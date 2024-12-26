Точка подвела итоги 2024 года в Новогоднем Демо

В Новогоднем Демо банк для предпринимателей и предприятий Точка подвёл итоги уходящего года. Лидеры банка рассказали, как команда создаёт экосистему сервисов для бизнеса, чем она отличается от привычных решений на рынке, и поделились амбицией стать первыми среди банков для МСБ.

По статистике, 80% новых бизнесов закрываются в первый год работы. Чтобы изменить эту тенденцию, Точка создаёт решения, которые поддерживают предпринимателей на старте, помогают справляться с вызовами и масштабировать бизнес. В 2024 году банк внедрил новый подход: продукты и сервисы начали выходить за контуры банка и стали доступны предпринимателям, независимо от того, в каком банке открыт их счёт.

«Точка по-настоящему начала дифференцироваться на рынке и быть известной благодаря клиентоцентричности и целостности подхода. В начале пути мы старались просто не мешать клиенту: убрать все сервисы под капот, стать незаметными, не навредить. Сейчас Точка меняется, трансформируется, и это уже не только банк, это целая экосистема сервисов для бизнеса. Сегодня наша цель — реально влиять на эффективность бизнеса клиента, помогать ему развиваться и защищать от рисков. Мы стараемся не закрывать клиента внутри своей экосистемы, а предлагаем лучшее решение, даже если это продукт другой компании. Главное, что мы на стороне клиента, и этот подход остаётся в основе того, как мы работаем и будем развиваться дальше», — отметил СЕО Точки Андрей Завадских в видеопроекте Новогоднего Демо.

О чём расскажем в Демо

В этом году банк «Точка» стал первым на рынке, кто вынес онлайн-бухгалтерию за периметр банка, сделав её доступной для всех предпринимателей. Сервис помогает рассчитать итоговую сумму налогов и взносов, подготовить платежи и декларацию и отправить их в налоговую.

Для бухгалтеров и бухгалтерских компаний Точка первыми на рынке запустила целое финтех-направление — Точка Финлид, которое бесшовно интегрируется с 1С. Это удобный банк для бухгалтера, продукты и решения которого позволяют значительно упростить, автоматизировать рутинные задачи и эффективно управлять ресурсами бухгалтерских компаний-аутсорсеров в одном окне. Точка вложит в направление 1 млрд рублей — это инвестиции в сам продукт и технологии.

В 2024 году ИИ-Ассистент Точки стал полноценным бизнес-помощником для предпринимателей. Ассистент обучен на базе знаний банка, «говорит» на одном языке с предпринимателями и решает рутинные задачи. Его функционал продолжает расширяться: он узнает объём задолженности от контрагентов, сделает перевод по СБП, откроет депозит и поможет с финансовой аналитикой — впервые среди интернет-банков для бизнеса в России. ИИ-Ассистент был отмечен на сессии Банка России как один из успешных примеров внедрения ИИ в финтех-секторе.

В уходящем году Точка инвестировала и привлекла полезные сервисы, расширив экосистему для селлеров, бухгалтеров и розницы. Среди них — партнёрский сервис «Точка Kleek», который упрощает обслуживание в ресторанах и beauty-сфере.

Для селлеров на маркетплейсах Точка представила сервис генеративной нейросети для работы с изображениями в партнёрстве с 24Ai. Он создаёт привлекательные карточки товаров за 15 секунд, помогая малому бизнесу конкурировать с крупными игроками на равных. Предприниматели смогут быстрее запускать свои продукты и экономить ресурсы на профессиональную команду. 24Ai позволяет создавать такие карточки за пару кликов.

Точка продолжает создавать лучший банк: в 2024 году получили звание «Лучшего интернет-банка для малого бизнеса» в двух номинациях премии Frank SME Digital Banking Award 2024. Аналитическое агентство Markswebb включило мобильное приложение Точки в тройку лидеров для малого бизнеса на Android, отметив его высокий уровень цифрового клиентского опыта.

Подробнее про новости и планы на 2025 год — в Новогоднем Демо Точки.

Новогоднее Демо Точки — ежегодный формат, где лидеры банка рассказывают об изменениях, произошедших внутри компании за этот год, и делятся целями и планами на следующий.