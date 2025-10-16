Команда Точка Банк раскрыла программу конференции ТОК 2025 для предпринимателей

Организаторы объявили детали программы четвертой конференции ТОК, которая пройдёт 24 октября в Доме культуры «ГЭС-2» в рамках инициативы «ГЭС-2: B2B». Основная тема этого года — «Опыт громче слов». Кроме выступлений от основателей и топ-менеджеров бизнесов, участников ждут разборы кейсов, дебаты на деловые темы и вечернее шоу в формате хорового пения.

На главной сцене ТОК 2025 своим опытом поделятся:

Михаил Гребенюк, основатель платформы для предпринимателей «Аномалия». Он в live-режиме персонально разберёт кейсы участников.

Он в live-режиме персонально разберёт кейсы участников. Дмитрий Левицкий, предприниматель, ресторатор и телеведущий, который поделится, как развивать клиентский опыт в розничном бизнесе.

который поделится, как развивать клиентский опыт в розничном бизнесе. Дмитрий Фомин, основатель сети «Клиника Фомина». Он выступит с темой о том, как найти баланс между миссией и прибылью.

Он выступит с темой о том, как найти баланс между миссией и прибылью. Ольга Соколова, экс-СЕО сети клиник «Скандинавия» и в прошлом младший партнер McKinsey, которая расскажет про приумножение энергии в бизнесе.

которая расскажет про приумножение энергии в бизнесе. Михаил Токовинин, сооснователь amoCRM с темой: «Люди решают всё: как решить, кто эти люди».

Кроме главной сцены, активная программа предполагается в Актовом зале, где выступят: CEO Lapochka Drinks и Ostrovica brewery Антон Балыклов, предприниматель и управленец бренда ARNY PRAHT Анна Прахт, фаундер и дизайнер ювелирного бренда MOONSWOON Ольга Локшина и другие. Спикеры расскажут про создание продуктового опыта, обновление бизнес-стратегии в кризис и распределение задач фаундеров в малом бизнесе. Всего планируется свыше 13 соло-выступлений.

Особенность программы — большое число интерактивных форматов: мастер-классы и мастермайнды, открытые обсуждения и дебаты. Одна из главных дискуссий будет посвящена теме делегирования. Алёна Хайдукова (nōtem), Светлана Михалёва (EGGSELLENT), Игорь Зернов («Следуй за кроликами») обсудят, возможно ли передать сотрудникам задачи и роль CEO, и какие нюансы стоит учесть в этом процессе. Модерировать обсуждение будет Евгения Фишелёва, бренд-директор и создатель The Blueprint.

Ещё одна ключевая тема — создание малого и среднего бизнеса с нуля. В формате дебатов предприниматели разберут плюсы и минусы разных стратегий в текущих экономических условиях: от покупки франшизы до развития своего бренда.

Также посетители ТОК 2025 смогут получить новые управленческие навыки на мастер-классах. Светлана Гагина, финансовый директор «Нескучных финансов», научит принимать управленческие решения на основе финмодели, а Елена Черникова, основательница и СЕО Invisible Force, расскажет о проведении стратегических сессий для ИП.

«В этом году аудитория ТОКа максимально широкая — от тех, кто только запускает бизнес, до основателей, которые думают о масштабировании или выходе из операционки. Мы поднимаем вопросы, с которыми сталкивается любой предприниматель на разных этапах: стоит ли строить бизнес с нуля или брать франшизу, как выходить на новые рынки, открывать ли собственное производство, где делегировать инициативу команде и какую роль оставлять за собой как фаундеру. Главное — это живые ответы от практиков: предпринимателей и управленцев, которые уже проходили через эти решения и готовы делиться реальными инструментами. Отдельно мы запустим экспертную зону от Точки — там вместе с нашими и приглашёнными экспертами разберём самые острые запросы: как предпринимателям готовиться к грядущим налоговым изменениям, какие форматы инвестиций подходят для бизнеса и другие», — рассказывает СМО Точка Банк Софья Масленникова.

Кроме классических выступлений организаторы предусмотрели специальные зоны для тихого и активного нетворкинга и возможность обсудить с лидерами ритейл-рынка потенциальные партнёрства. Завершится ТОК 2025 неформальной частью: DJ-сетами и коллективным пением совместно с профессиональным хором HOT HORIST.

Справочно

Сайт конференции: https://tok.tochka.com

Инициатива «ГЭС-2: B2B» — это возможность для обмена опытом между институцией и представителями разных индустрий. Участниками инициативы могут стать компании и организации, экспертиза которых позволит «ГЭС-2» расширить представление об актуальных решениях в сферах устойчивого развития и технологий. Подробнее.

Дом культуры «ГЭС-2» — международная институция, открытая в 2021 году. Ее главная задача — создать условия для развития современной культуры и художественного сообщества в контексте города, страны и мира, опираясь на ценности доступности, междисциплинарности и вовлечения каждого в культурное производство.

Программа «ГЭС-2» охватывает выставки, кино, театр, музыку, танец и издательские проекты. Публичная программа объединяет академические форматы с открытыми беседами, встречами, мастер-классами и другими событиями для взрослых и детей.



