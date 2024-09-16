Онлайн-бухгалтерия Точки стала доступна для всех предпринимателей

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» стал первым на рынке, кто вынес онлайн-бухгалтерию за периметр банка. Теперь функционал сервиса «Точка Бухгалтерия» доступен всем предпринимателям, вне зависимости от того, в каком банке у них основной счёт.

«Мы сделали онлайн-бухгалтерию Точки доступной для всех предпринимателей, потому что верим в возможность вести бизнес без ограничений. Мы хотим облегчить финансовую жизнь предпринимателей, предоставляя простой и эффективный инструмент для учета и отчетности, независимо от того, в каком банке у них открыт расчетный счет.

Вынесение продукта за контур банка — это шаг к росту и развитию бизнеса. Теперь каждый предприниматель может использовать наш сервис для оптимизации своего учета, обеспечивая легкость в управлении финансами и сосредоточение на главном — развитии своего дела. Кроме того, у «Точки Бухгалтерии» есть эксперты, которые готовы ответить на все вопросы предпринимателя, касающиеся бухгалтерии», — комментирует директор по продукту «Точка Бухгалтерия» Даниил Смирнов.

Сервис помогает предпринимателям рассчитать итоговую сумму налогов и взносов, подготовить платежи и декларацию и отправить их в налоговую. Также «Точка Бухгалтерия» позволяет подготовить документы для работы с контрагентами: счёт на оплату, документ о выполнение работы, договор возмездного оказания услуг, товарная накладная.

Сервис заменяет работу с электронной подписью: он самостоятельно отправит за предпринимателя отчетность. При этом у клиента есть возможность отправить отчетность заранее. Для этого нужно только подписать отчётность через смс с любого устройства. «Точка Бухгалтерия» автоматически рассчитывает налоги с учётом продаж на Wildberries, Яндекс Маркет и Ozon — достаточно только загрузить отчёт.

Онлайн-бухгалтерия Точки заняла первое место в рейтинге Business Internet Banking Rank 2023, составленном консалтинговой компании в сфере Digital Markswebb. Продукт Точки возглавил рейтинг в направлении «Полная автоматизации бухгалтерии в интернет-банке». Общая оценка сервиса, по данным Markswebb, — 97,9 баллов из 100.