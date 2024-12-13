ИП и самозанятость: как совмещать и в чём преимущества

Совмещать самозанятость с ИП на другом налоговом режиме нельзя. Но есть выход: открыть ИП и остаться на НПД. Налог тот же — 4–6%, отчётность и обязательные взносы не нужны — это экономия минимум 57 390 ₽ в год по сравнению с предпринимателями на других режимах. Плюс доступ к расчётному счёту, лицензиям и эквайрингу: всё как у обычного ИП.

Прежде чем двигаться дальше, уточним понятия:

НПД — налог на профессиональный доход, именно его платят самозанятые и ИП на НПД.

Самозанятый — физлицо на НПД без статуса ИП.

ИП на НПД — предприниматель на том же режиме.

Коротко Лимиты самозанятости при этом сохраняются: доход до 2,4 млн ₽ в год, ограничения по сферам деятельности и запрет на найм сотрудников. Если бизнес вырастет из этих рамок, ИП можно сразу перевести на УСН, АУСН, ПСН или другой режим — самозанятому физлицу для этого сначала пришлось бы получать статус ИП.

ИП на НПД решает главную проблему самозанятого физлица: даёт полноценный предпринимательский статус, не меняя налогового режима. Расчётный счёт, лицензии, сертификация продукции, крупные клиенты, онлайн‑касса и эквайринг — всё это становится доступно без потери льготных ставок и без обязательных взносов.

Можно ли совмещать самозанятость и ИП

Нельзя одновременно быть самозанятым физлицом и ИП, так как налог на профессиональный доход (НПД) запрещено совмещать с другими режимами. Например, нельзя быть самозанятым и параллельно открыть ИП на УСН.

Но можно оформить ИП и выбрать тот же режим НПД. Тогда сохранятся все преимущества и ограничения режима, но добавятся возможности, которые есть только у ИП, — например расчётный счёт для бизнеса.

ИП будут доступны и другие режимы налогообложения: ОСНО, ЕСХН, УСН, АУСН и ПСН. Если лимиты НПД будут мешать развитию бизнеса, можно перейти на один из них.

В некоторых случаях ИП с самого начала выгоднее выбрать другой режим, например патент, где налог считают от предполагаемого дохода, а не от фактического. Поэтому важно просчитать всё заранее.

Что даёт самозанятым статус ИП

Сравним оба статуса — самозанятого и ИП на НПД — по ключевым параметрам.

Критерий Самозанятые физлица ИП на НПД Расчётный счёт Нельзя — только личный счёт или наличные Можно открыть отдельный счёт для бизнеса Онлайн-касса Недоступна Можно подключить Эквайринг Ограниченный: мобильные терминалы, агрегаторы, QR-код СБП Доступен полный функционал, в том числе торговый эквайринг Лицензии Нельзя получить, если для лицензии требуется статус ИП Доступны, за исключением лицензий, где нужен статус юрлица Сертификация продукции Нельзя получить Можно получить, например для выхода на маркетплейсы Работа с крупными клиентами Затруднена — многие компании предпочитают не работать с физлицами Статус ИП вызывает больше доверия у корпоративных клиентов Социальные выплаты (СФР) При добровольных взносах — только больничные При добровольных взносах — больничные, декретные и пособие по уходу за ребёнком Переход на другие режимы Невозможен напрямую — сначала нужно пройти регистрацию в качестве ИП Можно перейти на УСН, АУСН, ПСН, ЕСХН или ОСНО, так как статус ИП уже есть

Через Точка Банк можно бесплатно зарегистрировать ИП на НПД и сразу открыть расчётный счёт с тарифом от 0 ₽. А при необходимости — подключить онлайн-кассу, эквайринг и другие сервисы. С нашей помощью уже открылись более 450 000 бизнесов. Отказов почти не бывает: 99,9% регистраций проходят успешно.

Когда выгодно быть ИП на НПД

Если бизнес развивается, но всё ещё подходит под рамки НПД, статус ИП может быть удобным решением. Вот когда это работает в вашу пользу:

Нет дохода — нет платежей. ИП на УСН платит 57 390 ₽ взносов в 2026 году, даже если ничего не заработал. ИП на НПД — 0 ₽. Удобно, если доход временно прекратился или бизнес только стартует.

Нужен статус ИП, но не хочется переплачивать . Расчётный счёт, лицензии, сертификация продукции — всё это доступно только ИП, не физлицам. НПД даёт эти возможности при налоге 4–6% и без обязательных взносов.

Клиенты — крупные компании или госзаказчики. Корпоративный сегмент избегает работы с физлицами–самозанятыми: это налоговые риски и лишний документооборот. Статус ИП снимает эти возражения без смены режима.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Стаж и пенсионные баллы при работе на НПД не накапливаются автоматически. Для их получения нужно платить добровольные пенсионные взносы в СФР.

Ограничения для самозанятых ИП

ИП на НПД работают по тем же правилам, что и самозанятые физлица. По статье 4 Федерального закона №422-ФЗ им нельзя:

Зарабатывать больше 2,4 млн ₽ в год. Перепродавать товары, которые они сами не производили. Продавать подакцизные товары, за исключением сахаросодержащих напитков. Продавать товары, подлежащие обязательной маркировке. Добывать или продавать полезные ископаемые. Нанимать сотрудников по трудовым договорам. Работать по договорам поручения, комиссии или агентским договорам, кроме случаев, когда курьеры принимают оплату через кассу продавца. Заниматься майнингом и продажей цифровой валюты. Одновременно применять другие налоговые режимы.

Например, ИП на НПД может работать в одиночку как мастер маникюра. А вот открыть магазин лаков для ногтей уже не может, потому что по закону не имеет права перепродавать товары.

Как самозанятому стать ИП: регистрация и необходимые документы

Если вы уже работаете на НПД через «Мой налог», режим сохранится — просто зарегистрируйте ИП. Это можно сделать бесплатно через Точка Банк или по инструкции ниже.

Пошаговая инструкция:

1. Подготовьте документы для регистрации ИП. Заполните заявление по форме Р21001. Если подаёте документы лично в налоговую, также приготовьте паспорт и квитанцию об оплате госпошлины 800 ₽. При электронной подаче платить госпошлину не нужно.

2. Дождитесь решения налоговой. Регистрация обычно занимает 3–5 рабочих дней. После одобрения документы придут на вашу электронную почту. Убедитесь, что в них указаны корректные данные. Если найдёте ошибки — сразу обращайтесь в налоговую для исправления.

3. Зайдите в личный кабинет ИП. Проверьте, сохранился ли за вами статус плательщика НПД. Иногда бывает сбой, и система автоматически ставит ИП на ОСНО: это совсем другие налоги и отчётность. Если такое произошло, режим можно поменять.

Комментарий эксперта Если в личном кабинете вместо НПД отражается ОСНО, сразу обращайтесь в налоговую. Нужно сообщить, что у вас НПД, и дождаться урегулирования вопроса. Когда всё решится в вашу пользу, можно приступать к работе в статусе ИП. Алина Мусина Эксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Как ИП перейти на НПД

Если ИП уже работает и хочет перейти на НПД, нужно выполнить несколько действий.

1. Прекратить трудовые отношения

ИП, работающий на НПД, не имеет права нанимать сотрудников. Поэтому нужно завершить с ними трудовые отношения.

2. Установить приложение «Мой налог»

Скачайте приложение «Мой налог» и зарегистрируйтесь — именно через него самозанятые платят налоги.

Также зарегистрироваться можно в веб-версии «Мой налог» на сайте ФНС или через уполномоченные банки. Точка Банк — как раз один из таких банков, где можно зарегистрировать ИП на НПД онлайн и бесплатно.

3. При необходимости снять с учёта онлайн-кассу

ИП на НПД могут работать без онлайн-кассы (п. 2.2 ст. 2 Федерального закона №54-ФЗ). Если касса уже есть, её можно оставить или снять с учёта.

Для снятия ККТ с учёта нужно подготовить отчёт о закрытии фискального накопителя и отправить заявление в налоговую. Сделать это можно через сайт ФНС или «Госуслуги».

4. Оформить прекращение текущего налогового режима

Подайте в налоговую уведомление о завершении деятельности на текущем режиме:

УСН или ЕСХН — подайте уведомление в течение месяца после регистрации в приложении «Мой налог» ( — подайте уведомление в течение месяца после регистрации в приложении «Мой налог» ( ч. 4 ст. 15 Федерального закона №422-ФЗ ).

ПСН — дождитесь окончания патента или досрочно прекратите патентную деятельность.

АУСН — подайте уведомление через личный кабинет налогоплательщика до 31 декабря. Переход вступит в силу с 1 января, и в этот же день нужно зарегистрироваться как плательщик НПД в приложении «Мой налог».

Важный нюанс для АУСН: если в течение года ИП уже переходил на АУСН с УСН или НПД, перейти на НПД можно не раньше чем через 12 месяцев с даты того перехода (ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона №17-ФЗ).

5. Уплатить страховые взносы

Рассчитайте и уплатите страховые взносы, которые начислили за время работы на предыдущей системе налогообложения. Например, если ИП использовал упрощёнку до 2 февраля, а затем зарегистрировался на НПД, надо уплатить взносы за период до 2 февраля.

6. Сдать налоговую декларацию и уплатить налоги

Подайте декларацию по прежнему налоговому режиму и уплатите оставшиеся налоги.

Финальный срок подачи декларации для УСН — до 25 апреля следующего года. Но лучше сделать это раньше: до 25-го числа месяца, который идёт сразу после перехода на НПД. Так вы корректно закроете УСН.

Налог по УСН нужно уплатить до 28 апреля, но также лучше сделать это до 28-го числа месяца, следующего за переходом (п. 2 ст. 346.23 НК РФ).

На ЕСХН сроки те же, что и на УСН. А на ПСН и АУСН декларации не подают — налог рассчитывается автоматически.

7. Уведомить контрагентов

Сообщите постоянным клиентам и партнёрам, что вы перешли на НПД. Может понадобиться скорректировать договоры или заключить дополнительные соглашения.

Налоговые и юридические аспекты

Предприниматель может быть ИП на НПД — это единственное возможное совмещение ИП и самозанятости. Быть одновременно самозанятым и ИП на любом другом режиме нельзя (п. 7 ч. 2 ст. 4 Федерального закона №422-ФЗ).

ПРИМЕР Ася — фотограф. Она может быть ИП на НПД. А вот быть самозанятым фотографом и ИП на УСН для цветочного бизнеса не может, придётся выбирать.

Налоговая ставка и вычеты

НПД — налоговая система с низкими ставками (ст. 10 Федерального закона №422-ФЗ):

При работе с физлицами — 4%.

При работе с ИП и юрлицами — 6%.

Кроме того, при регистрации каждый плательщик НПД получает налоговый вычет 10 000 ₽ — налоговая автоматически уменьшает на него начисленные налоги. Пока вычет не израсходован, ставки будут ниже: 3% вместо 4% при работе с физлицами и 4% вместо 6% при работе с ИП и юрлицами.

Страховые взносы и отчётность

ИП на НПД освобождены от уплаты обязательных страховых взносов. Но они могут платить их добровольно.

Отчётность отдельно не оформляется — она подаётся в приложении «Мой налог». В нём самозанятые формируют чеки для клиентов.

Ведение раздельного учёта доходов и расходов

ИП на НПД не обязаны отдельно учитывать доходы и расходы. Налог начисляется только на поступившие суммы, а снизить сумму на размер расходов нельзя.

Однако раздельный учёт удобнее для контроля финансового потока. Поэтому некоторые ИП на НПД ведут его, несмотря на отсутствие такой обязанности.

Возможность получения пособий и лицензий

Пособия. Самозанятые ИП могут получать пособия, если платят добровольные взносы в страховой фонд. Чтобы получать пособия в 2027 году, надо уплатить страховой взнос до конца 2026 года.

Размер страховых взносов без учёта районного коэффициента рассчитывается так: МРОТ × 2,9% × 12 месяцев.

В 2026 году это 9 428,36 ₽ (27 093 ₽ × 2,9% × 12 месяцев). Итоговая сумма зависит от региона. Её можно уплатить сразу или в несколько частей.

ВАЖНО С 2026 года самозанятые физлица могут получать больничные при уплате добровольных страховых взносов.

Лицензии. Некоторые виды деятельности требуют лицензии — и получить её могут только ИП и юрлица. ИП на НПД это доступно, но при условии работы без сотрудников и в рамках разрешённых видов деятельности. Например, можно получить лицензию на образовательную деятельность, если она нужна, и преподавать самому.

Как избежать претензий налоговой

НПД — один из самых простых режимов для ИП. Поэтому рисков здесь немного, главное — соблюдать два простых правила.

1. Отказаться от других налоговых режимов

НПД нельзя совмещать с другими режимами. Чтобы перейти на него, нужно отказаться от текущего, — но позже можно вернуться. Например, на УСН можно перейти сразу при утрате права на НПД или с нового года при добровольном отказе от режима.

2. Следить за доходами

Лимит дохода на НПД — 2,4 млн ₽ в год (п. 8 ч. 2 ст. 4 Федерального закона №422-ФЗ). Если превысить его и не подать уведомление о смене режима, ФНС автоматически переведёт на ОСНО — с более высокими налогами и сложной отчётностью.

Чтобы этого избежать, нужно заранее сняться с учёта в приложении «Мой налог» в связи с утратой права и в течение 20 календарных дней подать уведомление о переходе на УСН, АУСН, ЕСХН или патент.

Типичные ошибки при переходе на НПД

Ошибка 1. Пропустить срок отказа от УСН. Если не уведомить ФНС об отказе от УСН в течение месяца после регистрации в приложении «Мой налог», статус НПД аннулируют. Лучше подать уведомление сразу после регистрации.

Ошибка 2. Смешивать зарплату и доходы от НПД. Зарплата не является доходом по НПД — проводить её через приложение «Мой налог» нельзя (п. 1 ч. 2 ст. 6 Федерального закона №422-ФЗ). Это грозит двойным налогообложением и претензиями ФНС. В приложение вносите только доходы от деятельности ИП.

Ошибка 3. Работать с бывшим работодателем. Закон запрещает оказывать услуги бывшему работодателю в течение двух лет после увольнения (п. 8 ч. 2 ст. 6 Федерального закона №422). Если нарушить это правило, ФНС переквалифицирует отношения в трудовые — и работодателю доначислят НДФЛ и страховые взносы.

Ошибка 4. Не следить за лимитом дохода. При превышении 2,4 млн ₽ статус НПД прекращается автоматически. Если не перейти на УСН, АУСН, ЕСХН или патент в течение 20 календарных дней, ИП окажется на ОСНО. Следите за доходами в приложении «Мой налог» и подавайте уведомление заблаговременно.