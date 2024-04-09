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Зарплатный проект
Зарплатный проект

Как выбрать зарплатный проект?

09.04.2024
452
452

Зарплатный проект в Точка Банк

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Автор

ИП и руководители ООО подключают зарплатные проекты, чтобы автоматизировать выплаты сотрудникам, сэкономить и снизить нагрузку на бухгалтерию. В этой статье расскажем, на что обращать внимание при выборе зарплатного проекта

Как выбрать банк для зарплатного проекта?

В первую очередь, важно определиться с банком. Обратите внимание на 3 основных момента. 

  1. Опыт работы банка с предпринимателями. Если банк заточен под работу с ИП и ООО, сотрудники помогут разобраться в специфических вопросах. Например, в Точке есть онлайн-бухгалтерия, услуги интернет-продвижения, помощь в работе с маркетплейсами, конструктор документов, сервисы для внешнеэкономической деятельности и другие. 
  2. Репутация банка и отзывы клиентов. Спросите у знакомых ИП и руководителей ООО, какой банк для бизнеса они предпочитают. Изучите отзывы в интернете. Узнайте, встаёт ли банк на сторону клиента в сложных ситуациях. 
  3. Часы работы поддержки. Если у вас возникнет проблема, круглосуточная поддержка поможет быстро решить её в любое время. Поэтому убедитесь: специалисты на связи 24/7.

На что обращать внимание при выборе зарплатного проекта?

Когда вы определились с банком, который вызывает доверие, изучите его условия по зарплатному проекту. Вот главное, на что надо смотреть: 

  1. Стоимость. Подключение к зарплатному проекту часто бесплатное, а условия обслуживания связаны с тарифом предпринимателя. Так что изучите условия по разным тарифам и подберите наиболее выгодные. Учитывайте лимиты на переводы и снятие наличных, кешбэк, количество бесплатных платёжек для юрлиц и ИП. Точка подробно рассказывала, о самых важных нюансах, которые надо учитывать при выборе тарифа для расчётного счёта
  2. Лимиты. Уточните, есть ли на зарплатном проекте ограничения по сумме выплат без комиссии и какие они. В Точке их нет. 
  3. Возможность отправлять деньги на личные карты сотрудников. В Точке можно перечислять платежи на карты любых банков. 
  4. Скорость зачисления денег. Например, в Точке деньги зачисляются в течение одного рабочего дня. 
  5. Возможность автоматизации процессов. В Точке можно легко и быстро интегрировать Зарплатный проект с 1С. 
  6. Удобство для бухгалтера. Например, в Точке управлять переводами и документооборотом можно прямо в Кабинете бухгалтера. 
  7. Возможность отправлять выплаты нерезидентам РФ. Клиенты Точки могут отправлять деньги по Зарплатному проекту. Главное, чтобы был заключён договор подряда или оказания услуг.

 Как выбрать зарплатный проект

Частые вопросы

Что такое зарплатный проект?

Зарплатный проект — услуга банка, которая упрощает выплату зарплаты. В разных банках процесс может немного отличаться. Например, в Точке работа с зарплатный проектом проходит так:

  1. Работодатель переносит сотрудников в новый зарплатный проект. Есть три сценария, по которым можно это сделать: отправить из 1С, создать реестр в интернет-банке или повторить предыдущий платёж.
  2. Работодатель формирует платёж по реестру: выбирает сотрудников, назначение платежа и месяц, за который надо перечислить деньги. Затем указывает суммы и подписывает документ. Сделать это можно с помощью кода — он придёт в смс. В следующем месяце можно просто повторить платёж.
  3. Деньги отправляются на карту сотруднику. Готово!

Зачем нужен Зарплатный проект?

Платить зарплату сотрудникам можно и напрямую, но у Зарплатного проекта есть преимущества. Расскажем о них.

  1. Экономия на комиссии. Выплаты по зарплатному проекту не будут расходовать лимиты по расчётному счёту, а значит — лимиты сохранятся и платить комиссию за их превышение не придётся. Ограничений на переводы нет.
  2. Снижение нагрузки на работодателя и бухгалтера. Зарплатный проект помогает заметно облегчить выплаты: достаточно один раз настроить отправку платежей и просто повторять их, когда придёт время следующих выплат. 
  3. Управление выплатами из любой точки мира. Даже если вы уехали в отпуск или руководите бизнесом дистанционно, можете настраивать и подтверждать выплаты в интернет-банке Точки. 
  4. Минимум бумажных документов. При использовании Зарплатного проекта большая часть документов оформляется в электронном формате.
  5. Можно отправлять и другие выплаты. Среди них командировочные, больничные, отпускные.

На какие карты отправлять платежи сотрудникам? 

Работник может сам выбрать, на какую карту ему будут приходить деньги. В Точке можно оформить зарплатную карту в банке-партнёре — МТС Банке. 

Сотрудник может сравнить условия обслуживания этих карт с условиями своей карты, и решить, что для него выгоднее. При желании он может получать выплаты с работы на личную карту.

Чтобы подключить Зарплатный проект в Точке, нужен расчётный счёт. Оставьте заявку, и мы поможем подобрать подходящий тариф и полезные сервисы. А ещё договоримся о встрече: менеджер приедет в удобное вам место: в офис или уютное кафе у дома. После встречи активируем ваш счёт.

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Как выбрать зарплатный проект — Выбор банка для зарплатного проекта — Банк Точка