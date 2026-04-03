Точка Банк присоединился к Кодексу этики использования данных — отраслевому документу, который разработали в Ассоциации больших данных (АБД).

Кодекс фиксирует основные принципы прозрачной, ответственной и безопасной работы с данными, включая защиту интересов пользователей, недопустимость дискриминации при использовании данных и прозрачность применения алгоритмов.

Кроме того, Точка Банк также вошёл в Реестр добросовестных участников рынка данных. Это означает, что компания подтвердила соблюдение принципов Кодекса и своё соответствие его требованиям на всех этапах проверки. Например, доказала, что все данные внутри компании обрабатываются согласно лучшим рыночным практикам и надёжно защищены.

«Для Точка Банка безопасная и этичная работа с данными всегда была одним из ключевых приоритетов. Мы изначально строили процессы так, чтобы защищать интересы клиентов и обеспечивать прозрачность на всех этапах. Присоединение к Кодексу этики стало для нас важным внешним подтверждением этого подхода. Это логичный шаг, который отражает нашу ответственность в работе с данными», — рассказал лидер направления «Качество данных» в Точка Банке Ринат Абдурахманов.

«Кодекс этики – отраслевой инструмент, который задаёт единые принципы прозрачной, ответственной и безопасной работы с данными. Для финансового сектора соблюдение этих принципов имеет особое значение. В сегменте малого и среднего бизнеса это напрямую связано с доверием предпринимателей, которые ожидают не только удобных сервисов, но и понятных, честных правил обработки данных. Присоединение таких участников, как Точка Банк, и их включение в Реестр добросовестных участников рынка подтверждают практическую применимость Кодекса и его востребованность на рынке. Уверена, что расширение круга участников будет способствовать укреплению единых отраслевых стандартов работы с данными в различных секторах экономики и развитию Белой книги как свода лучших практик в этой области», — рассказала Анна Серебряникова, Президент Ассоциации больших данных.

Справочно

Ассоциация больших данных (АБД) — некоммерческая организация, которая была создана в России осенью 2018 года. Основная цель Ассоциации — создание условий для развития технологий и продуктов в сфере больших данных в России. Ключевые задачи организации: выработка бизнес-ориентированной стратегии развития рынка больших данных, повышение технической и операционной эффективности взаимодействия участников отрасли, разработка Кодекса этики использования больших данных для защиты интересов пользователей, а также создание единых принципов и стандартов обработки, хранения, передачи и использования данных на российском рынке.