по которым должны работать маркетплейсы, банки и розничные сети. На данный момент его обсуждают три платформы — Wildberries, Ozon и «Авито». Власти напомнили, что в будущем практики из меморандума станут обязательными для всех.
В новой версии документа закрепили несколько нововведений, но самое важное — принцип единой цены. Это значит, что стоимость товара на площадке должна быть фиксированной.
Какими будут цены на маркетплейсах
Правило указали в разделе «Единая цена и открытая модель программ стимулирования». Когда маркетплейсы подпишут новую версию документа, стоимость товара не сможет меняться в пределах одной площадки.
Сейчас стоимость меняется в зависимости от способа оплаты. Например, маркетплейсы предлагают дополнительные скидки при оплате картами собственных банков, специальные цены обладателям платной подписки, а также товары за 1 ₽ при выполнении определённых условий.
Единая цена сделает онлайн-шопинг прозрачным — покупатели смогут купить вещь по той цене, которая указана, без дополнительных условий.
Маркетплейсы конкурируют ценой. На WB куртка стоит 5 299 ₽ при оплате WB Кошельком
На Ozon эту же куртку можно купить за 4 829 ₽, но оплатить покупку придётся картой Ozon Банка
В меморандуме закрепили четыре принципа единой цены. Она должна:
- Быть одинаковой на всех этапах оформления заказа.
- Не зависеть от способа оплаты и других условий.
- Не вводить пользователей в заблуждение и не быть скрытой визуально.
- Быть доступной, однозначной и наглядной.
Какие ещё правила закрепили
В новую версию меморандума добавили и другие правила.
- Продавец в любой момент сможет отказаться от скидок без последствий для себя. Маркетплейсы добавят такую опцию в личный кабинет.
- При передаче товара в пункте выдачи или через курьера посылку будут фотографировать или снимать на видео. Это исключит споры, связанные с утратой товарного вида, повреждением или подменой.
- Покупателей обяжут возмещать доставку возвращённого товара — информацию добавят в товарные карточки.
- При получении заявки на возврат продавец должен будет рассмотреть её в течение двух дней.
- Условия сотрудничества с маркетплейсами сделают одинаковыми для российских и иностранных продавцов.