Документы для регистрации ООО в 2026 году

Коротко

Пакет документов для регистрации ООО: заявление Р11001, устав, решение единственного учредителя или протокол общего собрания и договор всех учредителей. При личной подаче — паспорта учредителей. А если один из учредителей — иностранная компания, к пакету добавляется выписка из реестра юрлиц её страны.

Госпошлина при подаче на бумаге составляет 4 000 ₽. При онлайн-регистрации через сайт ФНС, «Госуслуги» или банк платить её не нужно.



Для открытия ООО в 2026 году нужен чёткий план. Сначала стоит выбрать название компании, юридический адрес, коды ОКВЭД и систему налогообложения. А потом определить размер уставного капитала, который должен быть не менее 10 000 ₽.