ИИ-Ассистент Точки научился объяснять требования налоговой

Онлайн-бухгалтерия Точки с помощью ИИ-Ассистента поможет расшифровывать требования Федеральной налоговой службы (ФНС России). Среди российских банков такое решение представлено впервые. Теперь предпринимателям не нужно самостоятельно разбираться в сложных формулировках. «Ассистент» анализирует содержание требований и объясняет их суть простыми словами.

ФНС России направляет предпринимателям разные виды требований: на просмотр, с подтверждением и платёжные требования, которые необходимо сначала подтвердить, а затем оплатить.

Процесс занимает несколько секунд. Сейчас «Ассистент» умеет пересказывать более 50 требований, и этот список будет расширяться. Среди них:

требования о предоставлении пояснений;

информационные письма;

уведомления о взыскании;

извещения о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки;

акты налоговой проверки;

решения о взыскании задолженности за счёт денежных средств;

уведомления о вызове в налоговый орган;

уведомления о неисполнении обязанности по представлению налоговой декларации.

«Мы видим, что многим предпринимателям бывает непросто разобраться в уведомлениях от налоговой: формализованный текст, юридический язык, и с первого прочтения могут возникнуть сложности. При этом сроки ответа ограничены, а разбор документа, консультации и поиск решения требуют времени. Мы в Онлайн-бухгалтерии автоматизировали этот процесс: ИИ-Ассистент сразу объясняет, о чём документ, и подсказывает, что нужно делать дальше, например, предоставить пояснения по отчёту или заплатить налоги», — комментирует директор по продукту «Точка Бухгалтерия» в Точке Даниил Смирнов.

Информация, передаваемая «Ассистенту», надёжно защищена — Точка тщательно следит за соблюдением налоговой тайны и не передаёт данные в сторонние сервисы.



