Международная транспортная накладная CMR

Предприниматели, которые ведут бизнес с другими странами, знают: ВЭД сопровождается большим количеством документов. Один из них — транспортная накладная CMR.
В этой статье расскажем, что такое CMR, кто и когда должен её заполнять, где взять бланк и как правильно внести в него информацию. Также дадим образец заполнения CMR и расскажем о частых ошибках при её заполнения.
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Что такое CMR?
CMR — международная транспортная накладная. Расшифровка CMR — Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route. В переводе на русский язык аббревиатура расшифровывается так: «Конвенция о договоре международной перевозки грузов автомобильным транспортом». На русском языке накладную называют ЦМР.
Требования конвенции предполагают, что договор перевозки груза между странами должен быть подтверждён транспортной накладной ЦМР. То есть, CMR — документ, подтверждающий соблюдение договора об автомобильной перевозке грузов согласно конвенции.
В случае возникновения споров при перевозке по международной транспортной накладной, в первую очередь будут учитываться требования конвенции.
В каких случаях нужно заполнять CMR?
CMR заполняют при грузоперевозке между разными странами, если хотя бы одна из этих стран — участник конвенции. Пример: при транспортировке товара из России в Грузию необходимо заполнить ЦМР, так как Россия — участник конвенции.
Автомобильной перевозкой по КДПГ считается грузоперевозка с использованием:
- автомобиля;
- прицепа;
- полуприцепа;
- тягача.
CMR заполняют при любой возмездной транспортировке грузов. Есть 3 ситуации, в которых международная транспортная накладная не нужна.
- Перевозка покойных людей.
- Перевозка мебели и других предметов обстановки при переезде из одной страны в другую.
- Перевозка почтовых грузов, которую регулируют международные почтовые конвенции.
Кто должен заполнять CMR?
Международную товарно-транспортную накладную заполняют на всех основных этапах пути груза. ЦМР печатают, как минимум, в трёх экземплярах: один предназначен для отправителя, другой - для получателю, а третий - для экспедитора, который сопровождает груз.
Обычно накладную заполняют три человека:
- отправитель;
- экспедитор;
- получатель.
Бывает, что груз везут несколько перевозчиков: на одном участке пути товар везёт один перевозчик, на втором — другой, на третьем — третий. В этом случае каждый из них вписывает в накладную свои данные, характеристики и номера транспорта, оговорки о состоянии груза.
Важно: для таможенных операций надо предоставить минимум 3 экземпляра накладной. Они должны быть заверены подписями и печатями отправителя, а также подписью экспедитора.
Важно: CMR не считается первичным документов для бухгалтерского учёта.
Где взять бланк?
Форма CMR приложена к Инструкции о порядке её оформления. Найти её можно в Письме ФТС России от 02.05.2012 N 04-30/22006 «О направлении информации».
Скачать шаблон международной товарно-транспортной накладной можно онлайн в формате Word.
Правила заполнения CMR
Порядок заполнения ЦМР прописан в инструкции. Отдельный порядок прописан для:
- отправителя груза;
- экспедитора;
- получателя груза.
Какие графы заполняет отправитель: 1 - 15, 21, 22. В этих полях он указывает максимально полную информацию о доставке:
- данные отправителя и получателя;
- место доставки и принятия груза;
- перечень прилагаемых документов;
- класс и подкласс опасных грузов по ДОПОГ;
- количество мест груза;
- вид упаковки груза;
- наименование груза;
- код товара;
- вес-брутто и объём в кубических метрах;
- указания о таможне, в которой будут проходить таможенные операции;
- госномер полуприцепа и контейнера;
- условия оплаты товара;
- место заполнения ЦМР;
- фактическое время и дата прибытия под погрузку и убытие из-под погрузки.
Какие графы документа заполняет перевозчик: 16,17,18, 23, 26. При необходимости он заполняет графы 19, 27, 28, 29.
В этих полях указывают:
- реквизиты перевозчика;
- реквизиты последующего перевозчика (если перевозчиков несколько);
- оговорки о состоянии груза и его внешнем виде;
- дату и номер путевого листа, фамилии водителей, наименование и штамп организации перевозчика;
- марка, модель, госномер тягача и полуприцепа;
- тариф, стоимости перевозки, стоимость дополнительных услуг.
Какие графы заполняет получатель: только графу 24 на трёх страницах. В ней он указывает:
- дату получения груза;
- время прибытия автомобиля под разгрузку;
- время убытия после окончания разгрузки в часах и минутах.
Это основная информация, которую заполняют в ЦМР. При заполнении некоторых полей надо учитывать важные нюансы, поэтому перед заполнением стоит изучить полные правила оформления CMR.
Частые ошибки при заполнении и как их избежать
ЦМР на разных этапах транспортировки заполняют сразу три стороны сделки. Важно, чтобы каждая из сторон заполнила документ CMR внимательно и корректно. Если допустить ошибки, товар могут задержать на таможне.
Вот наиболее распространённые ошибки при заполнении CMR:
- неправильно выбран код ТН ВЭД;
- указан неверный адрес доставки товара;
- не совпадают данные в упаковочном листе и CMR;
- не прописана фактическая дата и время погрузки.
Возможно и другие ошибки: от неточности в заполнении данных отправителя до отсутствия штампов перевозчика в документе. Любой из этих недочётов может привести к задержке на таможне и срыву сроков поставки. Поэтому необходимо заранее изучить все требования или обратиться к профессионалам, чтобы сразу оформить всё правильно.
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