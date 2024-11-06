Как начисляется трудовой стаж для самозанятых?

Налог на профессиональный доход — один из самых простых в налоговой системе РФ. Его платят самозанятые физлица и те, кто выбрал открытие ИП на НПД: ставка минимальная — 4 и 6% в зависимости от юридического статуса плательщика, обязательных взносов нет.
Но есть момент, который беспокоит налогоплательщиков: во время работы на льготном налоговом режиме трудовой стаж у самозанятых не начисляется. Впрочем, эта проблема легко решается.
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Как заработать стаж самозанятым?
По умолчанию стаж при самозанятости не получают. Самозанятые в Российской Федерации платят только налог, а страховые взносы в СФР — не уплачивают.
Это удобно для тех, кто сам копит на старость, вкладывается в недвижимость или просто хочет платить в бюджет по минимуму. Но тогда трудовой стаж за время работы на НПД не начисляется, а значит — пенсия будет только социальной.
Если хочется продолжать работу на самозанятости, но получать пенсию в будущем, надо начать платить страховые взносы. Это не обязательно, но такое право у плательщиков НПД есть.
Пример
Будет ли у самозанятого пенсия и стаж?
У самозанятого могут быть пенсионные баллы и трудовой стаж. То есть, он может получить не только социальную, но и страховую пенсию. Но только в том случае, если он официально оформляется и платит страховые взносы в СФР.
Для этого надо подать заявление о желании платить добровольные пенсионные взносы. Самый простой способ сделать это — в приложении «Мой налог». Оно есть у всех самозанятых: в нём платят налоги с каждой продажи или услуги.
Трудовой стаж и размер пенсии будет напрямую связан с тем, сколько будет платить самозанятый.
Если раньше человек работал в штате компании или был ИП на других налоговых режимах, весь заработанный стаж и пенсионные баллы сохраняются. Это связано с тем, что он либо сам платил страховые взносы, либо за него их платил работодатель.
Пример
Сколько нужно платить самозанятым, чтобы шел стаж?
Каждый год минимальная сумма взносов при самозанятости меняется. Например, в 2023 году она составляла 42 878 рублей, а 2024 году достигла 50 798 рублей. Это стоимость 1,038 пенсионных балла.
Полную сумму за год платят те, кто был зарегистрирован в течение всего календарного года с 1 января по 31 декабря. Если самозанятый работал с середины года, ему достаточно заплатить только за 6 месяцев. Платить можно и разово, и по частям.
Так как взнос необязательный, даже при регистрации в течение всего календарного года можно заплатить меньше минимального взноса. Но в этом случае трудовой стаж и пенсионные баллы получают пропорционально уплаченной сумме — не за год, а за соответствующее количество месяцев.
Пример
Для получения пенсии с 2025 года надо накопить 30 пенсионных баллов и 15 лет стажа.
Как еще можно накопить на пенсию самозанятому?
Люди готовятся к пенсии по-разному. Одни платят страховые взносы, другие - кладут деньги в банк под процент, третьи — вкладываются в недвижимость.
Вот план, который поможет подготовиться к пожилому возрасту на самозанятости.
- Составьте пенсионный план. Посчитайте, какая сумма нужна вам для комфортной жизни в месяц и постарайтесь учесть инфляцию. Подумайте, во сколько планируете выйти на пенсию и рассчитайте на сколько нужен запас.
- Определите основной способ накопления. Например, это может быть регулярное отчисление в негосударственный пенсионный фонд или вклад в банке.
- Подумайте об инвестициях. Это всегда риск, но можно выбрать надёжные варианты с минимальным риском. Например, в Точке есть инвестиции в бизнес: мы вкладываем деньги инвесторов в займы клиентам. Выдаём из только самым проверенным клиентам и распределяем их по десяткам займов. Когда заёмщик возвращает деньги, инвестор получает деньги и проценты.
- Рассмотрите возможность приобретения квартиры. Ставки на ипотеку сейчас высокие, но для некоторых категорий есть доступные ставки. Например, семейную ипотеку выдают под 6%. В будущем квартиру можно будет сдавать, передать детям и внукам или продать, чтобы получить деньги.
Лучше всего постараться совместить разные способы накопления на пенсию. Это позволит минимизировать риски и накопить достаточную сумму для комфортной жизни.