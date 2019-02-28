Клиенты Точки смогут общаться с банком через мессенджеры

Банк для предпринимателей Точка начал обслуживать клиентов в Telegram и Viber. Теперь для обращения к представителю банка не нужно заходить в интернет-банк, получить быстрый и квалифицированный ответ можно не отрываясь от любимого мессенджера. При этом, вся переписка сохранится и в чате интернет-банка.

Для начала общения клиенту достаточно в поиске мессенджера ввести «Банк Точка», и он сразу попадёт к специалисту банка. Здесь можно получить любую информацию, не являющуюся банковской тайной. Чтобы получить ответы на вопросы об операциях по счетам, остаткам, и другим конфиденциальным данным, необходимо один раз пройти процедуру авторизации, — просто набрав /connect, и следовать простым инструкциям.

Для коммуникации были выбраны популярные мессенджеры — Viber и Telegram. Уведомления от банка, в том числе и об операциях по счёту, пользователь сможет получать прямо внутри мессенджера. Сделать это можно в настройках интернет-банка. Интеграция с WhatsApp, ВКонтакте и Facebook Messenger в настоящее время находятся на стадии тестирования.

По результатам тестового периода, большая часть клиентов воспользовалась новым способом связи для получения консультации, за ними обращались в 8 раз чаще, чем за другими услугами.

«Для нас очень важно быть удобными и доступными для клиента. Омниканальность — один из важнейших приоритетов Точки, мы хотим, чтобы клиент мог общаться с нами и через мобильный телефон, и через интернет-банк, и в любимом мессенджере», — прокомментировал Александр Головин, директор по продуктам банка для предпринимателей Точка.