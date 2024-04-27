Срок регистрации ООО в 2026 году

Разбираем, как зарегистрировать ООО в 2026 году: какие есть способы, сколько стоит каждый и сколько времени занимает, какие есть подводные камни. И что делать сразу после регистрации, чтобы не получить штраф в первый же месяц.

Из чего складывается срок регистрации ООО

Что сделать до регистрации ООО

До подачи документов нужно решить пять важных вопросов. От них зависят и скорость регистрации, и налоги, которые компания будет платить дальше.

1. Выбрать название ООО — обязательно на русском языке в полной форме: «Общество с ограниченной ответственностью "Название"». Дополнительно можно зарегистрировать название на иностранном языке или на языке народов России.

В названии нельзя использовать наименования стран, госорганов, международных и общественных организаций, а также слова, противоречащие морали. Слова «Россия», «Российская Федерация» и производные — только по специальному разрешению Правительства РФ (ст. 1473 ГК РФ).

2. Подобрать юридический адрес. Это место, где находится руководитель компании. Адрес можно зарегистрировать на домашний адрес учредителя или директора либо арендовать помещение под офис. Но стоит учитывать и региональную практику: некоторые налоговые отказывают в регистрации, если выбран домашний адрес.

Адрес в заявлении указывают строго по ФИАС — Федеральной информационной адресной системе. Если ввести адрес в произвольной форме, налоговая откажет в регистрации. Проверить адрес можно на сайте fias.nalog.ru.

Перед подачей убедитесь, что адрес не входит в реестр массовых адресов ФНС — иначе у налоговой могут возникнуть к вам вопросы. Проверить можно через сервис «Прозрачный бизнес».

А если не хотите тратить время на поиск и проверку, доверьте это Точка Банку. Подберём надёжный юридический адрес в Москве или Санкт-Петербурге — по всем требованиям ФНС.

3. Выбрать коды ОКВЭД. Основной код — по виду деятельности, который будет приносить наибольший доход. Остальные указывают как дополнительные. Каждый код должен содержать минимум четыре цифры.

Подобрать коды ОКВЭД

4. Зафиксировать размер уставного капитала. Минимум — 10 000 ₽ (п. 1 ст. 14 Федерального закона №14-ФЗ). Для отдельных видов деятельности минимум выше: например для производства и продажи крепкого алкоголя.

5. Определиться с системой налогообложения. Для ООО доступны основной режим (ОСНО) и три спецрежима: упрощёнка (УСН), автоматическая упрощёнка (АУСН) и единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).

Режим лучше выбрать заранее и подать уведомление о переходе на спецрежим вместе с заявлением Р11001 — так документы уйдут одним пакетом. Если не успели, есть ещё 30 календарных дней после регистрации ООО, чтобы подать уведомление, — в этом случае компания будет считаться находящейся на спецрежиме с даты постановки на учёт.

Если пропустить и этот срок, перейти на спецрежим можно будет только со следующего календарного года, а до этого придётся работать на ОСНО.

Если не уверены в выборе, можете обратиться к экспертам Точка Банка. Наши специалисты помогут подобрать СНО с учётом вашей сферы, оборотов и количества сотрудников.

Какие документы нужны для регистрации ООО

Состав пакета документов зависит от количества учредителей — разберём, что нужно подготовить.

Документ Один учредитель Несколько учредителей Заявление Р11001 ✓ ✓ Решение единственного учредителя ✓ — Протокол собрания + договор об учреждении ООО — ✓ Устав ООО ✓ ✓ Паспорт(а) При личной подаче в ИФНС или у нотариуса При личной подаче в ИФНС или у нотариуса Квитанция об уплате госпошлины — 4 000 ₽ При личной подаче в ИФНС При личной подаче в ИФНС Документы на юридический адрес (например выписка из ЕГРН, согласия собственников или гарантийное письмо) Не обязательно, но снижает риск отказа Не обязательно, но снижает риск отказа Уведомление о переходе на спецрежим По желанию По желанию

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Актуальная форма заявления Р11001 утверждена приказом ФНС от 31.08.2020 №ЕД‑7‑14/617@ . Если подаёте бумажную версию лично, не подписывайте её заранее: подпись ставят только в присутствии сотрудника налоговой или нотариуса. Иначе заявление не примут.

Способы и сроки регистрации ООО: сравнительная таблица

По закону срок регистрации ООО в ФНС — три рабочих дня (п. 3 ст. 13 Федерального закона №129-ФЗ). Но если учесть день подачи документов и день получения решения, лучше закладывать пять рабочих дней.

Способ Помощь в подготовке Время на рассмотрение Стоимость Лично в налоговой Нет, но можно задать вопросы инспектору 3–5 рабочих дней Госпошлина — 4 000 ₽ Онлайн через сайт ФНС Нет 3–5 рабочих дней 0 ₽ Онлайн через Точка Банк — партнёр ФНС с лицензией ЦБ РФ Да, полное сопровождение регистрации ООО + расчётный счёт после 3–5 рабочих дней 0 ₽ Через нотариуса Да, нотариус поможет оформить документы До 5 рабочих дней Около 5 000 ₽ за услуги нотариуса Онлайн через «Госуслуги» Нет 3–5 рабочих дней 0 ₽ Онлайн через «Старт бизнеса онлайн» Нет 3–5 рабочих дней 0 ₽

Почему могут отказать в регистрации ООО и как этого избежать

Чаще всего налоговая отказывает из-за ошибок в документах. Из-за этого срок регистрации может растянуться до четырёх недель: время уходит на первоначальную подготовку документов, ожидание ответа ФНС, исправление недочётов и повторное ожидание ответа.

Основные причины отказа и как их избежать:

Ошибки в заявлении Р11001 : опечатки в паспортных данных или ОКВЭД меньше четырёх цифр. Перед подачей сверьте ФИО и паспортные данные с оригиналом, а коды ОКВЭД — : опечатки в паспортных данных или ОКВЭД меньше четырёх цифр. Перед подачей сверьте ФИО и паспортные данные с оригиналом, а коды ОКВЭД — со справочником ОКВЭД

Неполный комплект документов . Убедитесь, что приложены все страницы устава и решения единственного учредителя или протокола собрания.

Юридический адрес не по ФИАС или в реестре массовых адресов . Проверьте адрес по . Проверьте адрес по ФИАС и через сервис ФНС « Прозрачный бизнес » до подачи документов.

Документы поданы не в ту налоговую инспекцию. Нужную инспекцию можно узнать через сервис ФНС « . Нужную инспекцию можно узнать через сервис ФНС « Определение реквизитов ИФНС ».

При отказе из-за ошибок или неполного комплекта документы можно подать ещё раз без повторной уплаты госпошлины. Но только один раз и в течение трёх месяцев с момента отказа — иначе госпошлину 4 000 ₽ придётся уплатить заново при личной подаче в ИФНС (п. 7 ст. 9 Федерального закона №129-ФЗ).

Чтобы не разбираться с причинами отказа — доверьте подготовку документов нам. Точка Банк проверит все данные и поможет подать документы в ФНС онлайн.

Комментарий эксперта Отказ может быть и по причинам, которые связаны с практикой конкретной инспекции. Простой пример: формально закон разрешает регистрировать ООО на домашний адрес учредителя, но в некоторых регионах налоговая такие заявления не принимает и выносит отказ.

В Точка Банке мы собираем практику налоговых по регионам и учитываем подобные особенности ещё на этапе подготовки документов — это также экономит время предпринимателей.

Алина Мусина Эксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Что делать после регистрации ООО

После получения листа записи ЕГРЮЛ нужно: