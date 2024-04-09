Как выбрать зарплатный проект?

ИП и руководители ООО подключают зарплатные проекты, чтобы автоматизировать выплаты сотрудникам, сэкономить и снизить нагрузку на бухгалтерию. В этой статье расскажем, на что обращать внимание при выборе зарплатного проекта.
Как выбрать банк для зарплатного проекта?
В первую очередь, важно определиться с банком. Обратите внимание на 3 основных момента.
- Опыт работы банка с предпринимателями. Если банк заточен под работу с ИП и ООО, сотрудники помогут разобраться в специфических вопросах. Например, в Точке есть онлайн-бухгалтерия, услуги интернет-продвижения, помощь в работе с маркетплейсами, конструктор документов, сервисы для внешнеэкономической деятельности и другие.
- Репутация банка и отзывы клиентов. Спросите у знакомых ИП и руководителей ООО, какой банк для бизнеса они предпочитают. Изучите отзывы в интернете. Узнайте, встаёт ли банк на сторону клиента в сложных ситуациях.
- Часы работы поддержки. Если у вас возникнет проблема, круглосуточная поддержка поможет быстро решить её в любое время. Поэтому убедитесь: специалисты на связи 24/7.
На что обращать внимание при выборе зарплатного проекта?
Когда вы определились с банком, который вызывает доверие, изучите его условия по зарплатному проекту. Вот главное, на что надо смотреть:
- Стоимость. Подключение к зарплатному проекту часто бесплатное, а условия обслуживания связаны с тарифом предпринимателя. Так что изучите условия по разным тарифам и подберите наиболее выгодные. Учитывайте лимиты на переводы и снятие наличных, кешбэк, количество бесплатных платёжек для юрлиц и ИП. Точка подробно рассказывала, о самых важных нюансах, которые надо учитывать при выборе тарифа для расчётного счёта.
- Лимиты. Уточните, есть ли на зарплатном проекте ограничения по сумме выплат без комиссии и какие они. В Точке их нет.
- Возможность отправлять деньги на личные карты сотрудников. В Точке можно перечислять платежи на карты любых банков.
- Скорость зачисления денег. Например, в Точке деньги зачисляются в течение одного рабочего дня.
- Возможность автоматизации процессов. В Точке можно легко и быстро интегрировать Зарплатный проект с 1С.
- Удобство для бухгалтера. Например, в Точке управлять переводами и документооборотом можно прямо в Кабинете бухгалтера.
- Возможность отправлять выплаты нерезидентам РФ. Клиенты Точки могут отправлять деньги по Зарплатному проекту. Главное, чтобы был заключён договор подряда или оказания услуг.
Частые вопросы
Что такое зарплатный проект?
Зарплатный проект — услуга банка, которая упрощает выплату зарплаты. В разных банках процесс может немного отличаться. Например, в Точке работа с зарплатный проектом проходит так:
- Работодатель переносит сотрудников в новый зарплатный проект. Есть три сценария, по которым можно это сделать: отправить из 1С, создать реестр в интернет-банке или повторить предыдущий платёж.
- Работодатель формирует платёж по реестру: выбирает сотрудников, назначение платежа и месяц, за который надо перечислить деньги. Затем указывает суммы и подписывает документ. Сделать это можно с помощью кода — он придёт в смс. В следующем месяце можно просто повторить платёж.
- Деньги отправляются на карту сотруднику. Готово!
Зачем нужен Зарплатный проект?
Платить зарплату сотрудникам можно и напрямую, но у Зарплатного проекта есть преимущества. Расскажем о них.
- Экономия на комиссии. Выплаты по зарплатному проекту не будут расходовать лимиты по расчётному счёту, а значит — лимиты сохранятся и платить комиссию за их превышение не придётся. Ограничений на переводы нет.
- Снижение нагрузки на работодателя и бухгалтера. Зарплатный проект помогает заметно облегчить выплаты: достаточно один раз настроить отправку платежей и просто повторять их, когда придёт время следующих выплат.
- Управление выплатами из любой точки мира. Даже если вы уехали в отпуск или руководите бизнесом дистанционно, можете настраивать и подтверждать выплаты в интернет-банке Точки.
- Минимум бумажных документов. При использовании Зарплатного проекта большая часть документов оформляется в электронном формате.
- Можно отправлять и другие выплаты. Среди них командировочные, больничные, отпускные.
На какие карты отправлять платежи сотрудникам?
Работник может сам выбрать, на какую карту ему будут приходить деньги. В Точке можно оформить зарплатную карту в банке-партнёре — МТС Банке.
Сотрудник может сравнить условия обслуживания этих карт с условиями своей карты, и решить, что для него выгоднее. При желании он может получать выплаты с работы на личную карту.
Чтобы подключить Зарплатный проект в Точке, нужен расчётный счёт. Оставьте заявку, и мы поможем подобрать подходящий тариф и полезные сервисы. А ещё договоримся о встрече: менеджер приедет в удобное вам место: в офис или уютное кафе у дома. После встречи активируем ваш счёт.