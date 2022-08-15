Точка и «Иннополис» назвали команды, которые попали в акселератор
10 августа Точка и «Иннополис» открыли акселератор для стартапов с уникальными IT-решениями.
Заявки подали 475 участников. В первую очередь организаторы изучали проекты команд, которые работают в трёх сферах: International Supply Chain, HRTech, и EdTech. Не менее интересными оказались и стартапы других участников, которые не относятся к этим категориям, но помогают бизнесу решать проблемы и эффективно работать.
До этапа питчинга дошла 21 компания, и всего 12 участников в итоге попали в акселератор. Эти команды смогут масштабировать свои IT-решения и получить до 200 000 ₽ на продвижение. Самые интересные проекты по итогам акселератора смогут получить ещё и инвестиции от Точки — банк готов вложить в них до 500 000 000 ₽.
Участниками стали:
- Школа Fine Start
- Skillfolio
- AskHow
- Dailo
- Skill Cup
- Chatme. ai
- Dabster
- Everytalent
- MyGig
- Honeyleads
- Fortio
- App Solution
Участники не только получат поддержку в продвижении и масштабировании, но и пройдут обучение по специальной образовательной программе. Они будут работать с опытными наставниками, лично пообщаются с топ-менеджерами Точки и «Иннополиса», а также обменяются опытом с другими участниками проекта и экспертами.