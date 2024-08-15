Как переводить деньги в Турцию из России

Банковский перевод

В Точке вы можете отправить в Турцию из России рубли. Для этого с главной страницы интернет-банка зайдите в «Платежи и переводы» — «По реквизитам» — «Рубли за границу» и заполните поля. В них есть подсказки, которые помогут понять, какую информацию нужно указать.

В Точке можно отправлять рубли не только в Турцию, но и в другие страны. Проверим документы и подскажем об ошибке в реквизитах, если найдём, и пришлём вам платёж на подпись. А также будем следить за сроками по контракту и предупредим о возможном нарушении, чтобы избежать штрафа. Подробнее

Если сумма перевода в Турцию из России более 1 000 000 ₽ в эквиваленте, загрузите документы, на основании которых проводите оплату: например, договор или инвойс.

Ограничений и лимитов на платежи в Турцию из России в Точке нет.

Комиссия за такой перевод будет одна — за валютный контроль, так как это перевод в другую страну. Размер зависит от выбранного тарифа: на «Начале» — 0,15%, на «Развитии» — 0,12%, а на «Корпоративном» — 0,1%. Минимальная сумма комиссии за валютный контроль — 300 рублей, а максимальная — 9 500 рублей.

В Точке эксперты валютного контроля следят за сроками по контрактам и напоминают, когда нужно сдать документы, или предупреждают о возможных нарушениях, чтобы защитить вас от штрафов. Подробнее

Электронные кошельки

В Турции работают PayPal, WebMoney, PAYEER, TransferWise. Но в России пополнить электронный кошелёк проблематично: завышенный курс и высокие комиссии.

В 2023 году для россиян появилась возможность отправлять переводы в Турцию через приложение Letim. Это электронный кошелёк, с помощью которого можно оплачивать товары в Турции и услуги для компании, а также снимать деньги в банкомате.

Перевести деньги с российской карты на турецкое приложение Letim можно через Систему быстрых платежей (СБП). Также через СБП можно вернуть их обратно на свой счёт в российском банке.

Для пополнения кошелька есть ограничения: если зарегистрироваться в приложении без дополнительного подтверждения личности, зачислить можно не больше 9 776 рублей или 2 750 турецких лир, после верификации лимит увеличится до 888 344 рублей или 250 000 турецких лир. Есть комиссии на пополнение электронного кошелька, обратный перевод на российскую карту и снятие наличных. Также нужно обращать внимание на обменный курс: он отличается от биржевого курса или курса в турецких обменниках.



