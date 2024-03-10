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Коды видов валютных операций

КВО нужны тем, кто совершает валютные операции. Без них платежи не пройдут. 

20.06.2025
20 106
20 106

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Отправляйте платежи за границу

Отправляйте платежи за границу

Ведите международный бизнес с Точка Банк

Всё нужное для ВЭД: подбор логиста, таможенное оформление и другие сервисы
Подробнее

Отправляйте платежи за границу

Отправляйте платежи за границу

Автор

Любые расчёты с гражданами других стран — это валютные операции. Даже если платёж совершён в рублях.

Чтобы провести такие платежи, нужно знать коды видов валютных операций. Точка расскажет, что это за коды, для чего они нужны и какие из них самые распространённые.

Платежи за границу легко проводить через Точку. У нас нет минимальной суммы перевода, а на валютный контроль уходит всего 30 минут. 

У всех клиентов есть личный валютный помощник, который поможет создать платёж, проверит контракт с контрагентом и подскажет, если что-то нужно поправить.

Что такое коды видов валютных операций

Каждый международный платёж в бизнесе проходит в банке валютный контроль. Проще говоря, специалисты банка проверяют документы и убеждаются, что сделка законна.

Чтобы банковская проверка проходила быстрее, нужен код вида валютной операции. Коротко его называют «КВО». Это 5 цифр, которые шифруют информацию о назначении платежа: от кого, кому и за что отправлены деньги. 

Если платёж в иностранной валюте, то банк сам определяет КВО на основании предоставленных документов. Если платёж по сделке до 1 млн рублей, тогда клиент сам предоставляет код банку.

Главное, что шифруется в КВО: 

  • статусы сторон операции: резидент или нерезидент;
  • назначение платежа: предоплата, оплата товаров или услуг, перевод на свой счёт, перевод зарплаты и т.д.
ПРИМЕР
Предприниматель из России заказывает в Казахстане партию чехлов для телефонов. Контрагент работает по предоплате, поэтому ИП в платёжном поручении пишет КВО 11 100 — предоплата от резидента нерезиденту за товар, который ввозят в Россию.

Если бы контрагент работал на условиях отсрочки, подошёл бы КВО 11 200 — расчёты резидента при предоставлении отсрочки от нерезидента за товар, который ввозят в Россию.

Как выбрать КВО

Чтобы выбрать верный КВО, выполните  три действия:

1. Откройте «Перечень кодов видов операций» и выберите подходящую группу кода. Например, группа 10 подходит для расчётов между резидентами и нерезидентами по сделкам, связанным с вывозом товаров из России. 

2. Выберите подходящую операцию. Представим, что резидент возвращает ошибочно перечисленную сумму нерезиденту. В этом случае он использует код 800 из группы 10. 

3. Составьте 5-значный код, соединив код из группы и код содержания операции. В случае с возвратом излишне перечисленных средств от резидента нерезиденту надо указать группу кода — 10, содержание операции — 800. Вместе — 10800.

Где писать код в платёжном поручении

Для валютных операций в рублях используют стандартные платёжные поручения — такие же, как и для переводов внутри России. 

Код прописывают в графе «Назначение платежа». Валютную операцию помечают символом VO и указывают её код, заключённый в фигурные скобки {}.

Важно: код вида операции всегда указывают в самом начале назначения платежа. 

Например, КВО по предоплате от резидента нерезиденту за товар, ввозимый в Россию, прописывают в «Назначении платежа» так: {VO10100}. Затем указывают, за что именно оплата и на основании каких документов. Готово!

Когда нужно указывать код вида валютной операции 

КВО относится к валютным операциям — как рублёвым, так и валютным. То есть если предприниматель из России отправляет контрагенту из Китая оплату партии в рублях. Или, наоборот, китайский предприниматель переводит российскому поставщику предоплату в рублях. 

Важно: КВО касается только внешнеторговых сделок. Соответственно, он нужен в сделках, в которых: 

  • резидент отправляет платёж нерезиденту;
  • нерезидент отправляет платёж резиденту; 
  • резидент переводит деньги на свои банковские счета в банке-нерезиденте.

Какие коды валютных операций самые распространённые 

Самые распространённые сделки при ведении внешнеэкономической деятельности:

  • перевод предоплаты за товары и услуги;
  • выплаты нерезидентам. Например, выплата зарплаты нерезидентам; 
  • переводы между своими счетами. 
Переводите деньги за границу с Точкой
В Точке у каждого клиента есть валютный помощник. Он проверяет платежи и при необходимости помогает выбрать правильный КВО.

Перечислим КВО этих платежей. 

10100Перевод предоплаты от нерезидента резиденту за товар, вывозимый из России
10200
Расчёты нерезидента при предоставлении отсрочки платежа от резидента за товар, вывозимый из России
11100
Перевод предоплаты от резидента нерезиденту за товар, ввозимый в Россию
12060
Расчёт резидента с нерезидентом за товар, проданный за границей РФ
13010
Платёж от нерезидента резиденту за товар, проданный на территории РФ
20100
Предоплата от нерезидента резиденту за услуги и работы
20200
Оплата от нерезидента резиденту за выполненные услуги или работы
21100
Предоплата от резидента нерезиденту за услуги или работы
21200
Оплата от резидента нерезиденту за услуги или работы
61135
Перевод резидента на свои счета в банке-нерезиденте
70050
Выплата зарплаты от нерезидента резиденту
70060
Выплата зарплаты от резидента нерезиденту

Вопросы по теме

Что такое код валютной операции?

Код валютной операции — это идентификатор, состоящий из 5 цифр. В нём зашифрована информация о валютной операции: от кого платёж, кому и за что отправлены деньги. 

Где можно найти код валютной операции?

Актуальные коды валютных операций есть в Перечне кодов видов операций. А в Точке выбрать правильный КВО помогает личный валютный помощник. 

Какой код валютной операции использовать для международных переводов?

Всё зависит от того, за что осуществляется оплата: товар, услугу, заём и так далее. Нужный код нужно выбрать в Перечне кодов видов операций.

Как коды валютных операций влияют на налогообложение?

Никак. КВО — это просто 5 цифр, которые кодируют операцию.

Могут ли коды валютных операций изменяться?

Да, коды валютных операций могут изменяться в зависимости от обновлений в законодательстве. Актуальные можно посмотреть в Перечне кодов видов операций.

Какой код вида валютной операции используется для постоплаты за товар?

Если нерезидент платит резиденту, то для постоплаты за товар используют код вида валютной операции 10200. Если, наоборот, резидент платит нерезиденту, то используют код 11200.

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Отправляйте платежи за границу

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