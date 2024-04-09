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Зарплатный проект
Зарплатный проект

Что такое Зарплатный проект

Чтобы не тратить время на выплаты сотрудникам, подключите Зарплатный проект. Он автоматизирует выплату зарплаты, больничных, отпускных и командировочных.

07.04.2026
2744
2744

Зарплатный проект

Интеграция с 1С, настроенные выплаты на карты любых банков и бесплатное подключение
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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Зарплатный проект

Интеграция с 1С, настроенные выплаты на карты любых банков и бесплатное подключение
Оставить заявку

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Зарплатный проект — это банковская услуга для компаний и ИП. Она автоматизирует перечисление зарплаты, премий, больничных, отпускных и командировочных сотрудникам на их карты.

Зарплатный проект упрощает бухгалтерию: достаточно сформировать ведомость в интернет-банке или 1С, подписать её смс-кодом и отправить деньги — банк проверит данные и отправит средства.

Как работает Зарплатный проект: схема по шагам

Зарплатный проект в Точка Банке работает через личный кабинет интернет-банка. Работодателю достаточно выполнить несколько простых действий:

  1. Добавить в проект данные сотрудников: ФИО, реквизиты карты и т.д. 
  2. Указать сумму, тип выплаты и период, за который нужно отправить деньги. 
  3. Подписать кодом из смс. 

В течение рабочего дня деньги приходят на карты сотрудников. Если нужен отчёт о выплатах, его можно скачать. 

Какие документы нужны для подключения Зарплатного проекта

Для клиентов Точка Банка не нужны дополнительные документы на подключение Зарплатного проекта. Подключить его можно в интернет-банке. 

Если вы ещё не клиент Точка Банка, сначала надо открыть расчётный счёт и получить доступ в интернет-банк.

Плюсы и минусы Зарплатного проекта

ПреимуществаНедостатки
Подключение за три минутыКомиссия на некоторых тарифах
Лимиты на переводы физлицам не расходуются
Управление выплатами с телефона
Зачисление денег в течение одного рабочего дня
Все документы подписываются в интернет-банке
Легко загружать файлы из 1С
Бесплатный выпуск и обслуживание карт банков-партнёров

Как выбрать банк для Зарплатного проекта 

Зарплатный проект нужен для упрощения работы, поэтому главное — быстрая настройка и возможность перечислять выплаты на любые карты.

Многие думают, что главное в Зарплатном проекте — это низкая комиссия. Но с точки зрения продукта и реальной экономии ресурсов бизнеса критерии совсем другие.


Для меня идеальный зарплатный проект — это когда бухгалтер перестаёт быть заложником интернет‑банка. Когда он не сидит часами над выгрузками, а отправляет выплаты легко, быстро и на автомате.

Что делает процесс по‑настоящему комфортным?

— Автоматизация реестров — чтобы не копировать строки вручную.

— Интеграция с 1С и другими учётными системами — чтобы начислять зарплату буквально в один клик, без потери данных.

— Прозрачная комиссия — чтобы финансовая модель была предсказуемой.

Мой совет: выбирайте не просто большой банк, а банк, который умеет дружить с вашей бухгалтерией. Ищите тот, где есть качественная интеграция с 1С, и на связи всегда живая поддержка, а не бездушный робот. Это превратит рутину в спокойный процесс.

Ангелина ГавриловаЛидер Зарплатного проекта в Точка Банк

Как подключить Зарплатный проект: пошаговая инструкция 

Шаг 1. Зайдите в раздел «Сервисы» и выберите «Зарплатный проект».

Шаг 2. Нажмите кнопку «Подключить бесплатно». 

Шаг 3. Готово! Можете добавлять сотрудников. 

Как закрыть Зарплатный проект

Отключить Зарплатный проект можно в приложении — по кнопке «Отключить зарплатный проект». Если захотите вновь его подключить, сможете в любой момент сделать это. Все данные сохранятся, поэтому вы сможете просто продолжить пользоваться Зарплатным проектом.

Вопросы по теме

Обязан ли работодатель подключить Зарплатный проект?

Зарплатный проект не обязанность, а услуга, которая упрощает выплату зарплаты. Её подключают по желанию.   


По ст. 136 ТК РФ сотрудник сам указывает счёт, на который хочет получать зарплату. 

Может ли сотрудник отказаться от Зарплатного проекта?

Да. Работник вправе отказаться от присоединения к Зарплатному проекту. Работодатель обязан прислушаться к желанию сотрудника и не настаивать на подключении.

Через Зарплатный проект можно отправлять только зарплату?

Помимо зарплаты можно отправлять премии, больничные, отпускные и командировочные.

Можно ли отправлять выплаты по дивидендам?

Нет, для выплаты дивидендов Зарплатный проект не подходит.

Можно ли платить нерезидентам РФ?

Да. Вам понадобится только договор подряда или оказания услуг.

Сложно ли настраивать выплаты?

Нет, вы можете сформировать регулярный платёж по реестру всего один раз. А дальше просто подписывать ведомости.

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