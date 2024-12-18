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18.12.2024

ИИ-Ассистент Точки первым на рынке научился считать долги контрагентов

ИИ-сервис «Ассистент» банка для предпринимателей и предприятий Точка поможет предпринимателем узнать объём задолженности от контрагентов. 

Опция доступна для всех клиентов Точки. Она позволяет предпринимателю сэкономить до нескольких часов, которые он мог бы потратить на «ручные» подсчёты. 

В новом сценарии ИИ-Ассистент отвечает на следующие вопросы:

  • Сколько мне должен [контрагент] за [период];
  • Какой контрагент мне должен больше за [период].

Ассистент даёт ответ на основе анализа выставленных, но не оплаченных счетов в Точке. 

Безопасность передаваемой Ассистенту информации гарантируется — Точка не передает персональные данные в сторонние сервисы для работы сценария.

«Мы в Точке создаем ИИ-технологии, которые помогают предпринимателям решать сложные задачи на простом «человеческом» языке. Например, узнать, сколько денег должен контрагент. В традиционном сценарии предпринимателю нужно открыть список счетов, отфильтровать нужные, вручную суммировать их, не ошибиться. 

В Точке вместо этого достаточно написать AI-Ассистенту, например, «сколько мне должен ИП Петров за ноябрь?». Умный ИИ отфильтрует неоплаченные счета Петрова за ноябрь, суммаризирует и выдаст нужную цифру. И даже уточнит, сколько счетов на какую сумму уже просрочено. Мы стремимся к тому, чтобы все управление бизнесом для наших клиентов было естественным и удобным», — объясняет Михаил Корочкин. 

Точка запустила «Ассистента» чуть больше года назад — осенью 2023 года. За это время помощник научился следующим опциям: 

  • Ответы на вопросы про бизнес на основе базы знаний Точки;
  • Навигация клиента по разделам интернет-банка с инструкциями и ссылками;
  • Ответы на вопросы, касающиеся уплаты налогов; 
  • Открытие депозитов и консультация по ним; 
  • Выписки из интернет-банка; 
  • Переводы по СБП;
  • Ответы на вопросы про тарифы банка; 
  • Аналитика по операциям за определенный период. 

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ИИ-Ассистент Точки первым на рынке научился считать долги контрагентов — Банк Точка