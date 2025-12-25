Что такое КТРУ в госзакупках: расшифровка, применение и правила работы с каталогом

Раньше в госзакупках один и тот же товар заказчики описывали по-разному. Одни делали акцент на одних характеристиках и свойствах, остальные — на других. В итоге поставщики не всегда понимали, что конкретно нужно заказчикам, поэтому либо совсем не подавали заявку на конкурс, либо исполняли контракт неверно.

Чтобы таких ситуаций не возникало, Минфин РФ разработал каталог товаров, работ и услуг (КТРУ). Это сборник, который унифицирует все описания объектов тендеров и помогает исполнителям и заказчикам лучше понимать друг друга. В статье Точка Банк расскажет о нём подробнее.

Коротко КТРУ — это сборник всех товаров, работ и услуг, которые можно закупить по госконтрактам. В нём есть подробные описания каждого предмета закупки. Заказчики пользуются каталогом, когда составляют документацию для тендера.

Что такое КТРУ в госзакупках

Вначале несколько слов о том, что собой представляет каталог, кто и по какому принципу его составил.

Расшифровка и определение КТРУ

КТРУ, или каталог товаров, работ и услуг, — это унифицированный перечень всех возможных предметов закупок по 44-ФЗ за исключением гостайны. В нём собраны характеристики товаров, работ и услуг, которые могут понадобиться ведомствам и госкомпаниям. Сведения из КТРУ используют, чтобы описания закупок не отличались друг от друга.

Ведёт каталог Министерство финансов России. В обязанности ведомства входит:

Непрерывно расширять список.

Актуализировать информацию.

Помогать пользователям ориентироваться в перечне.

Чтобы не создавать новую классификацию с нуля, Минфин составил каталог на основе Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2). Это популярная в России сортировка товаров и услуг, которой давно пользуются в разных сферах. Поэтому позиции в КТРУ расположены похожим образом, и у каждой из них есть номер, который содержит в себе код ОКПД2.

Для чего используется каталог в рамках 44-ФЗ

Главная цель КТРУ — сделать так, чтобы поставщик и заказчик говорили на одном языке и избегали недопонимания.

В каталоге есть подробное и понятное описание каждой услуги или товара. Именно его использует заказчик, когда формирует документы по закупке. Со введением КТРУ стало возникать меньше ситуаций, когда поставщик покупает не тот товар или выполняет работу не так, как рассчитывал заказчик.

Правовое регулирование и нормативная база КТРУ

О КТРУ сказано сразу в нескольких законах. Далее расскажем, в каких положениях и нормах можно найти основную информацию о каталоге.

Основные положения 44-ФЗ и других законов

В Федеральном законе №44-ФЗ о КТРУ упоминается лишь в пунктах 5 и 6 статьи 23. Но подробно о том, как вести и использовать каталог, сообщает Постановление Правительства №145 от 08.02.2017 года. Основные положения следующие:

КТРУ доступен всем пользователям ЕИС бесплатно 24/7.

КТРУ ведётся на русском языке, но допускается использовать отдельные латинские буквы.

Все пункты перечня составляются одинаково. В них можно найти:

Уникальный код товара, работы или услуги (ТРУ)

Как называется предмет закупки и в каких единицах измеряется

Какие основные характеристики у товара, работы или услуги

Типовые условия контрактов, которые применяют при закупке этого конкретного товара, работы или услуги

Даты добавления позиции в каталог, а при необходимости — её исключения

Также в каждом пункте списка есть дата обязательного использования. Именно с этого числа заказчики обязаны брать сведения из каталога, когда составляют конкурсную документацию по товару

Другую информацию, например, коды товара по Международной классификации товаров и услуг

Из типовых условий контрактов в КТРУ могут быть порядок и сроки поставки и оплаты, требования к упаковке, маркировке, документации и гарантийным обязательствам, ответственность сторон. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

Где искать КТРУ и как его использовать

Каталог товаров, работ и услуг — это открытая информация, её можно посмотреть на сайте ЕИС в специальном разделе.

А найти закупки, в которых будут товары, работы или услуги из каталога, можно через сервис Точка Банк «Поиск закупок». Нужно только ввести в строку поиска код ОКПД2 или ключевые слова — и вы увидите все текущие закупки этих товаров.

Такой поиск удобно использовать поставщикам, которые производят конкретный товар, чтобы найти действующие закупки и поучаствовать в них.

Применение КТРУ заказчиками

Чаще всего информацию из каталога используют заказчики для подготовки к тендерам. Данные нужны, чтобы правильно составить документы.

Заполнение документации

Заказчики берут сведения из каталога, когда:

Формируют извещение о закупке.

Приглашают участвовать в тендере поставщиков.

Составляют другую документацию, например техзадание.

Формируют проект контракта.

Передают данные в реестр контрактов.

Важно понимать, что в КТРУ у каждой позиции есть две даты:

Размещения в каталог.

Обязательного применения.

С первой даты заказчик имеет право использовать данные КТРУ, то есть он может делать это, а может и не делать. Со второй даты использовать данные КТРУ — его обязанность.

Указание характеристик и параметров

Из КТРУ заказчик берёт:

Название предмета закупки.

Его описание.

Единицу измерения.

Если заказчик считает, что поставщику нужны дополнительные сведения о закупке, то он может добавить их в документацию вместе с обоснованием.

Заказчик может добавить дополнительные характеристики объекта закупки, если обычно ему поступает много уточняющих вопросов от участников или официальная документация неточно описывает товар или услугу. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

Как поступить, если в каталоге нет описания нужного товара

Некоторые товары или услуги ещё не добавлены в общий перечень, ведь каталог пополняется Минфином до сих пор. В этом случае заказчик сам готовит описание недостающего товара, работы или услуги для извещения на основе правил из ст. 33 №44-ФЗ.

Ответственность за некорректный выбор кода КТРУ

Если в документации к госзакупке указать не тот код товара, работы или услуги, заказчика накажут штрафом по ст. 7.30.1 КоАП РФ. Размер санкций может быть разным: