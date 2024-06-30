Предприниматели, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, сталкиваются с валютными операциями при расчётах с нерезидентами, экспорте и импорте товаров и услуг. У таких операций есть много нюансов, и чтобы бизнесу избежать штрафов, нужно знать, какие операции считаются валютными и по каким принципам они регулируются. Подробно об этом рассказываем в статье.

Открыть валютный счёт в Точке можно онлайн и бесплатно. Специалисты подскажут, как правильно заполнить документы по сделке, и будут на связи каждый день с 7:00 до 21:00 по мск, чтобы помочь разобраться в любых вопросах по платежам. Оставьте заявку, чтобы открыть валютный счёт. Подробнее

Что такое валютные операции?

В понятие «валютные операции» входят любые расчёты с партнёрами из других стран, а также некоторые операции между резидентами. Основные понятия, которые используются для валютных операций, указаны в статье 1 Закона №173-ФЗ.

Совершить платёж можно с помощью:

иностранной валюты;

рублей;

внутренних и внешних ценных бумаг.

Участники валютных операций

Проводить валютные операции могут субъекты валютных операций — резиденты и нерезиденты.

Резидентами называются российские юридические лица и физические лица, граждане РФ, а также иностранцы с видом на жительство в РФ.

Нерезиденты — иностранцы, компании, которые зарегистрированы и ведут свою деятельность за рубежом, их филиалы в России и представительства иностранных государств, международные и межправительственные организации, а также международные компании.

Ольга Гашанина, специалист по ВЭД в Точке: Разберём подробнее, в чём разница между международной организацией и международной компанией. Международная организация — это организация, которая создана при участии нескольких стран. К таким относятся, например, ООН, Красный крест. К международным компаниям относятся иностранные юридические лица, которые решили сменить свой личный закон на российский и прошли процедуру редомициляции.

Виды валютных операций

В пункте 9 статьи 1 Закона № 173-ФЗ перечислен список всех действий, которые можно отнести к валютным операциям. Основные из них:

приобретение, отчуждение и использование в качестве платежа валютных ценностей между резидентами; приобретение, отчуждение и использование в качестве платежа валютных ценностей, рублей и внутренних ценных бумаг между резидентом и нерезидентом, а также между нерезидентами; ввоз в Россию или вывоз за границу валютных ценностей, рублей и внутренних ценных бумаг; перевод иностранной валюты, рублей, внутренних и внешних ценных бумаг со своего заграничного счёта на свой же российский банковский счёт, и наоборот; перевод рублей, внутренних и внешних ценных бумаг нерезидента по его банковским счетам, открытым в России; перевод рублей резидента по его заграничным банковским счетам, либо со своего заграничного счета на заграничный счёт другого резидента; перевод рублей с заграничного счёта одного резидента на российский банковский счёт другого резидента, и наоборот.

Виды валютных операций зависят от субъектов — сторон, которые участвуют в сделке.

Валютные операции могут совершать:

Резидент — нерезидент.

Валютные операции между резидентом и нерезидентом можно проводить без ограничений, за исключением операций, которые предусмотрены специальными экономическими мерами. Посмотреть исключения можно в статье 6 Закона №173-ФЗ.

Резидент — резидент.

Между этими сторонами сделки валютные операции запрещены. Перечень исключений перечислен в статье 9 Закона №173-ФЗ. Например, можно провести оплату командировочных в иностранной валюте работнику, в чьи обязанности входят заграничные поездки.

Оба участника сделки — нерезиденты.

На некоторые операции между нерезидентами есть ограничения, которые установлены специальными экономическими мерами. Например, компаниям из недружественных стран нельзя переводить деньги на счета за рубежом. Валютную операцию можно провести, если владельцем компании нерезидента является юридическое или физическое лицо из России, и информацию об этом передали в налоговую.

Правовое регулирование валютных операций

Валютные операции регулируются:

законом «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ;

валютном контроле» № 173-ФЗ; международными соглашениями России с другими странами;

другими странами; нормативно-правовыми актами Центробанка России и Правительства РФ, которые дополняют или уточняют нормы действия закона и международных договоров.

Основные принципы валютного регулирования при осуществлении валютных операций:

приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования; исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов и нерезидентов; единство внешней и внутренней валютной политики Российской Федерации; единство системы валютного регулирования и валютного контроля; обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций.

Кто осуществляет валютный контроль в России?

За соблюдением валютного законодательства при проведении валютных операций следят:

Центральный банк;

Правительство РФ;

Федеральная таможенная служба;

Федеральная налоговая служба.

А также агенты валютного контроля — уполномоченные банки. Когда предприниматель отправляет платёж за границу, банк может запросить документы, чтобы проверить его на соответствие требованиям российского законодательства. Таким документом может быть договор, инвойс или другие документы, которые относятся к сделке.

Если вы получаете перевод из-за границы в иностранной валюте, деньги не сразу поступят на счёт вашей компании. Сначала они попадут на транзитный счёт, и банк запросит у вас документы, обосновывающие операцию, которые нужно прислать в течение 15 рабочих дней. Если вы не успеете прислать подтверждающие документы в срок, информацию об этом передадут в ЦБ РФ. Оттуда данные поступят в налоговую, которая может начислить штраф.

В Точке эксперты валютного контроля следят за сроками по контрактам и напоминают, когда нужно сдать документы, или предупреждают о возможных нарушениях, чтобы защитить вас от штрафов. Подробнее

Наличные операции в иностранной валюте

Наличные расчёты в иностранной валюте разрешены в определённых случаях. По закону 173-ФЗ все валютные операции проводятся через счета в уполномоченных банках или иностранных банках. После Указа Президента №529 появилась возможность расплачиваться с нерезидентами наличными.

Например, резиденты могут получать от нерезидентов наличные в любой валюте в виде:

платежей за экспорт товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;

экспорт товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них; возврата аванса за импорт тех же объектов, который не состоялся;

импорт тех же объектов, который не состоялся; сумм по договорам займа, если кредиторы по ним — резиденты.

Использовать наличные можно для расчёта с нерезидентами по импортным контрактам без зачисления на банковские счета. Или ввести наличные в Российскую Федерацию и не позднее 30 рабочих дней продать валюту уполномоченному банку, зачислить рубли на свой счёт, зачислить валюту на свой валютный счёт или внести в свою кассу.

Отражение в бухучете

Участники валютных операций должны вести их учёт. Информация о наличии и движении иностранной валюты на счетах юридического лица, открытых в России и за границей, содержится на счёте 52.

Бухгалтер учитывает перечисление и списание валюты по кредиту счёта. А по дебету — остаток безналичной валюты на начало месяца и все поступления в валюте за отчётный период. Данные указывают в рублях, даже если поступила иностранная валюта, а в пояснениях прописывают курс на дату проведения отчётности.

Валютные операции в «1С»

При учёте валютных операций в программе «1С:Бухгалтерия» нужно учитывать длительность перевода между рублёвым расчётным счётом и валютным. Если он проходит дольше одного дня, надо воспользоваться промежуточным счётом 57 «Переводы в пути».

В таком случае и списание или зачисление денег будет проходить на основании документов, например, квитанции из банка или инкассаторской ведомости.

При покупке иностранной валюты нужно использовать другой субсчёт, например 57.02 «Денежные средства, сдаваемые в банк через инкассацию», на котором отражается приобретение.