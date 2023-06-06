Точка поможет предпринимателям отправлять платежи в Индию в рупиях

Клиенты Точки смогут напрямую расплачиваться с партнёрами из Индии в рупиях. Для этого банк на собственной лицензии запустил операции в индийской национальной валюте.

Для того, чтобы провести платёж в Индию, предпринимателю не нужно открывать валютный счёт: деньги списываются с рублёвого счёта, затем конвертируются в рупии.

«Товарооборот между Россией и Индией за прошедший год вырос в 2,5 раза по сравнению с предыдущим. Сейчас Россия входит в пятёрку главных торговых партнёров восточной страны. Чтобы наши предприниматели могли беспрепятственно работать с контрагентами из Индии, мы запустили опцию, которая помогает мгновенно проводить платежи зарубежным партнёрам. Важно, что российский предприниматель отправляет платёж с рублёвого счёта, а индийский контрагент получает деньги в рупиях», — комментирует эксперт направления ВЭД в Точке Алёна Панаско.

Предприниматель может отправить в Индию любую сумму — минимальной суммы для трансграничного платежа нет. Операцию можно провести в будние дни до 15:30 мск.

Помимо рупий, Точка работает с рядом других валют: юани, лиры, тенге, драмы, лари, динары, доллары и евро для разных стран.