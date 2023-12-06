Онлайн-бухгалтерия Точки стала лучшей по версии Markswebb

Онлайн-бухгалтерия Точки заняла первое место в рейтинге Business Internet Banking Rank 2023, составленном консалтинговой компании в сфере Digital Markswebb. Продукт Точки возглавил рейтинг в направлении «Полная автоматизации бухгалтерии в интернет-банке».

Общая оценка сервиса, по данным Markswebb, — 97,9 баллов из 100.

Сервис помогает предпринимателям рассчитать итоговую сумму налогов и взносов, подготовить платежи и декларацию для отправки в налоговую, а также напоминает обо всех сроках.

Сервис заменяет работу с электронной подписью: он самостоятельно отправит за предпринимателя отчетность. При этом у клиента есть возможность отправить отчетность заранее. Для этого нужно только подписать отчётность через смс с любого устройства.

Онлайн-бухгалтерия Точки автоматически рассчитывает налоги с учётом продаж на Wildberries, Яндекс Маркет и Ozon.

Также сервис откладывает деньги с доходных операций на отдельный счёт и автоматически отправляет их в налоговую, когда приходит срок уплаты налогов. Сервис подходит как для бухгалтеров, работающих в компаниях, так и для специалистов, предоставляющих услуги на аутсорсинге.