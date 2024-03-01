Как открыть шиномонтаж

Коротко Основная выручка приходится на весну и осень, поэтому особенно важны расположение точки и количество машин, которое удаётся обслужить в пик. В более спокойные месяцы загрузку помогают поддерживать хранение шин, несложный ремонт, продажа шин и автотоваров и другие дополнительные услуги.

Базовый набор нового оборудования для шиномонтажа стоит примерно от 200 000 ₽. Кроме него понадобятся деньги на аренду, подготовку помещения, сотрудников и текущие расходы. Для небольшой мастерской обычно регистрируют ИП и выбирают УСН или патент.

Шаг 1. Проанализировать рынок

Оцените спрос. Посмотрите, сколько машин ездит и паркуется в выбранном районе, и изучите свежие данные аналитических агентств о рынке шиномонтажа — например «Автостата».

Изучите конкурентов. Какие мастерские работают рядом, что предлагают, сколько берут и что о них пишут в отзывах? Можно съездить к ним как тайный покупатель и оценить скорость и вежливость обслуживания.

Определите целевую аудиторию. Владельцы легковых автомобилей, грузовиков или мотоциклов — от этого зависят оборудование, размер помещения и реклама. Подсказку даст локация: в спальных районах больше частных легковых машин, у трасс и промзон — грузовых.

Обозначьте свои конкурентные преимущества. Почитайте отзывы о соседних мастерских и предложите то, чего им не хватает: запись на точное время, фиксированные цены без доплат, гарантию на работу или удобный график.

Шаг 2. Зарегистрировать бизнес

Для небольшой мастерской обычно оформляют ИП — его проще зарегистрировать. Открытие ООО имеет смысл, если у бизнеса несколько владельцев или планируется сеть.

Самозанятость подойдёт только в ограниченных случаях: самозанятым нельзя нанимать работников по трудовым договорам и перепродавать товары, а доход ограничен 2,4 млн ₽ в год.

Какой ОКВЭД выбрать для шиномонтажа

Основной код — 45.20 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», шиномонтаж входит в него.

Если будете продавать шины и диски, добавьте 45.32 «Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями».

Какую систему налогообложения выбрать

Шиномонтажу обычно подходят УСН или патент. На УСН «Доходы» платят 6% с выручки, на УСН «Доходы минус расходы» — 15% с разницы между доходами и расходами. Второй вариант выгоднее, если подтверждённые расходы превышают примерно 60% дохода. Если доход на УСН превысит 20 млн ₽ в год, бизнес станет налогоплательщиком НДС.

Патент стоит фиксированную сумму, которая не зависит от реальной выручки: её устанавливает регион, а посчитать можно в калькуляторе на сайте ФНС. Однако патент на ремонт и обслуживание автомобилей покрывает только часть работы мастерской — доходы от продажи шин и автотоваров придётся учитывать на УСН или купить отдельный патент на розничную торговлю, если он есть в регионе.

Важный нюанс: доходы по УСН и ПСН суммируются для лимита налогообложения.

Шаг 3. Найти подходящее место

Сначала определитесь с форматом — от него зависят требования к локации, помещению и оборудованию:

Стационарная мастерская — постоянное помещение, где можно разместить больше оборудования. Если это — постоянное помещение, где можно разместить больше оборудования. Если это гараж , проверьте вид разрешённого использования: ремонт автомобилей должен быть допустим. Модульная мастерская — павильон или контейнер, который при необходимости можно перенести. Мобильный шиномонтаж — мастер приезжает к клиенту на фургоне. Помещение не нужно, а к стоимости работ добавляется плата за выезд. Но часть времени уходит на дорогу, поэтому за день удаётся обслужить меньше машин.

Присмотрите район. Важен не только высокий автомобильный трафик, но и его характер: лучше, если водители регулярно останавливаются или снижают скорость рядом с точкой. Хорошими соседями могут быть автомойки, автосервисы, парковки и торговые центры.

Выберите просторное помещение. Для стационарной мастерской ориентируйтесь на 40–50 м². Дополнительно понадобятся зона ожидания клиентов и подсобные помещения для персонала, инструментов и документов.

Изучите условия аренды. Узнайте, можно ли заключить договор на длительный срок и зафиксировать порядок индексации платежа. Уточните, кто оплачивает коммунальные услуги и ремонт помещения.

Проверьте помещение перед арендой. Обратите внимание на состояние здания, протечки, дефекты и другие проблемы, которые могут потребовать дополнительных расходов.

Шаг 4. Закупить оборудование

Станки и пневмоинструмент можно покупать по отдельности или готовым комплектом — наборы для легкового шиномонтажа продают многие поставщики оборудования.

Какое оборудование нужно для шиномонтажа

Шиномонтажный станок — для установки и снятия шин с колёс. Балансировочный станок — для уравновешивания вращения колёс перед установкой на автомобиль. Компрессор — производит сжатый воздух для накачивания шин и работы пневматических инструментов. Гайковёрт — для затягивания и откручивания гаек на колёсах. Монтажный стол — помогает устанавливать колёса на шиномонтажный станок и облегчает работу с большими шинами. Подкатной домкрат — чтобы поднять автомобиль и снять колёса. Вулканизатор — для соединения латки с повреждённым участком шины. Ванна для проверки колёс — помогает найти место прокола. Инструменты для демонтажа и монтажа шин. Шкафы для хранения инструментов и материалов. Стойки для хранения шин. Клеевые и заплаточные комплекты для ремонта проколов. Защитные средства и средства безопасности. Системы освещения и охраны помещения.

Новое или б/у оборудование: что выбрать

Б/у техника обойдётся дешевле, но поломка в разгар сезона может привести к простою, потере части выручки и клиентов. Перед покупкой проверьте оборудование в работе и уточните, есть ли для этой модели запчасти и сервис.

Шаг 5. Подготовить документы для шиномонтажа

Лицензия для шиномонтажа не нужна. Основное, что нужно сделать до открытия:

Подайте через Госуслуги уведомление о начале деятельности в Роспотребнадзор. Заключите договор на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором или проверьте, что отходы мастерской включены в договор арендодателя с ним. Заключите договор с лицензированной организацией на передачу отработанных шин — выбрасывать их с обычным мусором нельзя. На образующиеся отходы I–IV классов опасности составьте паспорта, а учёт ведите по всем отходам мастерской. Подготовьте документы для оформления заказов и приёмки автомобиля или колёс. Если клиент оставляет машину или колёса, их состояние нужно зафиксировать в приёмо-сдаточном акте либо в договоре или приложении к нему. Если работу выполняют при клиенте, договором в предусмотренных правилами случаях может служить кассовый чек, квитанция или талон. Разместите на вывеске название, адрес и режим работы. Предоставьте клиентам информацию об услугах, ценах, сроках и порядке оплаты, гарантиях, если они установлены, правила оказания услуг по ТО и ремонту автомобилей, контакты Роспотребнадзора и образцы документов. Утвердите инструкцию о мерах пожарной безопасности, обеспечьте мастерскую огнетушителями и проводите противопожарные инструктажи сотрудников.

Шаг 6. Нанять сотрудников

Штат зависит от масштаба и загрузки. На старте отдельный администратор не обязателен: звонки, запись и оплату может взять на себя владелец или один из мастеров.

В сезон задачи можно разделить между сотрудниками:

Один снимает и устанавливает колёса.

Второй работает на шиномонтажном станке.

Третий — на балансировочном.

Если мастерская работает без выходных, составьте сменный график: у каждого сотрудника должно быть не менее 42 часов непрерывного отдыха в неделю.

Сколько платить. Шиномонтажникам часто платят сдельно — 35–40% от стоимости работ, иногда с минимальной оплатой за выход, если клиентов мало. Если мастер работает по трудовому договору и полностью отработал месячную норму, его зарплата не может быть ниже МРОТ — федерального или регионального, если он выше.

Шаг 7. Продвигать бизнес

Карты и отзывы. Добавьте мастерскую в Яндекс Карты и 2ГИС: адрес, график работы, телефон, цены и фотографии. Просите клиентов оставлять отзывы и отвечайте на них — и на хорошие, и на негативные.

Лояльность клиентов. Предлагайте постоянным клиентам скидки или бонусы. Перед сезоном напомните им о переобувке и предложите записаться заранее, чтобы распределить поток. Для рекламных рассылок нужно предварительное согласие клиента.

Локальная реклама. Рекламируйте шиномонтаж в соцсетях и на других площадках с привязкой к району, где находится мастерская. Для крупной точки или сети можно дополнительно создать сайт с услугами, ценами и онлайн-записью.

Партнёрства. Договоритесь с автомойками, автосервисами и магазинами запчастей о взаимных рекомендациях клиентов.

Наружная реклама. Вывеска должна быть видна издалека и в тёмное время суток, а если мастерская стоит в глубине, помогут указатели. Для отдельной рекламной конструкции — например щита у дороги — нужно разрешение местной администрации.

Сколько стоит открыть шиномонтаж с нуля

Рассмотрим ориентировочные цифры на закупку оборудования.

Оборудование Стартовая цена, ₽ Шиномонтажный станок 65 000 Балансировочный станок 60 000 Компрессор 29 000 Пневматический гайковёрт 10 000 Подкатной домкрат 9 000 Ванна для проверки колёс 10 000 Вулканизатор 7 000 Ручной инструмент 10 000

Итого базовый набор оборудования — от 200 000 ₽ без учёта аренды, ремонта помещения и вывески. Если планируете править диски, понадобится отдельный станок — примерно от 80 000 ₽.

Кроме разовых затрат, заложите в бизнес-план ежемесячные расходы: аренду, зарплаты и страховые взносы, коммунальные платежи, расходные материалы, рекламу, обслуживание оборудования.

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Сколько зарабатывает шиномонтаж и когда окупится

Основную выручку мастерская получает весной и осенью, когда водители массово меняют шины.

Выручку пикового месяца можно прикинуть так:

Количество машин в день × Средний чек × Число рабочих дней.

Допустим, мастерская в пик обслуживает 20 машин в день со средним чеком 2 500 ₽ и работает без выходных. Тогда за месяц выручка составит 20 × 2 500 × 30 = 1,5 млн ₽.

Но это ещё не прибыль: из выручки нужно вычесть аренду, зарплаты, взносы, расходники и налоги.

Срок окупаемости = Стартовые вложения ÷ Средняя ежемесячная прибыль.

Среднюю прибыль считайте по итогам всего года, а не пикового месяца: вне сезона загрузка заметно ниже.

На чём ещё можно заработать

Продажа новых шин. Новые шины подлежат обязательной маркировке: нужно зарегистрироваться в «Честном ЗНАКЕ», принимать товар через ЭДО и выводить его из оборота через онлайн-кассу.

Сезонное хранение шин. Многим водителям негде держать второй комплект. Это дополнительный доход и повод для клиента вернуться к вам на следующую переобувку.

Автотовары на витрине. Пока клиент ждёт, он может купить автохимию, щётки стеклоочистителя или средства ухода. Часть таких товаров тоже маркируется — например моторные масла, антифризы и тормозные жидкости.

Несложный ремонт. Замена тормозных колодок или регулировка фар, если у мастеров есть опыт.

Услуги вне сезона. Летом — заправка автокондиционеров, зимой — ремонт и покраска летних дисков. Понадобится дополнительное оборудование.

Шины сельхозтехники. В сельской местности можно работать с колёсами тракторов, комбайнов и прицепов — для них нужен отдельный станок.

Ошибки при открытии шиномонтажа

Не учесть сезонность. Открываясь вне сезона, не ждите сразу большого потока — используйте это время, чтобы наладить работу к пику.

Потратить весь бюджет на старте. Оставьте запас на постоянные расходы первых месяцев и периоды низкого спроса.

Выбрать неудобное место. Клиентам должно быть легко свернуть к мастерской и оставить машину, пока ждут очереди.

Не проверить электропитание. Часть оборудования работает от 380 В, а увеличение мощности может потребовать времени и денег, — проверьте это до аренды.