«Главное не упускай»: Точка дарит год бесплатного обслуживания для новых клиентов
Команда Точки запустила акцию, в рамках которой новые клиенты получают год бесплатного обслуживания счёта. Для этого нужно открыть счёт в банке в период с 16 октября по 26 ноября.
Акция «Главное не упускай» распространяется на счета по тарифам «Начало» или «Развитие». Полные условия — здесь.
Предприниматели, которые уже являются клиентами Точки, могут получить бесплатное обслуживание счёта навсегда. Для этого нужно пригласить трёх друзей стать клиентами банка. Полные условия акции на сайте.
Клиенты, который откроют счёт в период акции, смогут получить кешбэк 5% с уплаты налогов. Он будет начисляться до 30 июня 2024. Кроме того, акция предусматривает и кешбэк 100% с покупки сервиса «Онлайн-бухгалтерия» на год, который начисляется баллами программы лояльности.
Как участвовать в акции неклиентам Точки:
- Подать заявку на открытие счёта в Точке до 26 ноября. Открыть счёт нужно до 26 декабря.
- Оплатить сервис «Онлайн-бухгалтерия». За покупку мы вернём 9 900 баллов в течение 10 календарных дней после оплаты. Баллы можно обменять на рубли, оплатить ими обслуживание тарифа или потратить на товары партнёров Точки.
- Получать 5% кешбэка с уплаты налогов. Налоговые платежи нужно начислять со счёта в Точке. Кешбэк будет начисляться до 30 июня 2024 года.