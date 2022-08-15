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15.08.2022

Точка и «Иннополис» назвали команды, которые попали в акселератор

10 августа Точка и «Иннополис» открыли акселератор для стартапов с уникальными IT-решениями. 

Заявки подали 475 участников. В первую очередь организаторы изучали проекты команд, которые работают в трёх сферах: International Supply Chain, HRTech, и EdTech. Не менее интересными оказались и стартапы других участников, которые не относятся к этим категориям, но помогают бизнесу решать проблемы и эффективно работать. 

До этапа питчинга дошла 21 компания, и всего 12 участников в итоге попали в акселератор. Эти команды смогут масштабировать свои IT-решения и получить до 200 000 ₽ на продвижение. Самые интересные проекты по итогам акселератора смогут получить ещё и инвестиции от Точки — банк готов вложить в них до 500 000 000 ₽. 

Участниками стали:

  • Школа Fine Start
  • Skillfolio
  • AskHow
  • Dailo
  • Skill Cup
  • Chatme. ai
  • Dabster
  • Everytalent
  • MyGig
  • Honeyleads
  • Fortio
  • App Solution

Участники не только получат поддержку в продвижении и масштабировании, но и пройдут обучение по специальной образовательной программе. Они будут работать с опытными наставниками, лично пообщаются с топ-менеджерами Точки и «Иннополиса», а также обменяются опытом с другими участниками проекта и экспертами.

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Точка и «Иннополис» назвали команды, которые попали в акселератор — Банк Точка