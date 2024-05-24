Международная транспортная накладная CMR

Предприниматели, которые ведут бизнес с другими странами, знают: ВЭД сопровождается большим количеством документов. Один из них — транспортная накладная CMR.

В этой статье расскажем, что такое CMR, кто и когда должен её заполнять, где взять бланк и как правильно внести в него информацию. Также дадим образец заполнения CMR и расскажем о частых ошибках при её заполнения.

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Что такое CMR?

CMR — международная транспортная накладная. Расшифровка CMR — Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route. В переводе на русский язык аббревиатура расшифровывается так: «Конвенция о договоре международной перевозки грузов автомобильным транспортом». На русском языке накладную называют ЦМР.

Требования конвенции предполагают, что договор перевозки груза между странами должен быть подтверждён транспортной накладной ЦМР. То есть, CMR — документ, подтверждающий соблюдение договора об автомобильной перевозке грузов согласно конвенции.

В случае возникновения споров при перевозке по международной транспортной накладной, в первую очередь будут учитываться требования конвенции.

В каких случаях нужно заполнять CMR?

CMR заполняют при грузоперевозке между разными странами, если хотя бы одна из этих стран — участник конвенции. Пример: при транспортировке товара из России в Грузию необходимо заполнить ЦМР, так как Россия — участник конвенции.

Автомобильной перевозкой по КДПГ считается грузоперевозка с использованием:

автомобиля;

прицепа;

полуприцепа;

тягача.

CMR заполняют при любой возмездной транспортировке грузов. Есть 3 ситуации, в которых международная транспортная накладная не нужна.

Перевозка покойных людей. Перевозка мебели и других предметов обстановки при переезде из одной страны в другую. Перевозка почтовых грузов, которую регулируют международные почтовые конвенции.

Кто должен заполнять CMR?

Международную товарно-транспортную накладную заполняют на всех основных этапах пути груза. ЦМР печатают, как минимум, в трёх экземплярах: один предназначен для отправителя, другой - для получателю, а третий - для экспедитора, который сопровождает груз.

Обычно накладную заполняют три человека:

отправитель;

экспедитор;

получатель.

Бывает, что груз везут несколько перевозчиков: на одном участке пути товар везёт один перевозчик, на втором — другой, на третьем — третий. В этом случае каждый из них вписывает в накладную свои данные, характеристики и номера транспорта, оговорки о состоянии груза.

Важно: для таможенных операций надо предоставить минимум 3 экземпляра накладной. Они должны быть заверены подписями и печатями отправителя, а также подписью экспедитора.

Важно: CMR не считается первичным документов для бухгалтерского учёта.

Где взять бланк?

Форма CMR приложена к Инструкции о порядке её оформления. Найти её можно в Письме ФТС России от 02.05.2012 N 04-30/22006 «О направлении информации».

Скачать шаблон международной товарно-транспортной накладной можно онлайн в формате Word.

Правила заполнения CMR

Порядок заполнения ЦМР прописан в инструкции. Отдельный порядок прописан для:

отправителя груза;

экспедитора;

получателя груза.

Какие графы заполняет отправитель: 1 - 15, 21, 22. В этих полях он указывает максимально полную информацию о доставке:

данные отправителя и получателя;

получателя; место доставки и принятия груза;

принятия груза; перечень прилагаемых документов;

класс и подкласс опасных грузов по ДОПОГ;

подкласс опасных грузов по ДОПОГ; количество мест груза;

вид упаковки груза;

наименование груза;

код товара;

вес-брутто и объём в кубических метрах;

объём в кубических метрах; указания о таможне, в которой будут проходить таможенные операции;

таможне, в которой будут проходить таможенные операции; госномер полуприцепа и контейнера;

контейнера; условия оплаты товара;

место заполнения ЦМР;

фактическое время и дата прибытия под погрузку и убытие из-под погрузки.

Какие графы документа заполняет перевозчик: 16,17,18, 23, 26. При необходимости он заполняет графы 19, 27, 28, 29.

В этих полях указывают:

реквизиты перевозчика;

реквизиты последующего перевозчика (если перевозчиков несколько);

оговорки о состоянии груза и его внешнем виде;

состоянии груза и его внешнем виде; дату и номер путевого листа, фамилии водителей, наименование и штамп организации перевозчика;

номер путевого листа, фамилии водителей, наименование и штамп организации перевозчика; марка, модель, госномер тягача и полуприцепа;

полуприцепа; тариф, стоимости перевозки, стоимость дополнительных услуг.

Какие графы заполняет получатель: только графу 24 на трёх страницах. В ней он указывает:

дату получения груза;

время прибытия автомобиля под разгрузку;

разгрузку; время убытия после окончания разгрузки в часах и минутах.

Это основная информация, которую заполняют в ЦМР. При заполнении некоторых полей надо учитывать важные нюансы, поэтому перед заполнением стоит изучить полные правила оформления CMR.

Частые ошибки при заполнении и как их избежать

ЦМР на разных этапах транспортировки заполняют сразу три стороны сделки. Важно, чтобы каждая из сторон заполнила документ CMR внимательно и корректно. Если допустить ошибки, товар могут задержать на таможне.

Вот наиболее распространённые ошибки при заполнении CMR:

неправильно выбран код ТН ВЭД;

указан неверный адрес доставки товара;

не совпадают данные в упаковочном листе и CMR;

упаковочном листе и CMR; не прописана фактическая дата и время погрузки.

Возможно и другие ошибки: от неточности в заполнении данных отправителя до отсутствия штампов перевозчика в документе. Любой из этих недочётов может привести к задержке на таможне и срыву сроков поставки. Поэтому необходимо заранее изучить все требования или обратиться к профессионалам, чтобы сразу оформить всё правильно.