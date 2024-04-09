Многие думают, что главное в Зарплатном проекте — это низкая комиссия. Но с точки зрения продукта и реальной экономии ресурсов бизнеса критерии совсем другие.





Для меня идеальный зарплатный проект — это когда бухгалтер перестаёт быть заложником интернет‑банка. Когда он не сидит часами над выгрузками, а отправляет выплаты легко, быстро и на автомате.





Что делает процесс по‑настоящему комфортным?





— Автоматизация реестров — чтобы не копировать строки вручную.





— Интеграция с 1С и другими учётными системами — чтобы начислять зарплату буквально в один клик, без потери данных.





— Прозрачная комиссия — чтобы финансовая модель была предсказуемой.





Мой совет: выбирайте не просто большой банк, а банк, который умеет дружить с вашей бухгалтерией. Ищите тот, где есть качественная интеграция с 1С, и на связи всегда живая поддержка, а не бездушный робот. Это превратит рутину в спокойный процесс.

