Зарплатный проект — это банковская услуга для компаний и ИП. Она автоматизирует перечисление зарплаты, премий, больничных, отпускных и командировочных сотрудникам на их карты.
Зарплатный проект упрощает бухгалтерию: достаточно сформировать ведомость в интернет-банке или 1С, подписать её смс-кодом и отправить деньги — банк проверит данные и отправит средства.
Как работает Зарплатный проект: схема по шагам
Зарплатный проект в Точка Банке работает через личный кабинет интернет-банка. Работодателю достаточно выполнить несколько простых действий:
- Добавить в проект данные сотрудников: ФИО, реквизиты карты и т.д.
- Указать сумму, тип выплаты и период, за который нужно отправить деньги.
- Подписать кодом из смс.
В течение рабочего дня деньги приходят на карты сотрудников. Если нужен отчёт о выплатах, его можно скачать.
Какие документы нужны для подключения Зарплатного проекта
Для клиентов Точка Банка не нужны дополнительные документы на подключение Зарплатного проекта. Подключить его можно в интернет-банке.
Если вы ещё не клиент Точка Банка, сначала надо открыть расчётный счёт и получить доступ в интернет-банк.
Плюсы и минусы Зарплатного проекта
|Преимущества
|Недостатки
|Подключение за три минуты
|Комиссия на некоторых тарифах
|Лимиты на переводы физлицам не расходуются
|Управление выплатами с телефона
|Зачисление денег в течение одного рабочего дня
|Все документы подписываются в интернет-банке
|Легко загружать файлы из 1С
|Бесплатный выпуск и обслуживание карт банков-партнёров
Как выбрать банк для Зарплатного проекта
Зарплатный проект нужен для упрощения работы, поэтому главное — быстрая настройка и возможность перечислять выплаты на любые карты.
Как подключить Зарплатный проект: пошаговая инструкция
Шаг 1. Зайдите в раздел «Сервисы» и выберите «Зарплатный проект».
Шаг 2. Нажмите кнопку «Подключить бесплатно».
Шаг 3. Готово! Можете добавлять сотрудников.
Как закрыть Зарплатный проект
Отключить Зарплатный проект можно в приложении — по кнопке «Отключить зарплатный проект». Если захотите вновь его подключить, сможете в любой момент сделать это. Все данные сохранятся, поэтому вы сможете просто продолжить пользоваться Зарплатным проектом.