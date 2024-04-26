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Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Документы для регистрации ООО в 2026 году

Точка Банк расскажет, какие документы понадобятся для открытия компании и как без ошибок подготовиться к регистрации ООО.

08.12.2025
1761
1761

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Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Откройте ООО с Точка Банк

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Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Авторы

ООО — распространённая форма бизнеса в России. У неё много преимуществ: можно открыть компанию вместе с партнёрами, заниматься почти любым видом деятельности, привлекать инвестиции. Но чтобы начать бизнес как юридическое лицо, нужно разобраться в юридических вопросах.

Коротко
Для открытия ООО в 2026 году нужен чёткий план. Сначала стоит выбрать название компании, юридический адрес, коды ОКВЭД и систему налогообложения. А потом определить размер уставного капитала, который должен быть не менее 10 000 ₽.
Пакет документов для регистрации ООО: заявление Р11001, устав, решение единственного учредителя или протокол общего собрания и договор всех учредителей. При личной подаче — паспорта учредителей. А если один из учредителей — иностранная компания, к пакету добавляется выписка из реестра юрлиц её страны.
Госпошлина при подаче на бумаге составляет 4 000 ₽. При онлайн-регистрации через сайт ФНС, «Госуслуги» или банк платить её не нужно.

Что нужно для открытия ООО

Перед открытием компании предприниматель проводит подготовительную работу. Вот о чём нужно позаботиться до подачи документов на регистрацию. 

Придумайте название 

Выберите название, которое отражает ценности компании и её сферу деятельности. Например, ООО «Светлый дом».

Чего стоит избегать:

  • Наименований государственных органов, например «Верховный суд».
  • Слов «Россия» и «Российская Федерация» без специального разрешения.
  • Названий других организационно-правовых форм. Например, если компания в форме ООО, нельзя указывать АО в названии.

Придумывать полностью уникальное название не обязательно. Но если хотите убедиться, что наименование нигде ранее не использовалось, проверьте его через сервис ФНС

Как назвать ООО: требования и ограничения

Выберите юридический адрес

Юридический адрес — место, в котором можно найти представителя компании. Есть два надёжных варианта для регистрации ООО

  1. В офисе компании.
  2. Дома у директора или одного из учредителей. 

Третий вариант — в чужой квартире или помещении, с письменного согласия собственника. Он менее надёжен: в некоторых регионах ИФНС требуют, чтобы квартира была в собственности директора или учредителя. Поэтому лучше уточнить этот момент заранее.

Требования к юридическому адресу

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Если ни один из вариантов не подходит, некоторые предприниматели арендуют юридический адрес под регистрацию. Но это самый небезопасный вариант.
При проверке ФНС может не найти представителя компании или отказать в регистрации из-за того, что на адресе уже зарегистрированы другие юрлица. Особенно это касается массовой регистрации, когда на одном адресе зарегистрировано больше десяти компаний.
Перед выбором лучше проверить количество юрлиц, зарегистрированных по адресу, в сервисе ФНС.

Определитесь с кодами ОКВЭД 

Код ОКВЭД определяет сферу деятельности ООО. Нужно выбрать один основной код, а дальше можно добавлять дополнительные. Основной код должен соответствовать деятельности, которая приносит самый большой доход. 

В 2026 году неверные коды ОКВЭД могут привести к штрафам, проверкам ФНС, проблемам с налогами, страховыми взносами, банками, контрагентами и доступом к господдержке. Поэтому важно указывать коды точно и вовремя обновлять их при изменении вида деятельности.

Как выбрать ОКВЭД для ИП и ООО

Выберите систему налогообложения

ООО может работать на любой системе налогообложения, кроме НПД и ПСН. Среди них: 

  • Общая система налогообложения (ОСНО).
  • Упрощённая система налогообложения (УСН).
  • Автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН).
  • Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).

Выбор режима зависит от особенностей бизнеса и планируемой налоговой нагрузки.

Какую систему налогообложения выбрать

Регистрация ООО без госпошлины и очередей
Подберём коды ОКВЭД и систему налогообложения, поможем с оформлением документов. Откроем расчётный счёт и порекомендуем сервисы для старта бизнеса: от эквайринга и онлайн-касс до ВЭД.

Определите размер уставного капитала

Уставный капитал — минимальный размер имущества компании. Его устанавливают при регистрации бизнеса, но в будущем могут уменьшить или увеличить. 

Минимальный размер уставного капитала — 10 000 ₽.

Уставный капитал можно вносить деньгами, имуществом, ценными бумагами и другими активами с денежной оценкой. При внесении неденежных вкладов стоимостью более 20 000 ₽ потребуется независимая оценка имущества.

ВАЖНО
Размер внесённого уставного капитала пропорционален доле учредителей в компании. Если учредитель один, он вносит весь капитал в одиночку. Если их несколько, они распределяют уставный капитал соответственно долям в компании.

После того как вы продумали все ключевые нюансы, можно готовить пакет документов для открытия ООО. Расскажем, что именно понадобится. 

Как открыть ООО: пошаговая инструкция

Необходимые документы для регистрации ООО 

Документы для открытия компании можно условно разделить на обязательные и опциональные. 

К обязательным относятся: заявление о регистрации, устав и решение единственного учредителя или протокол, если учредителей несколько. Такие документы нужны всегда. 

Всё остальное предоставляют с учётом особенностей компании и процесса регистрации.

Заявление о регистрации юридического лица

Чтобы налоговая зарегистрировала ООО, необходимо заполнить заявление №P11001. В нём указывают: 

  • Данные о юридическом лице.
  • Сведения об учредителе — физическом лице.
  • Сведения о представителе юридического лица.
  • Коды ОКВЭД.
  • Данные о заявителе.
СОВЕТ
После регистрации бизнеса лучше сразу открыть расчётный счёт, чтобы принимать платежи от клиентов и рассчитываться с контрагентами.

Устав ООО 

Часто учредители выбирают шаблонный устав. В нём уже указана вся информация, которая должна быть в уставе по Закону «Об ООО».

  • Полное и сокращённое фирменное наименование общества.
  • Местонахождение общества.
  • Сведения о составе и компетенции органов общества.
  • Размер уставного капитала.
  • Права и обязанности участников общества.
  • Порядок и последствия выхода участника из общества.
  • Порядок перехода доли или части доли в уставном капитале к другому лицу.
  • Порядок хранения документов общества и предоставления информации.

Например, так выглядит типовой устав ООО с одним учредителем.

Типовой Устав общества с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС" с печатью "Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс".

Если в ООО несколько участников, можно использовать типовой устав для ООО с несколькими участниками. У него есть отличия, например включён пункт о порядке заключения сделок. 

Каждая компания может составить устав с учётом своих особенностей. Вот несколько деталей, по которым могут отличаться уставы: 

  • Может ли участник выйти из общества.
  • На каких условиях доля участника переходит к другому участнику или третьим лицам.
  • Есть ли у участников преимущественное право при покупке доли или части доли.
  • Как доля участника переходит наследникам.
  • Кто руководит обществом.
  • Как подтверждаются решения, принятые на общем собрании. 

С учётом особенностей ООО можно выбрать подходящий устав на сайте ФНС. Налоговая предложила 36 вариантов, которые могут подойти в разных ситуациях. Менять текст типовых документов нельзя.

Устав ООО: что такое, как составить, виды, образец

Квитанция, подтверждающая оплату госпошлины

Госпошлина за открытие ООО — 4 000 ₽. Её уплачивают, когда подают документы в бумажном виде. Проще пройти регистрацию онлайн через портал «Госуслуги», сайт ФНС или Точка Банк — тогда госпошлину платить не нужно.

Выписка из реестра для иностранных компаний

Если один из учредителей — иностранная компания, понадобится выписка из реестра юридических лиц её страны или другой документ, подтверждающий её правовой статус.

Решение одного учредителя о создании ООО или протокол общего собрания, если учредителей несколько

Если учредитель один, он в свободной форме составляет решение единственного участника ООО. В нём указывают обязательные пункты из Закона «Об ООО».

Решение может выглядеть так.

Шаблон Договора об учреждении ООО для нескольких учредителей с полями для заполнения ФИО, паспортных данных и адреса.

Если учредителей два или больше, составляют протокол общего собрания. В нём фиксируют место и время встречи, список участников, вопросы, которые необходимо решить, и окончательный результат. Все учредители подписывают готовый документ. 

Договор об учреждении ООО для двух и более учредителей

Такой документ в обязательном порядке составляют, если в обществе будет несколько участников. В договоре фиксируют всю ключевую информацию о создании общества, распределении долей и прибыли участников. 

Каждому учредителю выдают по экземпляру договора. Дополнительный экземпляр можно приложить при подаче документов в ИФНС — это необязательно, но снижает риск отказа.

Так может выглядеть договор, если в ООО несколько учредителей, приводим в качестве примера первую страницу.

Шаблон Решения единственного учредителя о создании ООО с пустыми полями для внесения данных.

Как подать документы в налоговую

Если вы собрали все документы из перечня, можете подать пакет документов для регистрации ООО в налоговую. Это можно сделать одним из трёх способов. 

  1. Лично в ФНС. Посмотрите на сайте налоговой службы отделение, в котором можно зарегистрировать ООО по вашему юридическому адресу. При передаче документов должны присутствовать все учредители: каждому нужно поставить свою подпись. 
  2. Онлайн. Отправить заявление можно через сайт ФНС или «Госуслуги». Все учредители должны поставить на документе свою электронную подпись.
  3. Через нотариуса. Нотариус сам заверяет весь пакет документов своей ЭЦП и отправляет в электронном виде. Преимущество варианта в том, что вы не тратите время в очередях ФНС. Минус — придётся заплатить за услугу нотариусу.

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Какие документы нужны для регистрации ООО в 2026 году – Точка Банк