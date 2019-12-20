Деньги вперёд: банк Точка запустил сервис факторинга

Многие предприниматели сталкивались с кассовым разрывом — временной нехваткой денег на счетах. Чтобы помочь бизнесу решить проблему, банк Точка запустил сервис факторинга от партнёров. Факторинг — это финансирование при отсрочке платежей. После поставки товаров или услуг предприниматель сразу же получает деньги от фактора, а покупатель выплачивает сумму за заказ с отсрочкой. Сервис факторинга от Точки — это агрегатор, который позволяет легко сравнить условия и выбрать самое выгодное предложение от партнёров прямо в интернет-банке Точки.

«Кассовые разрывы случаются в любом бизнесе: вы должны за что-то заплатить, а денег на расчётных счетах и в кассе нет. Это не значит, что вы банкрот: бывает, что счета еще не оплачены клиентами, а платить за товар или начислять зарплату сотрудникам надо уже сейчас. Теперь, чтобы пополнить оборотные средства, выплатить заработную плату, налоги и текущие расходы, увеличить количество поставок и годовую выручку, клиенты Точки могут воспользоваться факторингом», — комментирует Мария Захарова, менеджер по продукту в банке для предпринимателей Точка.

В факторинге участвуют три стороны: кредитор, дебитор и фактор. Кредитор поставляет товар с отсрочкой платежа. Дебитор покупает товар или услугу и платит позже. Фактор — специальная компания или банк, которому кредитор передаёт долг по поставкам. Для удобного выбора фактора в Точке собрали все предложения в одном окне и договорились с партнёрами о выгодных ставках. Клиенту остаётся только подать заявку, выбрать подходящее предложение от фактора и подписать договор с факторинговой компанией.