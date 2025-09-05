Команда Точка Банк объявила даты новой конференции для предпринимателей

Конференция для малого и среднего бизнеса ТОК от Точка Банк пройдет 24 октября. Пространством конференции станет Дом культуры «ГЭС-2», мероприятие пройдёт там в рамках инициативы «ГЭС-2: b2b».

Концепция конференции этого года — «Опыт громче слов». ТОК станет местом встречи предпринимателей с потенциальными партнерами. На конференции, помимо выступлений именитых спикеров, запланированы также воркшопы с экспертами и предпринимателями, которые готовы делиться своим опытом с гостями ТОКа.

Среди спикеров ТОК 2025:

Основатель платформы для предпринимателей «Аномалия» Михаил Гребенюк;

Сооснователь amoCRM Михаил Токовинин;

Предприниматель и управленец бренда ARNY PRAHT Анна Прахт;

Основатель сети «Клиника Фомина» Дмитрий Фомин;

СЕО бренда «Мармеладыч» Григорий Соловьев;

Основательница ювелирного бренда MOONSWOON Ольга Локшина;

СЕО и управляющий партнёр клиники ранней реабилитации «Три сестры» Анна Симакова.

В этом году запланировано свыше 30 выступлений от фаундеров и управляющих сервисов и брендов. Они поделятся опытом развития своего дела в самых разных сферах — ритейле, образовании, услугах, производстве и креативных индустриях. В 2025 году все выступления пройдут в очном формате.

Пространством конференции впервые станет Дом культуры «ГЭС-2». Принципы открытого диалога созвучны ценностям институции, они также стали основой инициативы «ГЭС-2: b2b». Реконструированное здание бывшей электростанции наполняется человеческой энергией так же, как конференция ТОК дает импульс, необходимый бизнесу для роста и адаптации к новым реалиям.

«В этом году мы меняем акцент: если раньше ТОК помогал предпринимателям адаптироваться к новым реалиям, то теперь мы создаём пространство для развития бизнеса и новых связей. Сегодня предприниматели стали новыми рок-звёздами — вокруг много громких слов и внимания, из-за чего профессия кажется лёгкой, а успех — быстрым. Но реальный бизнес — это команды, продукты, кризисы и решения, это путь, который строится годами и требует настоящего опыта.

Об этом мы хотим говорить на ТОК: делиться историями, которые помогают пройти через вызовы, соединять тех, кто создаёт, с теми, кому это нужно, и давать не только вдохновение, но и практические инструменты. Наша особенность — это среда, где предприниматели находят партнёров и новые возможности, а нетворк-сессии и воркшопы, например по построению финмодели, стали важной частью практической программы. В этом году наша тема — «Опыт громче слов», и мы уверены, что каждый участник уйдёт не только с импульсом к действию, но и с конкретной пользой для своего дела», — рассказывает СМО Точка Банк Софья Масленникова.

«Важные для “ГЭС-2” принципы открытого диалога принимают в нашей работе разные формы. Одна из них — это инициатива «ГЭС-2: b2b». В ее рамках мы предлагаем возможность начать разговор между институцией и разными индустриями, особенно теми, которые могут открыть для нас новые области знаний. Мы рады взаимодействию с Точка Банком — близкой нам по духу командой, конференцией ТОК и возникшим вокруг нее сообществом предпринимателей, за развитием которого мы наблюдаем не первый год», — комментирует директор по международным связям и спонсорским проектам Дома культуры «ГЭС-2» Екатерина Ермоленко.

В этом году организаторы рассчитывают на 2000 гостей конференции — представителей молодого, устоявшегося и растущего бизнеса Москвы и других регионов.

Справочно

Инициатива «ГЭС-2: b2b» — это возможность для обмена опытом между институцией и представителями разных индустрий. Участниками инициативы могут стать компании и организации, экспертиза которых позволит «ГЭС-2» расширить представление об актуальных решениях в сферах устойчивого развития и технологий. Подробнее.

Дом культуры «ГЭС-2» — международная институция, открытая в 2021 году. Ее главная задача — создать условия для развития современной культуры и художественного сообщества в контексте города, страны и мира, опираясь на ценности доступности, междисциплинарности и вовлечения каждого в культурное производство.



Программа «ГЭС-2» охватывает выставки, кино, театр, музыку, танец и издательские проекты. Публичная программа объединяет академические форматы с открытыми беседами, встречами, мастер-классами и другими событиями для взрослых и детей.»