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Зарплатный проект
Зарплатный проект

Как подключить зарплатный проект?

14.04.2024
3021
3021

Зарплатный проект в Точка Банк

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Предприниматели, у которых есть сотрудники, выплачивают им зарплату. Процесс занимает время: нужно провести расчёты, составить ведомости, посчитать и выдать деньги. Чтобы упростить выплаты, можно подключить зарплатный проект. 

Расскажем, как работает зарплатный проект, какие у него есть преимущества, кто может им воспользоваться и что нужно для подключения зарплатного проекта.

Если у вас ещё нет расчётного счёта в Точке, вы можете открыть его бесплатно. Оставьте заявку, и наш сотрудник позвонит вам. Вы сможете задать ему все возникшие вопросы, проконсультироваться по тарифам и сервисам для ведения бизнеса, подобрать наиболее подходящие условия обслуживания. 

В Точке есть много удобных сервисов для предпринимателей: интернет-сопровождение, помощь в запуске бизнеса на маркетплейсах, всё для ведения ВЭД. Также в Точке можно подключить эквайринг и оплату по QR-кодам, воспользоваться онлайн-бухгалтерией, получить финансирование.

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Как подключить зарплатный проект?

В разных банках инструкция по подключению зарплатного проекта своя. Расскажем, как его могут подключить его клиенты Точки. 

Оформить подключение можно прямо в интернет-банке. Для этого надо выполнить 3 действия. 

  1. Зайдите в интернет-банк. Выберите раздел «Зарплатный проект». Там выберите сотрудника и нажмите «Выплатить зарплату».
  2. Укажите сумму, назначение платежа и период. Нажмите «Далее». 
  3. Проверьте, правильно ли введены данные и нажмите «Подписать ведомость». Вам придёт код подтверждения — его нужно ввести, чтобы подтвердить выплату. После этого деньги отправятся на счёт сотрудника.

Если счёта в Точке ещё нет, сначала надо открыть его. Он нужен для проведения всех финансовых операций, в том числе, выплат по зарплатному проекту. 

Обычно предприниматели используют расчётные счета и для других бизнес-процессов: расчётов с контрагентами, ведения внешнеэкономической деятельности, приёма платежей через эквайринг.

Кто может подключить зарплатный проект?

Подключить зарплатный проект могут индивидуальные предприниматели и руководители организаций. Главное, чтобы у них были работники. В Точке подключить Зарплатный проект можно даже если сотрудник только один.

Сколько стоит зарплатный проект?

В Точке стоимость зарплатного проекта зависит от того, какой тариф выбрал предприниматель для расчётного счёта. Мы подробно рассказывали, как выбрать тариф для ИП и ООО. Если коротко, при выборе тарифа надо учитывать несколько основных характеристик: 

  • как давно ИП зарегистрировался;
  • как часто ИП будет отправлять и принимать платежи;
  • часто ли ИП планирует пополнять расчётный счёт;
  • сколько наличных будет снимать ИП;
  • много ли платёжек для ИП и юрлиц ему понадобится;
  • нужен ли ИП персональный менеджер;
  • нужен ли ИП кешбэк;
  • планирует ли ИП пользоваться зарплатным проектом.

Это позволит подобрать подходящий тариф и пользоваться им не только для проведения выплат сотрудникам, но и для других бизнес-процессов. 

Частые вопросы

Что такое зарплатный проект?

Зарплатный проект — услуга банка, которая помогает автоматизировать все выплаты сотрудникам. С этой услугой можно отправлять работникам не только зарплату, но и другие выплаты: 

  • больничные;
  • отпускные; 
  • командировочные и суточные;
  • выплаты на детей; 
  • премии;
  • надбавки за выслугу лет;
  • матпомощь в сложных ситуациях.

По факту, предприниматель передаёт процесс выплаты зарплаты на аутсорс. Например, в Точке бухгалтеру достаточно один раз создать карточки сотрудников в зарплатном проекте. После этого достаточно формировать и подписывать ведомости, чтобы деньги зачислялись на карточки сотрудников.

Может ли ИП платить себе через зарплатный проект?

Нет. В трудовом договоре должно быть две стороны — работодатель и нанятый сотрудник. 

ИП не может подписать договор сам с собой, так что и подключить зарплатный проект не получится. Впрочем, в этом обычно нет необходимости. Если ИП работает без сотрудников — он может снимать деньги или тратить их прямо со счёта на личные нужды.

Кому можно платить через зарплатный проект?

Зарплатный проект подходит для выплат по трудовым договорам. В том числе, с нерезидентами РФ. 

Какие плюсы и минусы зарплатного проекта?

У зарплатного проекта есть несколько важных преимуществ.

  1. Экономия на комиссии. Предприниматели, которые платят зарплату наличными или отправляют деньги напрямую на карты сотрудников, иногда превышают установленные лимиты на снятие и перевод. Тогда им приходится платить комиссию. Она может различаться в зависимости от банка и выбранного тарифа: где-то 1%, где-то 10%. Выплаты через зарплатный проект не тратят основные лимиты по счёту.
  2. Возможность удалённого управления выплатами. Предприниматель может уехать в отпуск или поехать путешествовать в другую страну, параллельно управляя бизнесом. То же самое касается и сотрудников: работник может быть в отпуске и получить зарплату, если у него есть рублёвая карта в российском банке. 
  3. Большинство документов в электронном формате. При подключении зарплатного проекта предприниматель может настроить ЭДО, а значит — бумажные документы сведутся к минимуму. Траты на бумагу, краску и обслуживание принтера, либо на услуги копицентра снизятся. На первый взгляд это может показаться небольшой экономией, но компании с большим документооборотом тратят на распечатку значительные суммы. 
  4. Облегчение работы для предпринимателей и бухгалтеров, которые занимаются выплатами. Всех сотрудников можно перенести в зарплатный проект через реестр любого банка или загрузку платёжных поручений в текстовом формате. Переводы легко автоматизировать, а в кабинете бухгалтера можно управлять переводами и документооборотом
  5. Можно платить на карты любых банков. Сотрудники смогут сохранить привычные карты с условиями, которые выбрали сами. Имеет смысл сравнить условия по текущему тарифу с условиями по эксклюзивным предложениям банков-партнёров Точки — они могут оказаться более выгодными. 

Чаще всего использование зарплатного проекта выгодно для предпринимателя. Но важно в каждом отдельном случае просчитывать, сколько можно сэкономить.

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Как подключить зарплатный проект — Настройка зарплатного проекта — Банк Точка