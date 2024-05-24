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ВЭД
ВЭД

Международная транспортная накладная CMR

24.05.2024
13 319
13 319

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Предприниматели, которые ведут бизнес с другими странами, знают: ВЭД сопровождается большим количеством документов. Один из них — транспортная накладная CMR. 

В этой статье расскажем, что такое CMR, кто и когда должен её заполнять, где взять бланк и как правильно внести в него информацию. Также дадим образец заполнения CMR и расскажем о частых ошибках при её заполнения. 

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Что такое CMR?

CMR — международная транспортная накладная. Расшифровка CMR — Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route. В переводе на русский язык аббревиатура расшифровывается так: «Конвенция о договоре международной перевозки грузов автомобильным транспортом». На русском языке накладную называют ЦМР. 

Требования конвенции предполагают, что договор перевозки груза между странами должен быть подтверждён транспортной накладной ЦМР. То есть, CMR — документ, подтверждающий соблюдение договора об автомобильной перевозке грузов согласно конвенции. 

В случае возникновения споров при перевозке по международной транспортной накладной, в первую очередь будут учитываться требования конвенции. 

В каких случаях нужно заполнять CMR?

CMR заполняют при грузоперевозке между разными странами, если хотя бы одна из этих стран — участник конвенции. Пример: при транспортировке товара из России в Грузию необходимо заполнить ЦМР, так как Россия — участник конвенции. 

Автомобильной перевозкой по КДПГ считается грузоперевозка с использованием: 

  • автомобиля; 
  • прицепа;
  • полуприцепа;
  • тягача. 

CMR заполняют при любой возмездной транспортировке грузов. Есть 3 ситуации, в которых международная транспортная накладная не нужна.

  1. Перевозка покойных людей. 
  2. Перевозка мебели и других предметов обстановки при переезде из одной страны в другую. 
  3. Перевозка почтовых грузов, которую регулируют международные почтовые конвенции.

Кто должен заполнять CMR?

Международную товарно-транспортную накладную заполняют на всех основных этапах пути груза. ЦМР печатают, как минимум, в трёх экземплярах: один предназначен для отправителя, другой - для получателю, а третий - для экспедитора, который сопровождает груз. 

Обычно накладную заполняют три человека: 

  • отправитель;
  • экспедитор;
  • получатель. 

Бывает, что груз везут несколько перевозчиков: на одном участке пути товар везёт один перевозчик, на втором — другой, на третьем — третий. В этом случае каждый из них вписывает в накладную свои данные, характеристики и номера транспорта, оговорки о состоянии груза. 

Важно: для таможенных операций надо предоставить минимум 3 экземпляра накладной. Они должны быть заверены подписями и печатями отправителя, а также подписью экспедитора. 

Важно: CMR не считается первичным документов для бухгалтерского учёта. 

Где взять бланк? 

Форма CMR приложена к Инструкции о порядке её оформления. Найти её можно в Письме ФТС России от 02.05.2012 N 04-30/22006 «О направлении информации». 

Скачать шаблон международной товарно-транспортной накладной можно онлайн в формате Word.

Правила заполнения CMR

Порядок заполнения ЦМР прописан в инструкции. Отдельный порядок прописан для: 

  • отправителя груза;
  • экспедитора;
  • получателя груза. 

Какие графы заполняет отправитель: 1 - 15, 21, 22. В этих полях он указывает максимально полную информацию о доставке: 

  • данные отправителя и получателя; 
  • место доставки и принятия груза;
  • перечень прилагаемых документов;
  • класс и подкласс опасных грузов по ДОПОГ;
  • количество мест груза;
  • вид упаковки груза;
  • наименование груза;
  • код товара;
  • вес-брутто и объём в кубических метрах;
  • указания о таможне, в которой будут проходить таможенные операции;
  • госномер полуприцепа и контейнера;
  • условия оплаты товара;
  • место заполнения ЦМР;
  • фактическое время и дата прибытия под погрузку и убытие из-под погрузки. 

Какие графы документа заполняет перевозчик: 16,17,18, 23, 26. При необходимости он заполняет графы 19, 27, 28, 29. 

В этих полях указывают: 

  • реквизиты перевозчика;
  • реквизиты последующего перевозчика (если перевозчиков несколько);
  • оговорки о состоянии груза и его внешнем виде;
  • дату и номер путевого листа, фамилии водителей, наименование и штамп организации перевозчика;
  • марка, модель, госномер тягача и полуприцепа;
  • тариф, стоимости перевозки, стоимость дополнительных услуг.

Какие графы заполняет получатель: только графу 24 на трёх страницах. В ней он указывает:

  • дату получения груза;
  • время прибытия автомобиля под разгрузку;
  • время убытия после окончания разгрузки в часах и минутах.

Это основная информация, которую заполняют в ЦМР. При заполнении некоторых полей надо учитывать важные нюансы, поэтому перед заполнением стоит изучить полные правила оформления CMR

Частые ошибки при заполнении и как их избежать 

ЦМР на разных этапах транспортировки заполняют сразу три стороны сделки. Важно, чтобы каждая из сторон заполнила документ CMR внимательно и корректно. Если допустить ошибки, товар могут задержать на таможне. 

Вот наиболее распространённые ошибки при заполнении CMR: 

  • неправильно выбран код ТН ВЭД;
  • указан неверный адрес доставки товара;
  • не совпадают данные в упаковочном листе и CMR;
  • не прописана фактическая дата и время погрузки. 

Возможно и другие ошибки: от неточности в заполнении данных отправителя до отсутствия штампов перевозчика в документе. Любой из этих недочётов может привести к задержке на таможне и срыву сроков поставки. Поэтому необходимо заранее изучить все требования или обратиться к профессионалам, чтобы сразу оформить всё правильно. 

Декларанты Точки помогут с таможенным оформлением. Расскажите специалисту, какой груз нужно растаможить и растаможить, отправьте онлайн первичные документы, а дальше декларант всё сделает за вас: подготовит таможенную декларацию, подберёт код ТН ВЭД и рассчитает сумму таможенных платежей.

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Международная транспортная накладная CMR: что это такое в грузоперевозках, образец заполнения — Банк Точка