Точка и «Иннополис» назвали команды, которые попали в акселератор

10 августа Точка и «Иннополис» открыли акселератор для стартапов с уникальными IT-решениями.

Заявки подали 475 участников. В первую очередь организаторы изучали проекты команд, которые работают в трёх сферах: International Supply Chain, HRTech, и EdTech. Не менее интересными оказались и стартапы других участников, которые не относятся к этим категориям, но помогают бизнесу решать проблемы и эффективно работать.

До этапа питчинга дошла 21 компания, и всего 12 участников в итоге попали в акселератор. Эти команды смогут масштабировать свои IT-решения и получить до 200 000 ₽ на продвижение. Самые интересные проекты по итогам акселератора смогут получить ещё и инвестиции от Точки — банк готов вложить в них до 500 000 000 ₽.

Участниками стали:

Школа Fine Start

Skillfolio

AskHow

Dailo

Skill Cup

Chatme. ai

Dabster

Everytalent

MyGig

Honeyleads

Fortio

App Solution

Участники не только получат поддержку в продвижении и масштабировании, но и пройдут обучение по специальной образовательной программе. Они будут работать с опытными наставниками, лично пообщаются с топ-менеджерами Точки и «Иннополиса», а также обменяются опытом с другими участниками проекта и экспертами.