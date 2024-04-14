Предприниматели, у которых есть сотрудники, выплачивают им зарплату. Процесс занимает время: нужно провести расчёты, составить ведомости, посчитать и выдать деньги. Чтобы упростить выплаты, можно подключить зарплатный проект.
Расскажем, как работает зарплатный проект, какие у него есть преимущества, кто может им воспользоваться и что нужно для подключения зарплатного проекта.
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Как подключить зарплатный проект?
В разных банках инструкция по подключению зарплатного проекта своя. Расскажем, как его могут подключить его клиенты Точки.
Оформить подключение можно прямо в интернет-банке. Для этого надо выполнить 3 действия.
- Зайдите в интернет-банк. Выберите раздел «Зарплатный проект». Там выберите сотрудника и нажмите «Выплатить зарплату».
- Укажите сумму, назначение платежа и период. Нажмите «Далее».
- Проверьте, правильно ли введены данные и нажмите «Подписать ведомость». Вам придёт код подтверждения — его нужно ввести, чтобы подтвердить выплату. После этого деньги отправятся на счёт сотрудника.
Если счёта в Точке ещё нет, сначала надо открыть его. Он нужен для проведения всех финансовых операций, в том числе, выплат по зарплатному проекту.
Обычно предприниматели используют расчётные счета и для других бизнес-процессов: расчётов с контрагентами, ведения внешнеэкономической деятельности, приёма платежей через эквайринг.
Кто может подключить зарплатный проект?
Подключить зарплатный проект могут индивидуальные предприниматели и руководители организаций. Главное, чтобы у них были работники. В Точке подключить Зарплатный проект можно даже если сотрудник только один.
Сколько стоит зарплатный проект?
В Точке стоимость зарплатного проекта зависит от того, какой тариф выбрал предприниматель для расчётного счёта. Мы подробно рассказывали, как выбрать тариф для ИП и ООО. Если коротко, при выборе тарифа надо учитывать несколько основных характеристик:
- как давно ИП зарегистрировался;
- как часто ИП будет отправлять и принимать платежи;
- часто ли ИП планирует пополнять расчётный счёт;
- сколько наличных будет снимать ИП;
- много ли платёжек для ИП и юрлиц ему понадобится;
- нужен ли ИП персональный менеджер;
- нужен ли ИП кешбэк;
- планирует ли ИП пользоваться зарплатным проектом.
Это позволит подобрать подходящий тариф и пользоваться им не только для проведения выплат сотрудникам, но и для других бизнес-процессов.
Частые вопросы
Что такое зарплатный проект?
Зарплатный проект — услуга банка, которая помогает автоматизировать все выплаты сотрудникам. С этой услугой можно отправлять работникам не только зарплату, но и другие выплаты:
- больничные;
- отпускные;
- командировочные и суточные;
- выплаты на детей;
- премии;
- надбавки за выслугу лет;
- матпомощь в сложных ситуациях.
По факту, предприниматель передаёт процесс выплаты зарплаты на аутсорс. Например, в Точке бухгалтеру достаточно один раз создать карточки сотрудников в зарплатном проекте. После этого достаточно формировать и подписывать ведомости, чтобы деньги зачислялись на карточки сотрудников.
Может ли ИП платить себе через зарплатный проект?
Нет. В трудовом договоре должно быть две стороны — работодатель и нанятый сотрудник.
ИП не может подписать договор сам с собой, так что и подключить зарплатный проект не получится. Впрочем, в этом обычно нет необходимости. Если ИП работает без сотрудников — он может снимать деньги или тратить их прямо со счёта на личные нужды.
Кому можно платить через зарплатный проект?
Зарплатный проект подходит для выплат по трудовым договорам. В том числе, с нерезидентами РФ.
Какие плюсы и минусы зарплатного проекта?
У зарплатного проекта есть несколько важных преимуществ.
- Экономия на комиссии. Предприниматели, которые платят зарплату наличными или отправляют деньги напрямую на карты сотрудников, иногда превышают установленные лимиты на снятие и перевод. Тогда им приходится платить комиссию. Она может различаться в зависимости от банка и выбранного тарифа: где-то 1%, где-то 10%. Выплаты через зарплатный проект не тратят основные лимиты по счёту.
- Возможность удалённого управления выплатами. Предприниматель может уехать в отпуск или поехать путешествовать в другую страну, параллельно управляя бизнесом. То же самое касается и сотрудников: работник может быть в отпуске и получить зарплату, если у него есть рублёвая карта в российском банке.
- Большинство документов в электронном формате. При подключении зарплатного проекта предприниматель может настроить ЭДО, а значит — бумажные документы сведутся к минимуму. Траты на бумагу, краску и обслуживание принтера, либо на услуги копицентра снизятся. На первый взгляд это может показаться небольшой экономией, но компании с большим документооборотом тратят на распечатку значительные суммы.
- Облегчение работы для предпринимателей и бухгалтеров, которые занимаются выплатами. Всех сотрудников можно перенести в зарплатный проект через реестр любого банка или загрузку платёжных поручений в текстовом формате. Переводы легко автоматизировать, а в кабинете бухгалтера можно управлять переводами и документооборотом.
- Можно платить на карты любых банков. Сотрудники смогут сохранить привычные карты с условиями, которые выбрали сами. Имеет смысл сравнить условия по текущему тарифу с условиями по эксклюзивным предложениям банков-партнёров Точки — они могут оказаться более выгодными.
Чаще всего использование зарплатного проекта выгодно для предпринимателя. Но важно в каждом отдельном случае просчитывать, сколько можно сэкономить.