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Регистрация бизнеса

Срок регистрации ООО в 2026 году

Регистрация ООО в налоговой занимает до пяти рабочих дней. Но если считать вместе с подготовкой документов, выбором ОКВЭД и системы налогообложения — лучше закладывать 2–3 недели. А при ошибках в заявлении срок растянется ещё на неделю–две: налоговая откажет, и всё придётся подавать заново.

15.05.2026
2946
2946

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Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Откройте ООО с Точка Банк

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Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

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Разбираем, как зарегистрировать ООО в 2026 году: какие есть способы, сколько стоит каждый и сколько времени занимает, какие есть подводные камни. И что делать сразу после регистрации, чтобы не получить штраф в первый же месяц.

Из чего складывается срок регистрации ООО

ЭтапСколько занимаетЧто влияет на срокКак сэкономить время
Определиться с названием, адресом, ОКВЭД, СНО и уставным капиталом3–10 днейЗнание сферы и скорость согласования между учредителямиПолучить консультацию эксперта, например в Точка Банке доступна бесплатная консультация
Подготовить документы для регистрации ООО1–3 дняНасколько детально прорабатываете документы — например, свой устав готовите или берёте типовойС помощью конструктора Точка Банка можно собрать документы за 15 минут
Подать документы в налоговую1 деньДля онлайн-подачи нужна УКЭП, для личной — поездка в ИФНС или к нотариусуЗаранее разобраться с УКЭП или записаться в ИФНС либо к нотариусу. При подаче через Точка Банк — поможем с УКЭП
Дождаться решения ФНС3–5 рабочих днейТри дня по закону + день на приём документов и день на ответСократить нельзя, зато в Точка Банке расчётный счёт откроют сразу после регистрации — и вы сможете начать работать без паузы
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Что сделать до регистрации ООО

До подачи документов нужно решить пять важных вопросов. От них зависят и скорость регистрации, и налоги, которые компания будет платить дальше.

1. Выбрать название ООО — обязательно на русском языке в полной форме: «Общество с ограниченной ответственностью "Название"». Дополнительно можно зарегистрировать название на иностранном языке или на языке народов России.

В названии нельзя использовать наименования стран, госорганов, международных и общественных организаций, а также слова, противоречащие морали. Слова «Россия», «Российская Федерация» и производные — только по специальному разрешению Правительства РФ (ст. 1473 ГК РФ).

Как назвать ООО: требования и ограничения

2. Подобрать юридический адрес. Это место, где находится руководитель компании. Адрес можно зарегистрировать на домашний адрес учредителя или директора либо арендовать помещение под офис. Но стоит учитывать и региональную практику: некоторые налоговые отказывают в регистрации, если выбран домашний адрес.

Адрес в заявлении указывают строго по ФИАС — Федеральной информационной адресной системе. Если ввести адрес в произвольной форме, налоговая откажет в регистрации. Проверить адрес можно на сайте fias.nalog.ru.

Перед подачей убедитесь, что адрес не входит в реестр массовых адресов ФНС — иначе у налоговой могут возникнуть к вам вопросы. Проверить можно через сервис «Прозрачный бизнес». 

А если не хотите тратить время на поиск и проверку, доверьте это Точка Банку. Подберём надёжный юридический адрес в Москве или Санкт-Петербурге — по всем требованиям ФНС.

Требования к юридическому адресу

3. Выбрать коды ОКВЭД. Основной код — по виду деятельности, который будет приносить наибольший доход. Остальные указывают как дополнительные. Каждый код должен содержать минимум четыре цифры.

4. Зафиксировать размер уставного капитала. Минимум — 10 000 ₽ (п. 1 ст. 14 Федерального закона №14-ФЗ). Для отдельных видов деятельности минимум выше: например для производства и продажи крепкого алкоголя.

5. Определиться с системой налогообложения. Для ООО доступны основной режим (ОСНО) и три спецрежима: упрощёнка (УСН), автоматическая упрощёнка (АУСН) и единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).

Режим лучше выбрать заранее и подать уведомление о переходе на спецрежим вместе с заявлением Р11001 — так документы уйдут одним пакетом. Если не успели, есть ещё 30 календарных дней после регистрации ООО, чтобы подать уведомление, — в этом случае компания будет считаться находящейся на спецрежиме с даты постановки на учёт.

Если пропустить и этот срок, перейти на спецрежим можно будет только со следующего календарного года, а до этого придётся работать на ОСНО.

Какую систему налогообложения выбрать 

Если не уверены в выборе, можете обратиться к экспертам Точка Банка. Наши специалисты помогут подобрать СНО с учётом вашей сферы, оборотов и количества сотрудников.

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Какие документы нужны для регистрации ООО

Состав пакета документов зависит от количества учредителей — разберём, что нужно подготовить.

ДокументОдин учредительНесколько учредителей
Заявление Р11001
Решение единственного учредителя
Протокол собрания + договор об учреждении ООО
Устав ООО
Паспорт(а)При личной подаче в ИФНС или у нотариусаПри личной подаче в ИФНС или у нотариуса
Квитанция об уплате госпошлины — 4 000 ₽При личной подаче в ИФНСПри личной подаче в ИФНС
Документы на юридический адрес (например выписка из ЕГРН, согласия собственников или гарантийное письмо)Не обязательно, но снижает риск отказаНе обязательно, но снижает риск отказа
Уведомление о переходе на спецрежимПо желаниюПо желанию
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Актуальная форма заявления Р11001 утверждена приказом ФНС от 31.08.2020 №ЕД‑7‑14/617@. Если подаёте бумажную версию лично, не подписывайте её заранее: подпись ставят только в присутствии сотрудника налоговой или нотариуса. Иначе заявление не примут.

Способы и сроки регистрации ООО: сравнительная таблица

По закону срок регистрации ООО в ФНС — три рабочих дня (п. 3 ст. 13 Федерального закона №129-ФЗ). Но если учесть день подачи документов и день получения решения, лучше закладывать пять рабочих дней.

СпособПомощь в подготовкеВремя на рассмотрениеСтоимость
Лично в налоговойНет, но можно задать вопросы инспектору3–5 рабочих днейГоспошлина — 4 000 ₽
Онлайн через сайт ФНСНет3–5 рабочих дней0 ₽
Онлайн через Точка Банк — партнёр ФНС с лицензией ЦБ РФДа, полное сопровождение регистрации ООО + расчётный счёт после3–5 рабочих дней0 ₽
Через нотариусаДа, нотариус поможет оформить документыДо 5 рабочих днейОколо 5 000 ₽ за услуги нотариуса
Онлайн через «Госуслуги»Нет3–5 рабочих дней0 ₽
Онлайн через «Старт бизнеса онлайн»Нет3–5 рабочих дней0 ₽

Почему могут отказать в регистрации ООО и как этого избежать

Чаще всего налоговая отказывает из-за ошибок в документах. Из-за этого срок регистрации может растянуться до четырёх недель: время уходит на первоначальную подготовку документов, ожидание ответа ФНС, исправление недочётов и повторное ожидание ответа.

Основные причины отказа и как их избежать:

  • Ошибки в заявлении Р11001: опечатки в паспортных данных или ОКВЭД меньше четырёх цифр. Перед подачей сверьте ФИО и паспортные данные с оригиналом, а коды ОКВЭД — со справочником ОКВЭД.
  • Неполный комплект документов. Убедитесь, что приложены все страницы устава и решения единственного учредителя или протокола собрания.
  • Юридический адрес не по ФИАС или в реестре массовых адресов. Проверьте адрес по ФИАС и через сервис ФНС «Прозрачный бизнес» до подачи документов.
  • Документы поданы не в ту налоговую инспекцию. Нужную инспекцию можно узнать через сервис ФНС «Определение реквизитов ИФНС».

При отказе из-за ошибок или неполного комплекта документы можно подать ещё раз без повторной уплаты госпошлины. Но только один раз и в течение трёх месяцев с момента отказа — иначе госпошлину 4 000 ₽ придётся уплатить заново при личной подаче в ИФНС (п. 7 ст. 9 Федерального закона №129-ФЗ).

Чтобы не разбираться с причинами отказа — доверьте подготовку документов нам. Точка Банк проверит все данные и поможет подать документы в ФНС онлайн.

Комментарий эксперта

Отказ может быть и по причинам, которые связаны с практикой конкретной инспекции. Простой пример: формально закон разрешает регистрировать ООО на домашний адрес учредителя, но в некоторых регионах налоговая такие заявления не принимает и выносит отказ.


В Точка Банке мы собираем практику налоговых по регионам и учитываем подобные особенности ещё на этапе подготовки документов — это также экономит время предпринимателей.

Алина МусинаЭксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Что делать после регистрации ООО

После получения листа записи ЕГРЮЛ нужно:

  1. Открыть расчётный счёт. Такой счёт нужен ООО для безналичных операций, уплаты налогов и выплаты зарплат. Также к нему можно подключить онлайн-кассу, эквайринг и другие необходимые для бизнеса сервисы.
  2. Внести уставный капитал. Сделать это нужно не позднее четырёх месяцев с даты регистрации компании (статья 16 Федерального закона №14-ФЗ).
  3. Оформить приказ о назначении директора. Даже если директор и единственный учредитель — одно лицо.
  4. Заказать печать. По закону она не обязательна, но вы можете оформить её, если хотите. Изготовление занимает 1–2 дня.
  5. Разобраться с бухгалтерией. Подойдёт штатный бухгалтер, бухгалтерия на аутсорсе или онлайн-бухгалтерия — выбор зависит от оборотов и системы налогообложения.

Вопросы по теме

Можно ли зарегистрировать ООО без директора?

Нет. ООО обязано иметь единоличный исполнительный орган — директора. Это может быть сам учредитель или нанятое лицо. Альтернатива — передать функции управляющей компании или управляющему ИП.

Можно ли зарегистрировать ООО в другом регионе?

Да. ООО регистрируется по юридическому адресу компании, а не по месту жительства учредителя: учредитель может жить в любом регионе или даже за границей. Главное, чтобы юридический адрес был подтверждён документами: правом собственности, договором аренды или согласием собственника.

Нужно ли нотариально заверять решение о создании ООО?

Да, по пункту 3 статьи 67.1 ГК РФ — нужно. Но если в уставе прописано, что подписи участников не требуют нотариального заверения, нотариус не нужен.

Можно ли зарегистрировать ООО через МФЦ?

С 25 августа 2021 года зарегистрировать ООО через МФЦ стало фактически невозможно. Раньше нотариус заверял подпись на заявлении, отдавал документы учредителям, и те несли их в МФЦ.


Теперь по Федеральному закону №143-ФЗ нотариус обязан сам направить документы в налоговую сразу после заверения подписи. Промежуточное звено в виде МФЦ стало не нужно.


Для ИП ситуация другая: регистрация через МФЦ по-прежнему доступна.

Нужно ли регистрировать ООО в СФР?

Обращаться в Социальный фонд России для регистрации ООО в качестве работодателя не нужно. Налоговая сама передаст туда сведения о вашей компании.


Но после найма каждого сотрудника появляется обязанность подать в СФР форму ЕФС-1 с титульным листом и подразделами 1 и 1.1 раздела 1. Срок — не позднее следующего рабочего дня после издания приказа о приёме.

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Сколько времени занимает регистрация ООО в 2026 году — Точка Банк