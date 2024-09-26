Конференция Точки ТОК пройдёт 14 ноября

Третья конференция для предпринимателей ТОК от Точки и создателей Beat Film Festival пройдет 14 ноября в Москве на площадке OMEGA Events. Ключевой темой ТОК 2024 станет идея масштаба бизнеса: исследования его разных граней, значений и интерпретаций. В конференции примут участие CEO и основатель NUSELF Ольга Паскина, основатель FITMOST Александра Герасимова, СЕО и сооснователь THE CULTT Анна Автайкина, основатель Beyond Taylor Николай Попович и другие.

Как и в прошлые годы, внимание спикеров сконцентрируется на 3 главных треках: стратегиях, процессах и людях. Спикеры ТОК — основатели и топ-менеджеры известных бизнесов и проектов, которым удалось вывести свои команды, практики и подходы на новый уровень, и яркие эксперты в сфере продвижения и развития soft skills: Ольга Паскина (лайфстайл-платформа NUSELF, венчурный фонд DV Capital, автор канала FounderWoman), Александра Герасимова (приложение для записи в фитнес-клубы и студии красоты FITMOST), Анна Автайкина (ресейл-платформа THE CULTT), Ася Косова (бренд аксессуаров KRIVOKOSO), Николай Попович (сеть магазинов ВкусВилл, бизнес-консалтинг Beyond Taylor), Антон Шатров (Bacardi Rus), Марина Демидова (клиники DocDeti и DocMed), Анна Никулина (сервис онлайн-психотерапии «Ясно»), Елена Усенко (Гусевской хрустальный завод), Даниил Терентьев (клуб тренировок навыков общения Logym), Евгения Дацко (бизнес-консалтинг Artery.agency), Александра Федорова (проект «Новый русский // Культурный код»), Марина Синицына (телеграм-канал «Юра, не волнуйся!»).



Участников ТОК 2024 будет ждать разбор кейсов от первых лиц самых заметных бизнесов и проектов, и развитие собственных навыков и компетенций с помощью практических мастерских. Две сцены ТОК позволят узнать об опыте других предпринимателей от первого лица и потренировать навыки, которые необходимы предпринимателям и их командам сегодня: публичные выступления, аргументация и переговоры, отдача и получение обратной связи и другие треки. Например, Gogol School организуют мастерскую по работе с голосом — важным инструментом предпринимателя в разных жизненных сценариях: от питчинга перед инвесторами до увольнения сотрудника.

Также на конференции впервые появится Гостиная ТОК. В ней покупатели тарифа ТОК Плюс смогут встретиться в более камерном режиме с представителями разных бизнесов и проектов и задать им свои вопросы напрямую.

До 30 сентября ТОК проводит опен-колл — команда конференции выберет до 3 героев, которые станут её спикерами: они выступят в формате открытого микрофона, чтобы представить свои бизнес-решения, инструменты, взгляды и подходы. Подать заявку можно по ссылке. Результаты опен-колла будут опубликованы не позднее 20 октября в соцсетях конференции.

Beat Film Festival — самый заметный фестиваль документального кино в России с 15-летней историей. Beat ежегодно создает пространство для общения, объединяя зрителей через разные форматы. В 2024 году фестиваль посетило более 35 000 человек.