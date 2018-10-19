Банк Точка вводит электронную «копилку»

Теперь для клиентов Точки появилась возможность автонакопления средств на бизнес-нужды. Процент будет откладываться с каждой доходной операции. Предприниматель сам решает, сколько денег должно отложиться в итоге и на какие цели — это может быть как уплата налогов и взносов, так и накопления на арендную плату, выдачу премий персоналу или дополнительные вложения в закупку товара перед сезонными всплесками продаж.

«Клиенты давно просили такой сервис и были услышаны. Услуга «Сейф» позволяет незаметно накопить на такие важные выплаты, как налоги, премии и вложения в оборот бизнеса. Клиенты, которым мы предложили первыми опробовать сервис, иногда даже забывали о нём, а потом приятно удивлялись, обнаружив накопленные средства», — рассказывает менеджер продукта в Точке Елена Насобина.

При подключении услуги «Сейф» для клиента открывается дополнительный бесплатный счёт, где будут откладываться проценты с каждого поступления. Также, сейф можно пополнять самостоятельно со своего основного расчётного счёта в Точке и в любой момент перевести деньги на свой основной счёт, чтобы воспользоваться ими.

Если в какой-то момент клиенту нужно приостановить накопление, он может изменить процент накоплений на 0%. А для возобновления услуги — вернуть нужный процент.