«Главное не упускай»: Точка дарит год бесплатного обслуживания для новых клиентов

Команда Точки запустила акцию, в рамках которой новые клиенты получают год бесплатного обслуживания счёта. Для этого нужно открыть счёт в банке в период с 16 октября по 26 ноября.

Акция «Главное не упускай» распространяется на счета по тарифам «Начало» или «Развитие». Полные условия — здесь.

Предприниматели, которые уже являются клиентами Точки, могут получить бесплатное обслуживание счёта навсегда. Для этого нужно пригласить трёх друзей стать клиентами банка. Полные условия акции на сайте.

Клиенты, который откроют счёт в период акции, смогут получить кешбэк 5% с уплаты налогов. Он будет начисляться до 30 июня 2024. Кроме того, акция предусматривает и кешбэк 100% с покупки сервиса «Онлайн-бухгалтерия» на год, который начисляется баллами программы лояльности.

Как участвовать в акции неклиентам Точки: