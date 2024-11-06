Как начисляется трудовой стаж для самозанятых?

Налог на профессиональный доход — один из самых простых в налоговой системе РФ. Его платят самозанятые физлица и те, кто выбрал открытие ИП на НПД: ставка минимальная — 4 и 6% в зависимости от юридического статуса плательщика, обязательных взносов нет.

Но есть момент, который беспокоит налогоплательщиков: во время работы на льготном налоговом режиме трудовой стаж у самозанятых не начисляется. Впрочем, эта проблема легко решается.

Сервис Точки для работы с самозанятыми Мы проверим налоговые статусы исполнителей, а ещё сами сформируем чеки и пришлём их вам. Комиссия — 1% с каждого платежа, но не менее 100 рублей. Для крупных клиентов предусмотрены индивидуальные условия. Начать работать легко: загрузите данные самозанятых, с которыми хотите сотрудничать, и можно сразу создавать задания и назначать исполнителей.

Как заработать стаж самозанятым?

По умолчанию стаж при самозанятости не получают. Самозанятые в Российской Федерации платят только налог, а страховые взносы в СФР — не уплачивают.

Это удобно для тех, кто сам копит на старость, вкладывается в недвижимость или просто хочет платить в бюджет по минимуму. Но тогда трудовой стаж за время работы на НПД не начисляется, а значит — пенсия будет только социальной.

Если хочется продолжать работу на самозанятости, но получать пенсию в будущем, надо начать платить страховые взносы. Это не обязательно, но такое право у плательщиков НПД есть.

Пример Она имеет на это право, но и пенсионный стаж ей пока начисляться не будет. Если Карина захочет изменить ситуацию, она в любой момент сможет это сделать. Карине 18 лет. Она работает няней по 3 часа в день. Деньги ей нужны здесь и сейчас. О пенсии она пока не думает и платить взносы не хочет, потому что 50 тысяч — большая для неё сумма.

Будет ли у самозанятого пенсия и стаж?

У самозанятого могут быть пенсионные баллы и трудовой стаж. То есть, он может получить не только социальную, но и страховую пенсию. Но только в том случае, если он официально оформляется и платит страховые взносы в СФР.

Для этого надо подать заявление о желании платить добровольные пенсионные взносы. Самый простой способ сделать это — в приложении «Мой налог». Оно есть у всех самозанятых: в нём платят налоги с каждой продажи или услуги.

Трудовой стаж и размер пенсии будет напрямую связан с тем, сколько будет платить самозанятый.

Если раньше человек работал в штате компании или был ИП на других налоговых режимах, весь заработанный стаж и пенсионные баллы сохраняются. Это связано с тем, что он либо сам платил страховые взносы, либо за него их платил работодатель.

Пример В 2023 году она уволилась и стала репетитором по математике. Оформила самозанятость и решила не платить страховые взносы. Весь стаж, который накопился за 18 лет работы, сохраняется. А за последние два года — не учитывается. Людмила Ивановна работала бухгалтером в банке с 2005 по 2023 год. Она была официально оформлена, работодатель платил все необходимые налоги и взносы.

Сколько нужно платить самозанятым, чтобы шел стаж?

Каждый год минимальная сумма взносов при самозанятости меняется. Например, в 2023 году она составляла 42 878 рублей, а 2024 году достигла 50 798 рублей. Это стоимость 1,038 пенсионных балла.

Полную сумму за год платят те, кто был зарегистрирован в течение всего календарного года с 1 января по 31 декабря. Если самозанятый работал с середины года, ему достаточно заплатить только за 6 месяцев. Платить можно и разово, и по частям.

Так как взнос необязательный, даже при регистрации в течение всего календарного года можно заплатить меньше минимального взноса. Но в этом случае трудовой стаж и пенсионные баллы получают пропорционально уплаченной сумме — не за год, а за соответствующее количество месяцев.

Пример Он решил начать платить страховые взносы в октябре 2024 года. Он заплатил за октябрь, ноябрь и декабрь — 12 670 рублей. Эти месяцы пойдут ему в трудовой стаж. А первые девять месяцев 2024 года не учитываются, потому что страховых взносов на пенсию за этот период не было. Если Коля заплатит страховые взносы за весь 2025 год, он весь пойдёт ему в страховой стаж. Если самозанятый хочет получать максимум пенсионных баллов и стажа, он может платить больше. Максимальный взнос за год ограничен и тоже ежегодно меняется. В 2024 году он достигает 406 391 рубль. Коля — самозанятый дизайнер. Он работает только с физлицами, поэтому платит на самозанятости налог — 4% от суммы сделки. Коля работает так уже 3 года и недавно понял: стаж за всё это время не начислялся.

Для получения пенсии с 2025 года надо накопить 30 пенсионных баллов и 15 лет стажа.

Как еще можно накопить на пенсию самозанятому?

Люди готовятся к пенсии по-разному. Одни платят страховые взносы, другие - кладут деньги в банк под процент, третьи — вкладываются в недвижимость.

Вот план, который поможет подготовиться к пожилому возрасту на самозанятости.

Составьте пенсионный план. Посчитайте, какая сумма нужна вам для комфортной жизни в месяц и постарайтесь учесть инфляцию. Подумайте, во сколько планируете выйти на пенсию и рассчитайте на сколько нужен запас. Определите основной способ накопления. Например, это может быть регулярное отчисление в негосударственный пенсионный фонд или вклад в банке. Подумайте об инвестициях. Это всегда риск, но можно выбрать надёжные варианты с минимальным риском. Например, в Точке есть Это всегда риск, но можно выбрать надёжные варианты с минимальным риском. Например, в Точке есть инвестиции в бизнес : мы вкладываем деньги инвесторов в займы клиентам. Выдаём из только самым проверенным клиентам и распределяем их по десяткам займов. Когда заёмщик возвращает деньги, инвестор получает деньги и проценты. Рассмотрите возможность приобретения квартиры. Ставки на ипотеку сейчас высокие, но для некоторых категорий есть доступные ставки. Например, семейную ипотеку выдают под 6%. В будущем квартиру можно будет сдавать, передать детям и внукам или продать, чтобы получить деньги.