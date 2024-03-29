В магазинах, ресторанах, супермаркетах и салонах красоты всё чаще предлагают провести оплату по QR-коду. Одни клиенты с интересом пробуют новый способ оплаты, другие привычно расплачиваются банковской картой или наличными. Разберёмся, как происходит оплата по QR-коду, какие компании могут её подключить, чем она выгодна для предпринимателей и комфортна для покупателей.

Что такое QR-код и как им пользоваться?

QR-код — пиксельный штрихкод, в который можно зашить нужную информацию. Это могут быть реквизиты компании, ссылка для оплаты товара или любые другие сведения.

В последние годы QR-коды стали часто использовать для оплаты товаров и услуг. Это особенно удобно для тех, кто не носит с собой банковскую карту и предпочитает всё оплачивать с помощью смартфона.

Как оплатить по QR-коду в магазине?

Чтобы перейти по QR-коду и отправить платёж, покупателю достаточно сделать несколько действий:

Достать смартфон. Открыть приложение банка или приложение со сканером для кодов и навести камеру на изображение. Смартфон распознает зашифрованную информацию и сам откроет на экране приложение банка. Подтвердить отправление платежа.

Это занимает не больше минуты. Чаще — 10-20 секунд.

Как оплатить по QR-коду в интернете?

QR-коды используют не только в оффлайн-магазинах, кафе и ресторанах. Во многих интернет-магазинах и доставках еды тоже появилась возможность платить по QR-коду. Для пользователей такой способ зачастую более комфортен, чем ввод данных банковской карты на сайте.

Оплатить по QR-коду можно и заказы на маркетплейсах. Например, Ozon и Wildberries уже подключили такую возможность для своих клиентов. Система оплаты в интернете такая же простая, как и в офлайн-магазинах. Нужно выполнить три действия:

При оформлении заказа выбрать способ оплаты через СБП или QR-код. Открыть мобильное приложение своего банка и в разделе «Платежи» выбрать оплату по QR-коду. Навести сканер на код и подтвердить оплату. Готово!

Если покупатель оплачивает товары через телефон, например, на маркетплейсе, то отсканировать QR-код своим же телефоном не получится. В этой ситуации нужно выбрать раздел «Оплата через СБП». Маркетплейс откроет список банков на выбор, и покупатель сможет выбрать удобный для себя банк. Он попадёт в банковское приложение и сможет подтвердить покупки.

Это безопаснее, чем ввод данных своей карты, но покупатель должен быть готов к тому, что кешбэк и бонусы не начислятся при использовании СБП.

Какие бывают QR-коды?

QR-коды бывают двух типов: статические и динамические. Предприниматель сам выбирает подходящий тип кода в зависимости от того, сколько у него товаров и покупателей.

Статические QR-коды

Статические формируют один раз: в них зашифровывают информацию, которую в будущем нельзя изменить. Бывают статические коды без фиксированной цены — такой код удобно распечатать и разместить в кассовой зоне. Покупатель будет сам вводить сумму покупки при оплате, но есть риск ошибки — человек может промахнуться и ввести неправильную сумму.

Есть статические коды с фиксированной ценой: их удобно использовать, когда товаров или услуг немного. При оплате по такому коду покупатель не сможет изменить сумму покупки, а значит — не допустит ошибок при вводе. Ему останется только подтвердить оплату.

Динамические QR-коды

Динамические коды создаются для каждой покупки индивидуально: при переходе по такому коду покупатель сразу видит и реквизиты продавца, и нужную сумму. Для клиента это удобно, ведь достаточно просто подтвердить платёж. А у продавца нет риска, что покупатель введёт неправильную сумму.

Так как код динамический и каждый раз меняется, его нельзя разместить около кассы. Обычно продавец показывает его на терминале оплаты или мониторе. Этот вид кодов подходит предпринимателям, у которых много товаров или большие очереди на оплату. Также динамические коды используют при оплате на сайтах, когда под каждого клиента собирается своя корзина из товаров и услуг.

Как работать с QR-кодом?

Чтобы начать принимать оплату по QR-коду, предприниматель должен подключить эту функцию. Порядок действий зависит от банка.

Оплата проходит с помощью Системы Быстрых Платежей: компания принимает платежи и платит комиссию за использование СБП.

Для ЖКУ установлена отдельная ставка — 0,2%, но не более 10 рублей. В других случаях она составляет либо 0,4%, либо 0,7% в зависимости от сферы деятельности.

Комиссия в размере 0,4% действует для самозанятых и конкретных категорий бизнеса. Среди них:

медицинские услуги;

товары повседневного спроса, лекарства, БАДы;

образование, транспорт;

телекоммуникационные, информационные и почтовые услуги;

страховые компании;

управляющие компании, ПИФы, инвестиционные, пенсионные и благотворительные фонды.

Для категорий, которых нет в этом списке, действует стандартная комиссия — 0,7%. При этом, сумма комиссии для любой категории бизнеса не может превышать 1 500 рублей.

В любом случае, это в несколько раз ниже, чем комиссия за эквайринг.

В Точке подключение оплаты через QR-код занимает несколько минут. Клиенту достаточно зайти в интернет-банк, выбрать раздел с QR-платежами и сформировать код. Это бесплатно, а воспользоваться QR-кодом можно уже через 10 минут после подключения. Если у вас ещё нет счёта в Точке, оставьте заявку, чтобы наши специалисты помогли его открыть. Подробнее о QR-платежах

В каких магазинах можно расплатиться QR-кодом?

Оплату по QR-коду могут использовать любые компании. Чаще платежи через смартфон принимают продуктовые магазины, супермаркеты, кафе и рестораны. Также оплатой по QR пользуются магазины электроники, службы доставки, фаст-фуды и заправки.

Причём, не обязательно оплачивать по QR именно товар. Например, в статический код можно зашить реквизиты компании и фиксированную сумму, которую клиенты платят за доставку или парковку.

Оплачивать по QR-коду можно любые законные товары и услуги. Ограничений по этому поводу нет. Главное, чтобы предприниматель подключил возможность оплаты QR-кодами.

Точка запустила телеграм-бот для формирования QR-кодов. Предприниматель может подключиться к нему в интернет-банке, а затем настроить доступы для сотрудников, которые работают с клиентами и принимают оплату. Сотруднику будет достаточно написать в чат-боте сумму покупки, и он тут же получит в ответ динамический QR-код и ссылку на оплату. Его нужно будет показать покупателю. После того, как он подтвердит оплату, деньги придут на счёт предпринимателя в режиме реального времени, а бот сообщит о зачислении платежа. Чтобы воспользоваться бесплатным телеграм-ботом, нужно открыть счёт и настроить СБП-платежи. Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами в течение рабочего дня. Подробнее

Обратите внимание, что оплата по QR-коду считается формой безналичного расчёта, а значит — продавец должен использовать кассу и выдать чек. Для этого нужно провести платёж через кассу и указать оплату по QR-коду как «безналичный платёж».

Некоторые категории могут работать без онлайн-кассы. Их перечень прописаны в статье 2 Закона № 54 ФЗ. Среди них, например, самозанятые.

Не все клиенты готовы платить по QR: у кого-то нет смартфона, а кому-то новая система оплаты по QR может показаться сложной. Чтобы мотивировать клиентов оплачивать по QR-коду, предприниматель может ввести бонусные баллы или программу лояльности, так как оплата по СБП позволит сэкономить на комиcсии по эквайрингу. В любом случае, чтобы все клиенты были довольны, важно позаботиться и о других способах приёма платежей. Например, подключить эквайринг и подготовить сдачу для расчёта наличкой. Подробнее

Как проверить, что платёж прошел?

В СБП есть функция уведомлений о платежах. Предприниматель может выбрать, как ему удобно получать уведомления: через SMS, в интернет-банке или в CRM. Иногда покупатели сразу показывают чек, чтобы подтвердить платёж.

В Точке уведомления о платежах можно подключать в разных форматах: push-уведомления, электронная почта или бот для QR-платежей. Если клиент работает онлайн и настроил интеграцию по API с СБП, он может настроить уведомления об оплате в программе.

Задержек по платежам обычно не бывает, потому что через СБП деньги зачисляются мгновенно. Среднее время зачисления платежа — 15 секунд. Для многих предпринимателей это особенно важно: оплата приходит 24 часа в сутки, вне зависимости от выходных и праздников. Таким образом, не возникает кассовых разрывов и других проблем, связанных с отсроченным получением платежей.