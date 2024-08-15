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Как переводить деньги в Турцию из России

При переводе денег зарубежному партнёру могут возникать трудности из-за санкций и ограничений. В статье разбираемся, как рассчитаться с контрагентом из Турции: основные способы в 2025 году, инструкции по переводу и важные нюансы, которые нужно учесть, чтобы деньги дошли до получателя.

15.08.2024
3448
3448

Платежи в Турцию

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Отправляйте платежи за границу

Отправляйте платежи за границу

Платежи в Турцию

Все нужное для ВЭД: бесплатный валютный счёт, подбор логиста, таможенное оформление и другие сервисы.
Подробнее

Отправляйте платежи за границу

Отправляйте платежи за границу

Автор

Банковский перевод

В Точке вы можете отправить в Турцию из России рубли. Для этого с главной страницы интернет-банка зайдите в «Платежи и переводы» — «По реквизитам» — «Рубли за границу» и заполните поля. В них есть подсказки, которые помогут понять, какую информацию нужно указать. 

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В Точке можно отправлять рубли не только в Турцию, но и в другие страны. Проверим документы и подскажем об ошибке в реквизитах, если найдём, и пришлём вам платёж на подпись. А также будем следить за сроками по контракту и предупредим о возможном нарушении, чтобы избежать штрафа.

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Если сумма перевода в Турцию из России более 1 000 000 ₽ в эквиваленте, загрузите документы, на основании которых проводите оплату: например, договор или инвойс. 

Ограничений и лимитов на платежи в Турцию из России в Точке нет. 

Комиссия за такой перевод будет одна за валютный контроль, так как это перевод в другую страну. Размер зависит от выбранного тарифа: на «Начале» — 0,15%, на «Развитии» — 0,12%, а на «Корпоративном» — 0,1%. Минимальная сумма комиссии за валютный контроль — 300 рублей, а максимальная — 9 500 рублей. 

В Точке эксперты валютного контроля следят за сроками по контрактам и напоминают, когда нужно сдать документы, или предупреждают о возможных нарушениях, чтобы защитить вас от штрафов.

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Электронные кошельки

В Турции работают PayPal, WebMoney, PAYEER, TransferWise. Но в России пополнить электронный кошелёк проблематично: завышенный курс и высокие комиссии. 

В 2023 году для россиян появилась возможность отправлять переводы в Турцию через приложение Letim. Это электронный кошелёк, с помощью которого можно оплачивать товары в Турции и услуги для компании, а также снимать деньги в банкомате. 

Перевести деньги с российской карты на турецкое приложение Letim можно через Систему быстрых платежей (СБП). Также через СБП можно вернуть их обратно на свой счёт в российском банке. 

Для пополнения кошелька есть ограничения: если зарегистрироваться в приложении без дополнительного подтверждения личности, зачислить можно не больше 9 776 рублей или 2 750 турецких лир, после верификации лимит увеличится до 888 344 рублей или 250 000 турецких лир. Есть комиссии на пополнение электронного кошелька, обратный перевод на российскую карту и снятие наличных. Также нужно обращать внимание на обменный курс: он отличается от биржевого курса или курса в турецких обменниках. 


Вопросы по теме

Какие документы нужны для перевода денег?

Если перевод из России в Турцию меньше 1 000 000 ₽, прикреплять документы необязательно, достаточно кода вида операции. 

Если сумма перевода равна или более 1 000 000 ₽ в эквиваленте, нужно будет прикрепить подтверждающие документы, на основании которых отправляете деньги: например, договор, счёт, спецификация и другие.

Ведите ВЭД, а Точка поможет на каждом этапе:

  • Подскажем, как составить документы, или сделаем это за вас. 
  • Убедимся, что нет нарушений по валютным контрактам. 
  • Сделаем таможенную декларацию под ключ. 
  • Ответим на вопросы по платежам и изменениям в валютном законодательстве. 
  • Переведём платежи в рублях и валюте.

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Что делать, если деньги не дошли до получателя?

Деньги могут не дойти до получателя, если они «застряли» по пути в банке-посреднике. Или банк получателя по каким-то причинам не зачисляет их на счёт, например, потому что указаны некорректные реквизиты. Если от банка получателя придёт запрос по данным, мы отправим вам уточнение по платежу. 

Если платёж долго не доходит до получателя, мы можем отправить запрос, чтобы выяснить ситуацию. Это бесплатно для рублёвых платежей в пользу нерезидента.

Чтобы деньги точно дошли до получателя, рекомендуем: 

  1. Заранее уточнить у контрагента, что его банк сможет принять рубли из России, и от конкретного банка.
  2. Проверить перед отправкой, все ли данные в платеже указаны без ошибок.

Можно ли отменить перевод и вернуть деньги?

Перевод в Турцию можно отменить в интернет-банке: на главной странице найдите в истории платежей нужный перевод и нажмите на него. Дальше могут быть 2 варианта действий:

  1. Если у платежа указан статус «В процессе», нажмите кнопку «Отменить».
  2. Если платёж уже обработали специалисты, напишите в чат.

Пока платёж не ушёл из банка, специалисты смогут отменить его самостоятельно. Если платёж ушёл, нужно будет написать заявление на отзыв платежа.

Сколько времени занимает перевод денег?

Перевод в Турцию идёт в течение 1 рабочего дня. Время может увеличиться в зависимости от цепочки банков-корреспондентов, но, как правило, не занимает больше 10 рабочих дней.

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Как переводить деньги в Турцию из России — Банк Точка