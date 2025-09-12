Тренды и популярные товары из Китая для продажи в 2026 году

Где искать тренды
Чтобы вовремя замечать перспективные товары, предпринимателю нужно смотреть туда, где тренд только зарождается. Жизненный цикл тренда выглядит так:
- О товаре начинают говорить в соцсетях и медиа.
- Одновременно с этим он появляется у китайских оптовых поставщиков и захватывает розничные площадки.
- Товар начинают заказывать российские предприниматели, и он попадает на маркетплейсы. Если начинать закупку только на этом этапе, маржа будет низкой, а конкуренция высокой.
Вот несколько вариантов, где можно искать тренды на первом этапе цикла:
- Видеоплатформы и соцсети с пользовательским контентом. Здесь тренды рождаются и набирают первую вовлечённость. Например, Douyin — китайский аналог TikTok, Xiaohongshu — соцсеть и маркетплейс в одном лице, Weibo — микроблоги и горячие темы. Именно в этих сервисах первыми появляются вирусные товары и формируются новые потребности аудитории.
- Мини‑программы и встроенные аналитические инструменты экосистем. Например, WeChat Index и Weibo Index. Они позволяют не просто видеть отдельные посты, а измерять динамику интереса к категории: насколько быстро растёт спрос, в каких регионах тема популярнее и какие смежные запросы тоже набирают обороты.
- Оптовые маркетплейсы. Например, 1688 и Taobao. На этих площадках тренд уже переходит из стадии «интересно» в стадию «можно закупать»: появляются первые поставщики, фабрики начинают массово производить товар, формируются оптовые цены.
- Инструменты аналитики поставщиков и расширения для маркетплейсов. Например, плагины Dianleida и внутренние рейтинги площадок. Они помогают быстро оценить объёмы продаж, динамику позиций и уровень конкуренции, чтобы понять, стоит ли заходить в категорию.
- Каналы блогеров и лидеров мнений. Например, аккаунты инфлюенсеров в Douyin, Xiaohongshu и Weibo. Часто именно через них запускается первая волна спроса: если несколько популярных авторов почти одновременно показывают один и тот же товар, это сильный сигнал о зарождающемся тренде.
- Сервисы аналитики российских маркетплейсов. Например, MPSTATS, Маяк, Moneyplace. Они нужны не столько для поиска тренда в Китае, сколько для проверки: если товар уже массово продаётся на Wildberries или Ozon, окно для выгодной закупки, скорее всего, закрыто.
Главное правило: тренд нужно ловить на пересечении нескольких источников. Один вирусный ролик ещё не тренд. А вот когда один и тот же товар встречается в рекомендациях Douyin, поднимается в WeChat Index, появляется у нескольких фабрик на 1688, это и есть тот самый момент, когда можно успеть зайти в нишу раньше конкурентов.
Китайские маркетплейсы
1688 — внутренний китайский маркетплейс, на котором торгуют фабрики и крупные оптовики. Здесь самые низкие цены, но почти весь интерфейс на китайском, а многие продавцы не готовы работать с зарубежными клиентами напрямую. Вот основные особенности платформы.
Оптовые цены и ориентация на внутренний рынок
1688 — это B2B‑площадка для китайских покупателей: здесь торгуют фабрики и крупные оптовики, а цены заметно ниже, чем на Alibaba или в рознице. Для предпринимателя это шанс закупать напрямую у производителя с минимальной наценкой. Но многие продавцы не работают с зарубежными клиентами напрямую: нет английского интерфейса, международных отгрузок, привычных способов оплаты.
На 1688 есть два типа продавцов: фабрики и трейдеры. На площадке легко встретить и прямые производства, и перекупщиков. Фабрики дают более низкую цену и готовы на кастомизацию под ваш бренд, но чаще требуют заказа больших партий и дольше согласовывают условия. Трейдеры быстрее отгружают мелкие партии, могут предложить упаковку и документы под ключ, но добавляют свою наценку.
Зависимость от китайского языка и необходимость посредников
Почти весь интерфейс, карточки товаров, переписка и документы — на китайском. Даже поиск работает лучше по китайским ключевым словам, а не по переводу. Для большинства российских предпринимателей самый рабочий вариант — использовать посредника или агента: он помогает с поиском, проверкой образцов, согласованием условий, оплатой через Alipay или WeChat Pay и организацией доставки из Китая.
Встроенные метрики для оценки спроса и надёжности
В карточке товара и профиля продавца есть данные, которые помогают отличать реальный тренд от разовой вспышки: объём сделок, процент повторных покупок, рейтинг и разбивка по параметрам: качество, сроки, решение споров. Если товар стабильно растёт по объёму сделок и встречается более чем у пяти разных фабрик — это признак подтверждённого спроса внутри Китая.
Поиск по фото и гибкие фильтры
Один из самых эффективных способов найти товар на 1688 — поиск по фото. Загрузите скриншот из Douyin, Xiaohongshu или Wildberries, и система покажет точные совпадения и аналоги.
Строгие правила работы с документами и предоплатой
На 1688 распространена схема «сначала оплата — потом производство и отгрузка». Документы — инвойс, упаковочный лист, экспортную декларацию — часто готовят под требования конкретного посредника.
Taobao
Taobao — крупнейший розничный маркетплейс Китая в экосистеме Alibaba Group. Он ориентирован на внутреннего потребителя. Миллионы продавцов предлагают огромный ассортимент товаров по низким ценам, а популярность отдельных позиций отражает реальные потребительские тренды в КНР. Вот основные особенности платформы.
Розничная площадка с внутренними ценами и огромным ассортиментом
Taobao ориентирован на китайского покупателя. Поэтому здесь часто встречаются товары по минимальным ценам без экспортной наценки, а выбор намного шире, чем на международных площадках. Для предпринимателя это источник недорогих позиций для тестовых партий, а также витрина трендов: по рейтингам, отзывам с фото и динамике скидок можно понять, что реально пользуется спросом у локальной аудитории.
Инструменты для оценки товара и продавца
На Taobao хорошо проработаны механизмы доверия: подробные отзывы с реальными фото и видео, рейтинги продавцов, система защиты сделок — деньги удерживаются до подтверждения получения — и встроенный чат AliWangWang для уточнения деталей и торга.
Есть формат Taobao Live — прямые эфиры с демонстрацией товара и промокодами. Если какой‑то продукт активно продвигают в стримах, это хороший сигнал о растущем спросе. Для поиска удобно использовать поиск по фото, фильтры по рейтингу и сортировку по количеству заказов — так проще отбирать позиции, которые уже прошли проверку рынком.
Tmall
Tmall — это премиальный сегмент внутри экосистемы Alibaba. Здесь торгуют крупные бренды и проверенные продавцы, а товары ориентированы на конечного потребителя.
Для импортёра Tmall полезен как индикатор того, какие товары уже стали массовыми и закрепились на внутреннем рынке.
Высокий уровень доверия и контроль качества
На Tmall размещают товары только проверенные продавцы и официальные бренды — платформа жёстко верифицирует документы, сертификаты и права на торговую марку, а за контрафакт грозит блокировка. Для закупщика это плюс: проще убедиться в оригинальности продукции и надёжности поставщика. При этом карточки товаров обычно содержат подробные характеристики, реальные фото, видеообзоры и историю изменений цены — удобно для предварительной оценки ассортимента.
Две площадки под разные задачи
Внутренний Tmall предназначен для локальных продавцов с китайским юрлицом, а Tmall Global — трансграничная площадка для иностранных брендов. Для предпринимателя, который хочет закупать и везти товар в Россию, внутренний Tmall полезен как витрина трендовых и брендовых позиций: по ним можно понять, что реально пользуется спросом у китайских потребителей. Tmall Global интересен, если цель — стать официальным дистрибьютором и продавать в Китае: там работают модели с хранением на бондовых складах и доставкой после заказа. А ещё есть готовые логистические решения от Cainiao.
Специфика работы с поставщиками и оплатой
Даже если вы просто ищете товар и планируете выкуп через посредника, интерфейс и общение с продавцами будут преимущественно на китайском, а для прямых оплат часто нужен Alipay. Кроме того, многие продавцы ориентированы на розницу и не готовы обсуждать оптовые условия, поэтому на практике выгоднее использовать посредников, которые берут на себя переговоры, проверку товара и логистику.
Как искать в Китае товары для перепродажи:
- Ищите товары из Китая в режиме «Инкогнито». Так алгоритмы 1688 и других площадок не будут подстраивать выдачу под ваши прошлые запросы — вы увидите новые тренды и товары.
- Следите за трендами других азиатских рынков. Китай активно перенимает удачные идеи из Японии, Кореи, Вьетнама. Если товар выстрелил в одной из этих стран, с большой вероятностью скоро он появится и на китайских площадках.
- Изучайте рекомендации, каталоги и подборки новинок на площадках. В этих разделах часто показывают то, что сейчас набирает популярность. Для просмотра не нужен китайский номер — достаточно автоперевода страницы в браузере.
- Сохраняйте товары с главной страницы и проверяйте их в аналитике. Нашли перспективную позицию — сразу прогоняйте её через MPSTATS, Маяк или Moneyplace. Так вы поймёте, насколько ниша перегрета на российских маркетплейсах и есть ли смысл в неё заходить.
- Отмечайте повторяющиеся позиции. Если один и тот же товар встречается у 3–5 разных поставщиков или мелькает в нескольких подборках — это сигнал, что категория набирает обороты.
- Переводите и анализируйте заголовки через AI‑инструменты. Китайские названия часто содержат профессиональные термины и узкие характеристики. С переводом легче понять позиционирование товара и найти смежные ниши.
- Проверяйте не только сам товар, но и его вариации. Смотрите похожие позиции, фильтры по новинкам и сортировку по объёму сделок — это помогает увидеть не единичный хит, а растущую категорию целиком.
Китайские социальные сети
Xiaohongshu (Little Red Book)
Xiaohongshu — гибрид Pinterest и соцсети, где пользователи делятся обзорами, подборками и личным опытом покупок. Здесь часто зарождаются тренды: люди сами находят товары, тестируют их и делятся впечатлениями
У Xiaohongshu есть встроенный ассистент — 点点 (Дяньдянь). Напишите ему запрос по-русски или по-китайски — он проанализирует сотни постов и выдаст сводку популярных товаров и рекомендаций. Это быстрее, чем листать ленту вручную.
На что обращать внимание:
- Посты с метками «Новинка», «Рекомендация», «Мой опыт».
- Повторяющиеся товары в разных публикациях.
- Обзоры в формате «до и после».
- Товары в разделе «Магазин».
Douyin
Китайский аналог TikTok. Товар, набирающий просмотры здесь, обычно через 2–4 недели появится на Taobao, через месяц — на 1688, а через 3–6 месяцев — на российских маркетплейсах.
В Douyin тренды часто рождаются в формате коротких видео. Стримеры и блогеры показывают товар, тестируют, встраивают прямые ссылки на товары.
Для просмотра контента аккаунт не нужен. Ленту, рекомендации и прямые эфиры можно смотреть без входа.
На что обращать внимание:
- Раздел «Рекомендации», вкладки «Топ-чарт» и «Магазин».
- Посты и хештеги, связанные с новинками.
Платформа микроблогов, на которой тренды обсуждают в новостных темах, подборках и через хештеги. Здесь можно поймать товары, которые уже набрали популярность. Если товар одновременно мелькает в Xiaohongshu, Douyin и горячих темах Weibo — это признак приближающегося пика популярности товара.
В Weibo есть умный поиск с искусственным интеллектом. Он не только показывает темы, но и даёт краткую выжимку, статистику. Платформа отражает настроения аудитории, например процент позитивных и негативных реакций
На что обращать внимание:
- Раздел «Горячий поиск» — в нём собраны самые обсуждаемые темы.
- Посты и хештеги, связанные с новинками.
Блогеры из Китая
Чтобы видеть тренды до того, как они станут массовыми, следите за лидерами мнений на Douyin, Xiaohongshu, Taobao Live. Часто именно их первые обзоры и тесты задают вектор, который затем подхватывает широкая аудитория. Для начала — два популярных в Китае блогера, которые напрямую влияют на тренды.
Даньдань. Настоящее имя Ян Жуньсинь.
Ниша: широкий охват, включая лайфстайл, товары для дома, а также кросс-культурные коллаборации.
О блогере: Даньдань создаёт историю вокруг товара — пробует, комментирует, вовлекает аудиторию. Влияет на тренды не только в Китае, но и за его границами. Например, в 2025 году она провела стрим в Москве в рамках ярмарки «Сделано в России». За несколько часов китайские зрители оформили заказы на российские товары — мёд, берёзовый сок, косметику, муку — на сумму более 1 млрд ₽.
Аудитория: превышает 100 млн человек.
豆豆_Babe. Настоящее имя Доудоу Бебе.
Ниша: косметика, бьюти‑гаджеты, аксессуары, товары для дома с эстетикой.
О блогере: делает упор на вау‑эффект и понятную пользу — показывает товар в быту, делает быстрые сравнения оттенков и текстур, сравнивает дешёвый и дорогой варианты. У Доудоу очень высокая вовлечённость в первые часы после поста — если товар взлетел в её блоге, он почти гарантированно попадёт в подборки и рекомендации.
Аудитория: превышает 15 млн человек.
Аналитические платформы
Аналитическая платформа — инструмент для отслеживания спроса, трендов и динамики продаж на внутреннем китайском рынке. Она собирает данные с маркетплейсов, соцсетей и поисковых систем, чтобы помогать бизнесу находить перспективные товары и оценивать ниши.
Аналитические платформы позволяют сопоставить динамику поисковых запросов, объёмы продаж и вовлечённость в соцсетях, вовремя заметить растущую категорию и вывести товар на российский рынок до того, как его подхватят конкуренты.
WeChat Trends
WeChat Trends — это инструмент внутри WeChat, который показывает популярность ключевых слов среди миллиарда пользователей. По сути, это китайский аналог Google Trends: он анализирует, как часто слово ищут в поиске WeChat, сколько статей и постов с ним появляется, как много раз его публикуют в ленте.
Инструмент показывает динамику интереса к ключевым словам. Благодаря этому можно отследить рост или падение спроса по дням, неделям и месяцам, а также сравнить несколько запросов между собой, чтобы понять, какой из них набирает популярность быстрее. Например, умные часы и фитнес‑браслет.
1688 Dianleida
Задача площадки — взять на себя анализ данных прямо внутри 1688, чтобы было проще ловить тренды и принимать решения. Dianleida показывает рейтинги популярных и набирающих популярность товаров, отслеживает динамику продаж и спроса за разные периоды, позволяет сравнивать цены у разных поставщиков на один и тот же товар.
Чтобы работать было удобнее, установите плагин платформы. Есть бесплатная базовая версия и платная — расширенная.
Как работать с Dianleida:
- Просмотрите рейтинги в Dianleida, чтобы найти категории с ростом.
- Изучите графики продаж конкретных товаров, ищите стабильный восходящий тренд.
- Проверьте, сколько магазинов одновременно запустили похожие новинки. Если их много, это сигнал, что категория действительно набирает популярность.