Как начать бизнес с Китаем

Модели бизнеса с Китаем
В России есть несколько моделей бизнеса для ИП и юрлиц, которые хотят закупить товар в Китае и продать в России.
Прямая поставка, или дропшиппинг
Прямая поставка (дропшип, от англ. dropshipping) — это схема розничных продаж, при которой предприниматель не держит товар на своём складе. Вместо этого он принимает заказ клиента и передаёт его поставщику, а тот напрямую отгружает товар покупателю.
Предприниматель зарабатывает за счёт разницы между розничной ценой для клиента и оптовой ценой поставщика. Также зарабатывать возможно за счёт комиссионного вознаграждения.
|Кому подходит
|Новичкам без стартового капитала и тем, кто хочет протестировать новую нишу без вложений в товар и склад
|Уровень контроля
|Минимальный. Предприниматель не видит товар, не контролирует качество, упаковку и сроки доставки
|Основные риски
|Если поставщик подведёт с качеством или сроками, претензии получит предприниматель.
Доставка из Китая занимает 2–6 недель, покупатели не готовы столько ждать. Организовать возвраты сложно из-за большого срока доставки.
Чистая маржа часто не превышает 20–30% после вычета всех комиссий, рекламы и стоимости доставки
|Когда нужен посредник
|Если хотите снять с себя часть нагрузки, можно работать через агрегаторы. Агрегатор берёт на себя проверку качества, фотоотчёты и интеграцию с маркетплейсами. Заказ — от 50 единиц
Совместные закупки
Предприниматель объединяется с другими предпринимателями, чтобы заказать товар из Китая общей партией. Организатор собирает заказы, ведёт переговоры с поставщиком, контролирует логистику и распределяет товар между участниками. Каждый оплачивает свою часть, а организатор забирает комиссию — обычно 15–25% от стоимости заказа.
|Кому подходит
|Новички и опытные селлеры, которые хотят закупать небольшие партии по оптовым ценам
|Уровень контроля
|Если вы организатор, то выбираете поставщика, проверяете качество и управляете логистикой. Если участник — доверяете организатору и видите товар только при получении
|Основные риски
|Участник может отказаться выкупать свою долю после доставки. Тогда придётся искать нового покупателя или забирать товар себе.
Если не наберётся нужный объём, доставка задержится
|Когда нужен посредник
|Если вы не работали с Китаем напрямую, посредник поможет найти поставщика, проверить фабрику и оформить доставку. Закупать можно от нескольких десятков единиц товара, объединяя заказы участников.
Оптовые продажи
Предприниматель закупает товар в Китае крупным оптом и перепродаёт другим предпринимателям мелким оптом или поштучно. Он зарабатывает на разнице между закупочной ценой в Китае и оптовой ценой для российских клиентов.
|Кому подходит
|Предпринимателям со стартовым или оборотным капиталом, которые готовы отвечать за весь процесс — от закупки в Китае до передачи товара клиенту
|Уровень контроля
|Полный контроль закупки, логистики, прохождения таможни, качества товара и условий продажи клиентам. При этом не работаете с конечным покупателем — ваши клиенты перепродают товар дальше
|Основные риски
|Зависимость от спроса клиентов. Если они не продадут товар, повторных заказов не будет.
Нужно помещение для хранения.
Белый импорт требует таможенного оформления, сертификатов и маркировки — это дополнительные расходы и время.
Пошлины, НДС, логистика и хранение могут оказаться выше ожидаемых
|Когда нужен посредник
|В начале работы почти всегда. Посредник берёт на себя контракт с китайской фабрикой, оплату, доставку и растаможку. Предприниматель получает товар на склад в России с полным пакетом документов. По мере увеличения объёмов часть процессов можно забрать на себя, но таможню и валютный контроль чаще оставляют профессионалам
Собственный бизнес
Предприниматель закупает товар в Китае и продаёт его напрямую конечным покупателям на маркетплейсах, в своём интернет-магазине или офлайн-точке. Весь цикл под контролем: от выбора товара до доставки клиенту. Это самая распространённая модель среди селлеров маркетплейсов.
|Кому подходит
|Предприниматели, которые готовы работать с розницей: разбираться в карточках товаров, отзывах, рекламе и возвратах. Стартовый капитал — от 200 000–300 000 ₽ на партию, упаковку и продвижение
|Уровень контроля
|Максимальный. Контроль всей цепочки: выбор товара, поставщика, организация логистики, ценообразование, упаковка и каналы продаж. Но с этим растёт и максимальная операционная нагрузка
|Основные риски
|Конкуренция на маркетплейсах: если товар ходовой, надо выгодно отличаться ценой, упаковкой или позицией в выдаче.
Возвраты на Wildberries могут составлять 15–30% от продаж, и часть товара вернётся в негодном виде.
Нужно вкладываться в продвижение: внутренняя реклама на маркетплейсах, SEO карточек, отзывы.
Ошибки с сертификатами или маркировкой — и площадка карточку заблокирует
|Когда нужен посредник
|Почти всегда в начале работы — для закупки и доставки. Посредник по ВЭД оформит контракт, доставку и документы.
Для продаж на маркетплейсах можно делегировать фулфилмент: упаковку, маркировку и отгрузку на склады площадок
Контрактное производство
Предприниматель заказывает на китайской фабрике товар под собственным брендом. Фабрика производит продукцию по вашим спецификациям: дизайн, логотип, упаковка, комплектация. ИП получает уникальный продукт, которого нет у других продавцов, и может конкурировать не только ценой, но и узнаваемостью.
Фабрики обычно работают по двум моделям — OEM и ODM.
— OEM — брендирование готовой продукции. От 1 000–3 000$ за партию.
— ODM — производство по вашему проекту. От 10 000$ за партию.
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|Кому подходит
|Предпринимателям, которые уже поняли спрос и хотят масштабироваться. Нужно зарегистрировать торговую марку
|Уровень контроля
|Максимальный. Предприниматель сам выбирает характеристики товара, материалы, дизайн упаковки — всё, что влияет на качество и восприятие продукта
|Основные риски
|От заказа до поставки может пройти несколько месяцев. Высокий порог входа по деньгам.
Если техзадание составлено слабо, товар может не соответствовать ожиданиям
|Когда нужен посредник
|Если вы не говорите по-китайски, посредник понадобится на этапе поиска фабрики и переговоров. Он проверит фабрику, проведёт переговоры, закажет образцы, организует инспекцию качества перед отгрузкой. Без проверки есть риск получить партию с браком и обнаружить это только на складе в России
Что заложить в начальный бюджет
Чтобы спокойно начать бизнес с Китаем, посчитайте, сколько денег понадобится на закупку первой партии. Вот на что надо заложить деньги:
- Образцы. Перед заказом партии закажите 2–5 образцов у поставщика. Сами образцы часто недорогие или бесплатные, но доставка в Россию платная. Если планируете сертификацию товара, на образцы понадобятся документы — по ним лаборатория будет проводить испытания.
- Первая партия. Минимальная партия может быть от нескольких десятков единиц до нескольких тысяч. Это зависит от товара и поставщика. Закупочная стоимость и доставка из Китая до склада в РФ — это таможенная стоимость. От неё считаются пошлина и НДС.
- Доставка. Есть белая доставка и карго-доставка сборных грузов из Китая.
- Таможенные платежи: пошлина, НДС и таможенный сбор. Пошлина зависит от кода ТН ВЭД. Ставка своя для каждой категории товара. НДС считается от суммы таможенной стоимости и пошлины. Таможенный сбор фиксированный. Рассчитать сумму можно в бесплатном калькуляторе таможенных платежей.
- Сертификация товара. Сертификация — это подтверждение, что товар безопасен для людей, имущества и окружающей среды. Полный список товаров, которые должны пройти сертификацию, есть в постановлении Правительства РФ от 23.12.2021 №2425. Обычно нужны сертификат соответствия, декларация соответствия или свидетельство о госрегистрации. Есть товары, которым сертификация не нужна, например сувениры, зонты, декоративные элементы. На них оформляют отказное письмо, которое подтверждает, что проверки не требуется.
- Маркировка «Честный ЗНАК». Это система обязательной цифровой маркировки товаров в России. На каждую единицу товара наносится уникальный код Data Matrix, и путь каждой упаковки отслеживается от ввоза или производства до продажи на кассе. Регистрация в системе обязательна для всех участников оборота — производителя, импортёра, оптовика и розницы. Без этого товар из маркируемой категории продавать нельзя. Коды Data Matrix нужно заказать до отправки груза из Китая и передать поставщику для нанесения на фабрике.
Если собираетесь продавать товары на маркетплейсах, учтите ещё несколько возможных расходов.
- Упаковка. Если продаёте на маркетплейсах, товар нужно упаковать по требованиям площадки: штрихкод, фулфилмент-упаковка, маркировка. Можно заказать упаковку в Китае — это дешевле, но сложнее контролировать качество. А можно на складе в России — дороже, но надёжнее.
- Комиссия маркетплейса. Wildberries и Ozon берут комиссию с каждой продажи — ставка зависит от категории. Также запланируйте расходы на логистику внутри площадки, например доставку до клиента и возвраты.
- Хранение. Если работаете по модели FBO, когда товар находится на складе маркетплейса, стоимость хранения зависит от габаритов и срока. Если работаете по FBS и храните товар на своём складе — стоимость рассчитывается за единицу в месяц.
- Резерв на брак и возвраты. На маркетплейсах возвраты могут составлять значительную долю продаж. Часть вернувшегося товара нельзя перепродать. Закладывайте резерв в бюджет, иначе первые возвраты съедят прибыль, которую вы ещё не заработали.
Как найти и проверить китайского поставщика
Где искать поставщика:
- Made‑in‑China — для оптовых партий и работы с фабриками. Здесь чаще встречаются прямые производители и крупные поставщики, но много и посредников.
- 1688 — китайская площадка для внутреннего рынка.
- Alibaba — международная B2B‑площадка для поиска поставщиков и оптовых закупок.
- Baidu b2b — B2B‑каталог и поисковая витрина внутри экосистемы Baidu. Ориентирована на китайский рынок.
- Выставки и оптовые рынки дают возможность вживую оценить образцы и быстрее выйти на фабрики.
Чтобы проверить поставщика до оплаты, узнайте и оцените:
- Статус компании. Попросите бизнес‑лицензию, экспортную лицензию, сертификаты, ISO, если актуально. Проверьте компанию через китайские базы — дату регистрации, уставный капитал, судебные дела, штрафы.
- Репутацию. Отзывы на площадке, кейсы, примеры отгрузок.
- Производственные возможности. Фото и видео цеха, минимальный объём (MOQ), сроки.
Также можно заказать выездной аудит — физическая проверка производства или силами независимого инспектора либо агента прямо на месте в Китае.
Как проверить выгоду товара
Прежде чем подписывать договор поставки и закупать товар, проверьте его по семи критериям. Они покажут, где скрыты основные риски и есть ли у позиции реальный потенциал.
- Маржинальность. Посчитайте полную себестоимость под свою ситуацию. Например, закупка, доставка, пошлины, НДС, комиссия маркетплейса, логистика площадки, хранение, реклама, возвраты. Если маржа после всех расходов получается ниже 20–25%, это тревожный сигнал. Любой сбой — рост тарифа или всплеск возвратов — уведёт в минус.
- Габариты и вес. Объёмный и тяжёлый товар съедает прибыль за счёт дорогой логистики и хранения. Компактные и лёгкие позиции, например чехлы, кабели, вакуумные пакеты, выгоднее — их проще и дешевле возить, хранить и доставлять покупателю.
- Устойчивость спроса. Оцените динамику продаж и сезонность. Одни товары стабильно покупают круглый год, другие только летом или зимой. Для сезонных позиций надо закладывать короткий цикл оборачиваемости и план уценки остатков.
- Сертификация и маркировка. Необходимо заранее выяснить, какие разрешительные документы нужны: сертификат, декларация, свидетельство государственной регистрации, отказное письмо, коды «Честный ЗНАК».
Если хотите продавать на маркетплейсах, оцените ещё три момента.
- Конкуренция. Оцените топ выдачи по карточке: сколько продавцов, насколько агрессивен демпинг, есть ли в топе крупные бренды и официальные дистрибьюторы. Для этого можно использовать специальные сервисы, например MPStats.
- Риск брака и возвратов. У некоторых категорий процент брака и возвратов стабильно высокий. Например, у электроники, аксессуаров, одежды.
- Возможность отличаться от конкурентов. Подумайте, за счёт чего будет выделяться ваше предложение: уникальные расцветки и комплектации, расширенная гарантия, понятные инструкции, видеообзор, подарок в комплекте.
Логистика из Китая
Доставить товар из Китая можно по-разному. На практике часто встречаются мультимодальные перевозки — двумя и более видами транспорта.
- Морская перевозка — 55–60 дней. Самый выгодный вариант для больших объёмов, когда сроки не важны.
- Железнодорожная перевозка — 35–40 дней. Быстрее морского транспорта и выгоднее автомобиля. Подходит для регулярных поставок средних и крупных партий. Хорошо работает в мультимодальных схемах, например Китай — Дальний Восток — железная дорога в регионы РФ.
- Автомобильная перевозка — 25–30 дней. Подходит для большинства грузов. Сроки зависят от маршрута и пропускной способности погранпереходов.
- Авиаперевозка — до 12 дней. Самый быстрый способ для срочных, ценных или небольших грузов.
Для оформления поставки и таможенного оформления понадобятся товаросопроводительные документы:
- Контракт.
- Инвойс.
- Упаковочный лист.
- Декларация.
- Транспортные документы.
- Разрешительные документы.
Как заключить договор
После того как предприниматель нашёл поставщика, важно провести переговоры и обсудить все важные нюансы, чтобы избежать недопонимания и споров.
- Фиксируйте всё в спецификации к контракту — материал, размеры с допусками, цвет, комплектацию, упаковку, сроки, условия брака.
- Уточняйте, что входит в стоимость и прописывайте в договоре каждую деталь.
- Прописывайте сроки поэтапно: производство, отгрузка со склада, передача перевозчику, прибытие. На каждый этап указывайте конкретную дату.
- Согласуйте условия по браку и закрепите в контракте.
- Запросите фото‑ и видеоподтверждения общего вида, деталей, упаковки, палет с маркировкой, работоспособности.
- Используйте документы на двух языках, например китайский плюс английский или русский. Укажите приоритетную версию для трактовки расхождений.
Типичные ошибки при закупке из Китая
Ошибки при закупке из Китая стоят дорого — и чаще всего не потому, что товар плохой, а потому, что пропущены простые проверки до оплаты. Разберём четыре типичные ситуации и покажем, как их избежать.
Ошибка 1. Закупка крупной партии без образца
В чём ошибка: предприниматель видит красивый товар, низкую цену и заказывает сразу большую партию без образца. В итоге приходит товар, который не совпадает с фото: другой цвет, размер, качество материала, хлипкая упаковка. Перепродать его сложно, а возвращать в Китай дорого или невозможно.
Весь стартовый бюджет заморожен в товаре, который не продаётся и, скорее всего, не будет продаваться без уценки. При мелком опте перепродать брак внутри страны крайне сложно.
Как избежать ошибки до оплаты: всегда заказывать образец и оценивать его не по фото, а очно. В образце можно проверить качество, вес, упаковку, соответствие заявленным характеристикам. Если продавец отказывается высылать образец или требует за него неоправданно высокую цену, это тревожный сигнал.
Ошибка 2. Учёт только закупочной цены
В чём ошибка: предприниматель договаривается о низкой закупочной стоимости и не просчитывает другие траты. Например, доставку и таможенное оформление, сертификацию, маркировку, складскую обработку, комиссию маркетплейса.
Итоговая себестоимость вырастает на 30–50%, и товар уходит в минус уже при первой продаже. Предприниматель думал, что зарабатывает, а по факту работает в убыток.
Как избежать до оплаты: рассчитать полную себестоимость партии до подписания договора и заложить каждую статью, а не только цену товара. Если итоговая маржа не устраивает — товар невыгоден при любых договорённостях о закупке.
Ошибка 3. Игнорирование сертификации
В чём ошибка: предприниматель узнаёт о том, что на товар необходимы сертификаты, только когда таможня не выпускает партию, а маркетплейс блокирует карточку. Оформить сертификацию задним числом нельзя. Получается, что деньги за товар, доставку и таможню уже внесены, а продавать его нельзя, потому что нет документов.
Как избежать до оплаты: заранее выяснить, какие документы обязательны для товара и оформить их.
Ошибка 4. Работа с непроверенным поставщиком
В чём ошибка: предприниматель находит поставщика с отличными ценами и рекламой, поэтому оплачивает заказ без проверки поставщика. Через месяц выясняется, что товара нет, продавец исчез или сменил реквизиты, а деньги вернуть не получается.
Это прямая потеря денег без результата. Отличить мошенника от добросовестного поставщика на расстоянии сложно, но возможно.
Как избежать ошибки до оплаты: запросить бизнес-лицензию и реквизиты компании, поискать отзывы и историю на специализированных площадках. Не переводить деньги на карты физических лиц и счета с неочевидными реквизитами. Разбить оплату на несколько частей: небольшой аванс до производства, остаток — после получения подтверждения и, при возможности, фотографий готовой партии.