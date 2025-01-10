Налоговые вычеты для самозанятых

Налоговый вычет — это возможность вернуть часть уплаченных налогов, что особенно актуально для тех, кто ведет предпринимательскую деятельность. Самозанятые, как и другие налогоплательщики, могут претендовать на различные виды налоговых вычетов, такие как имущественные, инвестиционные и другие.
Важно лишь понимать, как и в каких ситуациях они применяются.
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Может ли самозанятый получить налоговый вычет
Да, самозанятые граждане имеют право на налоговые вычеты. Основное отличие от других налогоплательщиков заключается в том, что самозанятые оплачивают налог на профессиональный доход (НПД), а не подоходный налог (НДФЛ). Это не лишает их права на получение некоторых видов вычетов, если соблюдены необходимые условия.
Пример
Алексей работает дизайнером на фрилансе и зарегистрировался как самозанятый. У него также есть доходы от сдачи квартиры в аренду, с которых он уплачивает НДФЛ.
Алексей купил квартиру для себя и смог вернуть часть уплаченного НДФЛ благодаря имущественному вычету, подав декларацию в налоговую инспекцию.
Специальный налоговый вычет для самозанятых
Для самозанятых граждан предусмотрен специальный налоговый вычет в размере 10 000 рублей, который применяется автоматически и позволяет уменьшить налоговую ставку на:
- 1% для доходов от физических лиц — стандартная ставка снижается с 4% до 3%.
- 2% для доходов от юридических лиц — стандартная ставка снижается с 6% до 4%.
С вычетами и налогами у самозанятых всё просто. А если вы захотите стать ИП, со взносами и отчётностью поможет Онлайн-бухгалтерия Точки. Мы решим любые вопросы с ведением бухгалтерского учёта.
Этот вычет действует до тех пор, пока сумма в 10 000 рублей не будет исчерпана. Механизм помогает поддержать самозанятых на начальных этапах их деятельности, предоставляя им возможность платить по сниженным ставкам.
Пример
Ирина — репетитор по английскому языку, зарегистрированная как самозанятая. В первые месяцы работы она заработала 200 000 рублей, из которых 150 000 рублей были от физических лиц и 50 000 рублей от юридических лиц.
Благодаря специальному вычету она платила 3% и 4% соответственно, пока сумма в 10 000 рублей не была полностью использована.
Имущественные налоговые вычеты для самозанятых
Самозанятые могут воспользоваться имущественными налоговыми вычетами, если они параллельно работают по найму и уплачивают НДФЛ с других источников дохода. К таким вычетам относятся:
- Вычет на покупку недвижимости. Самозанятый может вернуть до 13% от стоимости жилья, если оно приобретено с использованием личных средств.
- Вычет на проценты по ипотеке. Если жилье приобретено в ипотеку, можно вернуть до 13% от уплаченных процентов по кредиту.
Для получения имущественного вычета самозанятому нужно:
- Подготовить документы, подтверждающие расходы (договор купли-продажи, ипотечный договор, справки из банка о погашении процентов или основного долга).
- Подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию.
- Приложить к декларации подтверждающие документы.
Пример
Мария работает бухгалтером в компании, а вечерами она занимается на фрилансе, оказывая консультационные услуги как самозанятая.
Она приобрела квартиру в ипотеку и смогла воспользоваться имущественным вычетом на покупку жилья и на проценты по ипотеке, вернув часть НДФЛ, уплаченного с зарплаты.
Инвестиционные налоговые вычеты для самозанятых
Самозанятые могут получить инвестиционные вычеты, если они открыли индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Вычет можно получить двумя способами:
- Вычет на взносы. Вернуть до 13% от внесенных на ИИС средств (но не более 52 000 рублей в год).
- Вычет на доход. Освободить от налогообложения доход, полученный по ИИС, при условии, что счет открыт более трех лет.
Для получения инвестиционного вычета самозанятому необходимо:
- Подготовить документы, подтверждающие факт внесения средств на ИИС или получения дохода.
- Подать декларацию 3-НДФЛ.
- Приложить к декларации подтверждающие документы.
Пример
Олег — программист, работающий как самозанятый, и параллельно инвестирует средства на ИИС.
За год он внес на счет 300 000 рублей и смог вернуть 13% от этой суммы в виде налогового вычета, что составило 39 000 рублей.
Когда самозанятый может воспользоваться вычетами
Самозанятый может воспользоваться налоговыми вычетами в любое время, когда возникает право на вычет. Он может воспользоваться всеми стандартными вычетами, если уплачивает НДФЛ — вернуть 13% за образовательные расходы, за лечение, приобретение недвижимости и так далее.
Для получения вычета нужно подать документы за тот год, в котором произошло событие, дающее право на вычет. Например, если недвижимость была приобретена в 2025 году, то вычет можно оформить, подав декларацию в 2026 году.
Важные нюансы:
- Вычеты доступны только для уплаченных налогов. Их можно получить только за те годы, в которых самозанятый уплачивал НДФЛ или делал соответствующие инвестиции.
- Важна своевременная подача документов. Чтобы получить вычет, нужно вовремя подать декларацию и приложить все необходимые документы — вернуть налог можно только за последние три года.
Налоговые вычеты — это отличный способ оптимизировать свои расходы и вернуть часть уплаченных налогов. Самозанятым важно знать о своих правах и возможностях, чтобы максимально эффективно управлять своими финансами.