ИП и самозанятость: как совмещать и в чём преимущества

Совмещать самозанятость с ИП на другом налоговом режиме нельзя. Но есть выход: открыть ИП и остаться на НПД. Налог тот же — 4–6%, отчётность и обязательные взносы не нужны — это экономия минимум 57 390 ₽ в год по сравнению с предпринимателями на других режимах. Плюс доступ к расчётному счёту, лицензиям и эквайрингу: всё как у обычного ИП.
Прежде чем двигаться дальше, уточним понятия:
- НПД — налог на профессиональный доход, именно его платят самозанятые и ИП на НПД.
- Самозанятый — физлицо на НПД без статуса ИП.
- ИП на НПД — предприниматель на том же режиме.
Можно ли совмещать самозанятость и ИП
Нельзя одновременно быть самозанятым физлицом и ИП, так как налог на профессиональный доход (НПД) запрещено совмещать с другими режимами. Например, нельзя быть самозанятым и параллельно открыть ИП на УСН.
Но можно оформить ИП и выбрать тот же режим НПД. Тогда сохранятся все преимущества и ограничения режима, но добавятся возможности, которые есть только у ИП, — например расчётный счёт для бизнеса.
ИП будут доступны и другие режимы налогообложения: ОСНО, ЕСХН, УСН, АУСН и ПСН. Если лимиты НПД будут мешать развитию бизнеса, можно перейти на один из них.
В некоторых случаях ИП с самого начала выгоднее выбрать другой режим, например патент, где налог считают от предполагаемого дохода, а не от фактического. Поэтому важно просчитать всё заранее.
Что даёт самозанятым статус ИП
Сравним оба статуса — самозанятого и ИП на НПД — по ключевым параметрам.
|Критерий
|Самозанятые физлица
|ИП на НПД
|Расчётный счёт
|Нельзя — только личный счёт или наличные
|Можно открыть отдельный счёт для бизнеса
|Онлайн-касса
|Недоступна
|Можно подключить
|Эквайринг
|Ограниченный: мобильные терминалы, агрегаторы, QR-код СБП
|Доступен полный функционал, в том числе торговый эквайринг
|Лицензии
|Нельзя получить, если для лицензии требуется статус ИП
|Доступны, за исключением лицензий, где нужен статус юрлица
|Сертификация продукции
|Нельзя получить
|Можно получить, например для выхода на маркетплейсы
|Работа с крупными клиентами
|Затруднена — многие компании предпочитают не работать с физлицами
|Статус ИП вызывает больше доверия у корпоративных клиентов
|Социальные выплаты (СФР)
|При добровольных взносах — только больничные
|При добровольных взносах — больничные, декретные и пособие по уходу за ребёнком
|Переход на другие режимы
|Невозможен напрямую — сначала нужно пройти регистрацию в качестве ИП
|Можно перейти на УСН, АУСН, ПСН, ЕСХН или ОСНО, так как статус ИП уже есть
Через Точка Банк можно бесплатно зарегистрировать ИП на НПД и сразу открыть расчётный счёт с тарифом от 0 ₽. А при необходимости — подключить онлайн-кассу, эквайринг и другие сервисы. С нашей помощью уже открылись более 450 000 бизнесов. Отказов почти не бывает: 99,9% регистраций проходят успешно.
Когда выгодно быть ИП на НПД
Если бизнес развивается, но всё ещё подходит под рамки НПД, статус ИП может быть удобным решением. Вот когда это работает в вашу пользу:
- Нет дохода — нет платежей. ИП на УСН платит 57 390 ₽ взносов в 2026 году, даже если ничего не заработал. ИП на НПД — 0 ₽. Удобно, если доход временно прекратился или бизнес только стартует.
- Нужен статус ИП, но не хочется переплачивать. Расчётный счёт, лицензии, сертификация продукции — всё это доступно только ИП, не физлицам. НПД даёт эти возможности при налоге 4–6% и без обязательных взносов.
- Клиенты — крупные компании или госзаказчики. Корпоративный сегмент избегает работы с физлицами–самозанятыми: это налоговые риски и лишний документооборот. Статус ИП снимает эти возражения без смены режима.
Ограничения для самозанятых ИП
ИП на НПД работают по тем же правилам, что и самозанятые физлица. По статье 4 Федерального закона №422-ФЗ им нельзя:
- Зарабатывать больше 2,4 млн ₽ в год.
- Перепродавать товары, которые они сами не производили.
- Продавать подакцизные товары, за исключением сахаросодержащих напитков.
- Продавать товары, подлежащие обязательной маркировке.
- Добывать или продавать полезные ископаемые.
- Нанимать сотрудников по трудовым договорам.
- Работать по договорам поручения, комиссии или агентским договорам, кроме случаев, когда курьеры принимают оплату через кассу продавца.
- Заниматься майнингом и продажей цифровой валюты.
- Одновременно применять другие налоговые режимы.
Например, ИП на НПД может работать в одиночку как мастер маникюра. А вот открыть магазин лаков для ногтей уже не может, потому что по закону не имеет права перепродавать товары.
Как самозанятому стать ИП: регистрация и необходимые документы
Если вы уже работаете на НПД через «Мой налог», режим сохранится — просто зарегистрируйте ИП. Это можно сделать бесплатно через Точка Банк или по инструкции ниже.
Пошаговая инструкция:
1. Подготовьте документы для регистрации ИП. Заполните заявление по форме Р21001. Если подаёте документы лично в налоговую, также приготовьте паспорт и квитанцию об оплате госпошлины 800 ₽. При электронной подаче платить госпошлину не нужно.
2. Дождитесь решения налоговой. Регистрация обычно занимает 3–5 рабочих дней. После одобрения документы придут на вашу электронную почту. Убедитесь, что в них указаны корректные данные. Если найдёте ошибки — сразу обращайтесь в налоговую для исправления.
3. Зайдите в личный кабинет ИП. Проверьте, сохранился ли за вами статус плательщика НПД. Иногда бывает сбой, и система автоматически ставит ИП на ОСНО: это совсем другие налоги и отчётность. Если такое произошло, режим можно поменять.
Как ИП перейти на НПД
Если ИП уже работает и хочет перейти на НПД, нужно выполнить несколько действий.
1. Прекратить трудовые отношения
ИП, работающий на НПД, не имеет права нанимать сотрудников. Поэтому нужно завершить с ними трудовые отношения.
2. Установить приложение «Мой налог»
Скачайте приложение «Мой налог» и зарегистрируйтесь — именно через него самозанятые платят налоги.
Также зарегистрироваться можно в веб-версии «Мой налог» на сайте ФНС или через уполномоченные банки. Точка Банк — как раз один из таких банков, где можно зарегистрировать ИП на НПД онлайн и бесплатно.
3. При необходимости снять с учёта онлайн-кассу
ИП на НПД могут работать без онлайн-кассы (п. 2.2 ст. 2 Федерального закона №54-ФЗ). Если касса уже есть, её можно оставить или снять с учёта.
Для снятия ККТ с учёта нужно подготовить отчёт о закрытии фискального накопителя и отправить заявление в налоговую. Сделать это можно через сайт ФНС или «Госуслуги».
4. Оформить прекращение текущего налогового режима
Подайте в налоговую уведомление о завершении деятельности на текущем режиме:
- УСН или ЕСХН — подайте уведомление в течение месяца после регистрации в приложении «Мой налог» (ч. 4 ст. 15 Федерального закона №422-ФЗ).
- ПСН — дождитесь окончания патента или досрочно прекратите патентную деятельность.
- АУСН — подайте уведомление через личный кабинет налогоплательщика до 31 декабря. Переход вступит в силу с 1 января, и в этот же день нужно зарегистрироваться как плательщик НПД в приложении «Мой налог».
Важный нюанс для АУСН: если в течение года ИП уже переходил на АУСН с УСН или НПД, перейти на НПД можно не раньше чем через 12 месяцев с даты того перехода (ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона №17-ФЗ).
5. Уплатить страховые взносы
Рассчитайте и уплатите страховые взносы, которые начислили за время работы на предыдущей системе налогообложения. Например, если ИП использовал упрощёнку до 2 февраля, а затем зарегистрировался на НПД, надо уплатить взносы за период до 2 февраля.
6. Сдать налоговую декларацию и уплатить налоги
Подайте декларацию по прежнему налоговому режиму и уплатите оставшиеся налоги.
Финальный срок подачи декларации для УСН — до 25 апреля следующего года. Но лучше сделать это раньше: до 25-го числа месяца, который идёт сразу после перехода на НПД. Так вы корректно закроете УСН.
Налог по УСН нужно уплатить до 28 апреля, но также лучше сделать это до 28-го числа месяца, следующего за переходом (п. 2 ст. 346.23 НК РФ).
На ЕСХН сроки те же, что и на УСН. А на ПСН и АУСН декларации не подают — налог рассчитывается автоматически.
7. Уведомить контрагентов
Сообщите постоянным клиентам и партнёрам, что вы перешли на НПД. Может понадобиться скорректировать договоры или заключить дополнительные соглашения.
Налоговые и юридические аспекты
Предприниматель может быть ИП на НПД — это единственное возможное совмещение ИП и самозанятости. Быть одновременно самозанятым и ИП на любом другом режиме нельзя (п. 7 ч. 2 ст. 4 Федерального закона №422-ФЗ).
Налоговая ставка и вычеты
НПД — налоговая система с низкими ставками (ст. 10 Федерального закона №422-ФЗ):
- При работе с физлицами — 4%.
- При работе с ИП и юрлицами — 6%.
Кроме того, при регистрации каждый плательщик НПД получает налоговый вычет 10 000 ₽ — налоговая автоматически уменьшает на него начисленные налоги. Пока вычет не израсходован, ставки будут ниже: 3% вместо 4% при работе с физлицами и 4% вместо 6% при работе с ИП и юрлицами.
Страховые взносы и отчётность
ИП на НПД освобождены от уплаты обязательных страховых взносов. Но они могут платить их добровольно.
Отчётность отдельно не оформляется — она подаётся в приложении «Мой налог». В нём самозанятые формируют чеки для клиентов.
Ведение раздельного учёта доходов и расходов
ИП на НПД не обязаны отдельно учитывать доходы и расходы. Налог начисляется только на поступившие суммы, а снизить сумму на размер расходов нельзя.
Однако раздельный учёт удобнее для контроля финансового потока. Поэтому некоторые ИП на НПД ведут его, несмотря на отсутствие такой обязанности.
Возможность получения пособий и лицензий
Пособия. Самозанятые ИП могут получать пособия, если платят добровольные взносы в страховой фонд. Чтобы получать пособия в 2027 году, надо уплатить страховой взнос до конца 2026 года.
Размер страховых взносов без учёта районного коэффициента рассчитывается так: МРОТ × 2,9% × 12 месяцев.
В 2026 году это 9 428,36 ₽ (27 093 ₽ × 2,9% × 12 месяцев). Итоговая сумма зависит от региона. Её можно уплатить сразу или в несколько частей.
Лицензии. Некоторые виды деятельности требуют лицензии — и получить её могут только ИП и юрлица. ИП на НПД это доступно, но при условии работы без сотрудников и в рамках разрешённых видов деятельности. Например, можно получить лицензию на образовательную деятельность, если она нужна, и преподавать самому.
Как избежать претензий налоговой
НПД — один из самых простых режимов для ИП. Поэтому рисков здесь немного, главное — соблюдать два простых правила.
1. Отказаться от других налоговых режимов
НПД нельзя совмещать с другими режимами. Чтобы перейти на него, нужно отказаться от текущего, — но позже можно вернуться. Например, на УСН можно перейти сразу при утрате права на НПД или с нового года при добровольном отказе от режима.
2. Следить за доходами
Лимит дохода на НПД — 2,4 млн ₽ в год (п. 8 ч. 2 ст. 4 Федерального закона №422-ФЗ). Если превысить его и не подать уведомление о смене режима, ФНС автоматически переведёт на ОСНО — с более высокими налогами и сложной отчётностью.
Чтобы этого избежать, нужно заранее сняться с учёта в приложении «Мой налог» в связи с утратой права и в течение 20 календарных дней подать уведомление о переходе на УСН, АУСН, ЕСХН или патент.
Типичные ошибки при переходе на НПД
Ошибка 1. Пропустить срок отказа от УСН. Если не уведомить ФНС об отказе от УСН в течение месяца после регистрации в приложении «Мой налог», статус НПД аннулируют. Лучше подать уведомление сразу после регистрации.
Ошибка 2. Смешивать зарплату и доходы от НПД. Зарплата не является доходом по НПД — проводить её через приложение «Мой налог» нельзя (п. 1 ч. 2 ст. 6 Федерального закона №422-ФЗ). Это грозит двойным налогообложением и претензиями ФНС. В приложение вносите только доходы от деятельности ИП.
Ошибка 3. Работать с бывшим работодателем. Закон запрещает оказывать услуги бывшему работодателю в течение двух лет после увольнения (п. 8 ч. 2 ст. 6 Федерального закона №422). Если нарушить это правило, ФНС переквалифицирует отношения в трудовые — и работодателю доначислят НДФЛ и страховые взносы.
Ошибка 4. Не следить за лимитом дохода. При превышении 2,4 млн ₽ статус НПД прекращается автоматически. Если не перейти на УСН, АУСН, ЕСХН или патент в течение 20 календарных дней, ИП окажется на ОСНО. Следите за доходами в приложении «Мой налог» и подавайте уведомление заблаговременно.
Ошибка 5. Опоздать с отказом от АУСН. Перейти с АУСН на НПД можно только с 1 января, поэтому подайте уведомление через личный кабинет ФНС или банк до 31 декабря. Учтите: если в течение года ИП уже переходил на АУСН с УСН или НПД, придётся подождать — перейти на НПД можно не раньше чем через 12 месяцев с даты того перехода (ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона №17-ФЗ).