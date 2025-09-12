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Тренды и популярные товары из Китая для продажи в 2026 году

Китай на несколько лет опережает российский рынок. Товар, который сегодня вирусится в Douyin или Xiaohongshu, через пару месяцев появится на 1688, а через полгода — на Wildberries и Ozon. Если ждать, пока тренд станет очевидным, зайдёте в уже перегретую нишу с маржой 5%. Если научитесь ловить сигнал заранее, соберёте первую волну спроса, пока конкуренты ещё не поняли, что происходит.


Эксперт по закупкам из Китая в Точка Банке Екатерина Круглова рассказала, как искать тренды на китайских площадках и стоит ли на них делать ставку.

05.10.2026
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Коротко
Чтобы успеть зайти в нишу с высокой маржой, тренд нужно искать в китайских соцсетях, медиа и торговых платформах.
1. Изучите соцсети и маркетплейсы. Просмотрите Douyin, Xiaohongshu, Weibo: отметьте товары, которые продвигают блогеры и становятся вирусными. Изучите разделы «Рекомендованное» и «Популярное» на маркетплейсах.
2. Выделите 3–5 перспективных категорий товаров. Проверьте динамику интереса через WeChat Index, Weibo Index и оцените реальные продажи по метрикам площадок: объём сделок, повторные покупки.
3. Выберите товары. Составьте рейтинг по продажам, выручке и частоте запросов; выделите 20–25 позиций. Для каждой зафиксируйте габариты и вес, MOQ, возможность кастомизации, типичные дефекты.
4. Сверьте результаты аналитики с российским рынком. Проверьте динамику спроса товаров на MPSTATS, Маяке или Moneyplace.
5. Выберите поставщика и закупите пробную партию. Например, через сервис «Закупки из Китая» от Точка Банка.

Где искать тренды

Чтобы вовремя замечать перспективные товары, предпринимателю нужно смотреть туда, где тренд только зарождается. Жизненный цикл тренда выглядит так: 

  1. О товаре начинают говорить в соцсетях и медиа.
  2. Одновременно с этим он появляется у китайских оптовых поставщиков и захватывает розничные площадки. 
  3. Товар начинают заказывать российские предприниматели, и он попадает на маркетплейсы. Если начинать закупку только на этом этапе, маржа будет низкой, а конкуренция высокой.

Вот несколько вариантов, где можно искать тренды на первом этапе цикла: 

  • Видеоплатформы и соцсети с пользовательским контентом. Здесь тренды рождаются и набирают первую вовлечённость. Например, Douyin — китайский аналог TikTok, Xiaohongshu — соцсеть и маркетплейс в одном лице, Weibo — микроблоги и горячие темы. Именно в этих сервисах первыми появляются вирусные товары и формируются новые потребности аудитории.
  • Мини‑программы и встроенные аналитические инструменты экосистем. Например, WeChat Index и Weibo Index. Они позволяют не просто видеть отдельные посты, а измерять динамику интереса к категории: насколько быстро растёт спрос, в каких регионах тема популярнее и какие смежные запросы тоже набирают обороты.
  • Оптовые маркетплейсы. Например, 1688 и Taobao. На этих площадках тренд уже переходит из стадии «интересно» в стадию «можно закупать»: появляются первые поставщики, фабрики начинают массово производить товар, формируются оптовые цены. 
  • Инструменты аналитики поставщиков и расширения для маркетплейсов. Например, плагины Dianleida и внутренние рейтинги площадок. Они помогают быстро оценить объёмы продаж, динамику позиций и уровень конкуренции, чтобы понять, стоит ли заходить в категорию.
  • Каналы блогеров и лидеров мнений. Например, аккаунты инфлюенсеров в Douyin, Xiaohongshu и Weibo. Часто именно через них запускается первая волна спроса: если несколько популярных авторов почти одновременно показывают один и тот же товар, это сильный сигнал о зарождающемся тренде.
  • Сервисы аналитики российских маркетплейсов. Например, MPSTATS, Маяк, Moneyplace. Они нужны не столько для поиска тренда в Китае, сколько для проверки: если товар уже массово продаётся на Wildberries или Ozon, окно для выгодной закупки, скорее всего, закрыто.

Главное правило: тренд нужно ловить на пересечении нескольких источников. Один вирусный ролик ещё не тренд. А вот когда один и тот же товар встречается в рекомендациях Douyin, поднимается в WeChat Index, появляется у нескольких фабрик на 1688, это и есть тот самый момент, когда можно успеть зайти в нишу раньше конкурентов.

Комментарий эксперта

Китай — отличная лаборатория продуктовых идей. Работать с ним нужно, опираясь на данные, а не на эмоции. Трендология на цифрах — это анализ динамики поисковых запросов и продаж на Taobao, Tmall, 1688, Baidu Index, WeChat Trends, 1688 Dianleida минимум за 3–6 месяцев. Это оценка объёмов, числа продавцов и отзывов, расчёт прогнозируемой прибыли по формуле: Цена × Объём = Все расходы.


Выбирайте товары, которые решают реальную проблему покупателя или обеспечивают вам частые повторные покупки. Рассчитывайте себестоимость, логистику и таможенные расходы, чтобы оставалась маржа при конкурентной цене, и отдавайте предпочтение продуктам с возможностью брендинга и допродаж.

Также ориентируйтесь на долю повторных покупок. Если рост устойчивый и подкреплён инфраструктурой производства — это тренд, если резкий всплеск за 1–2 месяца и падение после медийного шума — скорее, хайп, а циклические всплески от инфлюенсеров — мода.

Вдохновляться Китаем важно — там быстрее появляются новые форм-факторы, упаковки и бизнес-модели. Но не забывайте про локализацию: платёжеспособность, привычки, регуляции и логистика в России другие, поэтому любую идею нужно тестировать и адаптировать перед масштабированием.

Екатерина КругловаЕкатерина Круглова
Екатерина КругловаЭксперт по закупкам из Китая в Точка Банке

Китайские маркетплейсы

1688 — внутренний китайский маркетплейс, на котором торгуют фабрики и крупные оптовики. Здесь самые низкие цены, но почти весь интерфейс на китайском, а многие продавцы не готовы работать с зарубежными клиентами напрямую. Вот основные особенности платформы. 

Оптовые цены и ориентация на внутренний рынок

1688 — это B2B‑площадка для китайских покупателей: здесь торгуют фабрики и крупные оптовики, а цены заметно ниже, чем на Alibaba или в рознице. Для предпринимателя это шанс закупать напрямую у производителя с минимальной наценкой. Но многие продавцы не работают с зарубежными клиентами напрямую: нет английского интерфейса, международных отгрузок, привычных способов оплаты.

На 1688 есть два типа продавцов: фабрики и трейдеры. На площадке легко встретить и прямые производства, и перекупщиков. Фабрики дают более низкую цену и готовы на кастомизацию под ваш бренд, но чаще требуют заказа больших партий и дольше согласовывают условия. Трейдеры быстрее отгружают мелкие партии, могут предложить упаковку и документы под ключ, но добавляют свою наценку.

Зависимость от китайского языка и необходимость посредников

Почти весь интерфейс, карточки товаров, переписка и документы — на китайском. Даже поиск работает лучше по китайским ключевым словам, а не по переводу. Для большинства российских предпринимателей самый рабочий вариант — использовать посредника или агента: он помогает с поиском, проверкой образцов, согласованием условий, оплатой через Alipay или WeChat Pay и организацией доставки из Китая.

Встроенные метрики для оценки спроса и надёжности

В карточке товара и профиля продавца есть данные, которые помогают отличать реальный тренд от разовой вспышки: объём сделок, процент повторных покупок, рейтинг и разбивка по параметрам: качество, сроки, решение споров. Если товар стабильно растёт по объёму сделок и встречается более чем у пяти разных фабрик — это признак подтверждённого спроса внутри Китая.

Поиск по фото и гибкие фильтры

Один из самых эффективных способов найти товар на 1688 — поиск по фото. Загрузите скриншот из Douyin, Xiaohongshu или Wildberries, и система покажет точные совпадения и аналоги. 

Строгие правила работы с документами и предоплатой

На 1688 распространена схема «сначала оплата — потом производство и отгрузка». Документы — инвойс, упаковочный лист, экспортную декларацию — часто готовят под требования конкретного посредника. 

Taobao

Taobao — крупнейший розничный маркетплейс Китая в экосистеме Alibaba Group. Он ориентирован на внутреннего потребителя. Миллионы продавцов предлагают огромный ассортимент товаров по низким ценам, а популярность отдельных позиций отражает реальные потребительские тренды в КНР. Вот основные особенности платформы. 

Розничная площадка с внутренними ценами и огромным ассортиментом

Taobao ориентирован на китайского покупателя. Поэтому здесь часто встречаются товары по минимальным ценам без экспортной наценки, а выбор намного шире, чем на международных площадках. Для предпринимателя это источник недорогих позиций для тестовых партий, а также витрина трендов: по рейтингам, отзывам с фото и динамике скидок можно понять, что реально пользуется спросом у локальной аудитории. 

Инструменты для оценки товара и продавца

На Taobao хорошо проработаны механизмы доверия: подробные отзывы с реальными фото и видео, рейтинги продавцов, система защиты сделок — деньги удерживаются до подтверждения получения — и встроенный чат AliWangWang для уточнения деталей и торга. 

Есть формат Taobao Live — прямые эфиры с демонстрацией товара и промокодами. Если какой‑то продукт активно продвигают в стримах, это хороший сигнал о растущем спросе. Для поиска удобно использовать поиск по фото, фильтры по рейтингу и сортировку по количеству заказов — так проще отбирать позиции, которые уже прошли проверку рынком.

Tmall

Tmall — это премиальный сегмент внутри экосистемы Alibaba. Здесь торгуют крупные бренды и проверенные продавцы, а товары ориентированы на конечного потребителя. 

Для импортёра Tmall полезен как индикатор того, какие товары уже стали массовыми и закрепились на внутреннем рынке.

Высокий уровень доверия и контроль качества

На Tmall размещают товары только проверенные продавцы и официальные бренды — платформа жёстко верифицирует документы, сертификаты и права на торговую марку, а за контрафакт грозит блокировка. Для закупщика это плюс: проще убедиться в оригинальности продукции и надёжности поставщика. При этом карточки товаров обычно содержат подробные характеристики, реальные фото, видеообзоры и историю изменений цены — удобно для предварительной оценки ассортимента.

Две площадки под разные задачи

Внутренний Tmall предназначен для локальных продавцов с китайским юрлицом, а Tmall Global — трансграничная площадка для иностранных брендов. Для предпринимателя, который хочет закупать и везти товар в Россию, внутренний Tmall полезен как витрина трендовых и брендовых позиций: по ним можно понять, что реально пользуется спросом у китайских потребителей. Tmall Global интересен, если цель — стать официальным дистрибьютором и продавать в Китае: там работают модели с хранением на бондовых складах и доставкой после заказа. А ещё есть готовые логистические решения от Cainiao.

Специфика работы с поставщиками и оплатой

Даже если вы просто ищете товар и планируете выкуп через посредника, интерфейс и общение с продавцами будут преимущественно на китайском, а для прямых оплат часто нужен Alipay. Кроме того, многие продавцы ориентированы на розницу и не готовы обсуждать оптовые условия, поэтому на практике выгоднее использовать посредников, которые берут на себя переговоры, проверку товара и логистику.

Как искать в Китае товары для перепродажи:

  1. Ищите товары из Китая в режиме «Инкогнито». Так алгоритмы 1688 и других площадок не будут подстраивать выдачу под ваши прошлые запросы — вы увидите новые тренды и товары. 
  2. Следите за трендами других азиатских рынков. Китай активно перенимает удачные идеи из Японии, Кореи, Вьетнама. Если товар выстрелил в одной из этих стран, с большой вероятностью скоро он появится и на китайских площадках.
  3. Изучайте рекомендации, каталоги и подборки новинок на площадках. В этих разделах часто показывают то, что сейчас набирает популярность. Для просмотра не нужен китайский номер — достаточно автоперевода страницы в браузере.
  4. Сохраняйте товары с главной страницы и проверяйте их в аналитике. Нашли перспективную позицию — сразу прогоняйте её через MPSTATS, Маяк или Moneyplace. Так вы поймёте, насколько ниша перегрета на российских маркетплейсах и есть ли смысл в неё заходить.
  5. Отмечайте повторяющиеся позиции. Если один и тот же товар встречается у 3–5 разных поставщиков или мелькает в нескольких подборках — это сигнал, что категория набирает обороты.
  6. Переводите и анализируйте заголовки через AI‑инструменты. Китайские названия часто содержат профессиональные термины и узкие характеристики. С переводом легче понять позиционирование товара и найти смежные ниши.
  7. Проверяйте не только сам товар, но и его вариации. Смотрите похожие позиции, фильтры по новинкам и сортировку по объёму сделок — это помогает увидеть не единичный хит, а растущую категорию целиком.
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Китайские социальные сети 

Xiaohongshu (Little Red Book)

Xiaohongshu — гибрид Pinterest и соцсети, где пользователи делятся обзорами, подборками и личным опытом покупок. Здесь часто зарождаются тренды: люди сами находят товары, тестируют их и делятся впечатлениями

У Xiaohongshu есть встроенный ассистент — 点点 (Дяньдянь). Напишите ему запрос по-русски или по-китайски — он проанализирует сотни постов и выдаст сводку популярных товаров и рекомендаций. Это быстрее, чем листать ленту вручную. 

На что обращать внимание: 

  • Посты с метками «Новинка», «Рекомендация», «Мой опыт».
  • Повторяющиеся товары в разных публикациях.
  • Обзоры в формате «до и после».
  • Товары в разделе «Магазин».

Douyin

Китайский аналог TikTok. Товар, набирающий просмотры здесь, обычно через 2–4 недели появится на Taobao, через месяц — на 1688, а через 3–6 месяцев — на российских маркетплейсах.

В Douyin тренды часто рождаются в формате коротких видео. Стримеры и блогеры показывают товар, тестируют, встраивают прямые ссылки на товары. 

Для просмотра контента аккаунт не нужен. Ленту, рекомендации и прямые эфиры можно смотреть без входа.

На что обращать внимание:

  • Раздел «Рекомендации», вкладки «Топ-чарт» и «Магазин».
  • Посты и хештеги, связанные с новинками.

Платформа микроблогов, на которой тренды обсуждают в новостных темах, подборках и через хештеги. Здесь можно поймать товары, которые уже набрали популярность.  Если товар одновременно мелькает в Xiaohongshu, Douyin и горячих темах Weibo — это признак приближающегося пика популярности товара.

В Weibo есть умный поиск с искусственным интеллектом. Он не только показывает темы, но и даёт краткую выжимку, статистику. Платформа отражает настроения аудитории, например процент позитивных и негативных реакций

На что обращать внимание:

  • Раздел «Горячий поиск» — в нём собраны самые обсуждаемые темы. 
  • Посты и хештеги, связанные с новинками.

Не ограничивайтесь одной платформой. Самый надёжный сигнал — когда один и тот же товар или формат начинает часто появляться сразу на нескольких площадках. После того как вы нашли перспективную позицию, сделайте скриншот и проверьте её на оптовых площадках 1688 или Taobao, чтобы оценить доступность и конкуренцию.

Екатерина КругловаЕкатерина Круглова
Екатерина КругловаЭксперт по закупкам из Китая в Точка Банке

Блогеры из Китая

Чтобы видеть тренды до того, как они станут массовыми, следите за лидерами мнений на Douyin, Xiaohongshu, Taobao Live. Часто именно их первые обзоры и тесты задают вектор, который затем подхватывает широкая аудитория. Для начала — два популярных в Китае блогера, которые напрямую влияют на тренды. 

Даньдань. Настоящее имя Ян Жуньсинь.

Ниша: широкий охват, включая лайфстайл, товары для дома, а также кросс-культурные коллаборации. 

О блогере: Даньдань создаёт историю вокруг товара — пробует, комментирует, вовлекает аудиторию. Влияет на тренды не только в Китае, но и за его границами. Например, в 2025 году она провела стрим в Москве в рамках ярмарки «Сделано в России». За несколько часов китайские зрители оформили заказы на российские товары — мёд, берёзовый сок, косметику, муку — на сумму более 1 млрд ₽.

Аудитория: превышает 100 млн человек.

豆豆_Babe. Настоящее имя Доудоу Бебе. 

Ниша: косметика, бьюти‑гаджеты, аксессуары, товары для дома с эстетикой.

О блогере: делает упор на вау‑эффект и понятную пользу — показывает товар в быту, делает быстрые сравнения оттенков и текстур, сравнивает дешёвый и дорогой варианты. У Доудоу очень высокая вовлечённость в первые часы после поста — если товар взлетел в её блоге, он почти гарантированно попадёт в подборки и рекомендации. 

Аудитория: превышает 15 млн человек. 

Аналитические платформы

Аналитическая платформа — инструмент для отслеживания спроса, трендов и динамики продаж на внутреннем китайском рынке. Она собирает данные с маркетплейсов, соцсетей и поисковых систем, чтобы помогать бизнесу находить перспективные товары и оценивать ниши.

Аналитические платформы позволяют сопоставить динамику поисковых запросов, объёмы продаж и вовлечённость в соцсетях, вовремя заметить растущую категорию и вывести товар на российский рынок до того, как его подхватят конкуренты. 

WeChat Trends — это инструмент внутри WeChat, который показывает популярность ключевых слов среди миллиарда пользователей. По сути, это китайский аналог Google Trends: он анализирует, как часто слово ищут в поиске WeChat, сколько статей и постов с ним появляется, как много раз его публикуют в ленте.

Инструмент показывает динамику интереса к ключевым словам. Благодаря этому можно отследить рост или падение спроса по дням, неделям и месяцам, а также сравнить несколько запросов между собой, чтобы понять, какой из них набирает популярность быстрее. Например, умные часы и фитнес‑браслет.

1688 Dianleida

Задача площадки — взять на себя анализ данных прямо внутри 1688, чтобы было проще ловить тренды и принимать решения. Dianleida показывает рейтинги популярных и набирающих популярность товаров, отслеживает динамику продаж и спроса за разные периоды, позволяет сравнивать цены у разных поставщиков на один и тот же товар. 

Чтобы работать было удобнее, установите плагин платформы. Есть бесплатная базовая версия и платная — расширенная.

Как работать с Dianleida:

  1. Просмотрите рейтинги в Dianleida, чтобы найти категории с ростом.
  2. Изучите графики продаж конкретных товаров, ищите стабильный восходящий тренд.
  3. Проверьте, сколько магазинов одновременно запустили похожие новинки. Если их много, это сигнал, что категория действительно набирает популярность.

Вопросы по теме

Как проверить, что товар будет продаваться на маркетплейсе?

До закупки нужно собрать данные с площадки, на которой планируете продавать. Посмотрите спрос по похожим карточкам, изучите отзывы — что хвалят и на что жалуются, рассчитайте цену конкурентов и потенциальную маржу с учётом комиссии площадки. Отдельно следует проверить, сколько будет стоить продвижение и каков процент возвратов в категории — это часто недооценивают. И последний вопрос: чем товар будет отличаться от соседей по карточке. Если ответа нет, конкуренция съест прибыль ещё до старта.

Как отличить краткосрочный взлёт от перспективного тренда, который стоит брать в закупку?

Смотрите на совокупность сигналов: 


— повторяемость — товар появляется у разных блогеров и в нескольких соцсетях; 


— динамика на рознице — на Taobao стабильно растут заказы и много свежих отзывов; 


— оптовая доступность — на 1688 товар есть у 5+ поставщиков с хорошими метриками (объём сделок, процент повторных покупок).

Зачем нужны WeChat Index и Weibo Index, если можно просто смотреть карточки товаров на маркетплейсах?

Эти индексы показывают динамику интереса к теме, а не только факт продаж. Вы видите, растёт ли запрос со временем, в каких регионах он популярен и из каких источников (обзоры, статьи, реклама). Это помогает поймать тренд на ранней стадии, до того как он массово появится на маркетплейсах, и отличить органический спрос от всплеска из‑за одной крупной рекламной кампании.

Нужно ли учитывать сезонность при поиске трендов и как её отслеживать?

Да, сезонность сильно влияет на спрос: одни товары популярны весной, другие — перед праздниками или в холодный сезон. Отслеживать её можно через: 


— историю цен и скидок на Taobao, Tmall (перед пиком часто растут промо);


— динамику запросов в WeChat, Weibo Index (рост начинается за 1–2 месяца до сезона); 


— календарь крупных распродаж и фестивалей в Китае (11.11, 618, китайский Новый год);


— отзывы и обсуждения в Xiaohongshu — там часто заранее обсуждают сезонные покупки.

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Популярные товары из Китая для продажи в 2026 году — Точка Банк