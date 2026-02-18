Точка Банк запустил собственный фирстиль HR-бренда

Точка Банк запустил собственный фирменный стиль для HR-направления. С 18 февраля он используется во всех точках контакта с кандидатами и сотрудниками: на сайте, лендингах, внутренних платформах, презентациях, рекламе и джоббордах.

Новый HR-фирстиль — это визуальный язык для коммуникаций с кандидатами и сотрудниками, который отражает подход банка к работе, людям и изменениям. Он помогает выделиться в инфополе, но сохраняет связь с основным брендом Точка Банка.

Зачем HR-бренду собственный стиль

Раньше в HR-коммуникациях использовался основной фирстиль Точка Банка, который недостаточно отражал корпоративную культуру команды и её подход к работе. Спокойный и аккуратный визуальный стиль не помогал привлекать заряженных людей, готовых действовать самостоятельно, мыслить системно и отвечать за результат. Кандидаты, которые нужны были компании, не узнавали в коммуникациях бренда себя.

«Мы видели и понимали, что нас считывают иначе, чем мы ожидаем. Это проявлялось в низком CTR креативов, в том, что мы не выделялись и не считывались в общей контентной ленте на фоне инфопотока. Это же подтверждалось обратной связью от соискателей и тем, как они воспринимали наши материалы», — рассказала Ксения Суворова, лидер HR-бренда Точка Банка.

Чтобы устранить этот разрыв и сделать коммуникацию HR-бренда более заметной и понятной, команда разработала собственный фирстиль.

Как фирстиль HR-бренда отражает подход к работе в Точка Банк

Точка Банк даёт сотрудникам возможность не просто замечать несовершенства, а реально менять процессы, продукты и компанию. В этой идее есть энергия действия, драйв и фокус на результате.

Банк осознанно показывает, что менять процессы и компанию могут только люди, которые умеют брать на себя ответственность и доводить дела до конца. В этом отражена устойчивая позиция и профессионализм. Поэтому фирстиль получился энергичным и взрослым, но не кричащим, не сумасшедшим и без инфантильности.

В визуальном языке это выражается через шрифт ABC Gravity Compressed в заголовках, приёмы зачёркивания, экспрессивные объёмные иллюстрации и заметный контраст.

Сотрудники — главные герои фирстиля

В центре любого решения компании — человек. Чтобы передать это через визуал, активно используются фотографии и собственный фотостиль, который показывает живой и привлекательный процесс работы. Героями съёмок стали сотрудники банка, а не профессиональные модели — важно было работать с настоящими людьми, а не с «идеальными» персонажами.

Новый фирстиль уделяет внимание не только самим людям, но и пространству вокруг — деталям, которые отражают характер человека и его подход к работе. Благодаря этому фотографии передают не глянец, а реальную атмосферу и энергию команды.

В иллюстрациях чаще используются объекты, а не люди, поскольку их больше на фотографиях. В HR-коммуникации важно показывать живых людей, чтобы человек мог узнать в них себя, а эмоциональная связь с брендом становилась сильнее.

Адаптируем стиль под разную аудиторию

Новый стиль создан так, чтобы находить отклик у специалистов из разных команд: яркий и динамичный для IT и продаж, более спокойный для сотрудников поддержки и юристов.

«Аудитория HR-бренда объединяет людей с очень разными портретами. От молодых ИТ-специалистов и экстравертных сотрудников продаж до заботливых ребят из поддержки. И к каждой команде нужен свой подход. Мы решили эту задачу, создав стиль с настраиваемой «громкостью»: его можно делать спокойнее для одних сегментов и ярче — для других. Так у нас получается завоевать внимание каждого соискателя», — рассказала Ксения Кальченко, дизайн-лид HR-бренда Точка Банка.

Что отличает наш визуал

Точка Банк сделал ручные объёмные иллюстрации, которые сохраняют современность и эмоциональность. Добавили голубой оттенок, чтобы дополнить оригинальную палитру банка свежим цветом, выгодно сочетающимся с фирменным фиолетовым.

Преемственность с основным стилем сохраняется: фиолетовый цвет, шрифты и часть визуальных приёмов. Также переняли из основного фирстиля шрифт Tochka Script, созданный на основе почерка одной из сотрудниц.