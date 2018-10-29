(НЕ)рэп-баттл: Точка заставила предпринимателей попереживать

22 октября на арене Мегаспорт в Москве прошёл первый баттл-форум для предпринимателей «Точка зрения». Ключевым организатором выступил банк для предпринимателей Точка. В тематических баттлах сошлись Ксения Собчак и Ирина Хакамада, Ирина Горбачёва и Юлиана Слащева, Оскар Хартманн и Петр Осипов, Николай Картозия и Алексей Васильчук, Владимир Пирожков и Руслан Юсуфов, Илья Авербух и Хеймир Хадльгримссон.

Всего форум посетило более 5 тысяч предпринимателей, которые во время баттлов не только услышали интересные инсайты о развитии бизнеса и своей личности, но и прошли тренинг от Владимира Герасичева, представителя Business Relations, а также провели несколько сессий нетворкинга.

Не обошелся форум и яркими заявлениями: Ирина Хакамада призналась, что инвестировала сразу в несколько криптовалют, Николай Картозия рассказал, что откроет ресторан вместе с Алексеем Васильчуком. В рамках того же баттла Михаил Зыгарь высказал идею о том, что телевидение в традиционном представлении очень скоро умрёт.

«В Москве каждый день проходят мероприятия для предпринимателей, где менторы обещают поделиться секретами молниеносного роста или универсальным рецептом успеха в бизнесе. Большинство из них проходят стандартно: очереди на вход, полчаса рекламы спонсоров, выступления „именитых“ спикеров, основная деятельность которых и завязана на конференциях и публичных выступлениях. Везде происходит одно и то же. Нам хотелось сделать по-настоящему уникальную встречу, где каждый сможет поделиться своей точкой зрения и отстоять ее. Формат баттла как нельзя лучше подходит для этого. Нет никаких универсальных рецептов и таблеток, нет проторенных дорожек. Выбор всегда придется делать самому, главное, каждый раз прыгать выше, чем в прошлый», — считают в Точке.