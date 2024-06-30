Документооборот в ВЭД: импорт и экспорт

Предприниматели, которые завозят в Россию товары из других стран или продают его контрагентам за границу, ведут внешнеэкономическую деятельность. Экспорт и импорт товаров помогает расширить географию продаж и вывести бизнес на новый уровень. В статье рассказываем, какие документы нужны при ведении ВЭД, как оценить сумму налогов и пошлин, а также с помощью каких систем можно автоматизировать документооборот.

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составить документы, или сделаем это за вас. Поможем избежать нарушений по валютным контрактам.

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Документы, необходимые для проведения импортных операций

Ввоз товаров в Россию из-за границы происходит через российскую таможню. Любой груз, который перемещается через государственную или таможенную границу, нужно растаможить. Для этого понадобятся следующие документы:

1. Внешнеторговый договор с поставщиком. Это контракт с зарубежным контрагентом, в котором прописывают и письменно закрепляют условия сделки, права и обязанности сторон, правила разрешения споров. С контрагентом можно заключить импортный договор купли-продажи товара, когда зарубежный партнёр поставляет вам товар на территорию Российской Федерации.

Если сумма вашего импортного договора равна или более 3 000 000 рублей в эквиваленте, его нужно поставить на учёт в банке, в котором у вас открыт валютный счёт.

2. Инвойс — документ на оплату товаров и услуг. Он содержит подробную информацию о характеристиках товара: цвет, вес, номер, количество, цена продажи, условия поставки и данные о покупателе и продавце. Инвойс составляется на двух языках.

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3. Упаковочный лист — сопроводительный документ к инвойсу, который сопровождает отгрузку товара от поставщика покупателю. Специальной формы для упаковочного листа нет, она разрабатывается самостоятельно. В форме можно указать: номер и дату составления упаковочного листа, наименование и адрес покупателя и продавца, реквизиты контракта, список товаров и их характеристики, вид и габариты упаковки, вес товара брутто и нетто, общий вес и объём груза.

4. Транспортная накладная — документ, который оформляется при перевозке грузов автомобильным, водным, воздушным и железнодорожным транспортом. ТН подтверждает заключение договора на перевозку груза, регулирует, как будет осуществляться процесс, а также служит основанием для учёта расчётов с перевозчиком. О международной транспортной накладной CMR и о том, как правильно её заполнить, рассказали в статье.

Эти документы понадобятся не только для таможенных и налоговых органов. Также их может запросить банк, в котором у вас открыт валютный счёт, для проведения валютного контроля. Его проходит каждый платёж, отправленный за границу или полученный от партнёра из другой страны. Банк проверяет документы на соответствие валютному законодательству. Если всё в порядке, деньги отправляются на валютный счёт предпринимателя, а если есть нарушения, информацию о них передают в ЦБ. Оттуда — в налоговую инспекцию.

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Документы, необходимые для проведения экспортных операций

Основной документ для экспорта товаров — экспортный договор купли-продажи с иностранным контрагентом, когда вы поставляете товар иностранцу за границу.

Если сумма вашего экспортного договора равна или более 10 000 000 рублей в эквиваленте, его нужно поставить на учёт в банке, в котором у вас открыт валютный счёт.

Также экспортёр должен предоставить документацию по запросу:

таможенной службе для оформления груза и его пропуска через таможню;

оформления груза и его пропуска через таможню; банку для проведения валютного контроля.

Набор документов зависит от вида товара и страны, в которую происходит экспорт товара.

Например, у России со странами ЕАЭС упрощённый порядок импорта и экспорта товаров. Для ведения бизнеса с этими странами понадобятся следующие документы:

Инвойс. В нём должны быть прописаны: список товаров, количество и цена, номер документа, дата его составления и срок действия, реквизиты обеих сторон сделки и условия поставки.

В нём должны быть прописаны: список товаров, количество и цена, номер документа, дата его составления и срок действия, реквизиты обеих сторон сделки и условия поставки. Упаковочный лист. В нём должна быть указана информация о наименовании и адресе покупателя и продавца, реквизитах контракта, список товаров и их характеристики, вид и габариты упаковки, вес товара брутто и нетто, общий вес и объём груза.

В нём должна быть указана информация о наименовании и адресе покупателя и продавца, реквизитах контракта, список товаров и их характеристики, вид и габариты упаковки, вес товара брутто и нетто, общий вес и объём груза. Транспортный документ. В нём содержится договорённость, какую ответственность перевозчик несёт перед получателем. Товар может перевозиться по воздуху, воде, земле, и от способа перевозки зависит вид транспортного документа.

В нём содержится договорённость, какую ответственность перевозчик несёт перед получателем. Товар может перевозиться по воздуху, воде, земле, и от способа перевозки зависит вид транспортного документа. Таможенная декларация . Документ, который подтверждает законность перевозки товаров через границу. Также информация в ТД помогает рассчитать таможенные платежи и оформить товар по подходящему таможенному режиму. О том, как правильно заполнить таможенную декларацию, рассказывали в статье.

Документ, который подтверждает законность перевозки товаров через границу. Также информация в ТД помогает рассчитать таможенные платежи и оформить товар по подходящему таможенному режиму. О том, как правильно заполнить таможенную декларацию, рассказывали в статье. Другие документы по запросу, например, декларация о безопасности груза, справки от санитарных служб, подтверждение происхождения продукции.

Декларанты Точки помогут с таможенным оформлением. Расскажите специалисту, какой груз нужно затаможить и растаможить, отправьте онлайн первичные документы, а дальше декларант всё сделает за вас: подготовит таможенную декларацию, подберёт код ТН ВЭД и рассчитает сумму таможенных платежей. Подробнее

Оценка налогов и пошлин

Чтобы грамотно спланировать бюджет, оценить расходы при проведении внешнеторговых сделок и избежать штрафов и проблем с законом, нужно понимать, какие налоги и пошлины предстоит оплатить предпринимателю.

При импорте товаров:

Ввозной НДС. Налог на добавленную стоимость. Рассчитывается от стоимости груза, суммы таможенного сбора, пошлины, акциза. Ставка налога зависит от вида товара: 10% или 20%. При ввозе товаров из стран ЕАЭС юридическое лицо составляет налоговую декларацию и платит НДС в своём отделении налоговой, если товар ввозится из остальных стран — в таможенной службе.

Налог на добавленную стоимость. Рассчитывается от стоимости груза, суммы таможенного сбора, пошлины, акциза. Ставка налога зависит от вида товара: 10% или 20%. При ввозе товаров из стран ЕАЭС юридическое лицо составляет налоговую декларацию и платит НДС в своём отделении налоговой, если товар ввозится из остальных стран — в таможенной службе. Ввозную таможенную пошлину. Платёж при ввозе товаров. Ставки и порядок их оплаты указаны в законе «О таможенном тарифе». Некоторые товары могут ввозиться в РФ без оплаты пошлины.

Чтобы рассчитать сумму ввозной таможенной пошлины, нужно определить код товара — ТН ВЭД. Его можно найти в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности. Если подобрать код товара самостоятельно сложно, можно обратиться к специалистам или воспользоваться сервисами, которые подберут код по параметрам товара за вас.

Рассчитать таможенный платёж можно бесплатно в онлайн-калькуляторе Точки. Заполните информацию о товаре, который будете импортировать, чтобы узнать сумму таможенных сборов и пошлины, размер НДС, а также подходящий код ТН ВЭД. Подробнее

Таможенный сбор. Оплата работы таможни: сопровождение груза, хранение и операции с выпуском товаров. Таможенный сбор рассчитывается по декларации на товары. Минимальная ставка — 775 рублей, максимальная — 30 000 рублей.

Оплата работы таможни: сопровождение груза, хранение и операции с выпуском товаров. Таможенный сбор рассчитывается по декларации на товары. Минимальная ставка — 775 рублей, максимальная — 30 000 рублей. Акциз — платёж в бюджет РФ при перемещении грузов через таможню. Список товаров, за которые предусмотрена уплата акциза, есть в статье 181 НК РФ «Подакцизные товары». Ставки установлены в статье 193 НК РФ.

При экспорте товаров:

Налог на прибыль от продажи экспортного товара. Ставка — 20%. Чаще всего иностранные контрагенты проводят оплату в валюте, поэтому средства пересчитывают по курсу ЦБ.

Ставка — 20%. Чаще всего иностранные контрагенты проводят оплату в валюте, поэтому средства пересчитывают по курсу ЦБ. Таможенная пошлина. Платёж за вывоз товара за пределы таможенной территории. Размер зависит от стоимости товара.

Платёж за вывоз товара за пределы таможенной территории. Размер зависит от стоимости товара. Таможенные сборы. Плата за работу таможни. Таможенный сбор рассчитывается по декларации на товары. Минимальная ставка — 775 рублей, максимальная — 30 000 рублей.

Плата за работу таможни. Таможенный сбор рассчитывается по декларации на товары. Минимальная ставка — 775 рублей, максимальная — 30 000 рублей. НДС. При экспорте товаров за границу действует нулевая ставка НДС. Экспортёр должен подтвердить право на нулевую ставку, сделать это можно в течение 180 дней после отгрузки товара покупателю. Если этого не сделать, налоговые органы начисляют налог по ставке 10% или 20%.

Чтобы подтвердить нулевую ставку НДС, нужно предоставить в налоговую вместе с декларацией документы, которые подтверждают вывоз товара за территорию РФ. Список подтверждающих документов может отличаться в зависимости от страны, куда предприниматель производит экспорт товара.

Акциз. Полный список товаров, за которые предусмотрена уплата акциза, есть в статье 181 НК РФ «Подакцизные товары».

Полный список товаров, за которые предусмотрена уплата акциза, есть в статье 181 НК РФ «Подакцизные товары». Налог на внешние полезные ископаемые — НДПИ. Для экспорта товаров, как нефть/газ/уголь, необходимо уплачивать НДПИ. Ставки зависят от вида полезного ископаемого.

Оценка налогов и пошлин при внешнеторговых сделках может отличаться в разных ситуациях. Чтобы точно знать, сколько средств выделить на оплату, и избежать проблем с законом, лучше проконсультироваться со специалистами.

Декларанты Точки помогут рассчитать сумму таможенных платежей. Расскажите специалисту, какой груз нужно затаможить и растаможить, отправьте онлайн первичные документы, а дальше декларант всё сделает за вас. Подробнее

Системы электронного документооборота

Пользоваться электронным документооборотом эффективнее, чем бумажным: это помогает автоматизировать процесс работы с документами. К тому же, его всё чаще начинают использовать контролирующие органы. Выбрать сервис можно по нескольким критериям:

есть ли облачное хранение — удобно для получения доступа к документам с любых устройств; как происходит загрузка документов — автоматически или вручную, в каком формате; с какими типами электронных подписей работает сервис; можно ли обмениваться документами с контрагентами — при выборе сервиса узнайте, каким ЭДО пользуются ваши партнёры; есть ли конструктор документов — нужен, чтобы не искать самостоятельно формы документов или проверять их актуальность; стоимость сервиса — у большинства систем зависит от количества исходящих документов.