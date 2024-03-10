Любые расчёты с гражданами других стран — это валютные операции. Даже если платёж совершён в рублях.
Чтобы провести такие платежи, нужно знать коды видов валютных операций. Точка расскажет, что это за коды, для чего они нужны и какие из них самые распространённые.
У всех клиентов есть личный валютный помощник, который поможет создать платёж, проверит контракт с контрагентом и подскажет, если что-то нужно поправить.
Что такое коды видов валютных операций
Каждый международный платёж в бизнесе проходит в банке валютный контроль. Проще говоря, специалисты банка проверяют документы и убеждаются, что сделка законна.
Чтобы банковская проверка проходила быстрее, нужен код вида валютной операции. Коротко его называют «КВО». Это 5 цифр, которые шифруют информацию о назначении платежа: от кого, кому и за что отправлены деньги.
Если платёж в иностранной валюте, то банк сам определяет КВО на основании предоставленных документов. Если платёж по сделке до 1 млн рублей, тогда клиент сам предоставляет код банку.
Главное, что шифруется в КВО:
- статусы сторон операции: резидент или нерезидент;
- назначение платежа: предоплата, оплата товаров или услуг, перевод на свой счёт, перевод зарплаты и т.д.
Если бы контрагент работал на условиях отсрочки, подошёл бы КВО 11 200 — расчёты резидента при предоставлении отсрочки от нерезидента за товар, который ввозят в Россию.
Как выбрать КВО
Чтобы выбрать верный КВО, выполните три действия:
1. Откройте «Перечень кодов видов операций» и выберите подходящую группу кода. Например, группа 10 подходит для расчётов между резидентами и нерезидентами по сделкам, связанным с вывозом товаров из России.
2. Выберите подходящую операцию. Представим, что резидент возвращает ошибочно перечисленную сумму нерезиденту. В этом случае он использует код 800 из группы 10.
3. Составьте 5-значный код, соединив код из группы и код содержания операции. В случае с возвратом излишне перечисленных средств от резидента нерезиденту надо указать группу кода — 10, содержание операции — 800. Вместе — 10800.
Где писать код в платёжном поручении
Для валютных операций в рублях используют стандартные платёжные поручения — такие же, как и для переводов внутри России.
Код прописывают в графе «Назначение платежа». Валютную операцию помечают символом VO и указывают её код, заключённый в фигурные скобки {}.
Важно: код вида операции всегда указывают в самом начале назначения платежа.
Например, КВО по предоплате от резидента нерезиденту за товар, ввозимый в Россию, прописывают в «Назначении платежа» так: {VO10100}. Затем указывают, за что именно оплата и на основании каких документов. Готово!
Когда нужно указывать код вида валютной операции
КВО относится к валютным операциям — как рублёвым, так и валютным. То есть если предприниматель из России отправляет контрагенту из Китая оплату партии в рублях. Или, наоборот, китайский предприниматель переводит российскому поставщику предоплату в рублях.
Важно: КВО касается только внешнеторговых сделок. Соответственно, он нужен в сделках, в которых:
- резидент отправляет платёж нерезиденту;
- нерезидент отправляет платёж резиденту;
- резидент переводит деньги на свои банковские счета в банке-нерезиденте.
Какие коды валютных операций самые распространённые
Самые распространённые сделки при ведении внешнеэкономической деятельности:
- перевод предоплаты за товары и услуги;
- выплаты нерезидентам. Например, выплата зарплаты нерезидентам;
- переводы между своими счетами.
В Точке у каждого клиента есть валютный помощник. Он проверяет платежи и при необходимости помогает выбрать правильный КВО.
Перечислим КВО этих платежей.
|10100
|Перевод предоплаты от нерезидента резиденту за товар, вывозимый из России
|10200
|Расчёты нерезидента при предоставлении отсрочки платежа от резидента за товар, вывозимый из России
|11100
|Перевод предоплаты от резидента нерезиденту за товар, ввозимый в Россию
|12060
|Расчёт резидента с нерезидентом за товар, проданный за границей РФ
|13010
|Платёж от нерезидента резиденту за товар, проданный на территории РФ
|20100
|Предоплата от нерезидента резиденту за услуги и работы
|20200
|Оплата от нерезидента резиденту за выполненные услуги или работы
|21100
|Предоплата от резидента нерезиденту за услуги или работы
|21200
|Оплата от резидента нерезиденту за услуги или работы
|61135
|Перевод резидента на свои счета в банке-нерезиденте
|70050
|Выплата зарплаты от нерезидента резиденту
|70060
|Выплата зарплаты от резидента нерезиденту