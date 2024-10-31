Что такое ВЭД

Эксперт по работе с ВЭД в Точка Банке

Если предприниматель сотрудничает с зарубежными партнёрами, то он ведёт внешнеэкономическую деятельность — ВЭД. Простой пример: закуп товаров из Китая, чтобы потом продавать их на маркетплейсах.

Благодаря ВЭД предприниматели могут найти новых клиентов за рубежом или расширить бизнес на отечественном рынке, чтобы получать прибыль. Но чтобы организовать международную торговлю, нужно знать, какие документы понадобятся и как переводить/получать деньги из других стран. Точка даст ответы на эти вопросы.

Виды внешнеэкономической деятельности

Есть два основных вида ВЭД — экспорт и импорт.

Внешнеторговая деятельность. Самый популярный способ вести международную торговлю. Это вся купля-продажа, которая может осуществляться через посредников или без.

ПРИМЕР Российская компания ООО «Медовый Алтай» экспортирует мёд в Китай.

Кстати, Точка запустила сервис для помощи с закупками в Китае и Средней Азии. Возьмём на себя всю работу с поставщиками и документами.

Производственная кооперация. Это когда несколько участников из разных стран объединяются, чтобы производить совместный продукт.

ПРИМЕР Производственная кооперация осуществляется между белорусскими и российскими предприятиями в сфере сельскохозяйственного машиностроения.

Валютные и кредитные операции. Сотрудничество ИП или ООО с иностранными банками для получения кредитов, лизинга, обмена валюты, проведения валютных операций и прочего.

ПРИМЕР Российская компания экспортирует товары в Китай. Чтобы получать оплату в юанях, ей нужно открыть валютный счёт в российском банке. Вместе с ним откроют ещё и транзитный счёт. Транзакция будет выглядеть так: покупатель из Китая переводит юани российской компании → деньги поступают на транзитный счёт российской компании → когда российская компания предоставит документы по сделке, банк зачислит деньги на её валютный счёт. Теперь компания может распоряжаться валютой!

Инвестиции. Инвесторы вкладывают деньги в бизнес другой страны, чтобы заработать, внедрить новые технологии или способствовать прогрессу.

ПРИМЕР Российская фармацевтическая компания инвестирует в развитие центра для разработки новых лекарств в Индии.

Участники ВЭД

Участники ВЭД — это стороны, которые занимаются международным бизнесом. Ими могут быть индивидуальные предприниматели, крупные компании, местные и зарубежные организации. Вместе они создают сложную систему международной торговли.

Совет: если хотите работать с зарубежным контрагентом, изучите менталитет его страны. У бизнеса в каждой стране есть свои особенности. Например, в Индии предприятиями занимаются семейные подряды, а человеческие отношения ставятся на первый план. Поэтому перед заключением сделки стоит съездить в Индию, чтобы лично познакомиться с контрагентом.

Кто является участником ВЭД

Основные стороны ВЭД — это поставщик и покупатель. То есть ИП или ООО, которые продают за рубеж или, наоборот, везут оттуда товар. Между ними может быть ещё посредник, который помогает заключать контракты, закупать продукцию, проходить таможню.

Как стать участником ВЭД

Участник ВЭД — это любой предприниматель, который ведёт внешнеэкономическую деятельность. Например, это может быть тот, кто:

поставляет товары зарубежным контрагентам;

ввозит из-за рубежа товары в Россию;

доставляет товары из одной страны в другую;

оказывает услуги клиентам из другой страны.

Чтобы стать участником ВЭД, не нужно специально регистрироваться, заключать договор временного хранения или предоставлять дополнительные документы в таможню. Этот статус присваивают автоматически, когда юридическое лицо или ИП подаёт таможенную декларацию для экспорта или импорта.

Документы для учёта ВЭД

Универсального комплекта документов для учёта ВЭД не существует. Перечень зависит от условий поставки, порядка оплаты, специфики товара и других факторов. Выделяют:

Первичные документы, подтверждающие сделку. Например, договоры, контракты, инвойсы.

Бухгалтерские документы, подтверждающие финансовые операции. Например, уплату сборов и пошлин.

Налоговые документы. Например, в которых прописан НДС или налог на прибыль.

Транспортные документы. Грузовые, товарные накладные и другие.

Например, предприниматель планирует продавать в России польские коляски. Для импорта потребуется следующее:

1. Внешнеторговый контракт. Составляют на русском и английском языках, прописывают:

наименование и количество товара;

условия и сроки оплаты;

валюту расчётов;

сроки поставки;

банковские реквизиты сторон;

дату и номер договора;

данные о поставщике и покупателе.

2. Инвойс, или счёт-фактура. В нём указывают:

информацию о товаре;

цену и условия оплаты.

3. Упаковочный лист, или иначе Packing List. В нём содержится:

описание груза;

количество коробок;

общее количество единиц товара.

4. Транспортные документы:

CMR, если перевозка автотранспортом;

коносамент при морской перевозке;

авианакладная AWB при авиаперевозке.

5. Для валютной операции:

валютный счёт в банке, если расчёты ведутся в иностранной валюте;

валютный контроль — но если сумма обязательств по договору равна или меньше 1 000 000 руб, то документы в банк можно не предоставлять;

при контракте от 3 млн рублей — обязательная постановка на учёт в банке.

6. Для таможенного оформления:

документы для таможенного контроля: контракт, инвойс, упаковочный лист;

разрешительные документы: сертификат соответствия, декларация соответствия, регистрация в системе Росаккредитации;

ведомость банковского контроля, если контракт стоит на учёте.

Таможенно-тарифное регулирование ВЭД

Каждое государство регулирует, что ввозят в страну и вывозят из неё. Контроль осуществляется двумя способами.

Тарифные меры: налоги, сборы, пошлины. Они помогают пополнять казну, поддерживать отечественных производителей и мотивируют к экспорту. Например, в августе 2023 года Россия повысила пошлины на импорт вин из недружественных стран с 12,5 до 20%. И это увеличило спрос на отечественные вина.

Нетарифные меры: лицензии, квоты, сертификаты, ветеринарный, фитосанитарный контроль. Помогают соблюдать эпидемиологическую безопасность, охранять культурное наследие и защищать граждан от контрафакта.

Представим, что компания ввозит партию говядины из Аргентины в Россию через таможенную границу Евразийского экономического союза. Для прохождения таможни нужно:

Разрешение от Россельхознадзора.

Ветеринарный сертификат от уполномоченного органа Аргентины.

Документация, подтверждающая соответствие Техрегламенту ЕАЭС (документально и через лабораторные испытания).

Соблюдение таможенных требований — необходимое условие для ввоза товаров. Если товар соответствует, его пропускают. Такое таможенное регулирование ВЭД снижает риски распространения опасных болезней.

Стоимость ведения внешнеэкономической деятельности

Суммы разные и зависят от сферы деятельности. Посчитайте, сколько будут стоить:

оформление разрешительных документов;

пошлины и сборы;

услуги брокера на таможенное оформление;

НДС для вашего товара;

акциз, если товар им облагается;

стоимость хранения груза на складах таможни.

Например: расчёт стоимости ВЭД для импорта шёлковой ткани из Турции. Партия весом 1 000 кг:

Таможенная пошлина: минимум 300 евро, около 27 000 рублей.

НДС: рассчитывается от общей стоимости партии.

Таможенные сборы: от 2 000 рублей.

Транспортные расходы: от 150 000 рублей.

Таможенное декларирование, если нет брокера: от 10 000 рублей.

Организационные затраты: от 30 000 рублей в месяц.

Перед тем как начать ВЭД, посчитайте, выгодно ли это для вашей сферы. Начинайте с небольших партий и сотрудничайте с надёжными поставщиками.

Услуги в сфере ВЭД в банке

После того как вы определились с контрагентом и товаром, нужно открыть валютный счёт. Его открывают в той же валюте, в которой будут рассчитываться с контрагентами.

Для партнёра из Китая — счёт в юанях, а для контрагента из Армении — в драмах. Затем для спокойствия обеих сторон заключают внешнеторговый контракт. Тогда все валютные операции будет контролировать банк, что гарантирует безопасность. Анна Давыдова эксперт по ВЭД в Точке

Внешнеторговый контракт

Внешнеторговый контракт — это основной документ, в котором прописываются условия сделки между резидентом и нерезидентом. Его ставят на учёт в банке, когда дело касается:

экспортных сделок от 10 млн рублей в эквиваленте;

импортных сделок от 3 млн рублей в эквиваленте.

Стоимость контракта в эквиваленте определяют на день заключения контракта либо на дату подписания. Чтобы узнать цену, надо перевести сумму сделки из валюты в рубли по курсу Центробанка.

Внешнеторговый контракт можно не заключать, а работать просто по инвойсам. Здесь выбор за предпринимателями.

Валютный контроль

Каждый платёж, отправленный в другую страну, проходит валютный контроль. Его проводит банк, чтобы убедиться, что транзакцию провели на законных основаниях.

Валютный контроль нужен для всех платежей — и для исходящих, и для входящих. Даже если сумма небольшая или платёж в рублях, но его отправили за границу или нерезиденту.

Как пройти валютный контроль. Предприниматель создаёт платёжное поручение или заявление на перевод и прикрепляет документы, обосновывающие платёж. Сотрудники банка проверяют заявку и документы. Если всё в порядке, деньги отправляют получателю в другую страну.

ПРИМЕР Предприниматель хочет отправить юани в Китай и создал заявление на перевод. Валютный контроль проходит так:

1. Деньги остаются на текущем валютном счёте предпринимателя. 2. Предприниматель отправляет в банк документы, подтверждающие сделку. 3. Сотрудники проводят валютный контроль — проверяют документы, чтобы убедиться, что всё верно. Если всё в порядке, деньги переводят получателю.