Требования к юридическому адресу

Юридический адрес нужен, чтобы зарегистрировать ООО и получать корреспонденцию от налоговой, суда и контрагентов. Если с адресом что-то не так, в регистрации могут отказать. А если после регистрации налоговая обнаружит недостоверные сведения, компании придётся подтверждать адрес или вносить изменения в ЕГРЮЛ.

Коротко Покупать адрес у сомнительных поставщиков «только для регистрации» не стоит: налоговая проверяет, действительно ли компания там находится. Фиктивный адрес грозит отказом в регистрации, а если компания уже зарегистрирована — записью о недостоверности в ЕГРЮЛ. Юридическим адресом ООО может быть квартира директора или учредителя, арендованный либо собственный офис. Главное — чтобы адрес был в ФИАС, по нему можно было получить почту и связаться с компанией, а у вас были документы на право пользования помещением.

Что такое юридический адрес

Юридический адрес — это адрес компании, который указывают в заявлении о регистрации по форме Р11001 и вносят в ЕГРЮЛ. Обычно это адрес, по которому находится руководитель компании или другое лицо, которое может действовать от имени ООО без доверенности.

На этот адрес налоговая, суды, СФР и контрагенты отправляют официальные письма. Если сообщение доставили по адресу из ЕГРЮЛ, оно считается полученным, даже если компания фактически там не находится. Поэтому важно, чтобы по юридическому адресу действительно можно было получить почту и связаться с компанией.

Юридический адрес выбирают при регистрации ООО. Чаще всего для этого используют:

Квартиру руководителя или учредителя. Собственный или арендованный офис.

Главное, чтобы адрес был настоящим, числился в ФИАС, по нему можно было связаться с компанией и у налоговой не возникло вопросов при регистрации.

Регистрация по месту проживания директораили учредителя

ООО можно зарегистрировать по домашнему адресу директора или учредителя. Такой вариант подходит, если компании не нужен отдельный офис для работы с клиентами, сотрудниками или оборудованием. Например, агентствам, ИТ-командам, консультантам и другим проектам с удалённой работой.

Но при регистрации по домашнему адресу есть несколько важных условий:

Если директор или учредитель — единственный собственник квартиры и это его место жительства, отдельное согласие собственника не нужно.

Если квартира съёмная, для регистрации лучше заранее подготовить письменное согласие собственника и документ, который подтверждает его право собственности на квартиру.

Если у квартиры несколько собственников, письменное согласие нужно от каждого. К согласию необходим документ, подтверждающий право собственности, — например выписка из ЕГРН.

Если среди собственников есть несовершеннолетний, согласие за него даёт законный представитель.

При регистрации ООО по домашнему адресу лучше заранее проверить документы на квартиру, собрать нужные согласия и убедиться, что адрес есть в ФИАС, подходит для регистрации и по нему можно связаться с компанией.

Ещё стоит учитывать практику налоговых: в некоторых регионах к регистрации ООО по жилому адресу относятся строже, поэтому могут отказать в регистрации. В Точка Банке мы отслеживаем эту практику по регионам — и учитываем её при подготовке документов. Алина Мусина Эксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

При регистрации ООО в жилом помещении есть ограничения: по статье 17 ЖК РФ в нём нельзя размещать промышленное производство и гостиницу. Также могут возникнуть сложности, если вид деятельности требует лицензии: у некоторых лицензирующих органов есть требования к помещению, и жилое может не подойти.

Поэтому, перед тем как открыть фирму по домашнему адресу, проверьте требования к вашему виду деятельности — особенно если планируете получать лицензию.

Арендованный или собственный офис

Регистрацию ООО можно оформить по адресу офиса — арендованного или собственного.

Арендованный офис. До подачи документов на регистрацию получите у собственника помещения гарантийное письмо о согласии предоставить адрес.

К пакету документов для налоговой приложите:

Выписку из ЕГРН или другой документ, подтверждающий право собственности на помещение. Гарантийное письмо собственника — с полным адресом помещения (номер офиса, кабинета или помещения, если есть) и контактным телефоном арендодателя.

Уже после регистрации ООО вы сможете оформить договор аренды.

Собственный офис. Помещение должно быть нежилым. Приложите документ о праве собственности и разместите на двери табличку с названием компании.

Независимо от выбранного варианта, перед подачей документов в ФНС проверьте два момента:

1. Убедитесь, что адрес есть в ФИАС и правильно указан в заявлении.

2. Через сервис «Прозрачный бизнес» проверьте, сколько компаний зарегистрировано по этому адресу, — массовый адрес не всегда проблема, особенно в бизнес-центре, но может привлечь внимание налоговой.

Аренда адреса под регистрацию

Иногда предприниматели не хотят регистрировать ООО по домашнему адресу, но и снимать офис не планируют. Тогда они покупают адрес для регистрации у сомнительных поставщиков — без реального присутствия по нему.

Так делать не стоит. Даже если ООО зарегистрируют с таким адресом, позже налоговая всё равно может проверить, находится ли там компания на самом деле. Если выяснится, что адрес фиктивный, налоговая направит требование подтвердить адрес или сообщить новый. Обычно на это дают 30 дней.

Проблема в том, что письмо придёт туда, где компания фактически не работает. Поэтому его легко пропустить:

Если не ответить вовремя, в ЕГРЮЛ внесут запись о недостоверности сведений.

Если она останется там больше шести месяцев, налоговая может начать исключение компании из реестра.

Должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 5 000 до 10 000 ₽. При повторном нарушении — дисквалификация на срок от одного года до трёх лет ( ч. 4 и ч. 5 ст. 14.25 КоАП РФ ).

Пока в ЕГРЮЛ есть такая отметка, могут начаться проблемы с банком и контрагентами. Для них это сигнал, что с компанией что-то не так.

Поэтому адрес только для регистрации лучше не покупать. Надёжнее сразу указать адрес, по которому компания действительно доступна для налоговой, банка и партнёров.

Отдельный риск возникает при переезде. Если компания меняет адрес, но не обновляет сведения о нём в ЕГРЮЛ, налоговая тоже может признать их недостоверными.

Что проверить перед регистрацией ООО: чек-лист

Перед подачей документов пройдитесь по чек-листу — он поможет убедиться, что с адресом не возникнет проблем при регистрации компании.

Что проверить Почему это важно Адрес есть в ФИАС и без ошибок указан в заявлении в том же виде, как в ФИАС Иначе налоговая откажет в регистрации, так как это требование статьи 5 Закона №129‑ФЗ По адресу есть реальное помещение Недострой или формальный адрес вызовут вопросы при проверке По адресу можно связаться с компанией Если почта не доходит и директора нет на месте, налоговая может признать адрес недостоверным Есть документы на право использования адреса Документы не обязательны, но без них у налоговой могут быть вопросы. Например, подойдут выписка из ЕГРН и гарантийное письмо от собственника Если адрес чужой — есть согласие всех собственников Согласие только одного из нескольких собственников не подойдёт Проверено количество компаний по адресу в сервисе « Прозрачный бизнес Массовый адрес не повод для отказа, но налоговая проверит его внимательнее

Чем тщательнее проверен адрес до регистрации, тем меньше шансов столкнуться с вопросами от налоговой после. Большинство проблем с адресом — недостоверность, массовость, недоступность для почты — решаются на этапе выбора, а не после внесения сведений в ЕГРЮЛ.

Как сменить юридический адрес

Если ООО переезжает, юридический адрес нужно обновить в ЕГРЮЛ. Порядок действий зависит от двух вещей: переезжает компания в пределах того же населённого пункта или в другой и указан ли в уставе полный адрес или только город.

Переезд в пределах того же населённого пункта

Общее правило такое: документы на смену адреса нужно подать в налоговую в течение семи рабочих дней, после того как участники приняли решение о переезде.

Шаг 1. Оформите решение о смене адреса. Если у компании один участник, нужно решение единственного участника. Если участников несколько, нужен протокол общего собрания. Если в устав тоже вносят изменения, это нужно указать в том же документе.

Шаг 2. Внесите изменения в устав. Это нужно сделать, если в предыдущей версии устава юридический адрес был указан полностью.

Если в уставе ООО указан только населённый пункт, например Санкт‑Петербург, при переезде внутри города менять устав не придётся — нужно только обновить сведения в ЕГРЮЛ. Если в уставе записан полный адрес, придётся вносить изменения и в устав. Алина Мусина Эксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Шаг 3. Заполните заявление по форме №Р13014. Отразите в нём все изменения: и адрес в ЕГРЮЛ, и устав, если он тоже меняется.

Шаг 4. Уплатите госпошлину 800 ₽ — только если меняется устав. Причём при электронной подаче госпошлина не взимается.

Шаг 5. Подайте документы в налоговую. Вот список:

Заявление по форме №Р13014. Если документы подают на бумаге, подпись заявителя обычно удостоверяют у нотариуса. Если заявление подписано ЭП и подаётся в электронном виде, нотариус не нужен.

Решение единственного участника или протокол общего собрания о смене адреса.

Новая редакция устава или лист изменений к нему — если меняются учредительные документы. Если нет, эти документы не нужны.

Квитанция об уплате госпошлины, если она нужна.

Документ, который подтверждает право пользоваться помещением по новому адресу. Например, выписка из ЕГРН, договор аренды или гарантийное письмо от собственника.

Переезд в другой населённый пункт

При переезде в другой город документы подают в два этапа.

Этап 1. В течение трёх рабочих дней после принятия решения о переезде подайте в налоговую по старому адресу заявление по форме №Р13014 и решение о смене места нахождения. После этого в ЕГРЮЛ внесут запись о том, что компания планирует переехать.

Этап 2. По истечении 20 дней после внесения этой записи в ЕГРЮЛ нужно подать второй пакет документов — уже в налоговую по новому месту нахождения. Подают те же документы, что и при обычной смене адреса.

Поскольку при переезде в другой населённый пункт меняется место нахождения ООО, изменения в устав вносят обязательно. Если документы подают на бумаге, нужно заплатить госпошлину.

Исключение: если новым адресом становится адрес места жительства руководителя или участника с долей не менее 50%, документы подают в один этап — сразу в налоговую по новому месту нахождения.

Вот краткая шпаргалка по каждому варианту.

Что сделать после смены адреса

Когда налоговая внесёт изменения, компания получит документы с обновлёнными данными — в первую очередь лист записи ЕГРЮЛ с новым адресом.

После этого нужно сообщить об изменении адреса в банк — это важно, чтобы не возникло проблем с обслуживанием счёта. Контрагентов тоже стоит уведомить, особенно тех, с кем у вас действующие договоры: в них может быть указан старый адрес.