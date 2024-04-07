Что такое валютный контракт

ИП и ООО, которые работают с партнёрами из других стран, ведут внешнеэкономическую деятельность. Один из важных этапов ВЭД — заключение валютного договора и прохождение валютного контроля.

Расскажем, какие виды контрактов бывают и какой может быть структура контракта. Также разберёмся, какой контроль проходят платёжные операции, когда контракты надо ставить на учёт и какие проблемы могут возникнуть, если нарушить валютное законодательство.

Для того, чтобы законно вести внешнеэкономическую деятельность, предприниматели должны знать требования валютного законодательства и нюансы оформления документов. Если нет времени разбираться с особенностями ВЭД, можно делегировать часть процессов экспертам Точки. Мы можем помочь открыть счёт в валюте, заполнить валютные справки и инвойсы, проверить контракт и поставить его на учёт. Наши валютные контролёры следят за изменением законодательства и защищают клиентов Точки от штрафов. Если вы хотите открыть счёт в Точке или воспользоваться сервисами для ВЭД, оставьте заявку. Наши сотрудники свяжутся с вами, чтобы помочь и ответить на вопросы. Подробнее

Валютный контракт — договор, в котором фиксируются все нюансы сделки между предпринимателями из разных стран. В нём прописывают все ключевые моменты. Это могут быть:

характеристики товара;

количество товара;

стоимость товара;

условия доставки;

логистические пути;

ответственность за нарушение обязательств.

Внешнеэкономические контракты заключаются между представителями разных стран. Контракты бывают разных видов, но предприниматели чаще заключают договоры поставки или оказания услуг.

Важно: при заключении международных контрактов руководствуются не только внутренним законодательством стран, но и международными нормами. Обычно это положения ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА и Инкотермс и Международной торговой палаты.

Структура контракта

В законе нет жёстких требований к структуре международного контракта. В договоре могут быть прописаны разные нюансы в зависимости от сути сделки. Обычно документ составляют на английском языке, но возможен и вариант с синхронным текстом на двух языках предпринимателей. К примеру, если договор заключается между ИП из России и предпринимателем из Турции, текст договора могут написать на русском и турецком.

Структура договора может быть, например, такой:

Шапка. Номер договора, дата и место заключения.

Номер договора, дата и место заключения. Данные сторон. Название компаний, ФИО, телефоны и адреса представителей, наименование документа, подтверждающего полномочии.

Название компаний, ФИО, телефоны и адреса представителей, наименование документа, подтверждающего полномочии. Предмет договора. Название, характеристики товара (его упаковку, количество, объем вес с упаковкой и без упаковки), информацию о маркировке и другие данные.

Название, характеристики товара (его упаковку, количество, объем вес с упаковкой и без упаковки), информацию о маркировке и другие данные. Стоимость контракта. Цена товара за 1 штуку и за всю партию с учётом Инкотермс.

Цена товара за 1 штуку и за всю партию с учётом Инкотермс. Условия оплаты. Валюта договора, валюта платежа (если она отличается от валюты контракта), код валюты и применяемый курс.

Валюта договора, валюта платежа (если она отличается от валюты контракта), код валюты и применяемый курс. Наличие авансирования, срок оплаты и дополнительные условия. Оплата частями или единовременная оплата.

Оплата частями или единовременная оплата. Сроки поставки. Период, в который поставщик должен отгрузить товар.

Период, в который поставщик должен отгрузить товар. Требования к качеству товаров и условия их приёма. Внешний вид, комплектация, другие особенности.

Внешний вид, комплектация, другие особенности. Условия отгрузки и получения товара. Время, дата, особенности процесса отгрузки.

Время, дата, особенности процесса отгрузки. Ответственность сторон. Штрафы и другие санкции.

Штрафы и другие санкции. Особенности работы в форс-мажорных условиях. Перечень форс-мажоров и порядок работы в них.

Перечень форс-мажоров и порядок работы в них. Международные положения, которыми руководствуются стороны.

Особенности разрешения споров.

Реквизиты.

Это ключевые положения, которые обычно прописывают в договоре. Особенное внимание надо уделить «существенным условиям контракта», то есть, тем без которых договор юридически считается незаключённым. Если они не прописаны, документ могут счесть ничтожным.

Пример: Предприниматель из России закупает шоколад в Казахстане. Суть сделки — приобретение товара. Значит, существенными условиями будет указание названия и количества товаров, а также срока поставки. Если эту информацию не указать, документ не будет иметь смысла.

Важно, чтобы договор полностью соответствовал валютному законодательству. Если при валютном контроле в нём найдут нарушения, предпринимателю могут назначить штраф — до 100% от суммы сделки.

ИП и руководители ООО, которые начинают внешнеэкономическую деятельность, нередко допускают ошибки при заключении международных договоров. Например, предприниматель заключает договор от имени физического лица, а не от лица ИП или ООО, или неправильно указывает сроки оплаты и исполнения услуг. Также часто встречаются ошибки в реквизитах компании.

Бывают и более грубые нарушения валютного законодательства. За них могут штрафовать на крупные суммы, поэтому предприниматели часто предпочитают делегировать проверку иностранных контрактов специалистам.

В Точке договор с зарубежной компанией могут проверить эксперты валютного контроля. Они помогут написать правильный текст для контрагента из другой страны и исправить все ошибки, чтобы сделка точно состоялась. Для всех комментариев и исправлений они дадут ссылки на законы. Также они убедятся, что договор соответствует валютному законодательству, и помогут сделать так, чтобы все требования Центробанка были исполнены. Подробнее

Какие контракты надо регистрировать в банке

Валютный контроль проходят все платежи, связанные с другими странами. Но не все контракты надо ставить на учёт в банке. Это касается только некоторых договоров. Например, регистрировать в банке необходимо импортные контракты с суммой больше 3 000 000 в рублёвом эквиваленте и экспортные контракты с суммой больше 10 000 000 в рублёвом эквиваленте. Это касается контрактов между резидентами и нерезидентами РФ, кредитных и некоторых других контрактов.

Поставить договор на учёт несложно. Для этого достаточно заполнить заявление. Форма может зависеть от банка, но обычно в нём указывают тип контракта, дату его заключения, сумму и валюту. После этого загружают подтверждающие документы, например, договор, инвойс, декларацию или акты. В течение 1 рабочего дня договор поставят на учёт, а предпринимателю сообщают уникальный номер контракта.

Анна Давыдова, продакт-менеджер Точки: Если предприниматели изначально указали сумму сделки в договоре, поставить его на учёт надо до совершения первого платежа. Если же он оформлен без указания суммы, его можно не ставить на учёт, пока сумма платежей по нему не достигнет предельной суммы. В случае с импортными контрактами это 3 000 000, а в случае с экспортными — 10 000 000 в рублёвом эквиваленте.

В некоторых случаях банки отказывают. Обычно это происходит по двум причинам: либо контакт не подлежит постановке на учёт, либо предприниматель приложил не все документы.

После постановки контакта на учёт можно запросить у банка ВБК — ведомость банковского контроля. Это документ, в котором указаны самые важные данные контракта. Она может пригодиться на таможне, при переводе контракта в новый банк или просто для сверки бухгалтерского учёта.

Если предприниматели изменили содержание контракта, об этом тоже надо сообщить в банк. Это касается ключевых изменений: суммы, валюты и срока действия контракта, а также — наименований сторон. Также надо сообщить, если кто-то из предпринимателей поменял адрес или страну проживания. Для таких изменений установлен срок – банку нужно сообщить в течение 15 рабочих дней после даты заключения допсоглашения с изменениями.

Чтобы внести изменения, достаточно заполнить заявление и приложить документ, на основании которого предприниматель изменил условия контракта. В каждом банке может быть свой бланк, но суть заявления остаётся одинаковой.

Какие могут быть проблемы

Если неправильно заключить международный договор или не пройти валютный контроль вовремя, предпринимателя могут оштрафовать. Сумма штрафа может достигать 100% от стоимости сделки. Поэтому ИП и руководители ООО должны своевременно подавать в банк документы.

Лучше сделать это в первые 2-3 дня после зачисления денег или изменений в контракте — в этом случае, если у банка возникнут вопросы, предприниматель сможет исправить нарушения или предоставить дополнительные документы.