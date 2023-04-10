Справочная Точки запустила на базе GPT чат-бота, который поможет предпринимателям с рутинными задачами

Справочная Точки запустила нейросетевого чат-бота на основе ChatGPT. «Изи Бизи бот» поможет предпринимателю решить сразу несколько бизнес-задач, сэкономив ему время для других дел. На обработку запроса боту нужно около минуты.

Что делает чат-бот Справочной

— Подбирает коды ОКВЭД для предпринимателей;

— Формулирует тактичные ответы на негативные отзывы клиентов. Сначала он анализирует комментарий клиента, а затем предлагает варианты ответа от лица бренда;

— Закрывает медиа-задачи бизнеса: бот подбирает блогеров с аудиторией, релевантной бренду. В будущем он сможет заказать у них рекламу;

— Генерирует заголовки и описания для рекламных кампаний, пользователю нужно только указать тему и выбрать рекламную площадку. После этого бот пришлёт варианты идей.

«Команда Справочной уже пять лет делает жизнь предпринимателя проще. В этот раз мы решили помочь нашим клиентам автоматизировать некоторые процессы, которые могут отнимать много времени.

Наш чат-бот значительно оптимизирует работу бизнеса, особенно в условиях быстро меняющейся рыночной ситуации. Важно, что бот запоминает детали разговора и может строить ответы, основываясь на информации, которую ему уже сообщил пользователь», — рассказывает главный редактор Справочной Яна Истомина.