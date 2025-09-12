Тренды и популярные товары из Китая для продажи в 2026 году

Коротко 1. Изучите соцсети и маркетплейсы. Просмотрите Douyin, Xiaohongshu, Weibo: отметьте товары, которые продвигают блогеры и становятся вирусными. Изучите разделы «Рекомендованное» и «Популярное» на маркетплейсах. 2. Выделите 3–5 перспективных категорий товаров. Проверьте динамику интереса через WeChat Index, Weibo Index и оцените реальные продажи по метрикам площадок: объём сделок, повторные покупки. 3. Выберите товары. Составьте рейтинг по продажам, выручке и частоте запросов; выделите 20–25 позиций. Для каждой зафиксируйте габариты и вес, MOQ, возможность кастомизации, типичные дефекты. 4. Сверьте результаты аналитики с российским рынком. Проверьте динамику спроса товаров на MPSTATS, Маяке или Moneyplace. 5. Выберите поставщика и закупите пробную партию. Например, через сервис «Закупки из Китая» от Точка Банка. Чтобы успеть зайти в нишу с высокой маржой, тренд нужно искать в китайских соцсетях, медиа и торговых платформах.

Где искать тренды

Чтобы вовремя замечать перспективные товары, предпринимателю нужно смотреть туда, где тренд только зарождается. Жизненный цикл тренда выглядит так:

О товаре начинают говорить в соцсетях и медиа. Одновременно с этим он появляется у китайских оптовых поставщиков и захватывает розничные площадки. Товар начинают заказывать российские предприниматели, и он попадает на маркетплейсы. Если начинать закупку только на этом этапе, маржа будет низкой, а конкуренция высокой.

Вот несколько вариантов, где можно искать тренды на первом этапе цикла:

Видеоплатформы и соцсети с пользовательским контентом . Здесь тренды рождаются и набирают первую вовлечённость. Например, Douyin — китайский аналог TikTok, Xiaohongshu — соцсеть и маркетплейс в одном лице, Weibo — микроблоги и горячие темы. Именно в этих сервисах первыми появляются вирусные товары и формируются новые потребности аудитории.

Мини‑программы и встроенные аналитические инструменты экосистем . Например, WeChat Index и Weibo Index. Они позволяют не просто видеть отдельные посты, а измерять динамику интереса к категории: насколько быстро растёт спрос, в каких регионах тема популярнее и какие смежные запросы тоже набирают обороты.

Оптовые маркетплейсы . Например, 1688 и Taobao. На этих площадках тренд уже переходит из стадии «интересно» в стадию «можно закупать»: появляются первые поставщики, фабрики начинают массово производить товар, формируются оптовые цены.

Инструменты аналитики поставщиков и расширения для маркетплейсов . Например, плагины Dianleida и внутренние рейтинги площадок. Они помогают быстро оценить объёмы продаж, динамику позиций и уровень конкуренции, чтобы понять, стоит ли заходить в категорию.

Каналы блогеров и лидеров мнений . Например, аккаунты инфлюенсеров в Douyin, Xiaohongshu и Weibo. Часто именно через них запускается первая волна спроса: если несколько популярных авторов почти одновременно показывают один и тот же товар, это сильный сигнал о зарождающемся тренде.

Сервисы аналитики российских маркетплейсов. Например, MPSTATS, Маяк, Moneyplace. Они нужны не столько для поиска тренда в Китае, сколько для проверки: если товар уже массово продаётся на Wildberries или Ozon, окно для выгодной закупки, скорее всего, закрыто.

Главное правило: тренд нужно ловить на пересечении нескольких источников. Один вирусный ролик ещё не тренд. А вот когда один и тот же товар встречается в рекомендациях Douyin, поднимается в WeChat Index, появляется у нескольких фабрик на 1688, это и есть тот самый момент, когда можно успеть зайти в нишу раньше конкурентов.

Комментарий эксперта

Китай — отличная лаборатория продуктовых идей. Работать с ним нужно, опираясь на данные, а не на эмоции. Трендология на цифрах — это анализ динамики поисковых запросов и продаж на Taobao, Tmall, 1688, Baidu Index, WeChat Trends, 1688 Dianleida минимум за 3–6 месяцев. Это оценка объёмов, числа продавцов и отзывов, расчёт прогнозируемой прибыли по формуле: Цена × Объём = Все расходы.

Выбирайте товары, которые решают реальную проблему покупателя или обеспечивают вам частые повторные покупки. Рассчитывайте себестоимость, логистику и таможенные расходы, чтобы оставалась маржа при конкурентной цене, и отдавайте предпочтение продуктам с возможностью брендинга и допродаж.

Также ориентируйтесь на долю повторных покупок. Если рост устойчивый и подкреплён инфраструктурой производства — это тренд, если резкий всплеск за 1–2 месяца и падение после медийного шума — скорее, хайп, а циклические всплески от инфлюенсеров — мода.

Вдохновляться Китаем важно — там быстрее появляются новые форм-факторы, упаковки и бизнес-модели. Но не забывайте про локализацию: платёжеспособность, привычки, регуляции и логистика в России другие, поэтому любую идею нужно тестировать и адаптировать перед масштабированием.

Мы в сервисе «Закупки из Китая» от Точка Банка

Мы в сервисе «Закупки из Китая» от Точка Банка берём на себя логистику, переговоры с поставщиком и оплату за рубеж. А чтобы вы сразу могли начать продажи, заботимся о сертификатах, декларациях, маркировке. Екатерина Круглова Эксперт по закупкам из Китая в Точка Банке

Китайские маркетплейсы

1688 — внутренний китайский маркетплейс, на котором торгуют фабрики и крупные оптовики. Здесь самые низкие цены, но почти весь интерфейс на китайском, а многие продавцы не готовы работать с зарубежными клиентами напрямую. Вот основные особенности платформы.

Оптовые цены и ориентация на внутренний рынок

1688 — это B2B‑площадка для китайских покупателей: здесь торгуют фабрики и крупные оптовики, а цены заметно ниже, чем на Alibaba или в рознице. Для предпринимателя это шанс закупать напрямую у производителя с минимальной наценкой. Но многие продавцы не работают с зарубежными клиентами напрямую: нет английского интерфейса, международных отгрузок, привычных способов оплаты.

На 1688 есть два типа продавцов: фабрики и трейдеры. На площадке легко встретить и прямые производства, и перекупщиков. Фабрики дают более низкую цену и готовы на кастомизацию под ваш бренд, но чаще требуют заказа больших партий и дольше согласовывают условия. Трейдеры быстрее отгружают мелкие партии, могут предложить упаковку и документы под ключ, но добавляют свою наценку.

Зависимость от китайского языка и необходимость посредников

Почти весь интерфейс, карточки товаров, переписка и документы — на китайском. Даже поиск работает лучше по китайским ключевым словам, а не по переводу. Для большинства российских предпринимателей самый рабочий вариант — использовать посредника или агента: он помогает с поиском, проверкой образцов, согласованием условий, оплатой через Alipay или WeChat Pay и организацией доставки из Китая.

Встроенные метрики для оценки спроса и надёжности

В карточке товара и профиля продавца есть данные, которые помогают отличать реальный тренд от разовой вспышки: объём сделок, процент повторных покупок, рейтинг и разбивка по параметрам: качество, сроки, решение споров. Если товар стабильно растёт по объёму сделок и встречается более чем у пяти разных фабрик — это признак подтверждённого спроса внутри Китая.

Поиск по фото и гибкие фильтры

Один из самых эффективных способов найти товар на 1688 — поиск по фото. Загрузите скриншот из Douyin, Xiaohongshu или Wildberries, и система покажет точные совпадения и аналоги.

Строгие правила работы с документами и предоплатой

На 1688 распространена схема «сначала оплата — потом производство и отгрузка». Документы — инвойс, упаковочный лист, экспортную декларацию — часто готовят под требования конкретного посредника.

Taobao

Taobao — крупнейший розничный маркетплейс Китая в экосистеме Alibaba Group. Он ориентирован на внутреннего потребителя. Миллионы продавцов предлагают огромный ассортимент товаров по низким ценам, а популярность отдельных позиций отражает реальные потребительские тренды в КНР. Вот основные особенности платформы.

Розничная площадка с внутренними ценами и огромным ассортиментом

Taobao ориентирован на китайского покупателя. Поэтому здесь часто встречаются товары по минимальным ценам без экспортной наценки, а выбор намного шире, чем на международных площадках. Для предпринимателя это источник недорогих позиций для тестовых партий, а также витрина трендов: по рейтингам, отзывам с фото и динамике скидок можно понять, что реально пользуется спросом у локальной аудитории.

Инструменты для оценки товара и продавца

На Taobao хорошо проработаны механизмы доверия: подробные отзывы с реальными фото и видео, рейтинги продавцов, система защиты сделок — деньги удерживаются до подтверждения получения — и встроенный чат AliWangWang для уточнения деталей и торга.

Есть формат Taobao Live — прямые эфиры с демонстрацией товара и промокодами. Если какой‑то продукт активно продвигают в стримах, это хороший сигнал о растущем спросе. Для поиска удобно использовать поиск по фото, фильтры по рейтингу и сортировку по количеству заказов — так проще отбирать позиции, которые уже прошли проверку рынком.

Tmall

Tmall — это премиальный сегмент внутри экосистемы Alibaba. Здесь торгуют крупные бренды и проверенные продавцы, а товары ориентированы на конечного потребителя.

Для импортёра Tmall полезен как индикатор того, какие товары уже стали массовыми и закрепились на внутреннем рынке.

Высокий уровень доверия и контроль качества

На Tmall размещают товары только проверенные продавцы и официальные бренды — платформа жёстко верифицирует документы, сертификаты и права на торговую марку, а за контрафакт грозит блокировка. Для закупщика это плюс: проще убедиться в оригинальности продукции и надёжности поставщика. При этом карточки товаров обычно содержат подробные характеристики, реальные фото, видеообзоры и историю изменений цены — удобно для предварительной оценки ассортимента.

Две площадки под разные задачи

Внутренний Tmall предназначен для локальных продавцов с китайским юрлицом, а Tmall Global — трансграничная площадка для иностранных брендов. Для предпринимателя, который хочет закупать и везти товар в Россию, внутренний Tmall полезен как витрина трендовых и брендовых позиций: по ним можно понять, что реально пользуется спросом у китайских потребителей. Tmall Global интересен, если цель — стать официальным дистрибьютором и продавать в Китае: там работают модели с хранением на бондовых складах и доставкой после заказа. А ещё есть готовые логистические решения от Cainiao.

Специфика работы с поставщиками и оплатой

Даже если вы просто ищете товар и планируете выкуп через посредника, интерфейс и общение с продавцами будут преимущественно на китайском, а для прямых оплат часто нужен Alipay. Кроме того, многие продавцы ориентированы на розницу и не готовы обсуждать оптовые условия, поэтому на практике выгоднее использовать посредников, которые берут на себя переговоры, проверку товара и логистику.

Как искать в Китае товары для перепродажи:

Ищите товары из Китая в режиме «Инкогнито». Так алгоритмы 1688 и других площадок не будут подстраивать выдачу под ваши прошлые запросы — вы увидите новые тренды и товары. Следите за трендами других азиатских рынков. Китай активно перенимает удачные идеи из Японии, Кореи, Вьетнама. Если товар выстрелил в одной из этих стран, с большой вероятностью скоро он появится и на китайских площадках. Изучайте рекомендации, каталоги и подборки новинок на площадках. В этих разделах часто показывают то, что сейчас набирает популярность. Для просмотра не нужен китайский номер — достаточно автоперевода страницы в браузере. Сохраняйте товары с главной страницы и проверяйте их в аналитике. Нашли перспективную позицию — сразу прогоняйте её через MPSTATS, Маяк или Moneyplace. Так вы поймёте, насколько ниша перегрета на российских маркетплейсах и есть ли смысл в неё заходить. Отмечайте повторяющиеся позиции. Если один и тот же товар встречается у 3–5 разных поставщиков или мелькает в нескольких подборках — это сигнал, что категория набирает обороты. Переводите и анализируйте заголовки через AI‑инструменты. Китайские названия часто содержат профессиональные термины и узкие характеристики. С переводом легче понять позиционирование товара и найти смежные ниши. Проверяйте не только сам товар, но и его вариации. Смотрите похожие позиции, фильтры по новинкам и сортировку по объёму сделок — это помогает увидеть не единичный хит, а растущую категорию целиком.

Китайские социальные сети

Xiaohongshu (Little Red Book)

Xiaohongshu — гибрид Pinterest и соцсети, где пользователи делятся обзорами, подборками и личным опытом покупок. Здесь часто зарождаются тренды: люди сами находят товары, тестируют их и делятся впечатлениями

У Xiaohongshu есть встроенный ассистент — 点点 (Дяньдянь). Напишите ему запрос по-русски или по-китайски — он проанализирует сотни постов и выдаст сводку популярных товаров и рекомендаций. Это быстрее, чем листать ленту вручную.

На что обращать внимание:

Посты с метками «Новинка», «Рекомендация», «Мой опыт».

Повторяющиеся товары в разных публикациях.

Обзоры в формате «до и после».

Товары в разделе «Магазин».

Douyin

Китайский аналог TikTok. Товар, набирающий просмотры здесь, обычно через 2–4 недели появится на Taobao, через месяц — на 1688, а через 3–6 месяцев — на российских маркетплейсах.

В Douyin тренды часто рождаются в формате коротких видео. Стримеры и блогеры показывают товар, тестируют, встраивают прямые ссылки на товары.



Для просмотра контента аккаунт не нужен. Ленту, рекомендации и прямые эфиры можно смотреть без входа.

На что обращать внимание:

Раздел «Рекомендации», вкладки «Топ-чарт» и «Магазин».

Посты и хештеги, связанные с новинками.

Платформа микроблогов, на которой тренды обсуждают в новостных темах, подборках и через хештеги. Здесь можно поймать товары, которые уже набрали популярность. Если товар одновременно мелькает в Xiaohongshu, Douyin и горячих темах Weibo — это признак приближающегося пика популярности товара.

В Weibo есть умный поиск с искусственным интеллектом. Он не только показывает темы, но и даёт краткую выжимку, статистику. Платформа отражает настроения аудитории, например процент позитивных и негативных реакций



На что обращать внимание:

Раздел «Горячий поиск» — в нём собраны самые обсуждаемые темы.

Посты и хештеги, связанные с новинками.

Не ограничивайтесь одной платформой. Самый надёжный сигнал — когда один и тот же товар или формат начинает часто появляться сразу на нескольких площадках. После того как вы нашли перспективную позицию, сделайте скриншот и проверьте её на оптовых площадках 1688 или Taobao, чтобы оценить доступность и конкуренцию. Екатерина Круглова Эксперт по закупкам из Китая в Точка Банке

Блогеры из Китая

Чтобы видеть тренды до того, как они станут массовыми, следите за лидерами мнений на Douyin, Xiaohongshu, Taobao Live. Часто именно их первые обзоры и тесты задают вектор, который затем подхватывает широкая аудитория. Для начала — два популярных в Китае блогера, которые напрямую влияют на тренды.

Даньдань. Настоящее имя Ян Жуньсинь.

Ниша: широкий охват, включая лайфстайл, товары для дома, а также кросс-культурные коллаборации.

О блогере: Даньдань создаёт историю вокруг товара — пробует, комментирует, вовлекает аудиторию. Влияет на тренды не только в Китае, но и за его границами. Например, в 2025 году она провела стрим в Москве в рамках ярмарки «Сделано в России». За несколько часов китайские зрители оформили заказы на российские товары — мёд, берёзовый сок, косметику, муку — на сумму более 1 млрд ₽.



Аудитория: превышает 100 млн человек.





豆豆_Babe. Настоящее имя Доудоу Бебе.

Ниша: косметика, бьюти‑гаджеты, аксессуары, товары для дома с эстетикой.

О блогере: делает упор на вау‑эффект и понятную пользу — показывает товар в быту, делает быстрые сравнения оттенков и текстур, сравнивает дешёвый и дорогой варианты. У Доудоу очень высокая вовлечённость в первые часы после поста — если товар взлетел в её блоге, он почти гарантированно попадёт в подборки и рекомендации.

Аудитория: превышает 15 млн человек.

Аналитические платформы

Аналитическая платформа — инструмент для отслеживания спроса, трендов и динамики продаж на внутреннем китайском рынке. Она собирает данные с маркетплейсов, соцсетей и поисковых систем, чтобы помогать бизнесу находить перспективные товары и оценивать ниши.



Аналитические платформы позволяют сопоставить динамику поисковых запросов, объёмы продаж и вовлечённость в соцсетях, вовремя заметить растущую категорию и вывести товар на российский рынок до того, как его подхватят конкуренты.

WeChat Trends

WeChat Trends — это инструмент внутри WeChat, который показывает популярность ключевых слов среди миллиарда пользователей. По сути, это китайский аналог Google Trends: он анализирует, как часто слово ищут в поиске WeChat, сколько статей и постов с ним появляется, как много раз его публикуют в ленте.

Инструмент показывает динамику интереса к ключевым словам. Благодаря этому можно отследить рост или падение спроса по дням, неделям и месяцам, а также сравнить несколько запросов между собой, чтобы понять, какой из них набирает популярность быстрее. Например, умные часы и фитнес‑браслет.

1688 Dianleida

Задача площадки — взять на себя анализ данных прямо внутри 1688, чтобы было проще ловить тренды и принимать решения. Dianleida показывает рейтинги популярных и набирающих популярность товаров, отслеживает динамику продаж и спроса за разные периоды, позволяет сравнивать цены у разных поставщиков на один и тот же товар.

Чтобы работать было удобнее, установите плагин платформы. Есть бесплатная базовая версия и платная — расширенная.

Как работать с Dianleida: