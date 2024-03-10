Эксперт по работе с ВЭД в Точка Банке

Любые расчёты с гражданами других стран — это валютные операции. Даже если платёж совершён в рублях.

Чтобы провести такие платежи, нужно знать коды видов валютных операций. Точка расскажет, что это за коды, для чего они нужны и какие из них самые распространённые.

Что такое коды видов валютных операций

Каждый международный платёж в бизнесе проходит в банке валютный контроль. Проще говоря, специалисты банка проверяют документы и убеждаются, что сделка законна.

Чтобы банковская проверка проходила быстрее, нужен код вида валютной операции. Коротко его называют «КВО». Это 5 цифр, которые шифруют информацию о назначении платежа: от кого, кому и за что отправлены деньги.

Если платёж в иностранной валюте, то банк сам определяет КВО на основании предоставленных документов. Если платёж по сделке до 1 млн рублей, тогда клиент сам предоставляет код банку.

Главное, что шифруется в КВО:

статусы сторон операции: резидент или нерезидент;

назначение платежа: предоплата, оплата товаров или услуг, перевод на свой счёт, перевод зарплаты и т.д.

ПРИМЕР Предприниматель из России заказывает в Казахстане партию чехлов для телефонов. Контрагент работает по предоплате, поэтому ИП в платёжном поручении пишет КВО 11 100 — предоплата от резидента нерезиденту за товар, который ввозят в Россию.

Если бы контрагент работал на условиях отсрочки, подошёл бы КВО 11 200 — расчёты резидента при предоставлении отсрочки от нерезидента за товар, который ввозят в Россию.



Как выбрать КВО

Чтобы выбрать верный КВО, выполните три действия:

1. Откройте «Перечень кодов видов операций» и выберите подходящую группу кода. Например, группа 10 подходит для расчётов между резидентами и нерезидентами по сделкам, связанным с вывозом товаров из России.

2. Выберите подходящую операцию. Представим, что резидент возвращает ошибочно перечисленную сумму нерезиденту. В этом случае он использует код 800 из группы 10.

3. Составьте 5-значный код, соединив код из группы и код содержания операции. В случае с возвратом излишне перечисленных средств от резидента нерезиденту надо указать группу кода — 10, содержание операции — 800. Вместе — 10800.

Где писать код в платёжном поручении

Для валютных операций в рублях используют стандартные платёжные поручения — такие же, как и для переводов внутри России.

Код прописывают в графе «Назначение платежа». Валютную операцию помечают символом VO и указывают её код, заключённый в фигурные скобки {}.

Важно: код вида операции всегда указывают в самом начале назначения платежа.

Например, КВО по предоплате от резидента нерезиденту за товар, ввозимый в Россию, прописывают в «Назначении платежа» так: {VO10100}. Затем указывают, за что именно оплата и на основании каких документов. Готово!

Когда нужно указывать код вида валютной операции

КВО относится к валютным операциям — как рублёвым, так и валютным. То есть если предприниматель из России отправляет контрагенту из Китая оплату партии в рублях. Или, наоборот, китайский предприниматель переводит российскому поставщику предоплату в рублях.

Важно: КВО касается только внешнеторговых сделок. Соответственно, он нужен в сделках, в которых:

резидент отправляет платёж нерезиденту;

нерезидент отправляет платёж резиденту;

резидент переводит деньги на свои банковские счета в банке-нерезиденте.

Какие коды валютных операций самые распространённые

Самые распространённые сделки при ведении внешнеэкономической деятельности:

перевод предоплаты за товары и услуги;

выплаты нерезидентам. Например, выплата зарплаты нерезидентам;

переводы между своими счетами.

Перечислим КВО этих платежей.