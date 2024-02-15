Эксперт по ВЭД и закупкам из Китая в Точка Банке

Коротко 1. Выберите схему работы. Их пять: дропшиппинг, совместные закупки, оптовые продажи, собственный бизнес на маркетплейсах и контрактное производство. 2. Найдите и проверьте поставщика. Искать поставщиков можно, например, на Alibaba, а также на выставках и оптовых рынках. Перед оплатой обязательно запросите бизнес‑лицензию, экспортную лицензию и сертификаты. Проверьте компанию через китайские базы данных, изучите отзывы и кейсы, запросите фото и видео цеха. 3. Протестируйте товар. Закажите образцы у двух‑трёх фабрик, проверьте качество, упаковку, комплектацию. 4. Рассчитайте полную себестоимость. Заложите в бюджет сумму на образцы, первую партию, доставку, таможенные платежи, сертификацию, маркировку, упаковку. Если маржа после всех расходов ниже 20–25%, товар считается рискованным. 5. Продумайте логистику. Доставка возможна морем, поездом, автомобилем, самолётом. В одной доставке можно совместить несколько видов транспорта — это мультимодальная доставка. 6. Подготовьте документы для таможенного оформления. Обычно это контракт, инвойс, упаковочный лист, декларация, транспортные документы и разрешительные документы. 7. Оформите договор. Все условия фиксируйте в спецификации к контракту: материал, размеры с допусками, цвет, комплектацию, упаковку, сроки, условия по браку. Пропишите сроки поэтапно с конкретными датами. Используйте двуязычные документы (китайский + английский или русский) с указанием приоритетной версии. Оплату лучше разбивать: небольшой аванс до производства, остаток после подтверждения готовности. Избегайте типичных ошибок. Их четыре: закупка крупной партии без образца, учёт только закупочной цены, игнорирование сертификации, работа с непроверенным поставщиком.

Пошаговая инструкция: как начать бизнес с Китаем.

Модели бизнеса с Китаем

В России есть несколько моделей бизнеса для ИП и юрлиц, которые хотят закупить товар в Китае и продать в России.

Прямая поставка, или дропшиппинг

Прямая поставка (дропшип, от англ. dropshipping) — это схема розничных продаж, при которой предприниматель не держит товар на своём складе. Вместо этого он принимает заказ клиента и передаёт его поставщику, а тот напрямую отгружает товар покупателю.

Предприниматель зарабатывает за счёт разницы между розничной ценой для клиента и оптовой ценой поставщика. Также зарабатывать возможно за счёт комиссионного вознаграждения.

Кому подходит Новичкам без стартового капитала и тем, кто хочет протестировать новую нишу без вложений в товар и склад Уровень контроля Минимальный. Предприниматель не видит товар, не контролирует качество, упаковку и сроки доставки Основные риски Если поставщик подведёт с качеством или сроками, претензии получит предприниматель.



Доставка из Китая занимает 2–6 недель, покупатели не готовы столько ждать. Организовать возвраты сложно из-за большого срока доставки.



Чистая маржа часто не превышает 20–30% после вычета всех комиссий, рекламы и стоимости доставки

Когда нужен посредник Если хотите снять с себя часть нагрузки, можно работать через агрегаторы. Агрегатор берёт на себя проверку качества, фотоотчёты и интеграцию с маркетплейсами. Заказ — от 50 единиц

ПРИМЕР ИП находит на сайте оптовых закупок в Китае керамические фигурки за 200 ₽. В своём интернет‑магазине выставляет их за 800 ₽. Покупатель оплачивает заказ — ИП перечисляет 200 ₽ поставщику через агента и указывает адрес клиента. Поставщик отправляет товар напрямую. Сувениркин забирает разницу, но, если товар придёт с браком, возврат и репутационные риски ложатся на него.



Совместные закупки

Предприниматель объединяется с другими предпринимателями, чтобы заказать товар из Китая общей партией. Организатор собирает заказы, ведёт переговоры с поставщиком, контролирует логистику и распределяет товар между участниками. Каждый оплачивает свою часть, а организатор забирает комиссию — обычно 15–25% от стоимости заказа.

Кому подходит Новички и опытные селлеры, которые хотят закупать небольшие партии по оптовым ценам Уровень контроля Если вы организатор, то выбираете поставщика, проверяете качество и управляете логистикой. Если участник — доверяете организатору и видите товар только при получении Основные риски Участник может отказаться выкупать свою долю после доставки. Тогда придётся искать нового покупателя или забирать товар себе.



Если не наберётся нужный объём, доставка задержится

Когда нужен посредник Если вы не работали с Китаем напрямую, посредник поможет найти поставщика, проверить фабрику и оформить доставку. Закупать можно от нескольких десятков единиц товара, объединяя заказы участников.

ПРИМЕР ИП закупает в Китае партию термосов по 300 ₽ за штуку при заказе от 500 единиц. ИП нужно всего 100 термосов, поэтому он собирает совместную закупку — ещё четыре предпринимателя приобретают по 100 штук. ИП оформляет заказ, контролирует доставку через карго‑агента и распределяет термосы между участниками. Каждый платит ему 360 ₽ за единицу, разницу в 60 ₽ организатор забирает как комиссию.



Оптовые продажи

Предприниматель закупает товар в Китае крупным оптом и перепродаёт другим предпринимателям мелким оптом или поштучно. Он зарабатывает на разнице между закупочной ценой в Китае и оптовой ценой для российских клиентов.

Кому подходит Предпринимателям со стартовым или оборотным капиталом, которые готовы отвечать за весь процесс — от закупки в Китае до передачи товара клиенту Уровень контроля Полный контроль закупки, логистики, прохождения таможни, качества товара и условий продажи клиентам. При этом не работаете с конечным покупателем — ваши клиенты перепродают товар дальше

Основные риски Зависимость от спроса клиентов. Если они не продадут товар, повторных заказов не будет.

Нужно помещение для хранения.

Белый импорт требует таможенного оформления, сертификатов и маркировки — это дополнительные расходы и время.

Пошлины, НДС, логистика и хранение могут оказаться выше ожидаемых

Когда нужен посредник В начале работы почти всегда. Посредник берёт на себя контракт с китайской фабрикой, оплату, доставку и растаможку. Предприниматель получает товар на склад в России с полным пакетом документов. По мере увеличения объёмов часть процессов можно забрать на себя, но таможню и валютный контроль чаще оставляют профессионалам

ПРИМЕР ИП заказывает на фабрике в Гуанчжоу 5 000 чехлов для телефонов по 40 ₽ за штуку. С учётом доставки и растаможки себестоимость составляет 65 ₽. ИП продаёт чехлы мелким оптом по 110 ₽ селлерам на Wildberries и Ozon. Маржа с каждой единицы 45 ₽. Из них нужно покрыть расходы на хранение, упаковку и налоги.

Собственный бизнес

Предприниматель закупает товар в Китае и продаёт его напрямую конечным покупателям на маркетплейсах, в своём интернет-магазине или офлайн-точке. Весь цикл под контролем: от выбора товара до доставки клиенту. Это самая распространённая модель среди селлеров маркетплейсов.

Кому подходит Предприниматели, которые готовы работать с розницей: разбираться в карточках товаров, отзывах, рекламе и возвратах. Стартовый капитал — от 200 000–300 000 ₽ на партию, упаковку и продвижение Уровень контроля Максимальный. Контроль всей цепочки: выбор товара, поставщика, организация логистики, ценообразование, упаковка и каналы продаж. Но с этим растёт и максимальная операционная нагрузка Основные риски Конкуренция на маркетплейсах: если товар ходовой, надо выгодно отличаться ценой, упаковкой или позицией в выдаче.



Возвраты на Wildberries могут составлять 15–30% от продаж, и часть товара вернётся в негодном виде.

Нужно вкладываться в продвижение: внутренняя реклама на маркетплейсах, SEO карточек, отзывы.

Ошибки с сертификатами или маркировкой — и площадка карточку заблокирует

Когда нужен посредник Почти всегда в начале работы — для закупки и доставки. Посредник по ВЭД оформит контракт, доставку и документы.



Для продаж на маркетплейсах можно делегировать фулфилмент: упаковку, маркировку и отгрузку на склады площадок



ПРИМЕР ИП находит на Alibaba партию LED‑лампочек по 60 ₽ за штуку. Привозит 5 000 единиц на склад в Москве, оформляет сертификат соответствия и маркировку «Честный ЗНАК». ИП выставляет товар на Ozon по 300 ₽. После вычета комиссии маркетплейса, логистики, рекламы и налогов чистая прибыль выходит около 60 ₽ с каждой лампочки.

Контрактное производство

Предприниматель заказывает на китайской фабрике товар под собственным брендом. Фабрика производит продукцию по вашим спецификациям: дизайн, логотип, упаковка, комплектация. ИП получает уникальный продукт, которого нет у других продавцов, и может конкурировать не только ценой, но и узнаваемостью.

Фабрики обычно работают по двум моделям — OEM и ODM.

— OEM — брендирование готовой продукции. От 1 000–3 000$ за партию.

— ODM — производство по вашему проекту. От 10 000$ за партию.

Кому подходит Предпринимателям, которые уже поняли спрос и хотят масштабироваться. Нужно зарегистрировать торговую марку Уровень контроля Максимальный. Предприниматель сам выбирает характеристики товара, материалы, дизайн упаковки — всё, что влияет на качество и восприятие продукта Основные риски От заказа до поставки может пройти несколько месяцев. Высокий порог входа по деньгам.

Если техзадание составлено слабо, товар может не соответствовать ожиданиям

Когда нужен посредник Если вы не говорите по-китайски, посредник понадобится на этапе поиска фабрики и переговоров. Он проверит фабрику, проведёт переговоры, закажет образцы, организует инспекцию качества перед отгрузкой. Без проверки есть риск получить партию с браком и обнаружить это только на складе в России

ПРИМЕР ИП продаёт чехлы для телефонов на Ozon и хочет расширить ассортимент — добавить силиконовые чехлы. Он находит фабрику в Шэньчжэне, которая готова производить чехлы с фирменным узором и упаковкой. Регистрирует торговую марку, заказывает партию — 5 000 чехлов по 60 ₽. На маркетплейсе ИП выставляет силиконовые чехлы по 400 ₽.

Что заложить в начальный бюджет

Чтобы спокойно начать бизнес с Китаем, посчитайте, сколько денег понадобится на закупку первой партии. Вот на что надо заложить деньги:





Если собираетесь продавать товары на маркетплейсах, учтите ещё несколько возможных расходов.

Упаковка. Если продаёте на маркетплейсах, товар нужно упаковать по требованиям площадки: штрихкод, фулфилмент-упаковка, маркировка. Можно заказать упаковку в Китае — это дешевле, но сложнее контролировать качество. А можно на складе в России — дороже, но надёжнее. Комиссия маркетплейса. Wildberries и Ozon берут комиссию с каждой продажи — ставка зависит от категории. Также запланируйте расходы на логистику внутри площадки, например доставку до клиента и возвраты. Хранение. Если работаете по модели FBO, когда товар находится на складе маркетплейса, стоимость хранения зависит от габаритов и срока. Если работаете по FBS и храните товар на своём складе — стоимость рассчитывается за единицу в месяц. Резерв на брак и возвраты. На маркетплейсах возвраты могут составлять значительную долю продаж. Часть вернувшегося товара нельзя перепродать. Закладывайте резерв в бюджет, иначе первые возвраты съедят прибыль, которую вы ещё не заработали.

Как найти и проверить китайского поставщика

Где искать поставщика:

Made‑in‑China — для оптовых партий и работы с фабриками. Здесь чаще встречаются прямые производители и крупные поставщики, но много и посредников.

1688 — китайская площадка для внутреннего рынка.

Alibaba — международная B2B‑площадка для поиска поставщиков и оптовых закупок.

Baidu b2b — B2B‑каталог и поисковая витрина внутри экосистемы Baidu. Ориентирована на китайский рынок.

Выставки и оптовые рынки дают возможность вживую оценить образцы и быстрее выйти на фабрики.

Чтобы проверить поставщика до оплаты, узнайте и оцените:

Статус компании. Попросите бизнес‑лицензию, экспортную лицензию, сертификаты, ISO, если актуально. Проверьте компанию через китайские базы — дату регистрации, уставный капитал, судебные дела, штрафы.

Репутацию. Отзывы на площадке, кейсы, примеры отгрузок.

Производственные возможности. Фото и видео цеха, минимальный объём (MOQ), сроки.

Также можно заказать выездной аудит — физическая проверка производства или силами независимого инспектора либо агента прямо на месте в Китае.

Как проверить выгоду товара

Прежде чем подписывать договор поставки и закупать товар, проверьте его по семи критериям. Они покажут, где скрыты основные риски и есть ли у позиции реальный потенциал.

Маржинальность. Посчитайте полную себестоимость под свою ситуацию. Например, закупка, доставка, пошлины, НДС, комиссия маркетплейса, логистика площадки, хранение, реклама, возвраты. Если маржа после всех расходов получается ниже 20–25%, это тревожный сигнал. Любой сбой — рост тарифа или всплеск возвратов — уведёт в минус. Габариты и вес. Объёмный и тяжёлый товар съедает прибыль за счёт дорогой логистики и хранения. Компактные и лёгкие позиции, например чехлы, кабели, вакуумные пакеты, выгоднее — их проще и дешевле возить, хранить и доставлять покупателю. Устойчивость спроса. Оцените динамику продаж и сезонность. Одни товары стабильно покупают круглый год, другие только летом или зимой. Для сезонных позиций надо закладывать короткий цикл оборачиваемости и план уценки остатков. Сертификация и маркировка. Необходимо заранее выяснить, какие разрешительные документы нужны: сертификат, декларация, . Необходимо заранее выяснить, какие разрешительные документы нужны: сертификат, декларация, свидетельство государственной регистрации , отказное письмо, коды «Честный ЗНАК».

Если хотите продавать на маркетплейсах, оцените ещё три момента.

Конкуренция. Оцените топ выдачи по карточке: сколько продавцов, насколько агрессивен демпинг, есть ли в топе крупные бренды и официальные дистрибьюторы. Для этого можно использовать специальные сервисы, например MPStats. Риск брака и возвратов. У некоторых категорий процент брака и возвратов стабильно высокий. Например, у электроники, аксессуаров, одежды. Возможность отличаться от конкурентов. Подумайте, за счёт чего будет выделяться ваше предложение: уникальные расцветки и комплектации, расширенная гарантия, понятные инструкции, видеообзор, подарок в комплекте.

Логистика из Китая

Доставить товар из Китая можно по-разному. На практике часто встречаются мультимодальные перевозки — двумя и более видами транспорта.

Морская перевозка — 55–60 дней. Самый выгодный вариант для больших объёмов, когда сроки не важны.

Железнодорожная перевозка — 35–40 дней. Быстрее морского транспорта и выгоднее автомобиля. Подходит для регулярных поставок средних и крупных партий. Хорошо работает в мультимодальных схемах, например Китай — Дальний Восток — железная дорога в регионы РФ.

Автомобильная перевозка — 25–30 дней. Подходит для большинства грузов. Сроки зависят от маршрута и пропускной способности погранпереходов.

Авиаперевозка — до 12 дней. Самый быстрый способ для срочных, ценных или небольших грузов.

Для оформления поставки и таможенного оформления понадобятся товаросопроводительные документы:

Контракт.

Инвойс.

Упаковочный лист.

Декларация.

Транспортные документы.

Разрешительные документы.

Как заключить договор

После того как предприниматель нашёл поставщика, важно провести переговоры и обсудить все важные нюансы, чтобы избежать недопонимания и споров.

Фиксируйте всё в спецификации к контракту — материал, размеры с допусками, цвет, комплектацию, упаковку, сроки, условия брака.

Уточняйте, что входит в стоимость и прописывайте в договоре каждую деталь.

Прописывайте сроки поэтапно: производство, отгрузка со склада, передача перевозчику, прибытие. На каждый этап указывайте конкретную дату.

Согласуйте условия по браку и закрепите в контракте.

Запросите фото‑ и видеоподтверждения общего вида, деталей, упаковки, палет с маркировкой, работоспособности.

Используйте документы на двух языках, например китайский плюс английский или русский. Укажите приоритетную версию для трактовки расхождений.

Типичные ошибки при закупке из Китая

Ошибки при закупке из Китая стоят дорого — и чаще всего не потому, что товар плохой, а потому, что пропущены простые проверки до оплаты. Разберём четыре типичные ситуации и покажем, как их избежать.

Ошибка 1. Закупка крупной партии без образца

В чём ошибка: предприниматель видит красивый товар, низкую цену и заказывает сразу большую партию без образца. В итоге приходит товар, который не совпадает с фото: другой цвет, размер, качество материала, хлипкая упаковка. Перепродать его сложно, а возвращать в Китай дорого или невозможно.

Весь стартовый бюджет заморожен в товаре, который не продаётся и, скорее всего, не будет продаваться без уценки. При мелком опте перепродать брак внутри страны крайне сложно.

Как избежать ошибки до оплаты: всегда заказывать образец и оценивать его не по фото, а очно. В образце можно проверить качество, вес, упаковку, соответствие заявленным характеристикам. Если продавец отказывается высылать образец или требует за него неоправданно высокую цену, это тревожный сигнал.

Ошибка 2. Учёт только закупочной цены

В чём ошибка: предприниматель договаривается о низкой закупочной стоимости и не просчитывает другие траты. Например, доставку и таможенное оформление, сертификацию, маркировку, складскую обработку, комиссию маркетплейса.

Итоговая себестоимость вырастает на 30–50%, и товар уходит в минус уже при первой продаже. Предприниматель думал, что зарабатывает, а по факту работает в убыток.

Как избежать до оплаты: рассчитать полную себестоимость партии до подписания договора и заложить каждую статью, а не только цену товара. Если итоговая маржа не устраивает — товар невыгоден при любых договорённостях о закупке.

Ошибка 3. Игнорирование сертификации

В чём ошибка: предприниматель узнаёт о том, что на товар необходимы сертификаты, только когда таможня не выпускает партию, а маркетплейс блокирует карточку. Оформить сертификацию задним числом нельзя. Получается, что деньги за товар, доставку и таможню уже внесены, а продавать его нельзя, потому что нет документов.

Как избежать до оплаты: заранее выяснить, какие документы обязательны для товара и оформить их.

Ошибка 4. Работа с непроверенным поставщиком

В чём ошибка: предприниматель находит поставщика с отличными ценами и рекламой, поэтому оплачивает заказ без проверки поставщика. Через месяц выясняется, что товара нет, продавец исчез или сменил реквизиты, а деньги вернуть не получается.

Это прямая потеря денег без результата. Отличить мошенника от добросовестного поставщика на расстоянии сложно, но возможно.