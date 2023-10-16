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16.10.2023

«Главное не упускай»: Точка дарит год бесплатного обслуживания для новых клиентов

Команда Точки запустила акцию, в рамках которой новые клиенты получают год бесплатного обслуживания счёта. Для этого нужно открыть счёт в банке в период с 16 октября по 26 ноября. 

Акция «Главное не упускай» распространяется на счета по тарифам «Начало» или «Развитие». Полные условия — здесь

Предприниматели, которые уже являются клиентами Точки, могут получить бесплатное обслуживание счёта навсегда. Для этого нужно пригласить трёх друзей стать клиентами банка. Полные условия акции на сайте.

Клиенты, который откроют счёт в период акции, смогут получить кешбэк 5% с уплаты налогов. Он будет начисляться до 30 июня 2024. Кроме того, акция предусматривает и кешбэк 100% с покупки сервиса «Онлайн-бухгалтерия» на год, который начисляется баллами программы лояльности.

Как участвовать в акции неклиентам Точки: 

  1. Подать заявку на открытие счёта в Точке до 26 ноября. Открыть счёт нужно до 26 декабря.  
  2. Оплатить сервис «Онлайн-бухгалтерия». За покупку мы вернём 9 900 баллов в течение 10 календарных дней после оплаты. Баллы можно обменять на рубли, оплатить ими обслуживание тарифа или потратить на товары партнёров Точки.
  3. Получать 5% кешбэка с уплаты налогов. Налоговые платежи нужно начислять со счёта в Точке. Кешбэк будет начисляться до 30 июня 2024 года.

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«Главное не упускай»: Точка дарит год бесплатного обслуживания для новых клиентов — Банк Точка