Точка Банк запустил выплату зарплаты через СБП

Точка Банк добавил в зарплатный проект возможность зачисления через Систему быстрых платежей (СБП) для клиентов. Теперь компании могут отправить выплаты всем сотрудникам одним реестром по номеру телефона — без БИК, номеров счетов и отдельных платёжек на каждого. Деньги поступают на счёт работника в любом банке за 2-3 минуты.

Для перевода компании-работодателю нужен только номер телефона. Его сотрудник сам выбирает, в каком банке получать зарплату, нужно только сообщить бухгалтерии его наименование. Зарплата приходит сотрудникам за считанные минуты, что помогает избежать жалоб на долгие зачисления.

Как это работает: компания формирует зарплатный реестр в интернет-банке, указывая номера телефонов вместо полных реквизитов. Точка Банк распределяет деньги через СБП по банкам, указанным клиентом при создании ведомости: находит каждого получателя в том банке, который был выбран для зачислений по номеру телефона, и переводит средства туда. Сотруднику ничего настраивать не нужно — достаточно, чтобы у него был подключён приём переводов по СБП. Лимит на перевод зарплаты по СБП — до 1 млн рублей в месяц на клиента.

«СБП уже стал стандартом для переводов между людьми, и мы видим в этой технологии большой потенциал для бизнеса. Для нас важно, чтобы зарплатный проект для наших клиентов подстраивался под людей, а не наоборот. Мы перенесли в зарплатные выплаты тот же пользовательский опыт, к которому люди привыкли в повседневной жизни, сделав процесс таким же простым и удобным, как обычный перевод по номеру телефона.

Работодатель может выплатить зарплату всему коллективу одним реестром, а сотрудникам больше не нужно открывать зарплатную карту, они получают деньги за пару минут на тот банк, который выбрали сами. Обе стороны выигрывают с точки зрения скорости и безопасности», — уточнил лидер команды разработки «Зарплатного проекта» в Точка Банке Андрей Захаров.

Переводы проходят через инфраструктуру Банка России и Национальной системы платёжных карт (НСПК) по каналам шифрования, соответствующим государственным стандартам.