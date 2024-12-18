ИИ-Ассистент Точки первым на рынке научился считать долги контрагентов
ИИ-сервис «Ассистент» банка для предпринимателей и предприятий Точка поможет предпринимателем узнать объём задолженности от контрагентов.
Опция доступна для всех клиентов Точки. Она позволяет предпринимателю сэкономить до нескольких часов, которые он мог бы потратить на «ручные» подсчёты.
В новом сценарии ИИ-Ассистент отвечает на следующие вопросы:
- Сколько мне должен [контрагент] за [период];
- Какой контрагент мне должен больше за [период].
Ассистент даёт ответ на основе анализа выставленных, но не оплаченных счетов в Точке.
Безопасность передаваемой Ассистенту информации гарантируется — Точка не передает персональные данные в сторонние сервисы для работы сценария.
«Мы в Точке создаем ИИ-технологии, которые помогают предпринимателям решать сложные задачи на простом «человеческом» языке. Например, узнать, сколько денег должен контрагент. В традиционном сценарии предпринимателю нужно открыть список счетов, отфильтровать нужные, вручную суммировать их, не ошибиться.
В Точке вместо этого достаточно написать AI-Ассистенту, например, «сколько мне должен ИП Петров за ноябрь?». Умный ИИ отфильтрует неоплаченные счета Петрова за ноябрь, суммаризирует и выдаст нужную цифру. И даже уточнит, сколько счетов на какую сумму уже просрочено. Мы стремимся к тому, чтобы все управление бизнесом для наших клиентов было естественным и удобным», — объясняет Михаил Корочкин.
Точка запустила «Ассистента» чуть больше года назад — осенью 2023 года. За это время помощник научился следующим опциям:
- Ответы на вопросы про бизнес на основе базы знаний Точки;
- Навигация клиента по разделам интернет-банка с инструкциями и ссылками;
- Ответы на вопросы, касающиеся уплаты налогов;
- Открытие депозитов и консультация по ним;
- Выписки из интернет-банка;
- Переводы по СБП;
- Ответы на вопросы про тарифы банка;
- Аналитика по операциям за определенный период.